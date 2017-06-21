20:02 21 июня

ЛДНР: Киевский вариант "реинтеграции" - новый путь к бойне на Донбассе

Перед началом переговоров Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе глава делегации ЛНР сделал заявление по поводу появления в Киеве планов по уходу от так называемого минского формата. Речь идёт о том, что в Киеве ранее объявили, что готовы завершить «АТО», как того требуют Минские соглашения. При этом украинские власти добавляют, что по большому счёту изменится лишь название, а силовая операция против Донбасса с применением различных видов вооружений будет продолжена с введением военного положения в прилегающих к линии соприкосновения районах. Задача Киева заключается в том, чтобы объявить себя стороной, выполнившей минские договорённости, для чего проводится очередное шельмование документа.

По словам Владислава Дейнего, которые приводит «Ньюс-Фронт» , украинские власти готовят почву для начала открытых боевых действий на Донбассе.

ЛДНР: Киевский вариант "реинтеграции" - новый путь к бойне на Донбассе



Из заявления Владислава Дейнего:
Заявляя при этом, что основной задачей изменения формата является защита гуманитарных прав и «реинтеграция Донбасса». В действительности же, вся риторика Киева о гуманитарных правах – это реакция на нашу гуманитарную Программу воссоединения народа Донбасса, которая реально работает, и которой воспользовалась уже масса людей с подконтрольных Киеву территорий. Заявления ряда киевских официальных лиц о неких гуманитарных перспективах замены «АТО» на военное положение – это, очевидно, спекуляции чистой воды. Никогда военное положение не улучшало гуманитарную обстановку. А если принять во внимание намерение полностью заменить гражданское территориальное управление военными структурами, о чём пишут те же украинские СМИ, становится понятным, что Киев следует логике НАТО, прикрываясь мнимыми гуманитарными целями.
Подмена «Особого статуса» на некую новую субстанцию, попытки навязать военное положение вместо реальных шагов по мирному урегулированию – прямое противоречие Минским соглашениям. Любые шаги в эту сторону свидетельствуют о выходе Украины из Минского процесса.


Отмечается, что своими шагами Киев продолжает отторгать Донбасс. Также представитель ЛНР в Контактной группе сообщил о вероятных действиях представителя Киева в той же группе:
Мы ожидаем, что (Ирина) Геращенко предпримет очередную попытку обмануть общественность и гарантов (из "нормандской четверки"), показав некий документ в Минске, и заявит сразу же о его согласовании в Контактной группе. Скорее всего, в Минске будет попытка выдать желаемое за действительное. Геращенко скажет, что вот, есть законопроект, помашет бумажкой. И дальше приедет домой и скажет, что "я представила законопроект в Минске". Примерно этого я ожидаю.


Прокомментировал "идеи" Киева и Денис Пушилин, возглавляющий делегацию ЛНР в Минске. По словам Пушилина, киевские документы о "реинтеграции", не учитывающие мнение тех, кого Киев собрался "реинтегрировать", несут новую угрозу для мира в регионе.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 12

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  1. Teberii Сегодня, 17:45
    Так всё -это под поездку к Трапу, а он помнит что нес про него Порошенко.
    Teberii
    1. Владимир 38 Сегодня, 17:52
      Цитата: Teberii
      Так всё -это под поездку к Трапу, а он помнит что нес про него Порошенко.

      У Трампа не может быть ничего личного, только бизнес...
      Владимир 38
      1. Чёрный Сегодня, 18:00
        Укровермахт упорно хочет слить в утиль своих радужных.киборгов.....ну что ж, так тому и быть, котёл так котёл....пусть полторашка с местом определится smile
        Чёрный
    2. сибиралт Сегодня, 18:20
      Кроме России вна Украине никто порядок не наведет. Может случится так, что нам придется опередить американцев признанием ЛДНР, прежде чем те разместят там свои войска.
      сибиралт
    3. Лелёк Сегодня, 18:32
      Цитата: Teberii
      Так всё -это под поездку к Трапу,


      Привет. Под поездку к Трампу Вальцман подготовил целое эссе, в котором выступил отцом-прародителем "Минска", раболепно назвал Америку "архитектором" нынешней Руины (а ведь пол-года называл Трампа земляным червяком). Вот что значит "рабское начало в человеке" (и в человеке ли?).
      Лелёк
  2. дон сезар Сегодня, 18:01
    а предложить-нечего!
    дон сезар
  3. Ретвизан 8 Сегодня, 18:05
    На каждую хитрую украинскую задницу есть х... с винтом !
    Ретвизан 8
    1. Александр романов Сегодня, 18:12
      Цитата: Ретвизан 8
      На каждую хитрую украинскую задницу есть х... с винтом !

      Только запостил картинку в прошлой теме lol
      Александр романов
  4. Толстоевский Сегодня, 18:33
    почему-то все заранее решили. что бойня будет на Донбассе, а не в киеве и львове
    Толстоевский
    1. Logall Сегодня, 20:02
      Цитата: Толстоевский
      почему-то все заранее решили. что бойня будет на Донбассе, а не в киеве и львове

      Думаю, что на границе ЛДНР , именно областной границе всё и закончится. Для Хохлов бойней​, для Донбасса победой.
      Logall
  5. venik Сегодня, 18:55
    В "речи посполитой" после смерти очередного короля (после того, как прах оного был "предан земле" а краковский костел (где именно и происходило "действо") врывались "высшие шляхтичи" и саблшями рубили "штандарты" и "стяги" покойника с воплями "Король умер - Да здравствует Король" и объявляли нового "венценосца"......
    История повторяется..... Первый раз в виде трагедии, второй - в виде ФАРСА.....
    "АТО" умерло, да здравствует "АТО".... Вот только "фарс" кровавым получился..... Ой каким кровавым!!!!!!
    venik
  6. мичман Сегодня, 19:17
    Неужели кто то сомневается, что жители Донбасса смогут жить в мире с хохлами?. Дело сделано, эти регионы отойдут от Украины. Чем быстрее, тем лучше. Пора проснуться Харькову, Одессе, Запорожью. Честь имею.
    мичман
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