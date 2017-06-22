12:56 22 июня

Ситуация в Сирии

Боевики ИГ (группировка запрещена в РФ) восстановили контроль над частью территорий на востоке и на севере Ракки. Курды установили контроль над населенными пунктами Касрат Фарадж и Шейх Аль-Джималь на юге от Ракки. В городе Ракка и к юго-востоку от Дейр эз-Зора в результате авиаударов западной коалиции погибли не менее 32 мирных жителей. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.

Ситуация в Сирии


В северо-западной части провинции к вечеру вспыхнули ожесточенные столкновения между бойцами Сирийских демократических сил (SDF) и турецкими военнослужащими, которые продолжают вести боевые действия на территории САР при помощи боевиков сирийской вооруженной оппозиции. Бои шли вблизи поселений Тобал и Азра в южных окрестностях города Африн. Сведений о потерях сторон пока не поступало.


На западе Дейр эз-Зора – преимущественно в районах Аль-Джабаила и Аль-Панорама – на протяжении минувших суток продолжались столкновения между проправительственными силами и террористами ИГ. Проасадовские бойцы, поддерживаемые ВКС РФ, отразили новую серию нападений, ликвидировав и ранив при этом несколько десятков террористов.

Между тем авиация западной коалиции, в прошедшие сутки провела очередной боевой вылет, унесший, жизни гражданских лиц. Так, ударам с воздуха подвергся населенный пункт Хашам, находящийся на юго-востоке от Дейр эз-Зора. В результате бомбардировки погибли 16 местных жителей, еще несколько десятков человек ранены.

Курдские силы, действующие в рамках кампании «Гнев Евфрата» под командованием Вашингтона, за минувшие сутки успели заметно продвинуться в захвате территорий в южных предместьях Ракки. Под контроль отрядов SDF и YPG перешли деревни Касрат Фарадж и Шейх Аль-Джималь, а также ключевая дорожная развязка на пересечении магистралей М-4 и М-6.

Вместе с тем, как минимум 14 мирных жителей накануне погибли в результате воздушной операции авиации западной коалиции в районе деревни Касрат Фарадж.

На восточной окраине Ракки курды потерпели ряд неудач в ходе неожиданного контрнаступления террористов. Формированиям ИГ удалось вернуть под свой контроль 70% территорий района Аль-Битани и 80% Аль-Синаа. Также боевиками была вновь захвачена военная база 17-й дивизии в северо-восточных окрестностях столицы провинции.

Использованы фотографии: almasdarnews.com
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Комментарии 18

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:55
    И вечный бой, покой нам только снится..! Если бы США и Израиль не лезли в Сирию, там бы уже давно мир был бы...
    ОТДЕЛ
    1. RASKAT Сегодня, 09:14
      Довольно интересное видео где наши бомбят либо бетонобойными бомбами, либо просто взрыватели установлены с замедлением.
      Курды завершили окружение Ракки
      Правда Игил провело пару контрнаступлений, но скорее всего это предсмертная агония группировки боевиков в Ракке. Удачи нашим и Сирийским бойцам.
      RASKAT
      1. Deniska999 Сегодня, 09:29
        До агонии в Ракке еще далеко. В принципе, уже неделю в самом городе курды топчутся на одном месте. Что-то берут, что-то теряют.
        Deniska999
        1. Стирбьорн Сегодня, 09:33
          Цитата: Deniska999
          До агонии в Ракке еще далеко. В принципе, уже неделю в самом городе курды топчутся на одном месте. Что-то берут, что-то теряют.

          в Мосуле уже 9-й месяц агония, а там все-таки регулярная армия, а не полупартизанские части, как у курдов - игиловцы, судя по всему, будут биться за свою столицу до последнего
          Стирбьорн
    2. сибиралт Сегодня, 09:25
      Там, где "воюет" коалиция, нет вообще никаких реальных побед. У них тактика одна, или сравнять город с землей, или заплатить террористам, чтобы ушли воевать с Асадом.
      сибиралт
  2. Холуай Сегодня, 08:59
    Нашим надо сбить несколько самолётов ВВС США как это уже делал СССР в начале 80-х в той же Сирии...
    Холуай
    1. art030765 Сегодня, 09:03
      хорошо что у нас в МО и в кремле еше мозги есть и такие идеи в голову не приходят
      art030765
      1. Холуай Сегодня, 09:10
        Когда в МО хоть какие то идеи придут, России уже не будет...
        Холуай
  3. Горный стрелок Сегодня, 09:04
    ИГИЛ ВЕРНУЛА часть позиций ы Ракке? Вот это главная новость. Больной скорее жи, чем мертв, и ПИТАНИЕ откуда то получает. Ну откуда у них боепитание? При такой интенсивности боев - там караваны грузовиков нужны. Чем занимается авиация оппозиции? По гражданским "пуляет"?
    Горный стрелок
    1. МПК105 Сегодня, 09:15
      А тогда и такой вопрос возникает-а чем наша и Сирийская авиация занимаются?Или Сирия де-факто уже поделена,и Ракка не входит в сферу деятельности Сирийских ВВС и наших ВКС?Там США только могут бомбить,а нам нельзя?
      МПК105
    2. Стирбьорн Сегодня, 09:36
      Цитата: Горный стрелок
      ИГИЛ ВЕРНУЛА часть позиций ы Ракке? Вот это главная новость. Больной скорее жи, чем мертв, и ПИТАНИЕ откуда то получает.

      да все просто, коалиция утюжит какой-нибудь район, бородачи тут же отходят - потом занимают его курды, бородачи тут же атакуют и в ближнем бою курдов выбивают обратно! Ну и по новой опять, пока весь город в пыль не сотрут в итоге
      Стирбьорн
  4. tchoni Сегодня, 09:21
    Чет начинают активно виноватить коалицию в гибели "мирных жителей". Не иначе как задумали чего?!
    tchoni
  5. Sergg Сегодня, 09:46
    США сильно мотивированы в этой войне, им хочется получить геополитическое превосходство установив полный контроль над нефте-газовыми месторождения Ближнего Востока для этого необходимо сместить Асада, воевать США будут бесконечно!!! России нестабильность на Ближнем Востоке в некотором смысле полезна, так как газ не из Ирана и не из Катара в Европу не идет. Терять Сирию России ни как нельзя, к сожалению многие в России этого не понимают, говорят что это чужая война, зачем нам Сирия. Нет, это наша война, мы не можем потерять Ближний Восток: слишком это дорого будет для нашей экономики и нашего имиджа на мировой арене, и дело здесь не в Сирии, мы прежде всего защищаем там свои Российские интересы. А сбивать вражеские американские самолеты нам все равно придется, лучше это делать в небе над Сирией, чем в небе над Москвой.
    Sergg
    1. voyaka uh Сегодня, 10:26
      "им хочется получить геополитическое превосходство установив полный контроль
      над нефте-газовыми месторождения Ближнего Востока"////

      Устарела Ваша методичка. У США, на их территории, нефти - хоть залейся.
      Начали экспортировать уже.
      Тем более, в Сирии не было и нет промышленных месторождений нефти - только
      кустарные установки на маленьких "лужах".
      А в Ираке, где нефть есть, американцам правительство Ирака не дало ни одной лицензии, несмотря на всю военную помощь.
      voyaka uh
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 10:28
      Цитата: Sergg
      Терять Сирию России ни как нельзя, к сожалению многие в России этого не понимают, говорят что это чужая война, зачем нам Сирия. Нет, это наша война, мы не можем потерять Ближний Восток: слишком это дорого будет для нашей экономики и нашего имиджа на мировой арене,

      Это опять смута начнется и 90-е...Либерасты спят и видят , когда русские побегут из Сирии , а они их на болотной с лозунгами встречать будут и плевать в лицо с воем и радостью...Этого нельзя допустить , стоять до последнего, вплоть до третьей мировой...(не дай Бог!)
      ОТДЕЛ
      1. Скальпель Сегодня, 11:32
        Уйдут наши из Сирии рано или поздно. Сил держаться всё меньше. Если база сохранится и то хорошо.
        Скальпель
  6. rotmistr60 Сегодня, 10:50
    Одни наступают другие отступают. Через некоторое время первые отступают, а вторые наступают. И так до бесконечности.
    rotmistr60
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:20
      Цитата: rotmistr60
      Одни наступают другие отступают. Через некоторое время первые отступают, а вторые наступают. И так до бесконечности.

      А мы мочим..!И в этом вся суть...
      ОТДЕЛ
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