РФ и США на парламентском уровне обсудят проект новых антироссийских санкций

В общем-то наша основная цель – это участие в этом форуме… И мы будем в рамках нашего визита встречаться еще с нашими коллегами, которые, как правило, все здесь тоже появлялись. Это сенатор Лиза Мурковски, конгрессмен Дон Янг, Дана Рорабахер. Ну и параллельно, подспудно, везде всплывает тема, что происходит сейчас с проблемами, связанными с санкциями, насколько они дальше будут реализованы. Потому что это во многом утяжеляет наши отношения,

У нас нет выхода (кроме как поднять вопрос новых санкций). По санкциям мы будем встречаться с тем людьми (которых перечислил). Мы будем им говорить, что мы находимся в двойном положении. Находимся на двух стульях. С одной стороны говорим – сотрудничество надо развивать. А с другой стороны, понимаем, что сейчас происходит, не дает нам возможности развивать его,

Проект санкций, одобренный сенатом, несет в себе мину замедленного действия… Он контрпродуктивен… Ответные меры со стороны России на санкции были бы уместны,