08:48 22 июня

Австралия возвращается к нанесению авиаударов в Сирии. Эффективность ПВО РФ в САР поставлена под сомнение?

Командование ВВС Австралии отменяет своё собственное решение о приостановке «на неопределённый срок» нанесения авиаударов по Сирии. Решение о приостановке нанесения ударов было принято после того, как Россия резко отреагировала на удар по самолёту Су-22 ВВС Сирии, сбитому так называемой коалицией. Как видно, «неопределённый срок» у Австралии продлился около двух суток, и самолёты этой страны готовы снова наносить удары по Сирии, причём чаще – именно по сирийским правительственным силам.

Самолёты ВВС Австралии на основании пакета договорённостей размещаются в Объединённых Арабских Эмиратах. По данным информационного агентства ТАСС , на авиабазе Минхад в ОАЭ дислоцированы восемь самолётов ВВС Австралии. Ранее официальная Канберра заявляла, что отправляет свои военные самолёты на Ближний Восток с той целью, чтобы «вести борьбу с «Исламским государством» (* террористическая группировка, запрещённая в России).

Австралия возвращается к нанесению авиаударов в Сирии. Эффективность ПВО РФ в САР поставлена под сомнение?



Российское командование после нанесения удара самолётами коалиции по Су-22 ВВС Сирии сделала заявление о том, что теперь все самолёты коалиции во главе с США будут сопровождаться в виде целей. А накануне бельгийское военное командование заявило, что Россия «задрала нос» и «может явно переоценивать возможности своей ПВО, дислоцированной в Сирии». При этом было добавлено, что коалиция «изучит возможности ПВО РФ в САР». Если Австралия возвращается к нанесению ударов по Сирии, значит ли это, что возможности ПВО России «изучили» не в пользу заявлений МО РФ?


Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 75

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  1. Teberii Сегодня, 06:20
    Бельгийцы теперь Австралийцы ,передать С-300 сирийцам и посмотреть что будет.Как во Вьетнаме и прикинуться шланга ми.
    Teberii
    1. капрал Сегодня, 06:25
      Цитата: Teberii
      посмотреть что будет.

      Поздно корчить из себя целку, когда тебя уже поимели. wassat
      Сами виноваты! am
      капрал
    2. insular Сегодня, 06:25
      Цитата: Teberii
      Бельгийцы теперь Австралийцы ,передать С-300 сирийцам и посмотреть что будет.Как во Вьетнаме и прикинуться шланга ми.

      Ничего не будет. Наши слишком широко надували щеки. Слишком громко топали ногами, но ни после "помидоров" ни после "входа-выхода" из "программ обмена и предотвращения", считаться с болтунами ни кто не будет.
      Не ответив жестко с первого же раза, сами же создали опаснейший прецидент, по которому дефакто смирились с тем что штаты делают в Сирии и теперь отвечать уже поздно. Только самим же во вред.
      insular
      1. alexleony Сегодня, 07:35
        Ответить никогда не поздно,и ответ последует,можно не сомневаться.Владимир Владимирович делает все мудро и последовательно,в соответствии с международным правом,в отличии от молокососа Трампа,которому хватило слез Миланки,чтобы провести ракетный удар по другому государству.Сейчас это конечно ничего не значит,но с течением времени,история все расставит по своим местам.
        alexleony
    3. 210окв Сегодня, 06:27
      Просто возможности нашей ПВО никак не вяжутся с "возможностями" нашего руководства..
      210окв
      1. Login_Off Сегодня, 06:43
        Возможности нашего ПВО в Сирии меньше количество авиации у коалиции.
        Уже не первый раз сопли глотаем от унижения и высказываем озабоченность.
        Что сделали после того, как сбили наш самолёт Турки? Перекрыли ввоз помидоров?
        Что сделали после того как Турецкий сухогруз проторанил опоры моста на Крымский мост? - а.. там просто случайность была.
        Что сделали после того как потопили наше разведсудно? - и это случайно.
        Что сделали когда авиабазу в Шайрате разбомбили? - высказали озабоченность?
        Что делают когда американцы шмаляют по нашему союзнику (Сирии)? - Озабоченность высказываем?
        Ну давайте... давайте... будем дальше вытирать сопли.
        Вот реально чего надо, это УСИЛИТЬ группировку в Сирии, либо вобще уйти от туда.
        Login_Off
        1. insular Сегодня, 07:04
          Нормально всё с возможностями. Здесь с головой проблемы и явные.
          Решили взять на дешевый понт своими заявлениями и получили толстый троллинг в ответ... Чего добились? Ни чего кроме унижения.
          Совершенно предсказуемая и правильная реакция "мирового сообщества".

          "Достал ствол - стреляй или спили мушку" - классика!
          Если не готов - ищи другие методы и средства для решения... Дешевки, причем не дальновидные...
          Цитата: Login_Off
          Вот реально чего надо, это УСИЛИТЬ группировку в Сирии, либо вобще уйти от туда.
          Да давно уже ТАМ смирились с потерей части САР. Не понятно зачем было щеки надувать... Всё в достаточном кол-ве по ситуации. Но действуют топорно.
          insular
        2. Грица Сегодня, 08:31
          Вот реально чего надо, это УСИЛИТЬ группировку в Сирии.
          Я даже за то, чтобы туда забросили наземные войска. Артиллеристов и по мере необходимости ВДВ для захвата ключевых точек. Иначе на них будут скоро стоять янкесы
          Грица
    4. Spartanez300 Сегодня, 06:43
      Думаю не стоит австралийцам и другим натовцам испытывать возможности ПВО России в Сирии , как бы не пожалеть потом об этом .
      Spartanez300
      1. андрей юрьевич Сегодня, 07:06
        Австралия возвращается к нанесению авиаударов в Сирии.
        нужно посмотреть на эти удары...заявлять умеют Все,без исключения.
        андрей юрьевич
      2. 210окв Сегодня, 08:26
        Да никто "испытывать судьбу" и не будет..Просто всем ясно что этих возможностей нет.Это не техническая возможность,а политическая..
        Цитата: Spartanez300
        Думаю не стоит австралийцам и другим натовцам испытывать возможности ПВО России в Сирии , как бы не пожалеть потом об этом .
        210окв
    5. sgazeev Сегодня, 07:06
      Цитата: Teberii
      Бельгийцы теперь Австралийцы ,передать С-300 сирийцам и посмотреть что будет.Как во Вьетнаме и прикинуться шланга ми.

      Не обязательно,достаточно пожечь электронику и ждать реакцию сумчатых.
      sgazeev
      1. Арарат Сегодня, 07:13
        Чем сжигать изволите? Керосином или горячими заявлениями?
        Арарат
        1. insular Сегодня, 07:23
          Асимметричными мерами конечно же!
          insular
        2. истопник Сегодня, 07:43
          Цитата: Арарат
          Чем сжигать изволите? Керосином или горячими заявлениями?

          А вы это у Маккейна спросите, если не знаете. Он вам квалифицированно объяснит, как и чем русские жгут американскую авиационную электронику, если уж берутся за это дело. И в каком количестве.
          истопник
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:04
            Цитата: истопник
            Цитата: Арарат
            Чем сжигать изволите? Керосином или горячими заявлениями?

            А вы это у Маккейна спросите, если не знаете. Он вам квалифицированно объяснит, как и чем русские жгут американскую авиационную электронику, если уж берутся за это дело. И в каком количестве.

            Скорее всего можем, если учесть что больше половины крылатых ракет США так и не долетело до Сирии , а остальные в молоко попали..
            ОТДЕЛ
    6. igor.borov775 Сегодня, 07:52
      Цитата: Teberii
      Бельгийцы теперь Австралийцы ,передать С-300 сирийцам и посмотреть что будет.Как во Вьетнаме и прикинуться шланга ми.

      Привет!! Да сайт стал похож на огромное количество таких же.Специалисты прибыли из других мест типа В контакте.Нормальные люди занятые делом не хотят уже приходить на этот сайт.Наступают не простые времена.Спокойно без эмоций смотрим на развитие событий.Будут летать летайте.Быстро дело не двигается но ответка этим господам прилетит.Самое интересное не от тех кого задевают.Дайте время совсем не много и для этих господ наступит быстрое отрезвление.А словесная шелуха не имеет никакого значения.Ребята работают скоро все увидят результат.
      igor.borov775
    7. ОТДЕЛ Сегодня, 08:01
      Вот австралийцев первыми и замочим..! Борзые они слишком стали на своем острове...
      ОТДЕЛ
    8. ser-pov Сегодня, 08:04
      Я думаю собьют наши, но начнут с какого-нибудь беспилотника коалиции, а не дойдет, ну тогда будет замес..
      ser-pov
  2. Uncle Lee Сегодня, 06:22
    «изучили» не в пользу заявлений МО РФ?
    честно говоря это уже стало надоедать !
    Пусть попробуют ! Надеюсь в последний раз !
    Uncle Lee
    1. Арон Заави Сегодня, 06:30
      Цитата: Uncle Lee
      честно говоря это уже стало надоедать !
      Пусть попробуют ! Надеюсь в последний раз !

      Что именнно они должны попробовать? Летать или атаковать район расположение батареи из которого будет нанесен удар по ним? Понятно же что первыми с ВС РФ никто связывться не будет, ну а в случае уничтожения одного или двух самолетов коалиции, ответка скорее всего прилетит.
      Арон Заави
      1. insular Сегодня, 06:32
        Цитата: Арон Заави
        ответка скорее всего прилетит.

        и ответка не прилетит.
        максимум впадут в шок на месяц, а потом или параллельно будут орать о агрессии и новых санкциях.
        insular
        1. Арон Заави Сегодня, 06:35
          Цитата: insular

          и ответка не прилетит.
          максимум впадут в шок на месяц, а потом или параллельно будут орать о агрессии и новых санкциях.

          Тоже может быть. Вот и увидим к какому варианту развитя событий склоняются аналитики вашего МО.
          Арон Заави
          1. insular Сегодня, 06:43
            Цитата: Арон Заави
            Вот и увидим
            Нне увидим мы ни чего.
            Разделят САР и затянут конфликт до лучших времен как вна Украине.
            Выйдут на позиции предполагаемого раздела (уже дефакто вышли) и баста.
            insular
          2. Rostislav Сегодня, 06:54
            Главное, чтобы наши и ваши дети, а лучше - внуки, увидели...
            Rostislav
          3. Грица Сегодня, 08:36
            За ответкой сразу последует наша ответка, если уж сцепятся конкретно. Если будут авиаудары по нашей безе, то на аэродромы в Катаре, к примеру, прилетят Искандеры или калибры. Если же по нашим базам лупанут томогавками с кораблей, то эти корабли сразу же утонут. Не зря же там два фрегата новейших постоянно пасется и подлодка. А дальше - и думать страшно.
            Грица
        2. воттак Сегодня, 06:36
          блокада нашей базы и вот и все. даже наших сбивать им не надо.турция если че член наты
          воттак
          1. insular Сегодня, 06:37
            Цитата: воттак
            турция если че член наты

            А у РФ самый большой арсенал ЯО и что? Как это помешало Турции сбить наш самолет?
            А САР независимое государство имеющее право защищать свои территории и свое воздушное пространство любыми средствами... И что? Защищает? Да я как то и не встречал требований Сирийцев к США и коалиции, чтоб те немедленно покинули территорию САР и в противном случае, были би применены все средства...

            Международное право и коалиции с ультиматумами нестоят ни чего, если у власти чушки.
            insular
            1. воттак Сегодня, 06:46
              я в принципе тоже самое написал
              воттак
            2. alexleony Сегодня, 08:40
              Какие все средства может применить САР,если воюют остатками и тем,что могут поставить Россия и Иран,а это не так уж и много.Против коалиции,которая разместилась на базах по всему периметру вокруг Сирии?
              alexleony
        3. Арарат Сегодня, 07:15
          Как я уже говорил на другой ветке, после этого удара по самолетам коалиции вы потеряете Сирию за выходные. И прсле этого сами же подкинете масла в антироссийскую истерию на западе.
          Арарат
          1. insular Сегодня, 07:17
            Цитата: Арарат
            Сирию за выходные

            laughing уже боюсь...
            Я конечно понимаю, что в школе каникулы, но детские фантазии на взрослых сайтах излишни. hi
            Максимум - продолжение истерики (возможно с припадками) на всех эуропеоидных каналах и очередные санкции против каких нибудь палитиканов РФ 3 дивизиона laughing МАКСИМУМ!
            insular
          2. Грица Сегодня, 08:39
            вы потеряете Сирию за выходные
            Не скажу за всю Сирию, но разнести наши базы Хмеймим и Тартус в пух и прах янкесам сил хватит. И очень быстро. Это надо признать.
            Грица
        4. Thronekeeper Сегодня, 07:27
          Утрутся. Однако, больше нужно "Искандеров" и "Ониксов", нацеленных на Израиль - это вообще-то приоритет, уничтожение средств доставки кошерных, а йайца США, и Саудию - это кошелек США.
          Вообще, на ТВД сил недостаточно, чтобы зачистить халяльных султанчиков, кошерных Бенек и матрасников.
          Надо иметь ввиду опыт Су-24М, когда 60тысяч российских бздыхов и коммерсов в турции помешали зажарить Шакер-Чурек, хотя ЕС и НАТО опасливо от Эрдогана открестилось. Сейчас тысяч 40 и*ииотов греют зад в Эйлате.
          Еще вопрос в том, что сбивать нужнео МиГ-31 или Су-35, а не "Триумфами". И лучше - малозаметные Ф-22 и Ф-35, это коммерчески и в военно-политическом плане очень выгодно нам, а США наносит колоссальный экономический ущерб.
          Thronekeeper
          1. insular Сегодня, 07:32
            Войны не будет - это не выгодно и опасно для всех сторон. Все это понимают и лишь прощупывают, на пределе терпения возможности, кокушки друг друга.
            Остальное от лукавого...
            insular
        5. Maskom Сегодня, 07:33
          Цитата: insular
          Цитата: Арон Заави
          ответка скорее всего прилетит.

          и ответка не прилетит.
          максимум впадут в шок на месяц, а потом или параллельно будут орать о агрессии и новых санкциях.


          Такой вариант событий был бы возможен при Бардаке Хуссейновиче. Сейчас в США нормальный президент, и Слава Б-гу, Америка опять стала Америкой.. Меня всегда забавляла ненависть на ВО к Обаме. Если бы я был русским , то молился бы на Обаму. Это президент который причинил огромный вред Америке и всему свободному миру
          Maskom
          1. insular Сегодня, 07:35
            Еврей, верящий в силу и власть президента США?
            Сказать, что я удивлён - значит ничего не сказать))
            Или (что вероятнее всего) вы просто лукавите...
            insular
      2. sgazeev Сегодня, 07:13
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: Uncle Lee
        честно говоря это уже стало надоедать !
        Пусть попробуют ! Надеюсь в последний раз !

        Что именнно они должны попробовать? Летать или атаковать район расположение батареи из которого будет нанесен удар по ним? Понятно же что первыми с ВС РФ никто связывться не будет, ну а в случае уничтожения одного или двух самолетов коалиции, ответка скорее всего прилетит.

        Когда клешни сломаны,ответка само сабой отменяется.Они будут переваривать долго,но их паскудство никто не отменял.
        sgazeev
      3. Vlad.by Сегодня, 08:02
        Так мы будем бояться "ответки" или превентивных бомбежек?
        Зачем тогда вообще ставить ПВО если "ответок" боимся?
        Vlad.by
    2. Svarog51 Сегодня, 06:37
      Володя, приветствую hi В теории "изучили", теперь будем посмотреть, что на практике получится. Очень многим хочется эту практику проверить, но далеко не все хотят проверить её на себе лично.
      Svarog51
    3. Titsen Сегодня, 06:49
      Цитата: Uncle Lee
      честно говоря это уже стало надоедать !
      Пусть попробуют ! Надеюсь в последний раз !


      Привет, диванная проекция Шойгу!

      Если бы могли уже давно бы ответили!

      По-видимому, это не страшно, а очень страшно!

      Но помидоры и офшоры, счета и недвижимость за границей намного ближе к телу, чем Россия, её народонаселение и их интересы, глобальные и местячковые....
      Titsen
  3. soroKING Сегодня, 06:26
    на жидкость хотят проверить? angry
    soroKING
    1. 210окв Сегодня, 06:32
      Уже проверили..Сколько ударов безнаказанно было?
      210окв
  4. dfg Сегодня, 06:26
    Ну чего и следовало ожидать-- нерешительность политического руководства принимается за слабость пво.... а началось то это не с су-22 а с тех пор когда евреям позволяли безнаказанно бомбить хезбаллу.. К евреям мер не принимали жестких потом подтянулись матрасы а теперь все кому не лень....как говориться негативная тенденция
    dfg
    1. Арон Заави Сегодня, 06:36
      Цитата: dfg
      Ну чего и следовало ожидать-- нерешительность политического руководства принимается за слабость пво.... а началось то это не с су-22 а с тех пор когда евреям позволяли безнаказанно бомбить хезбаллу.. К евреям мер не принимали жестких потом подтянулись матрасы а теперь все кому не лень....как говориться негативная тенденция

      Вы предпочли бы видеть воздушные бои в небе Сирии?
      Арон Заави
      1. Titsen Сегодня, 06:54
        Цитата: Арон Заави
        Вы предпочли бы видеть воздушные бои в небе Сирии?


        Да.

        Но наши земле обетованная партнёры срзу бы сдулись, а матраные партнёры подтянуться до сдутия не успели.

        Но помидорчики и молодая картошечка перевесили...
        Titsen
        1. dag Сегодня, 06:59
          Цитата: Titsen
          Цитата: Арон Заави
          Вы предпочли бы видеть воздушные бои в небе Сирии?

          Да.
          Но наши земле обетованная партнёры срзу бы сдулись, а матраные партнёры подтянуться до сдутия не успели.
          ..

          Быстро Вы победителей и проигравших назначили.
          Все знают как войну начать - никто не знает , чем она закончится -- подумайте об этом.
          dag
          1. insular Сегодня, 07:26
            Цитата: dag
            Все знают как войну начать - никто не знает , чем она закончится -- подумайте об этом.

            Знаете чем мне евреии напоминают украинцев?
            А подходом - "а нас за что". Т.е. вы нанося удары по независимому госудрству, вроде как бы и не за войну в то же время laughing
            Смех да и только...
            insular
        2. истопник Сегодня, 08:47
          Цитата: Titsen
          Цитата: Арон Заави
          Вы предпочли бы видеть воздушные бои в небе Сирии?

          Да...

          Так поезжай... Увидишь... И не только воздушные.
          Что, "страшно"? Не просто страшно, а "очень страшно"?
          истопник
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 06:26
    Австралийцы вообще планку не видят?Островное государство уголовников.Пора валить потенциалов.Иначе не очухаются.
    ВЕРЕСК
    1. Vlad.by Сегодня, 08:06
      Вот, похоже, их на пару с бельгийцами и назначат крайними.
      Потом вони будет - а нас за что...
      Vlad.by
  6. Logall Сегодня, 06:26
    [/quote]Как видно, «неопределённый срок» у Австралии продлился около двух суток, и самолёты этой страны готовы снова наносить удары по Сирии, причём чаще – именно по сирийским правительственным силам.[quote]

    Явная провокация. И что будем делать мы? Дадим понять, что отступать некуда, или утрёмся? Хватит диалогов!
    Logall
    1. Titsen Сегодня, 06:56
      Цитата: Logall
      Как видно, «неопределённый срок» у Австралии продлился около двух суток, и самолёты этой страны готовы снова наносить удары по Сирии, причём чаще – именно по сирийским правительственным силам.

      Явная провокация. И что будем делать мы? Дадим понять, что отступать некуда, или утрёмся? Хватит диалогов!


      Мечты, мечты...

      Лучше полотенчико для утирания плевков побольше приготовьте!
      Titsen
  7. воттак Сегодня, 06:28
    дело не в эффективности пво, а в том что стрелять наши не будут. максимум дрон завалят да и то вряд ли.
    воттак
  8. Evgeniy667b Сегодня, 06:30
    Если МО заявляет, что будем сопроводать цели "самолеты коалиции", то хотя-бы делали это, РЭБ использовали. А то опять, как всегда, пустая болтовня и пускание мыльных пузырей.
    Evgeniy667b
  9. Б.Т.В. Сегодня, 06:32
    Последнее время, поведение всех СМИ, стало похоже на соревнование гномов из эротического мультика " Белоснежка и семь гномов", кто смотрел этот " шедевр", должен понять, о чём речь. Другие сравнения- слишком мягкие.
    Б.Т.В.
    1. Logall Сегодня, 06:40
      Как в сказке "волк и семеро козлят". Причём "козлят"—это глагол...
      Logall
    2. андрей юрьевич Сегодня, 07:03
      Цитата: Б.Т.В.
      похоже на соревнование гномов из эротического мультика " Белоснежка и семь гномов"

      Вы шалунья..))))))))
      андрей юрьевич
      1. Б.Т.В. Сегодня, 07:08
        Цитата: андрей юрьевич
        Вы шалунья..))))))))


        Может быть, но ведь похоже?!
        Б.Т.В.
  10. ВЕРЕСК Сегодня, 06:32
    Пора завалить кого-то.Обнаглели парразиты.Или мы силу можем применять только в тайге,по пивным банкам.? Жаль.
    ВЕРЕСК
  11. Yak28 Сегодня, 06:34
    Ну если учесть что наших сирийских союзников бомбят все кому не лень,то эффективность ПВО РФ в САР я бы тоже поставил под большое сомнение.Или же это нерешительность руководства,если нерешительность то тогда не надо было вообще в Сирию лезть.
    Yak28
  12. venik Сегодня, 06:38
    Интересно, много ли они "налетают", когда система предупреждения об облучении РЛС "пищать в ушах" будет???
    venik
    1. Арарат Сегодня, 07:21
      У них есть самое сильная зашита в мире на этих самолетах. Называется флаг США и НАТО. Они знают что русские не будут по ним стрелять если они сами не атакуют их.
      Арарат
  13. duche Сегодня, 06:39
    Как говорил Верещагин "За Державу обидно".
    duche
  14. rotmistr60 Сегодня, 06:52
    С австралийцами провели разъяснительную беседу. Как довод - вы же видите, что на сбитый самолет и беспилотник Россия отреагировала только словесно, А вспомните как турки сбили их самолет и что? Поэтому ребята не бойтесь и летайте сколько влезет и удары наносите туда, куда мы покажем. Доводы убедили австралийцев, да и бельгийцы задумались.
    rotmistr60
  15. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 07:10
    А все началось с Су-24...Если бы в ответ мы завалили турка над Сирией, то результат был бы иным. Турки не посмели бы атаковать наши базы в Сирии, иначе мы получили бы полное право начать бомбить саму Турцию, применив весь арсенал ВВС.
    КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
  16. Flinky Сегодня, 07:14
    Это означает, что австралийцев подставляют. Ждём провокации.
    Flinky
  17. трилл Сегодня, 07:18
    Ребята вы слишком суровые, австралийцы просто подумали что у игила появились российские комплексы пво и ретирировались от беды по дальше на время. Они же там на острове далеко, и им не все понятно из медийного шума. Когда узнали что все пучком - вернулись.
    трилл
  18. Василенко Владимир Сегодня, 07:54
    сопли жевать не надо - СКАЗАЛИ СДЕЛАЛИ
    Василенко Владимир
  19. shcishcok Сегодня, 08:09
    конечно, не в нашу пользу. Мы только расшаркиваться можем, грозить пальчиком.Провокация нужна. зря что ли они у западных границ окапываются?
    shcishcok
  20. zivXP Сегодня, 08:14
    Видно кунгурятники пинок под зад получили.
    zivXP
  21. dsm100 Сегодня, 08:17
    Австралийцев в Сирии не хватала для полного счастья. Что им твм делать? Пусть кенгуру гоняют у себя в Австралии.
    dsm100
  22. Razvedka_Boem Сегодня, 08:28
    Во многих комментах пишут - а что Россия не сбивает натовские самолеты в ответ на сбитие сирийских самолетов. А следует задаться вопросом - что будет после этого?
    Вполне вероятно война России с Западом. И те кто так хотя прямого столкновения с НАТО, готовы ли завтра идти в окопы? Что будет со страной, с родными и близкими?
    То что немедленной реакции не последовало, не значит что ее не будет. Учитывая мощь современного оружия и то что у некоторых пальцы подрагивают на красной кнопкой пуска, рефлексивный ответ будет самым ошибочным.
    Razvedka_Boem
  23. К-50 Сегодня, 08:38
    Что про этих кенгуру можно сказать? belay
    Жертвенные бараны во имя не понятно чего и за тысячи километров от их жилья. Видимо так хочется мишенью побыть. fellow laughing
    К-50
  24. Ментат Сегодня, 08:41
    Цитата: 210окв
    Да никто "испытывать судьбу" и не будет..Просто всем ясно что этих возможностей нет.Это не техническая возможность,а политическая..

    Кому всем? Горлопанам-пенсионерам на ВО, которые дерут глотку, что аж голос петуха даёт, ради плюсиков? Хорошо хоть не что-то другое. Читать противно отельные «письмена». Либо у людей со временем интеллект снижается до каких-то удивительных значений, либо охота плюсов перевешивает не только здравый смысл, но и совесть. Есть ещё один вариант: задние части организма надрывают в потугах показать, как Россия опростоволосилась, «незалежные», выдавая себя за граждан России.
    Ментат
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