17:25 21 июня

"Русэлпром" запустил в производство электродвигатели для патрульных кораблей ледового класса проекта 23550

Концерн "Русэлпром" разработал и запустил в производство электродвигатели для патрульных кораблей ледового класса проекта 23550. Об этом в среду, 21 июня, сообщает Судостроение.инфо со ссылкой на пресс-службу концерна.

Представители "Русэлпрома" уверяют, что агрегаты способны выдержать мощные удары и продолжат работать даже в случае столкновения корабля с айсбергом на полном ходу.

Конструкторы предприятия разработали два гребных электродвигателя мощностью по 6,3 МВт каждый, два главных генератора мощностью по 3,5 МВт, которые должны обеспечивать ход корабля, а также стояночный генератор на 1,14 МВт для выработки энергии для различных судовых устройств. Генераторы будут смонтированы на единой раме с дизель-генераторами Коломенского завода.





Электрические машины уже запущены в производство.

Многофункциональный патрульный корабль ледового класса проекта 23550:

Универсальный корабль, спроектированный в ЦМКБ "Алмаз", относится к перспективным разработкам в интересах ВМФ и объединит функционал буксира, патрульного корабля и ледокола, способного преодолевать лед толщиной до 1,5 м.

Корабль предназначен для охраны и мониторинга арктических водных ресурсов, конвоирования и буксировки в порт задержанных судов, сопровождения и поддержки судов обеспечения, участия в спасательных операциях, перевозки специальных грузов; кроме того, для самостоятельного нанесения артиллерийских ударов по морским, береговым и воздушным целям.

Длина - 110 м
Ширина - 20 м
Осадка - 6 м
Водоизмещение - 8500 т
Скорость - 16 уз.
Экипаж - 60 чел. (доп. - 50 чел.)
Автономность плавания - ок. 60 сут.
Район плавания - неограниченный.

Вооружение: автоматическая артиллерийская установка АК-176МА, вертолетная площадка и вертолетный ангар для базирования вертолета и беспилотных летательных аппаратов, два скоростных боевых катера типа "Раптор".

Использованы фотографии: http://panzerbar.livejournal.com/
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Комментарии 10

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  1. AlStorm Сегодня, 16:07
    На картинке скорее всего модель корабля. Красивый.
    AlStorm
    1. RASKAT Сегодня, 16:14
      В новейшей истории России это самый крупный боевой надводный корабль. Отрадно. good
      RASKAT
      1. 210окв Сегодня, 16:25
        Самый крупный по водоизмещению..Но не по вооружению.К сожалению.
        210окв
        1. Pirogov Сегодня, 16:38
          Цитата: 210окв
          Самый крупный по водоизмещению..Но не по вооружению.К сожалению.

          Для севера патрульные корабли ледового класса проекта 23550 не менее важны чем фрегаты и т.д.
          Pirogov
          1. 210окв Сегодня, 16:41
            Да безусловно.А как там с ПВО?Хотя на макете видны две площадки по бокам ангара где можно установить вооружение в контейнерах.
            210окв
  2. 210окв Сегодня, 16:10
    Странные данные по эл.мощности..Потребитель по мощности больше чем генератор.Видимо напутали.
    210окв
    1. domnich Сегодня, 16:59
      И вспомогательный генератор обозвали стояночным... А вообще-то главные генераторы работают на валолинию (их может быть 2-3 меньшей мощности, чем гребной ЭД), вспомогательные - на остальные потребители, а стояночный (значительно меньшей мощности) используется при стоянке без хода или на некоторых судах как аварийный.
      domnich
  3. zemnoyd Сегодня, 16:53
    Объясните мне, зачем во льдах Рапторы?
    zemnoyd
    1. 210окв Сегодня, 17:01
      Бывает во льдах и резиновая лодка сгодится..Хотя два катера это перебор..Лучше бы на корме "швейную машинку" установили..
      210окв
    2. domnich Сегодня, 17:11
      За годы своей службы на Севере высаживал л/с по всему побережью Мурмана, Белого моря и Новой Земли. Далеко не всегда это происходит именно во льду. Но без бортовых катеров в любом случае не обойтись.
      domnich
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