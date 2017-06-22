Экс-глава разведки ГДР рассказал, что удерживает Запад от развязывания войны с РФ
Западные страны уже давно развязали бы войну с Россией, если бы она не была ядерной державой, сказал в интервью изданию Sputnik Deutschland бывший глава разведки ГДР Вернер Гроссман.
Он добавил, что на Западе «в последние годы наблюдается очень сильная антироссийская тенденция».
Экс-глава разведки считает оборонительную политику Москвы – «хочешь мира – готовься к войне» – верной в данной ситуации.
По словам Гроссмана, цели и интересы правящей элиты на Западе не изменились со времен холодной войны, поэтому произошло возвращение к старому курсу на конфронтацию с РФ.
Ветеран разведки также поддержал присоединение Крыма к России.
Гроссман отметил, что реакция немецких политиков на это событие «свидетельствует о том, что намерения Берлина по отношению к Москве остались такими же, как и во времена СССР».
В наше время угроза войны сохраняется, даже в Европе, и направлена она прежде всего против России… Если бы не ядерное оружие, война бы уже началась,цитирует Гроссмана РИА Новости .
Он добавил, что на Западе «в последние годы наблюдается очень сильная антироссийская тенденция».
Экс-глава разведки считает оборонительную политику Москвы – «хочешь мира – готовься к войне» – верной в данной ситуации.
Если сейчас начнется вооруженный конфликт, он повлечет за собой уничтожение человечества, потому что многие стороны могут применить ядерное оружие, причем безгранично и бесконтрольно,добавил он.
По словам Гроссмана, цели и интересы правящей элиты на Западе не изменились со времен холодной войны, поэтому произошло возвращение к старому курсу на конфронтацию с РФ.
Их интересы все еще направлены на восток. Если бы Россия не унаследовала от СССР вооружения, в том числе ядерные, война бы, скорее всего, уже началась,уверен он.
Ветеран разведки также поддержал присоединение Крыма к России.
Крым всегда был российским. Его вернули на законных основаниях,подчеркнул он.
Гроссман отметил, что реакция немецких политиков на это событие «свидетельствует о том, что намерения Берлина по отношению к Москве остались такими же, как и во времена СССР».
Развертывание войск альянса в Прибалтике, у российских границ, ясно указывает на то, каковы их намерения на самом деле,заключил он.
Использованы фотографии: http://rossiyanavsegda.ru
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