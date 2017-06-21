В Госдуме РФ готовы поддержать альтернативный вариант ЕСПЧ
В Государственной Думе заявили о том, что поддерживают инициативу по созданию международной альтернативы Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Речь идёт об инициативе Общественной палаты, предлагающей возможность создания суда международной юрисдикции, который будет учитывать реальное положение дел с исполнением международного права. – Того права, которое определяется документами, а не кукловодами судей в Страсбурге.
РИА Новости приводит комментарий депутата Государственной Думы Михаила Емельянова, представляющего фракцию «Справедливая Россия»:
По словам парламентария, все последние решения ЕСПЧ в отношении России носят откровенно антироссийский характер. Одно из таких решений связано с вердиктом ЕСПЧ о том, что российский закон о запрете ЛГБТ-пропаганды является «дискриминационным». Это откровенная попытка вмешаться в российскую систему законодательства с целью её изменить под западные лекала.
Депутат ГД РФ:
РИА Новости приводит комментарий депутата Государственной Думы Михаила Емельянова, представляющего фракцию «Справедливая Россия»:
Я бы поддержал эту идею. Я давно выступаю за выход из Совета Европы и всех (его) структур, включая ЕСПЧ. Мы не можем отдавать часть своего суверенитета наднациональным структурам, которые контролируются силами, недружественными России, и которые используют эти институты для давления на Россию, ограничения её суверенитета. То, что мы до сих пор в ЕСПЧ, — это нонсенс.
По словам парламентария, все последние решения ЕСПЧ в отношении России носят откровенно антироссийский характер. Одно из таких решений связано с вердиктом ЕСПЧ о том, что российский закон о запрете ЛГБТ-пропаганды является «дискриминационным». Это откровенная попытка вмешаться в российскую систему законодательства с целью её изменить под западные лекала.
Депутат ГД РФ:
Надо ли создавать такой институт (альтернативу ЕСПЧ) при БРИКС или при какой-то другой организации? На мой взгляд, если мы не можем обойтись без международных форм сотрудничества в сфере правосудия, то суд по правам человека БРИКС, конечно, лучше, чем ЕСПЧ. Но в принципе, если мы вообще никуда не вступим и ничего больше не создадим, то тоже ничего страшного в этом не будет. Надо соответствующим образом настраивать нашу судебную систему, а не ждать, когда какой-то дядя придёт и все тут наладит.
Использованы фотографии: Theins.ru
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