08:41 22 июня

Мистер Трамп, вы псих и разжигатель войны!

Трамп не косит под психа, он и есть псих, полагает политолог И. Голденберг. У команды Трампа нет никакой стратегии в Сирии, уверен эксперт. Трамп не знает, какой ответ дать на сирийский кризис. «Непредсказуемые» действия администрации Трампа приведут скорее к новому разрушительному конфликту, чем к разрешению кризиса.



Как отмечает в «Slate» американский политолог Илан Голденберг (Ilan Goldenberg), Трамп может довести ситуацию в Сирии до войны просто по недомыслию. Отсутствие у президента согласованной стратегии по Сирии «невероятно опасно», считает учёный.


В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп подчёркивал важность фактора «непредсказуемости» в политике и подвергал критике президента Обаму за публичное разъяснение стратегии вместо разработки «секретного плана».

Некоторые из ранних шагов Трампа (прямой телефонный звонок президенту Тайваня, нанесение удара по войскам сирийского президента Асада, политика против Ирана) несомненно, удивили общественность, и Трамп получил некоторый «кредит доверия». Однако если отследить всю деятельность Трампа, то этот человек покажется не хитрым, а сумасшедшим. Чем дольше его администрация действует вне какой-либо широкой стратегии, тем больше она рискует подорвать интересы США и международное доверие к США. Растёт и «вероятность непреднамеренного начала войны», предупреждает политолог.

Война эта может вспыхнуть в Восточной Сирии. Ведутся операции против «ИГ» (запрещено в РФ) в Мосуле и Ракке, и террористы находятся на грани краха. Между тем президент Асад «всё ещё мечтает вернуть всю Сирию, вернуться во времена до гражданской войны». Недавно Соединённые Штаты, впервые с начала конфликта, сбили сирийский самолёт. Русские в ответ пригрозили сбить любой американский самолёт, который пересечёт реку Евфрат (впрочем, это, полагает политолог, блеф).

Однако к чему в такой обстановке может привести «непредсказуемость» Трампа? Реакция США — образец явного беспорядка. Командирам на местах были даны «полномочия» защищать себя и открывать огонь по сирийским, иранским и российским силам, которые «слишком приблизились». Но чёткой стратегии в отношении того, как противостоять «растущей конкуренции» в Восточной Сирии, у Вашингтона попросту нет. Поэтому конечным результатом станет не «наказанная» Америкой Сирия (а также Иран), а появление противника, который продолжит «изучать терпение» США и может в какой-то момент зайти слишком далеко, породив тем самым тот серьёзный конфликт, которого «никто не хочет».

Честность и ясность — вот чего требует нынешняя ситуация, пишет Голденберг. Двусмысленность и жесткие заявления здесь неуместны. Администрация должна нарисовать «красные линии» для Асада, Ирана и России, ведь никто из этих стран не хочет прямого конфликта с Соединёнными Штатами.

Если бы Вашингтон сообщил прямо, что он не будет терпеть атак режима Асада на «Сирийские демократические силы», Белый дом, вероятно, сдержал бы потенциальное будущее наступление. Если бы Трамп разъяснил месяц назад, что воздушное пространство в Восточной Сирии остаётся под контролем США, военные силы в тех регионах испугались бы непредсказуемости Трампа. Вместо этого Трамп «замялся», и воюющие стороны продолжили «испытывать американскую решимость». Позиции США стали слабее.

Дипломатические усилия администрации тоже гроша ломаного не стоят. Администрация Трампа не делает ровно ничего, когда доходит до дипломатического процесса по прекращению гражданской войны в Сирии. При Обаме работал неустанно Джон Керри, в том числе по контактам с Ираном, администрация же Трампа «отключила этот канал».

«Непредсказуемость и двусмысленность» могут сработать, если они сочетаются «со стратегией и дипломатией», отмечает политолог. Однако всё, что исходит от Трампа, — это непоследовательность.

Таким образом, добавим, эксперт не только не видит никакой стратегии у команды Трампа, но среди принципов деятельности нового президента выделяет лишь «двусмысленность» и «непредсказуемость», которые приводят к непоследовательности. Она, в свою очередь, порождает неопределённость, а та чревата новым разрушительным конфликтом. Именно такой конфликт, в силу ближневосточной специфики, может разгореться в скором времени в Сирии.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: Joshua Roberts / Reuters
13

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 25

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Сегодня, 07:42
    Мистер Трамп, вы псих и разжигатель войны!???
    И то и другое в одном флаконе.
    ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:47
      Ну Голденбергу виднее конечно...Любят они ярлыки вешать,если не по ихнему что то!
      ОТДЕЛ
      1. Тралл Сегодня, 07:48
        А что скажут представители страны голденбергов? smile
        Тралл
        1. Orionvit Сегодня, 07:53
          Скажу по секрету, они ехидно посмеиваются в сторонке.
          Цитата: Тралл
          А что скажут представители страны голденбергов? smile
          Orionvit
      2. 210окв Сегодня, 08:14
        Виталий,позиция двусмысленности в Сирии больше относится к нашему руководству..К сожалению.Тут если вытащил нож-надо бить а не размахивать им .Перестанут не только уважать но и будут воспринимать как шутов..
        Цитата: ОТДЕЛ
        Ну Голденбергу виднее конечно...Любят они ярлыки вешать,если не по ихнему что то!
        210окв
    2. Банный Сегодня, 07:51
      помню перед выборами ,Трамп- наш человек в Вашингтоне )))) Жирика празднующего победу да вся верхушка била себя ушами по щекам по первому к аналу бухтели все шо он почти наш почти славянин казаки иерусалимские ой питерские)))пардонс его в казаки принимали шо не кажет есаул Трапов козляче?)))
      Банный
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:53
        Цитата: Банный
        помню перед выборами ,Трамп- наш человек в Вашингтоне ))))

        А он и есть НАШ горбачев в США!
        ОТДЕЛ
        1. Банный Сегодня, 07:54
          воистину)))дароф политрук
          Банный
    3. Балу Сегодня, 08:09
      Трампампам Джигурду не напоминает?
      Трампампам профессиональный шоу-мен и вполне управляем сверху и сбоку, отсюда непоследовательные и противоречивые действия. Присовокупьте возрастную деменцию, атеросклероз и пр.
      Травмпампам это не ВВП и даже не Кеннеди-последний здравомыслящий и ответственный президент ФША. Все остальные вели себя как пьяный слон в салуне.
      Балу
  2. ВСЗМК Сегодня, 07:48
    У всех остальных крупных внешних игроков имеются более или менее определенные цели. Россия стремится вернуть себе статус супердержавы, равной США, а также рычаги влияния в Европе. Иран хочет укрепить свою шиитскую ось, охватывающую Ирак, Сирию и Ливан. Саудовская Аравия и суннитский лагерь хотят помешать Ирану. Турция стремится остановить продвижение сирийских курдов на севере Сирии.

    Довольно трудно представить себе нечто, напоминающее последовательную политику США по отношению к Сирии и Ближнему Востоку в целом. Сейчас американские войска на поле боя фактически выступают союзниками Ирана и его посредников в Ираке; находятся в оппозиции по отношению к Турции, потому что они опираются на сирийских курдов; и — после заявления, сделанного три месяца назад, о том, что США больше не будут настаивать на уходе президента Асада — на грани войны с его войсками на востоке Сирии, пользующимися поддержкой Ирана. Добавьте к этой взрывоопасной смеси попытки г-на Трампа осложнить жизнь Катара, где находится самая важная американская военная база в регионе.
    ВСЗМК
    1. андрей юрьевич Сегодня, 08:20
      не думаю что Клинтонша,вела бы себя тише... было бы тоже самое,"говорящая голова" мало роли играет...
      андрей юрьевич
  3. Горный стрелок Сегодня, 07:50
    Действительно, действия США напоминают манёвры пьяного водителя за рулем грузовика. То вправо, то влево, то на газ, то на тормоз. Чего стоит удар "Томагавками" по Сирии из-за истерики дочки, и танцы авианосцев у берегов КНДР wassat Так и сцепление "сжечь" можно. Вангую, Путин не станет встречаться с Трампом на "двадцатке". Просто незачем. Шлепать себя ладошкой ВВП не умеет, а других действий Трампушка и не ждёт... laughing
    Горный стрелок
    1. Masya Masya Сегодня, 08:01
      Цитата: Горный стрелок
      Действительно, действия США напоминают манёвры пьяного водителя за рулем грузовика.

      штормит их не по детски...
      Masya Masya
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:50
    такой конфликт, в силу ближневосточной специфики, может разгореться в скором времени в Сирии.

    Учитывая наглые, бесцеремонные и провокационные действия Сша в Сирии серьезный конфликт (между Сша и Россией, между Сша и Ираном) исключать нельзя.
    rotmistr60
  5. Farid05 Сегодня, 07:55
    лучше иметь дело с отъявленным негодяем, чем с психом...
    Farid05
  6. Altona Сегодня, 07:59
    Я не согласен, что в США один Трамп псих и разжигатель войны. Скорее всего мы наблюдаем целую палату психов (это сенат США), причем один псих там патентованный и явно головой стукнутый, это сенатор от штата Аризона Джон Маккейн.
    Altona
  7. Orionvit Сегодня, 07:59
    Я так и не понял, почему наехали на американского президента? Обычный президент США, проводит обычную американскую политику, то есть ложит на весь мир.. С его "избранием", видимых изменений не произошло, только пустой трёп в СМИ. Ни чем не лучше и ни чем не хуже остальных американских президентов, одним словом, такой же вражина, как и все его предшественники.
    Orionvit
  8. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 08:00
    Зачем России обращать внимание на мнение америкосов ? У нас есть сфера влияния, которую мы должны защищать ВСЕМИ средствами, включая военные. Если в нее вторглись американцы или еще кто, то мы должны ответить зеркально, выбив противника силой.
    Что мешает нам так сделать в Грузии или стране 404 ? По американским воякам должен пролиться дождь из ОТРК, КР и авиабомб, чтобы жертвы с их стороны измерялись сотнями убитых.
    Внутри страны проамериканские (прозападные) силы должны быть ВЫРЕЗАНЫ полностью, не считаясь с потерями.
    КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
    1. zivXP Сегодня, 08:10
      И где тогда деньги держать прикажете?
      zivXP
      1. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 08:25
        На Родине !!! Только умственно отсталая элита может хранить деньги в банках противника.
        КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
  9. iliitchitch Сегодня, 08:03
    У шпаны с большой дороги никогда не было и не может быть стратегии по определению . Вот была она у Полиграфа Полиграфыча ? Е2-Е4 . Разве что поставить такого вот голденберга постратегировать , вот этот вот вам нарулит , учОный политолог .
    iliitchitch
  10. Flinky Сегодня, 08:10
    Внутриполитическая жвачка.
    Flinky
  11. Monster_Fat Сегодня, 08:27
    Псих стал миллиардером? Да, ладно.... Это вам не Россия, где псих-родственник какого-нибудь "приближенного" к трону- априори, уже неприкасаемый. В США, чтобы заработать большие деньги, надо обладать недюжинным умом, хваткой и изворотливостью. А Трамп заработал не просто большие, а очень большие деньги и...не попался. wink так, что господа, на мой взгляд, он- кто возможно любой другой, но только не псих.
    Monster_Fat
  12. 1536 Сегодня, 08:29
    Трамп раздувает антироссийскую истерию в США. Поэтому в его сумасшедствие или старческий маразм не верится. Это продуманная политика. Нам надо отвечать тем же оружием и не слушать предателей, поющих песни о "дружественном американском народе". Дружить потом будем, после Трампа.
    1536
  13. Самогонщик Сегодня, 08:35
    то что происходит не сумашествие Трампа. это война двух струй в матрасии- белой.англо-саксонкской и еврейской. две финансовые группы сошлись в битве. даже билдерберг раскололи на две части. бешеные псы капитала созданного на людской крови. а бедная планета Земля служит для них полем битвы.
    Самогонщик
Картина дня