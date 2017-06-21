"Русэлпром" запустил в производство электродвигатели для патрульных кораблей ледового класса проекта 23550
Концерн "Русэлпром" разработал и запустил в производство электродвигатели для патрульных кораблей ледового класса проекта 23550. Об этом в среду, 21 июня, сообщает Судостроение.инфо со ссылкой на пресс-службу концерна.
Представители "Русэлпрома" уверяют, что агрегаты способны выдержать мощные удары и продолжат работать даже в случае столкновения корабля с айсбергом на полном ходу.
Конструкторы предприятия разработали два гребных электродвигателя мощностью по 6,3 МВт каждый, два главных генератора мощностью по 3,5 МВт, которые должны обеспечивать ход корабля, а также стояночный генератор на 1,14 МВт для выработки энергии для различных судовых устройств. Генераторы будут смонтированы на единой раме с дизель-генераторами Коломенского завода.
Электрические машины уже запущены в производство.
Многофункциональный патрульный корабль ледового класса проекта 23550:
Универсальный корабль, спроектированный в ЦМКБ "Алмаз", относится к перспективным разработкам в интересах ВМФ и объединит функционал буксира, патрульного корабля и ледокола, способного преодолевать лед толщиной до 1,5 м.
Корабль предназначен для охраны и мониторинга арктических водных ресурсов, конвоирования и буксировки в порт задержанных судов, сопровождения и поддержки судов обеспечения, участия в спасательных операциях, перевозки специальных грузов; кроме того, для самостоятельного нанесения артиллерийских ударов по морским, береговым и воздушным целям.
Длина - 110 м
Ширина - 20 м
Осадка - 6 м
Водоизмещение - 8500 т
Скорость - 16 уз.
Экипаж - 60 чел. (доп. - 50 чел.)
Автономность плавания - ок. 60 сут.
Район плавания - неограниченный.
Вооружение: автоматическая артиллерийская установка АК-176МА, вертолетная площадка и вертолетный ангар для базирования вертолета и беспилотных летательных аппаратов, два скоростных боевых катера типа "Раптор".
Представители "Русэлпрома" уверяют, что агрегаты способны выдержать мощные удары и продолжат работать даже в случае столкновения корабля с айсбергом на полном ходу.
Конструкторы предприятия разработали два гребных электродвигателя мощностью по 6,3 МВт каждый, два главных генератора мощностью по 3,5 МВт, которые должны обеспечивать ход корабля, а также стояночный генератор на 1,14 МВт для выработки энергии для различных судовых устройств. Генераторы будут смонтированы на единой раме с дизель-генераторами Коломенского завода.
Электрические машины уже запущены в производство.
Многофункциональный патрульный корабль ледового класса проекта 23550:
Универсальный корабль, спроектированный в ЦМКБ "Алмаз", относится к перспективным разработкам в интересах ВМФ и объединит функционал буксира, патрульного корабля и ледокола, способного преодолевать лед толщиной до 1,5 м.
Корабль предназначен для охраны и мониторинга арктических водных ресурсов, конвоирования и буксировки в порт задержанных судов, сопровождения и поддержки судов обеспечения, участия в спасательных операциях, перевозки специальных грузов; кроме того, для самостоятельного нанесения артиллерийских ударов по морским, береговым и воздушным целям.
Длина - 110 м
Ширина - 20 м
Осадка - 6 м
Водоизмещение - 8500 т
Скорость - 16 уз.
Экипаж - 60 чел. (доп. - 50 чел.)
Автономность плавания - ок. 60 сут.
Район плавания - неограниченный.
Вооружение: автоматическая артиллерийская установка АК-176МА, вертолетная площадка и вертолетный ангар для базирования вертолета и беспилотных летательных аппаратов, два скоростных боевых катера типа "Раптор".
Использованы фотографии: http://panzerbar.livejournal.com/
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