Ситуация в Сирии
Боевики ИГ (группировка запрещена в РФ) восстановили контроль над частью территорий на востоке и на севере Ракки. Курды установили контроль над населенными пунктами Касрат Фарадж и Шейх Аль-Джималь на юге от Ракки. В городе Ракка и к юго-востоку от Дейр эз-Зора в результате авиаударов западной коалиции погибли не менее 32 мирных жителей. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
В северо-западной части провинции к вечеру вспыхнули ожесточенные столкновения между бойцами Сирийских демократических сил (SDF) и турецкими военнослужащими, которые продолжают вести боевые действия на территории САР при помощи боевиков сирийской вооруженной оппозиции. Бои шли вблизи поселений Тобал и Азра в южных окрестностях города Африн. Сведений о потерях сторон пока не поступало.
На западе Дейр эз-Зора – преимущественно в районах Аль-Джабаила и Аль-Панорама – на протяжении минувших суток продолжались столкновения между проправительственными силами и террористами ИГ. Проасадовские бойцы, поддерживаемые ВКС РФ, отразили новую серию нападений, ликвидировав и ранив при этом несколько десятков террористов.
Между тем авиация западной коалиции, в прошедшие сутки провела очередной боевой вылет, унесший, жизни гражданских лиц. Так, ударам с воздуха подвергся населенный пункт Хашам, находящийся на юго-востоке от Дейр эз-Зора. В результате бомбардировки погибли 16 местных жителей, еще несколько десятков человек ранены.
Курдские силы, действующие в рамках кампании «Гнев Евфрата» под командованием Вашингтона, за минувшие сутки успели заметно продвинуться в захвате территорий в южных предместьях Ракки. Под контроль отрядов SDF и YPG перешли деревни Касрат Фарадж и Шейх Аль-Джималь, а также ключевая дорожная развязка на пересечении магистралей М-4 и М-6.
Вместе с тем, как минимум 14 мирных жителей накануне погибли в результате воздушной операции авиации западной коалиции в районе деревни Касрат Фарадж.
На восточной окраине Ракки курды потерпели ряд неудач в ходе неожиданного контрнаступления террористов. Формированиям ИГ удалось вернуть под свой контроль 70% территорий района Аль-Битани и 80% Аль-Синаа. Также боевиками была вновь захвачена военная база 17-й дивизии в северо-восточных окрестностях столицы провинции.
В северо-западной части провинции к вечеру вспыхнули ожесточенные столкновения между бойцами Сирийских демократических сил (SDF) и турецкими военнослужащими, которые продолжают вести боевые действия на территории САР при помощи боевиков сирийской вооруженной оппозиции. Бои шли вблизи поселений Тобал и Азра в южных окрестностях города Африн. Сведений о потерях сторон пока не поступало.
На западе Дейр эз-Зора – преимущественно в районах Аль-Джабаила и Аль-Панорама – на протяжении минувших суток продолжались столкновения между проправительственными силами и террористами ИГ. Проасадовские бойцы, поддерживаемые ВКС РФ, отразили новую серию нападений, ликвидировав и ранив при этом несколько десятков террористов.
Между тем авиация западной коалиции, в прошедшие сутки провела очередной боевой вылет, унесший, жизни гражданских лиц. Так, ударам с воздуха подвергся населенный пункт Хашам, находящийся на юго-востоке от Дейр эз-Зора. В результате бомбардировки погибли 16 местных жителей, еще несколько десятков человек ранены.
Курдские силы, действующие в рамках кампании «Гнев Евфрата» под командованием Вашингтона, за минувшие сутки успели заметно продвинуться в захвате территорий в южных предместьях Ракки. Под контроль отрядов SDF и YPG перешли деревни Касрат Фарадж и Шейх Аль-Джималь, а также ключевая дорожная развязка на пересечении магистралей М-4 и М-6.
Вместе с тем, как минимум 14 мирных жителей накануне погибли в результате воздушной операции авиации западной коалиции в районе деревни Касрат Фарадж.
На восточной окраине Ракки курды потерпели ряд неудач в ходе неожиданного контрнаступления террористов. Формированиям ИГ удалось вернуть под свой контроль 70% территорий района Аль-Битани и 80% Аль-Синаа. Также боевиками была вновь захвачена военная база 17-й дивизии в северо-восточных окрестностях столицы провинции.
Использованы фотографии: almasdarnews.com
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