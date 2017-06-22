Еще один сирийский самолет рискнул приблизиться к позициям SDF
Во вторник еще один сирийский Су-22 приблизился к позициям опекаемых США «Сирийских демократических сил», что было расценено американцами, как возможный заход на цель, передает РИА Новости сообщение канала CNN.
По данным канала, ссылающегося на источник, новый инцидент произошел в районе города Табка на севере Сирии. «Истребитель коалиции в ответ на действия сирийского самолета совершил предупредительный маневр, после чего Су-22 изменил свою траекторию и покинул район», – рассказал собеседник.
Напомним, в воскресенье американский истребитель сбил сирийский Су-22 в провинции Ракка, после того, как тот якобы сбросил бомбу вблизи позиции формирований SDF, основу которых составляют курды. Позднее Дамаск заявил, что Су-22 выполнял задание против группировки ИГ (запрещена в РФ).
После этого российские военные сообщили, что любые самолеты и беспилотники в районах выполнения боевых задач ВКС в Сирии будут приниматься на сопровождение средствами ПВО в качестве воздушных целей.
По данным канала, ссылающегося на источник, новый инцидент произошел в районе города Табка на севере Сирии. «Истребитель коалиции в ответ на действия сирийского самолета совершил предупредительный маневр, после чего Су-22 изменил свою траекторию и покинул район», – рассказал собеседник.
Напомним, в воскресенье американский истребитель сбил сирийский Су-22 в провинции Ракка, после того, как тот якобы сбросил бомбу вблизи позиции формирований SDF, основу которых составляют курды. Позднее Дамаск заявил, что Су-22 выполнял задание против группировки ИГ (запрещена в РФ).
После этого российские военные сообщили, что любые самолеты и беспилотники в районах выполнения боевых задач ВКС в Сирии будут приниматься на сопровождение средствами ПВО в качестве воздушных целей.
Использованы фотографии: http://www.trud.ru
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