Австралия возвращается к нанесению авиаударов в Сирии. Эффективность ПВО РФ в САР поставлена под сомнение?
Командование ВВС Австралии отменяет своё собственное решение о приостановке «на неопределённый срок» нанесения авиаударов по Сирии. Решение о приостановке нанесения ударов было принято после того, как Россия резко отреагировала на удар по самолёту Су-22 ВВС Сирии, сбитому так называемой коалицией. Как видно, «неопределённый срок» у Австралии продлился около двух суток, и самолёты этой страны готовы снова наносить удары по Сирии, причём чаще – именно по сирийским правительственным силам.
Самолёты ВВС Австралии на основании пакета договорённостей размещаются в Объединённых Арабских Эмиратах. По данным информационного агентства ТАСС , на авиабазе Минхад в ОАЭ дислоцированы восемь самолётов ВВС Австралии. Ранее официальная Канберра заявляла, что отправляет свои военные самолёты на Ближний Восток с той целью, чтобы «вести борьбу с «Исламским государством» (* террористическая группировка, запрещённая в России).
Российское командование после нанесения удара самолётами коалиции по Су-22 ВВС Сирии сделала заявление о том, что теперь все самолёты коалиции во главе с США будут сопровождаться в виде целей. А накануне бельгийское военное командование заявило, что Россия «задрала нос» и «может явно переоценивать возможности своей ПВО, дислоцированной в Сирии». При этом было добавлено, что коалиция «изучит возможности ПВО РФ в САР». Если Австралия возвращается к нанесению ударов по Сирии, значит ли это, что возможности ПВО России «изучили» не в пользу заявлений МО РФ?
Самолёты ВВС Австралии на основании пакета договорённостей размещаются в Объединённых Арабских Эмиратах. По данным информационного агентства ТАСС , на авиабазе Минхад в ОАЭ дислоцированы восемь самолётов ВВС Австралии. Ранее официальная Канберра заявляла, что отправляет свои военные самолёты на Ближний Восток с той целью, чтобы «вести борьбу с «Исламским государством» (* террористическая группировка, запрещённая в России).
Российское командование после нанесения удара самолётами коалиции по Су-22 ВВС Сирии сделала заявление о том, что теперь все самолёты коалиции во главе с США будут сопровождаться в виде целей. А накануне бельгийское военное командование заявило, что Россия «задрала нос» и «может явно переоценивать возможности своей ПВО, дислоцированной в Сирии». При этом было добавлено, что коалиция «изучит возможности ПВО РФ в САР». Если Австралия возвращается к нанесению ударов по Сирии, значит ли это, что возможности ПВО России «изучили» не в пользу заявлений МО РФ?
Использованы фотографии: Твиттер
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