ЛДНР: Киевский вариант "реинтеграции" - новый путь к бойне на Донбассе

Заявляя при этом, что основной задачей изменения формата является защита гуманитарных прав и «реинтеграция Донбасса». В действительности же, вся риторика Киева о гуманитарных правах – это реакция на нашу гуманитарную Программу воссоединения народа Донбасса, которая реально работает, и которой воспользовалась уже масса людей с подконтрольных Киеву территорий. Заявления ряда киевских официальных лиц о неких гуманитарных перспективах замены «АТО» на военное положение – это, очевидно, спекуляции чистой воды. Никогда военное положение не улучшало гуманитарную обстановку. А если принять во внимание намерение полностью заменить гражданское территориальное управление военными структурами, о чём пишут те же украинские СМИ, становится понятным, что Киев следует логике НАТО, прикрываясь мнимыми гуманитарными целями.

Подмена «Особого статуса» на некую новую субстанцию, попытки навязать военное положение вместо реальных шагов по мирному урегулированию – прямое противоречие Минским соглашениям. Любые шаги в эту сторону свидетельствуют о выходе Украины из Минского процесса.

Мы ожидаем, что (Ирина) Геращенко предпримет очередную попытку обмануть общественность и гарантов (из "нормандской четверки"), показав некий документ в Минске, и заявит сразу же о его согласовании в Контактной группе. Скорее всего, в Минске будет попытка выдать желаемое за действительное. Геращенко скажет, что вот, есть законопроект, помашет бумажкой. И дальше приедет домой и скажет, что "я представила законопроект в Минске". Примерно этого я ожидаю.