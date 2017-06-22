08:41 22 июня

РФ и США на парламентском уровне обсудят проект новых антироссийских санкций

Российские законодатели обсудят с американскими коллегами проект новых санкций в отношении РФ, передает РИА Новости сообщение члена российской делегации от Совета Федерации Игоря Чернышенко.

РФ и США на парламентском уровне обсудят проект новых антироссийских санкций


Чернышенко и депутат Госдумы Георгий Карлов прибыли в Вашингтон для участия в арктическом форуме.


В общем-то наша основная цель – это участие в этом форуме… И мы будем в рамках нашего визита встречаться еще с нашими коллегами, которые, как правило, все здесь тоже появлялись. Это сенатор Лиза Мурковски, конгрессмен Дон Янг, Дана Рорабахер. Ну и параллельно, подспудно, везде всплывает тема, что происходит сейчас с проблемами, связанными с санкциями, насколько они дальше будут реализованы. Потому что это во многом утяжеляет наши отношения,
сказал Чернышенко.

У нас нет выхода (кроме как поднять вопрос новых санкций). По санкциям мы будем встречаться с тем людьми (которых перечислил). Мы будем им говорить, что мы находимся в двойном положении. Находимся на двух стульях. С одной стороны говорим – сотрудничество надо развивать. А с другой стороны, понимаем, что сейчас происходит, не дает нам возможности развивать его,
уточнил он.

Агентство напоминает, что сенат США 15 июня завершил процедуру одобрения законопроекта, предусматривающего новые санкции против РФ. В частности, предлагается сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора – до 30 дней.

В свою очередь депутат Госдумы Карлов, заявил, что проект новых антироссийских санкций несет в себе «мину замедленного действия».

Проект санкций, одобренный сенатом, несет в себе мину замедленного действия… Он контрпродуктивен… Ответные меры со стороны России на санкции были бы уместны,
сказал представитель Госдумы.

Использованы фотографии: Fotolia / viperagp
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Комментарии 4

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:38
    Проект санкций, одобренный сенатом, несет в себе мину замедленного действия

    Новые санкции России , как воздух нужны..Без них мужик не перекрестится!
    ОТДЕЛ
  2. Копчёный Сегодня, 08:38
    Вот абсурд, обсуждать "наказание" наложенное на тебя.
    Копчёный
  3. iliitchitch Сегодня, 08:39
    Десяток болтунишек за госсчёт опять прокатятся тудым-сюдым . Типа , волнуют их сроки кредитования , ага . А вот то , что очередным "членам политбюро" из госдумы и какого-нибудь банка въезд запретят - это животрепещуще . Как они к детям-то ездить будут ? Чисто посмотреть , как они там устроились .
    iliitchitch
  4. Uncle Lee Сегодня, 08:41
    Российские законодатели обсудят с американскими коллегами проект новых санкций в отношении РФ

    Это как ? Вместе с юсовцами против себя санкции принимают !? fellow
    Uncle Lee
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