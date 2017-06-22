Экс-глава разведки ГДР рассказал, что удерживает Запад от развязывания войны с РФ

В наше время угроза войны сохраняется, даже в Европе, и направлена она прежде всего против России… Если бы не ядерное оружие, война бы уже началась,

Если сейчас начнется вооруженный конфликт, он повлечет за собой уничтожение человечества, потому что многие стороны могут применить ядерное оружие, причем безгранично и бесконтрольно,

Их интересы все еще направлены на восток. Если бы Россия не унаследовала от СССР вооружения, в том числе ядерные, война бы, скорее всего, уже началась,

Крым всегда был российским. Его вернули на законных основаниях,

Развертывание войск альянса в Прибалтике, у российских границ, ясно указывает на то, каковы их намерения на самом деле,