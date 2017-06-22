РФ и США на парламентском уровне обсудят проект новых антироссийских санкций
Российские законодатели обсудят с американскими коллегами проект новых санкций в отношении РФ, передает РИА Новости сообщение члена российской делегации от Совета Федерации Игоря Чернышенко.
Чернышенко и депутат Госдумы Георгий Карлов прибыли в Вашингтон для участия в арктическом форуме.
Агентство напоминает, что сенат США 15 июня завершил процедуру одобрения законопроекта, предусматривающего новые санкции против РФ. В частности, предлагается сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора – до 30 дней.
В свою очередь депутат Госдумы Карлов, заявил, что проект новых антироссийских санкций несет в себе «мину замедленного действия».
Чернышенко и депутат Госдумы Георгий Карлов прибыли в Вашингтон для участия в арктическом форуме.
В общем-то наша основная цель – это участие в этом форуме… И мы будем в рамках нашего визита встречаться еще с нашими коллегами, которые, как правило, все здесь тоже появлялись. Это сенатор Лиза Мурковски, конгрессмен Дон Янг, Дана Рорабахер. Ну и параллельно, подспудно, везде всплывает тема, что происходит сейчас с проблемами, связанными с санкциями, насколько они дальше будут реализованы. Потому что это во многом утяжеляет наши отношения,сказал Чернышенко.
У нас нет выхода (кроме как поднять вопрос новых санкций). По санкциям мы будем встречаться с тем людьми (которых перечислил). Мы будем им говорить, что мы находимся в двойном положении. Находимся на двух стульях. С одной стороны говорим – сотрудничество надо развивать. А с другой стороны, понимаем, что сейчас происходит, не дает нам возможности развивать его,уточнил он.
Агентство напоминает, что сенат США 15 июня завершил процедуру одобрения законопроекта, предусматривающего новые санкции против РФ. В частности, предлагается сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора – до 30 дней.
В свою очередь депутат Госдумы Карлов, заявил, что проект новых антироссийских санкций несет в себе «мину замедленного действия».
Проект санкций, одобренный сенатом, несет в себе мину замедленного действия… Он контрпродуктивен… Ответные меры со стороны России на санкции были бы уместны,сказал представитель Госдумы.
Использованы фотографии: Fotolia / viperagp
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