ЛДНР: Киевский вариант "реинтеграции" - новый путь к бойне на Донбассе
Перед началом переговоров Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе глава делегации ЛНР сделал заявление по поводу появления в Киеве планов по уходу от так называемого минского формата. Речь идёт о том, что в Киеве ранее объявили, что готовы завершить «АТО», как того требуют Минские соглашения. При этом украинские власти добавляют, что по большому счёту изменится лишь название, а силовая операция против Донбасса с применением различных видов вооружений будет продолжена с введением военного положения в прилегающих к линии соприкосновения районах. Задача Киева заключается в том, чтобы объявить себя стороной, выполнившей минские договорённости, для чего проводится очередное шельмование документа.
По словам Владислава Дейнего, которые приводит «Ньюс-Фронт» , украинские власти готовят почву для начала открытых боевых действий на Донбассе.
Из заявления Владислава Дейнего:
Отмечается, что своими шагами Киев продолжает отторгать Донбасс. Также представитель ЛНР в Контактной группе сообщил о вероятных действиях представителя Киева в той же группе:
Прокомментировал "идеи" Киева и Денис Пушилин, возглавляющий делегацию ЛНР в Минске. По словам Пушилина, киевские документы о "реинтеграции", не учитывающие мнение тех, кого Киев собрался "реинтегрировать", несут новую угрозу для мира в регионе.
По словам Владислава Дейнего, которые приводит «Ньюс-Фронт» , украинские власти готовят почву для начала открытых боевых действий на Донбассе.
Из заявления Владислава Дейнего:
Заявляя при этом, что основной задачей изменения формата является защита гуманитарных прав и «реинтеграция Донбасса». В действительности же, вся риторика Киева о гуманитарных правах – это реакция на нашу гуманитарную Программу воссоединения народа Донбасса, которая реально работает, и которой воспользовалась уже масса людей с подконтрольных Киеву территорий. Заявления ряда киевских официальных лиц о неких гуманитарных перспективах замены «АТО» на военное положение – это, очевидно, спекуляции чистой воды. Никогда военное положение не улучшало гуманитарную обстановку. А если принять во внимание намерение полностью заменить гражданское территориальное управление военными структурами, о чём пишут те же украинские СМИ, становится понятным, что Киев следует логике НАТО, прикрываясь мнимыми гуманитарными целями.
Подмена «Особого статуса» на некую новую субстанцию, попытки навязать военное положение вместо реальных шагов по мирному урегулированию – прямое противоречие Минским соглашениям. Любые шаги в эту сторону свидетельствуют о выходе Украины из Минского процесса.
Подмена «Особого статуса» на некую новую субстанцию, попытки навязать военное положение вместо реальных шагов по мирному урегулированию – прямое противоречие Минским соглашениям. Любые шаги в эту сторону свидетельствуют о выходе Украины из Минского процесса.
Отмечается, что своими шагами Киев продолжает отторгать Донбасс. Также представитель ЛНР в Контактной группе сообщил о вероятных действиях представителя Киева в той же группе:
Мы ожидаем, что (Ирина) Геращенко предпримет очередную попытку обмануть общественность и гарантов (из "нормандской четверки"), показав некий документ в Минске, и заявит сразу же о его согласовании в Контактной группе. Скорее всего, в Минске будет попытка выдать желаемое за действительное. Геращенко скажет, что вот, есть законопроект, помашет бумажкой. И дальше приедет домой и скажет, что "я представила законопроект в Минске". Примерно этого я ожидаю.
Прокомментировал "идеи" Киева и Денис Пушилин, возглавляющий делегацию ЛНР в Минске. По словам Пушилина, киевские документы о "реинтеграции", не учитывающие мнение тех, кого Киев собрался "реинтегрировать", несут новую угрозу для мира в регионе.
Использованы фотографии: Фейсбук
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