В Госдуме РФ готовы поддержать альтернативный вариант ЕСПЧ

Я бы поддержал эту идею. Я давно выступаю за выход из Совета Европы и всех (его) структур, включая ЕСПЧ. Мы не можем отдавать часть своего суверенитета наднациональным структурам, которые контролируются силами, недружественными России, и которые используют эти институты для давления на Россию, ограничения её суверенитета. То, что мы до сих пор в ЕСПЧ, — это нонсенс.

Надо ли создавать такой институт (альтернативу ЕСПЧ) при БРИКС или при какой-то другой организации? На мой взгляд, если мы не можем обойтись без международных форм сотрудничества в сфере правосудия, то суд по правам человека БРИКС, конечно, лучше, чем ЕСПЧ. Но в принципе, если мы вообще никуда не вступим и ничего больше не создадим, то тоже ничего страшного в этом не будет. Надо соответствующим образом настраивать нашу судебную систему, а не ждать, когда какой-то дядя придёт и все тут наладит.