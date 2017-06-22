Мистер Трамп, вы псих и разжигатель войны!
Трамп не косит под психа, он и есть псих, полагает политолог И. Голденберг. У команды Трампа нет никакой стратегии в Сирии, уверен эксперт. Трамп не знает, какой ответ дать на сирийский кризис. «Непредсказуемые» действия администрации Трампа приведут скорее к новому разрушительному конфликту, чем к разрешению кризиса.
Как отмечает в «Slate» американский политолог Илан Голденберг (Ilan Goldenberg), Трамп может довести ситуацию в Сирии до войны просто по недомыслию. Отсутствие у президента согласованной стратегии по Сирии «невероятно опасно», считает учёный.
В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп подчёркивал важность фактора «непредсказуемости» в политике и подвергал критике президента Обаму за публичное разъяснение стратегии вместо разработки «секретного плана».
Некоторые из ранних шагов Трампа (прямой телефонный звонок президенту Тайваня, нанесение удара по войскам сирийского президента Асада, политика против Ирана) несомненно, удивили общественность, и Трамп получил некоторый «кредит доверия». Однако если отследить всю деятельность Трампа, то этот человек покажется не хитрым, а сумасшедшим. Чем дольше его администрация действует вне какой-либо широкой стратегии, тем больше она рискует подорвать интересы США и международное доверие к США. Растёт и «вероятность непреднамеренного начала войны», предупреждает политолог.
Война эта может вспыхнуть в Восточной Сирии. Ведутся операции против «ИГ» (запрещено в РФ) в Мосуле и Ракке, и террористы находятся на грани краха. Между тем президент Асад «всё ещё мечтает вернуть всю Сирию, вернуться во времена до гражданской войны». Недавно Соединённые Штаты, впервые с начала конфликта, сбили сирийский самолёт. Русские в ответ пригрозили сбить любой американский самолёт, который пересечёт реку Евфрат (впрочем, это, полагает политолог, блеф).
Однако к чему в такой обстановке может привести «непредсказуемость» Трампа? Реакция США — образец явного беспорядка. Командирам на местах были даны «полномочия» защищать себя и открывать огонь по сирийским, иранским и российским силам, которые «слишком приблизились». Но чёткой стратегии в отношении того, как противостоять «растущей конкуренции» в Восточной Сирии, у Вашингтона попросту нет. Поэтому конечным результатом станет не «наказанная» Америкой Сирия (а также Иран), а появление противника, который продолжит «изучать терпение» США и может в какой-то момент зайти слишком далеко, породив тем самым тот серьёзный конфликт, которого «никто не хочет».
Честность и ясность — вот чего требует нынешняя ситуация, пишет Голденберг. Двусмысленность и жесткие заявления здесь неуместны. Администрация должна нарисовать «красные линии» для Асада, Ирана и России, ведь никто из этих стран не хочет прямого конфликта с Соединёнными Штатами.
Если бы Вашингтон сообщил прямо, что он не будет терпеть атак режима Асада на «Сирийские демократические силы», Белый дом, вероятно, сдержал бы потенциальное будущее наступление. Если бы Трамп разъяснил месяц назад, что воздушное пространство в Восточной Сирии остаётся под контролем США, военные силы в тех регионах испугались бы непредсказуемости Трампа. Вместо этого Трамп «замялся», и воюющие стороны продолжили «испытывать американскую решимость». Позиции США стали слабее.
Дипломатические усилия администрации тоже гроша ломаного не стоят. Администрация Трампа не делает ровно ничего, когда доходит до дипломатического процесса по прекращению гражданской войны в Сирии. При Обаме работал неустанно Джон Керри, в том числе по контактам с Ираном, администрация же Трампа «отключила этот канал».
«Непредсказуемость и двусмысленность» могут сработать, если они сочетаются «со стратегией и дипломатией», отмечает политолог. Однако всё, что исходит от Трампа, — это непоследовательность.
Таким образом, добавим, эксперт не только не видит никакой стратегии у команды Трампа, но среди принципов деятельности нового президента выделяет лишь «двусмысленность» и «непредсказуемость», которые приводят к непоследовательности. Она, в свою очередь, порождает неопределённость, а та чревата новым разрушительным конфликтом. Именно такой конфликт, в силу ближневосточной специфики, может разгореться в скором времени в Сирии.
Как отмечает в «Slate» американский политолог Илан Голденберг (Ilan Goldenberg), Трамп может довести ситуацию в Сирии до войны просто по недомыслию. Отсутствие у президента согласованной стратегии по Сирии «невероятно опасно», считает учёный.
В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп подчёркивал важность фактора «непредсказуемости» в политике и подвергал критике президента Обаму за публичное разъяснение стратегии вместо разработки «секретного плана».
Некоторые из ранних шагов Трампа (прямой телефонный звонок президенту Тайваня, нанесение удара по войскам сирийского президента Асада, политика против Ирана) несомненно, удивили общественность, и Трамп получил некоторый «кредит доверия». Однако если отследить всю деятельность Трампа, то этот человек покажется не хитрым, а сумасшедшим. Чем дольше его администрация действует вне какой-либо широкой стратегии, тем больше она рискует подорвать интересы США и международное доверие к США. Растёт и «вероятность непреднамеренного начала войны», предупреждает политолог.
Война эта может вспыхнуть в Восточной Сирии. Ведутся операции против «ИГ» (запрещено в РФ) в Мосуле и Ракке, и террористы находятся на грани краха. Между тем президент Асад «всё ещё мечтает вернуть всю Сирию, вернуться во времена до гражданской войны». Недавно Соединённые Штаты, впервые с начала конфликта, сбили сирийский самолёт. Русские в ответ пригрозили сбить любой американский самолёт, который пересечёт реку Евфрат (впрочем, это, полагает политолог, блеф).
Однако к чему в такой обстановке может привести «непредсказуемость» Трампа? Реакция США — образец явного беспорядка. Командирам на местах были даны «полномочия» защищать себя и открывать огонь по сирийским, иранским и российским силам, которые «слишком приблизились». Но чёткой стратегии в отношении того, как противостоять «растущей конкуренции» в Восточной Сирии, у Вашингтона попросту нет. Поэтому конечным результатом станет не «наказанная» Америкой Сирия (а также Иран), а появление противника, который продолжит «изучать терпение» США и может в какой-то момент зайти слишком далеко, породив тем самым тот серьёзный конфликт, которого «никто не хочет».
Честность и ясность — вот чего требует нынешняя ситуация, пишет Голденберг. Двусмысленность и жесткие заявления здесь неуместны. Администрация должна нарисовать «красные линии» для Асада, Ирана и России, ведь никто из этих стран не хочет прямого конфликта с Соединёнными Штатами.
Если бы Вашингтон сообщил прямо, что он не будет терпеть атак режима Асада на «Сирийские демократические силы», Белый дом, вероятно, сдержал бы потенциальное будущее наступление. Если бы Трамп разъяснил месяц назад, что воздушное пространство в Восточной Сирии остаётся под контролем США, военные силы в тех регионах испугались бы непредсказуемости Трампа. Вместо этого Трамп «замялся», и воюющие стороны продолжили «испытывать американскую решимость». Позиции США стали слабее.
Дипломатические усилия администрации тоже гроша ломаного не стоят. Администрация Трампа не делает ровно ничего, когда доходит до дипломатического процесса по прекращению гражданской войны в Сирии. При Обаме работал неустанно Джон Керри, в том числе по контактам с Ираном, администрация же Трампа «отключила этот канал».
«Непредсказуемость и двусмысленность» могут сработать, если они сочетаются «со стратегией и дипломатией», отмечает политолог. Однако всё, что исходит от Трампа, — это непоследовательность.
Таким образом, добавим, эксперт не только не видит никакой стратегии у команды Трампа, но среди принципов деятельности нового президента выделяет лишь «двусмысленность» и «непредсказуемость», которые приводят к непоследовательности. Она, в свою очередь, порождает неопределённость, а та чревата новым разрушительным конфликтом. Именно такой конфликт, в силу ближневосточной специфики, может разгореться в скором времени в Сирии.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: Joshua Roberts / Reuters
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