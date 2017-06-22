12:52 22 июня

Экс-глава разведки ГДР рассказал, что удерживает Запад от развязывания войны с РФ

Западные страны уже давно развязали бы войну с Россией, если бы она не была ядерной державой, сказал в интервью изданию Sputnik Deutschland бывший глава разведки ГДР Вернер Гроссман.



В наше время угроза войны сохраняется, даже в Европе, и направлена она прежде всего против России… Если бы не ядерное оружие, война бы уже началась,
цитирует Гроссмана РИА Новости .


Он добавил, что на Западе «в последние годы наблюдается очень сильная антироссийская тенденция».

Экс-глава разведки считает оборонительную политику Москвы – «хочешь мира – готовься к войне» – верной в данной ситуации.

Если сейчас начнется вооруженный конфликт, он повлечет за собой уничтожение человечества, потому что многие стороны могут применить ядерное оружие, причем безгранично и бесконтрольно,
добавил он.

По словам Гроссмана, цели и интересы правящей элиты на Западе не изменились со времен холодной войны, поэтому произошло возвращение к старому курсу на конфронтацию с РФ.

Их интересы все еще направлены на восток. Если бы Россия не унаследовала от СССР вооружения, в том числе ядерные, война бы, скорее всего, уже началась,
уверен он.

Ветеран разведки также поддержал присоединение Крыма к России.

Крым всегда был российским. Его вернули на законных основаниях,
подчеркнул он.

Гроссман отметил, что реакция немецких политиков на это событие «свидетельствует о том, что намерения Берлина по отношению к Москве остались такими же, как и во времена СССР».

Развертывание войск альянса в Прибалтике, у российских границ, ясно указывает на то, каковы их намерения на самом деле,
заключил он.

Использованы фотографии: http://rossiyanavsegda.ru
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Комментарии 82

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  1. 210окв Сегодня, 09:24
    Им и не надо было развязывать войну..Но не додавили нашу страну в 90-е..А теперь поздно,поезд ушел.
    210окв
    1. Чёрный Сегодня, 09:25
      История показывает,что России всегда нужно готовиться к войне,такая наша судьба.
      Если бы Запад имел гарантированную возможность победить Россию с минимальными для себя потерями, он давно бы развязал эту войну!! Только вот, проклятая Россия такой возможности не даёт...!!!
      Чёрный
      1. Владимир16 Сегодня, 09:28
        Гроссман отметил, что реакция немецких политиков на это событие «свидетельствует о том, что намерения Берлина по отношению к Москве остались такими же, как и во времена СССР».

        Немцы напали на нашу страну. Не какие-то фашисты без национальности как сейчас многие хотят представить, а именно немцы. За прошедший век они дважды шли с войной к нам.
        Глупо думать, что они изменились. И немцы, и фины, и румыны, и болгары, и англичане и матрасы все они враги.
        Эти упыри убили двух моих дедов. И это случилось на русской земле. Деды мои защищали нас от этих мразей ненасытных. Гореть им всем в аду этим европейцам.

        Пора вернуть день победы над французами. И это должен быть государственный праздник.
        А жители европы пусть продолжают проводить парады педерастов. Кем они и являются.
        Владимир16
        1. НЕКСУС Сегодня, 09:36
          Цитата: Владимир16
          Немцы напали на нашу страну.

          Сегодня как раз этот самый день 22 число.
          НЕКСУС
        2. 210окв Сегодня, 09:41
          Сегодня 22 июня.День памяти и скорби.Давайте помолчим и помянем всех погибших..
          Цитата: Владимир16
          Гроссман отметил, что реакция немецких политиков на это событие «свидетельствует о том, что намерения Берлина по отношению к Москве остались такими же, как и во времена СССР».

          Немцы напали на нашу страну. Не какие-то фашисты без национальности как сейчас многие хотят представить, а именно немцы. За прошедший век они дважды шли с войной к нам.
          Глупо думать, что они изменились. И немцы, и фины, и румыны, и болгары, и англичане и матрасы все они враги.
          Эти упыри убили двух моих дедов. И это случилось на русской земле. Деды мои защищали нас от этих мразей ненасытных. Гореть им всем в аду этим европейцам.
          Пора вернуть день победы над французами. И это должен быть государственный праздник.
          А жители европы пусть продолжают проводить парады педерастов. Кем они и являются.
          210окв
        3. AKuzenka Сегодня, 11:11
          Кстати, вы заметили, что в гей ропах стали строить 4 рейх? Во Франции, посредством выборов, привели к власти американскую марионетку, значит её ослабили, а Германию усиливают и подчиняют ей остальных толерастных. Подготовка пушечного мяса для войны с Россией вступила в новую фазу?! Тогда хорошо укладывается в логику мощная арабская эмиграция в Германию - будущий солдаты нового рейха. Самих гей ропцев мало осталось, и с мотивацией у них, ещё хуже.
          AKuzenka
          1. 32363 Сегодня, 11:45
            Цитата: AKuzenka
            Кстати, вы заметили, что в гей ропах стали строить 4 рейх? Во Франции, посредством выборов, привели к власти американскую марионетку, значит её ослабили, а Германию усиливают и подчиняют ей остальных толерастных. Подготовка пушечного мяса для войны с Россией вступила в новую фазу?! Тогда хорошо укладывается в логику мощная арабская эмиграция в Германию - будущий солдаты нового рейха. Самих гей ропцев мало осталось, и с мотивацией у них, ещё хуже.

            писец, арабы солдаты Рейха fool , они свои дома защитить не смогли, встали на тапки и свалили из страны, а ты хочешь чтоб они за Германию долбились, где логика?
            32363
        4. Deadушка Сегодня, 11:34
          Цитата: Владимир16
          Немцы напали на нашу страну. Не какие-то фашисты без национальности как сейчас многие хотят представить, а именно немцы.

          Не фашисты, а нацисты и под их знаменами была практически вся объединенная гей-ропа.

          За прошедший век они дважды шли с войной к нам

          В первую Российская Империя сама влезла, по "братскому долгу".
          Deadушка
        5. Skif83 Сегодня, 12:28
          Главное, чтобы мы не изменились! И не изменили памяти дедов...
          Кто наши союзники сказал еще Александр III.
          «Во всем свете у нас только два верных союзника, — любил он говорить своим министрам, — наша армия и флот. Все остальные, при первой возможности, сами ополчатся против нас».

          Эту фразу руководители страны ложны зачитывать, в первую очередь, для себя и своей свиты при вступлении в должность.
          Это краеугольный камень всех взаимоотношений России с внешним миром. Кто этого не понимает - не готов руководить Россией.
          Из этой же фразы можно выстраивать внешнюю и внутреннюю политику, экономику и т.д.
          Собственно, все как дважды-два, Россия самая большая и богатая страна мира, все войны ведутся из-за ресурсов, самых разных, но ресурсов. Все остальное бред, словоблудие.
          Если у тебя самые большие ресурсы, когда тебя оставят в покое? Правильно, когда ты за свои ресурсы, свою землю, могилы предков будешь способен рвать всех.
          Имперская политика как раз и направлена на создание единой империи, где не будет "партнеров", нагло заглядывающихся на твой дом. Кто не с нами, тот против нас, а враг, как известно, должен быть разбит, а лучше нюхать цветочки и любоваться травкой с другой стороны...
          не зря следующий персонаж изрек:
          Skif83
      2. Deadушка Сегодня, 11:38
        Цитата: Чёрный
        История показывает,что России всегда нужно готовиться к войне,такая наша судьба

        "И вечный бой! Покой нам только снится." (с)
        Deadушка
    2. Maskom Сегодня, 09:36
      У Яши Кедми появился немецкий клон )))
      Maskom
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:53
        Цитата: Maskom
        У Яши Кедми появился немецкий клон )))

        Вчера смотрел его выступление в прямом эфире по России 2 ..Глаза хитрые , но говорил здравые мысли ! И это радует все же..Вес России в мире растет и очень быстро!
        ОТДЕЛ
        1. dorz Сегодня, 10:04
          Цитата: ОТДЕЛ
          Западные страны уже давно развязали бы войну

          Это очевидно. Глобальный ядерный удар никто не отменял и наступательная система ПРО тому подтверждение.
          dorz
          1. бaшкир Сегодня, 11:24
            "наступательная система ПРО" - "белое это черное". Как понимать?
            бaшкир
        2. Вас Влад Сегодня, 10:34
          Цитата: ОТДЕЛ
          Глаза хитрые , но говорил здравые мысли

          В доверие втирается wink Не верьте ему Виталий ,у них свои интересы!
          Вас Влад
    3. сибиралт Сегодня, 09:36
      Гроссман забыл, что Европа, по факту, оккупирована США с 1945 года и до сих пор платит долг кредиту за "плану Маршала". И куда бы она прошла воевать с Россией без отмашки американцев? Так, что за этого "умника" думают США.
      сибиралт
      1. НасРать Сегодня, 09:43
        Цитата: сибиралт
        Так, что за этого "умника" думают США.

        Большинство "Ози" переживают захват ГДР западной Германией, для них это то же был удар ниже пояса... Горбача они то же проклинают...
        Всем же понятно, что произошел именно захват ГДР, а ни какое "воссоединение"...
        НасРать
    4. Goodmen Сегодня, 10:03
      Цитата: 210окв
      А теперь поздно,поезд ушел.

      Я бы не стал утверждать столь категочно.
      Что изменилось? Рожи при власти и советники почти те же, просто прошёл передел собственности между олигархическими кланами, неугодных убрали, бабло поделили. Методы додавливания изменились. Один наплыв азиатов и кавказцев из "дружественных" нам суверенных государств чего стоит. Бомба замедленного действия. + наши неадекваты.
      Показателен факт принятия думой закона о сокрытии информации по имуществу чиновников (.недавно приняли). Т.е.ещё один гвоздь в гроб социальной направленности государственной внутренней политики. Перечислять долго можно.
      Как жили по конституции, написанной США, так и живём. Как платили дань ФРС с нефтедолларов, так и платим.
      Как нищал народ, так и продолжает.
      Как не проводилась грамотная внутренняя политика, так и не проводится.
      А то, что армию развивают - так это либо успех оставшихся здравых сил в управлении страны, либо олигархат хочет себя защитить, что бы власть и бабло НАТЫ всякие не отобрали...Возможно просто интересы совпали.
      Успех во внешней политики для получения больших возможностей рубить бабла олигархату.
      Goodmen
      1. НасРать Сегодня, 10:15
        согласен с Вами. +
        Про социальные завоевания рядовых граждан в эпоху СССР, страна быстренько забывает...
        Капитализм развалит и единство народа...
        НасРать
        1. AKuzenka Сегодня, 11:14
          Да и армию двигают в сторону наёмной.
          AKuzenka
      2. Bulrumeb Сегодня, 12:13
        в точку, так оно и обстоит.
        Bulrumeb
  2. МПК105 Сегодня, 09:25
    "Если бы не ядерное оружие, война бы уже началась"
    При всём к нему уважении,это даже мне давно понятно было,никакой истины герр Гроссман не открыл,скорее раскрыл секрет полишенеля...
    МПК105
    1. Чёрный Сегодня, 09:27
      Позиция России ясная и ,на мой взгляд правильная - "США не удастся ,как раньше, отсидеться за своими океанами, пока в Европе или Азии будет бушевать ядерная война!! Даже не надейтесь !!"
      Американцы и так прикидывают и эдак... Действительно не получится !!
      А для них ,даже одна боеголовка по Ньюйорку или Вашингтону равносильна национальной катастрофе !! У других - это вполне допустимо! Даже если в огне сгорят все "союзники" в Европе !! Но не в Штатах !!
      Мне кажется ,что в Европе всё более осознают, что они заложники в этой политике !! Не могут не сознавать!! Ведь это лежит на поверхности.Европа когда-то встанет перед выбором - или сгореть за американские интересы, или жить своим умом и своими интересами .
      Чёрный
      1. РоманRVV Сегодня, 09:34
        Еще бы Европе не осознавать это. Ким вон прямым текстом сказал, не достаём до США - спалим Японию и Южную Корею.
        РоманRVV
      2. DenZ Сегодня, 09:58
        Цитата: Чёрный
        Европа когда-то встанет перед выбором - или сгореть за американские интересы, или жить своим умом и своими интересами

        Пока они будут делать такой выбор они точно сгорят. Так как своим умом думать не могут а американцы не только думают но и сразу делают. Участь Европы мне представляется печальной.
        DenZ
      3. AKuzenka Сегодня, 11:15
        Кто там осознает?! Некоторые патриоты?! А что они сделают, если у власти амеровские марионетки. Ничего, только воздух сотрясают, когда им позволяют.
        AKuzenka
    2. tolyasik0577 Сегодня, 09:35
      иметь ядерное оружие-это еще не все. В самом начале обострения отношений России с западом, в 2008-м поазал что Россия к обострению не готова. Дело даже не в состоянии ВС России,- Дело в системе раннего предупреждения пуска баллистических ракет. И только когда в 13-м, 14-м годах такая система заработала, стало возможным разговаривать с западом не равных и ваще не разговаривать и действовать на свое усмотрение.
      tolyasik0577
      1. lwxx Сегодня, 09:40
        Цитата: tolyasik0577
        иметь ядерное оружие-это еще не все. ..
        Надо еще иметь железные яйца его применить , а вот здесь вопрос.
        lwxx
        1. нахтигалзиф Сегодня, 10:04
          Цитата: lwxx
          Цитата: tolyasik0577
          иметь ядерное оружие-это еще не все. ..
          Надо еще иметь железные яйца его применить , а вот здесь вопрос.

          Фуф... Успокоил. Значит не будет никогда ядерной войны... Яиц-то железных ни у кого нет...
          нахтигалзиф
          1. Игорь В Сегодня, 11:16
            Даже у коня Петра Первого они медные... what
            Игорь В
  3. Комментарий был удален.
  4. iliitchitch Сегодня, 09:27
    Для этого человека работы в евросоюзе нет , скорее всего . Иначе так не говорил бы . Ещё и пенсию почикать могут .
    iliitchitch
    1. sergo1914 Сегодня, 09:44
      Цитата: iliitchitch
      Для этого человека работы в евросоюзе нет , скорее всего . Иначе так не говорил бы . Ещё и пенсию почикать могут .


      Ну вот зачем строчить идиотские комменты? Это экс-глава разведки ГДР.
      sergo1914
      1. iliitchitch Сегодня, 09:58
        Цитата: sergo1914
        Ну вот зачем строчить идиотские комменты? Это экс-глава разведки ГДР.


        Действительно , зачем ?
        Он же в ГДР живёт , скорее всего . hi
        iliitchitch
  5. keeper03 Сегодня, 09:29
    Мы и без тебя это знаем, объясни лучше это своим прихлебателям НАТОвским! angry
    keeper03
    1. sergo1914 Сегодня, 09:45
      Цитата: keeper03
      Мы и без тебя это знаем, объясни лучше это своим прихлебателям НАТОвским! angry


      Мамка за комп пустила? Какие прихлебатели у экс-главы разведки ГДР? Только ВВП. Как бывший коллега. Иди к ЕГЭ готовься, школота.
      sergo1914
  6. НЕКСУС Сегодня, 09:32
    Всегда говорил,что главный фактор,который дает нам время подготовиться и перевооружиться-это ядерная триада. Но ,если ранее ЯО было неоспоримым фактором сдерживания,теперь это уже не так.
    Интересно,что молодежь по обе стороны,считает,что ядерный конфликт не приведет к уничтожению нашей цивилизации,а посему страха перед такой войной уже не испытывает...
    НЕКСУС
    1. Владимир16 Сегодня, 09:42
      Молодежь не знает что такое война. К сожалению ветераны уходят и с ними уходит реалии войны.
      Нашу молодежь нужно ВОСПИТЫВАТЬ.
      А остальной мир пусть катится в пропасть. У них на первом плане сейчас проблемы педерастов. Какая там война. не до этого им, когда в очке зудит.
      Владимир16
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:57
        Цитата: Владимир16
        Молодежь не знает что такое война. К сожалению ветераны уходят и с ними уходит реалии войны.

        Да знают, это у русских уже в генах заложено..В случае замеса ,нация собирается в кулак и тогда "Мама не горюй , идем столицы мира брать ..!"
        ОТДЕЛ
      2. НЕКСУС Сегодня, 10:00
        Цитата: Владимир16
        Молодежь не знает что такое война.

        Молодежь да,не знает...а как быть с 30-ти летними,которые роют бомбоубежища и утверждают,что им война до лампочки,они все переживут? Тут на форуме даже таких плюнь и попадешь.
        Цитата: Monster_Fat
        К сожаления Вы правы

        Я перефразирую одну фразу Абдулова,из фильма "Гений"-МИР НЕПУГАНЫХ И.Д.И.О.Т.ОВ.
        НЕКСУС
        1. Владимир16 Сегодня, 10:11
          Согласен. Непуганых стало пугающе много.
          Владимир16
          1. uskrabut Сегодня, 11:53
            Опять надо Кузькину мать взрывать на Новой земле. Освежить, так сказать, память.
            uskrabut
      3. Bulrumeb Сегодня, 12:16
        Нужно воспитывать, только власть этого отчего-то не понимает, никакой идеологии кроме как -пожрать да посытнее, нету
        Bulrumeb
    2. Monster_Fat Сегодня, 09:43
      К сожаления Вы правы. В США везде превозносят возможности уже созданной ПРО и те ее компонеты которые создаются. В СМИ сообщают, что еще пять лет и США будет недосягаема для любых ракет. Кроме того, есть и статьи о том, что российское ядерное оружие уже деградировало от старости и от излучения и все его компоненты, созданные в советские годы уже не работают, а заменить их нечем, так как агенты США добились уничтожения предприятий где они производились. Новую элементарную базу для ЯО Россия испытать не может из-за моратория на ядерные испытания. Типа российского ЯО нечего бояться ибо его практически и нет.
      Monster_Fat
      1. Владимир16 Сегодня, 09:46
        Продолжайте верить в свою исключительность. Скоро вам скажут, что вы живете вечно и можете пережить любой взрыв. Даже если у вас оторвет голову она вырастет снова. Смотрите свои киношки, там все это уже доказано и показано. Матрасня страна богов. wassat
        Владимир16
        1. Bulrumeb Сегодня, 12:20
          а у нас не то же самое? разве не вещают, что у матрасов ЯО стремительно стареет, а заменить нечем ибо заводы по обогащению позакрывали? Все то же самое в зеркальном отражении, за исключением ПРО, зато у нас С-400 и С-500 на подходе
          Bulrumeb
      2. shubin Сегодня, 09:58
        Вы не поверите, но про американское ядерное оружие в России говорят тоже самое! laughing
        shubin
        1. Владимир16 Сегодня, 10:14
          Что, тоже говорят про
          Цитата: Monster_Fat
          Новую элементарную базу для ЯО
          wassat
          Или просто угодить полосатому флагу хочется?

          элементрано, Ватсон hi
          Владимир16
  7. shubin Сегодня, 09:34
    Мне об этом ещё военрук в школе рассказывал.
    shubin
  8. bratchanin3 Сегодня, 09:37
    Сидя за столом и компьютером, можно и войну выиграть и танковое сражение. На самом деле давно бы уже напали, ещё в 1946 году, если бы не было так страшно и за спиной не маячили трупы нацистской верхушки. А за компом то мы все храбрые вояки.
    bratchanin3
  9. Sergg Сегодня, 09:37
    США бояться лобового столкновения с Россией, хотя и имеют явное превосходство в вооружении, боятся получить ответку в виде ядерных ракет по своей территории. Ядерное оружие сдерживает начало третьей мировой войны уже более 50 лет - общеизвестный факт.
    Sergg
  10. К-50 Сегодня, 09:42
    Только Россия стоит на пути Запада перед всемирным верховодством. Остальные страны оближут хозяевам любое место на которое те им укажут. Даже Китай, останься он один на один с наглоссакцами ничего не сможет сделать, его просто удушат и не поможет население в полтора миллиарда. Где-то обманут, где-то подкупят и нет больше того Китая. Потому он в Россию и цепляется, как утопающий за соломинку.
    К-50
    1. uskrabut Сегодня, 11:50
      Китайцам война не нужна в принципе, у них другая стратегия - по тихому заселять своим населением другие государства.
      uskrabut
  11. Altona Сегодня, 09:51
    Почетному гражданину Германии ЭмСи Горби надо бы по голове настучать за сдачу стратегических интересов СССР и развал страны.
    Altona
    1. Bulrumeb Сегодня, 12:23
      никто ему не настучит ибо во власти большинство таких. вангую - и памятник поставят и улицу назовут, а может и еще один центр построят
      Bulrumeb
  12. Altona Сегодня, 09:55
    Цитата: Sergg
    США бояться лобового столкновения с Россией, хотя и имеют явное превосходство в вооружении

    ----------------------
    Запад имеет превосходство в конвенциональном вооружении, ядерные арсеналы России более мощные и современные. Насчет "идеального качества" западных вооружений и стёба над нашей ракетой "Булава", то Запад имеет в своем активе неудачные пуски довольно старых ракет, коими недавно отметилась Великобритания, которая не уверена, что "Трайдент-2" с их подлодок вообще полетит куда нужно.Кроме того западом потеряны несколько бомб с тактическими ядерными зарядами.
    Altona
    1. роман66 Сегодня, 10:17
      да ладно, потеряны - небось евреи сперли сидят тихо хихикают
      роман66
  13. JonnyT Сегодня, 09:55
    Самое опасное, что сейчас американцы активно вбивают мысль своим вассалам, что применение ядерного оружия не так катастрофично, чем все думают. Мечты об ограниченном и обезглавливающем ядерном ударе не покидают головы американских стратегов. Опять же не забываем про ПРО, которая создает иллюзию безнаказанности. По факту сейчас порог применения ЯО гораздо снизился по сравнению с холодной войной. России жизненно необходимо возводить в том числе свои оборонительные редуты как можно дальше от центра - вот что действительно охладит горячие головы. А пока Москва в "шаговой доступности" для КР соблазн для них слишком велик
    JonnyT
    1. uskrabut Сегодня, 11:47
      Пора вернуть ракеты на Кубу, да и в Венесуэлу можно базу ВКС впихнуть.
      uskrabut
  14. Горный стрелок Сегодня, 09:56
    Войну развязывать ссыкотно, Будут пробовать изнутри развалить. Только способ выбрали НЕПРАВИЛЬНЫЙ. Кнутом. А надо - пряником.
    Горный стрелок
    1. uskrabut Сегодня, 11:45
      Обычно один кнут заменяет два пряника, но для этого надо уметь с кнутом управляться.
      uskrabut
  15. APASUS Сегодня, 10:04
    Ничего собственно нового нам не открыл бывший глава разведки ГДР Вернер Гроссман.В связи с этой информацией следует ожидать что количество стран ведущих или желающих вести разработки ядерного оружия только увеличиться.
    APASUS
  16. Банный Сегодня, 10:08
    вот енто голова от открыл глаза то мужичью сиволапому а мы то горемычные думали шо у нас там одни люби друзи ан нет супостат германец опять батон крошит мериканцы грозятся китаезы на землицу нашу зуб имеют а японцы дык ваще говорят СУхалиннаш))) пойду стекломоя с горя насажу и опять с медведем своим подерусь не хочет гаденыш мне на балалайке кадриль бацать
    Банный
  17. rotmistr60 Сегодня, 10:16
    Если бы не ядерное оружие, война бы уже началась,

    Спасибо, что открыли глаза на действительность. Без бывшего разведчика ГДР мы об этом никогда не узнали бы.
    rotmistr60
  18. Altona Сегодня, 10:19
    Цитата: роман66
    да ладно, потеряны - небось евреи сперли сидят тихо хихикают

    --------------------------
    Израиль негласно имеет порядка 200 ядерных зарядов.
    Altona
  19. Altona Сегодня, 10:21
    Цитата: rotmistr60
    Спасибо, что открыли глаза на действительность. Без бывшего разведчика ГДР мы об этом никогда не узнали бы.

    -------------------------
    В наше время и очевидные вещи надо озвучивать. Школяры на Западе считают, что Вторую Мировую войну выиграли США и Великобритания, а перелом в войне был совершен под Эль-Аламейном.Ядерную бомбу на Японию сбросили русские, хотя она в СССР появилась только в 1949. Вот такие у них знания.
    Altona
    1. aleks_29296 Сегодня, 11:41
      .Ядерную бомбу на Японию сбросили русские, хотя она в СССР появилась только в 1949.

      Так это не только на Западе. Мне такие комментарии попадались от наших малых "братских" кавказских народов.
      aleks_29296
    2. uskrabut Сегодня, 11:44
      Цитата: Altona
      Школяры на Западе считают, что Вторую Мировую войну выиграли США и Великобритания

      И куда смотрят российские хакеры! Давно пора завалить интернет правдивой информацией о ВМВ и роли СССР в победе над Германией, чтобы западный обыватель, включая любой гаджет (даже утюг и кофеварку) сразу видел и слышал обо всех этих фактах. Да и японцев тоже надо просвещать, а то лижут зад американским упырям, сбросившим на японские города атомные бомбы.
      uskrabut
      1. Bulrumeb Сегодня, 12:28
        тут своих-то не особо просвещают, а Вы о гейропе и японцах. Какая там ВМВ, если после того как в школе астрономию отменили у многих школяров Солнце вокруг Земли закрутилось
        Bulrumeb
      2. Goodmen Сегодня, 12:52
        Цитата: uskrabut
        И куда смотрят российские хакеры!


        Идея здравая. Но им некогда, они выборы по всему миру тролят)))
        Goodmen
  20. Million Сегодня, 10:25
    И чего людям спокойно не живется?....
    Million
    1. uskrabut Сегодня, 11:39
      Так уж устроена западная цивилизация - им надо кого-то порабощать, грабить, убивать. Иначе как-то не по-цивилизовански.
      uskrabut
  21. Lesorub Сегодня, 10:32
    США, Европа! играют мускулами возле наших западных границ, наращивание вооруженных сил, НО, на европейском театре гипотетических военных действий у Европы и США нет шансов, Думаю военные четко осознают , что Европа перестанет существовать после нападения на Россию! Больше похоже на отвлекающий маневр! - а не приготовили ли нам сюрприз с Востока???
    Lesorub
  22. DOCTOR ZLO Сегодня, 10:36
    Западные страны уже давно развязали бы войну с Россией, если бы она не была ядерной державой, сказал в интервью изданию Sputnik Deutschland бывший глава разведки ГДР Вернер Гроссман.

    Ну для этого, не надо быть бывшим главой разведки ГДР, чтобы сделать умозаключения указанные в статье, об этом и еще о чем другом, Вам расскажет баба Дуся у подъезда и представит развернутый доклад о меняющейся политической обстановке в мире с 1991-2017 г.г.
    DOCTOR ZLO
  23. Rey_ka Сегодня, 10:37
    С лозунгом "Без России жизни нет!" взорвать все ядерные боезапасы у себя на территории и весь мир в труху! И наконец то избавим Космос от такого вируса как человек
    Rey_ka
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 10:46
      Сначала надо выполнить майские указы ВВП, а потом весь мир в труху, все от работы хотите отлынить...
      DOCTOR ZLO
      1. Bulrumeb Сегодня, 12:29
        тогда жить будем вечно
        Bulrumeb
  24. Alexey-74 Сегодня, 11:02
    Это осознают все....ядерная война не оставит шанса на выживание ни кому......Россия как и всю свою историю стоит форпостом в этом не стабильном мире. Между Западом и Востоком...
    Alexey-74
  25. кедр Сегодня, 11:11
    Цитата: Горный стрелок
    Войну развязывать ссыкотно, Будут пробовать изнутри развалить. Только способ выбрали НЕПРАВИЛЬНЫЙ. Кнутом. А надо - пряником.


    Ессественно... СССР как окучили? Пяти мульённая Армия даже не дёрнулась. Семнадцати мульённая КПСС даже мульёна, не даже ста тысяч на Красную площадь не выставила... КГБ, как липку трясли... Чё не повторить банкет..?
    Тем более, что агентуры влияния сейчас сверху до низу, как селёдок в бочке, а записных западников, как блох на собаке... Под шумок, крики, разные "столы" и шоу они копают и роют, и будьте уверены подкопают и подроют, ЕСЛИ...
    кедр
  26. Янус Сегодня, 11:34
    Мы мирные люди но наш бронепоезд.......
    Янус
  27. uskrabut Сегодня, 11:34
    Если бы Россия не унаследовала от СССР вооружения, в том числе ядерные, война бы, скорее всего, уже началась

    И к гадалке не надо ходить! Только страх быть уничтоженными и сдерживает запад от нападения на Россию. А такие понятия, как честность, справедливость, человеколюбие для западной цивилизации просто пустой звук и ничтожные понятия. А вот убить, отнять, унизить - это для запада норма. В международных отношениях, как в джунглях - если не хочешь, чтобы тебя сожрали, то не выгляди, как еда. Чем больше у России оружия, мощного и неотвратимого, чем выше решимость его применить, тем безопаснее.
    uskrabut
  28. Шуманит Сегодня, 11:42
    Цитата: lwxx
    Цитата: tolyasik0577
    иметь ядерное оружие-это еще не все. ..
    Надо еще иметь железные яйца его применить , а вот здесь вопрос.

    В ядрёной войне железные бубенцы не гордость,а помеха, ибо расплавленный метал будет капать на берцы!!!
    Шуманит
  29. Владимир Постников Сегодня, 12:07
    Экс-глава разведки ГДР рассказал, что удерживает Запад от развязывания войны с РФ
    А то мы не знали.
    Владимир Постников
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