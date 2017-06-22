12:52 22 июня

Еще один сирийский самолет рискнул приблизиться к позициям SDF

Во вторник еще один сирийский Су-22 приблизился к позициям опекаемых США «Сирийских демократических сил», что было расценено американцами, как возможный заход на цель, передает РИА Новости сообщение канала CNN.

Еще один сирийский самолет рискнул приблизиться к позициям SDF


По данным канала, ссылающегося на источник, новый инцидент произошел в районе города Табка на севере Сирии. «Истребитель коалиции в ответ на действия сирийского самолета совершил предупредительный маневр, после чего Су-22 изменил свою траекторию и покинул район», – рассказал собеседник.


Напомним, в воскресенье американский истребитель сбил сирийский Су-22 в провинции Ракка, после того, как тот якобы сбросил бомбу вблизи позиции формирований SDF, основу которых составляют курды. Позднее Дамаск заявил, что Су-22 выполнял задание против группировки ИГ (запрещена в РФ).

После этого российские военные сообщили, что любые самолеты и беспилотники в районах выполнения боевых задач ВКС в Сирии будут приниматься на сопровождение средствами ПВО в качестве воздушных целей.

Использованы фотографии: http://www.trud.ru
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Комментарии 65

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:55
    Наживка ..? Его явно прикрывали..Молодцы сирийские летчики не боятся!
    ОТДЕЛ
    1. cniza Сегодня, 11:04
      Раздел Сирии фактически завершён.
      cniza
      1. Лелёк Сегодня, 11:24
        Цитата: cniza
        Раздел Сирии фактически завершён.


        hi , Виктор.
        Да, америкосы наглеют с каждым днём. Но появилась слабая надежда дать им по рукам чорез ООН в связи с избранием В.Воронкова заместителем генсека ООН. Жиденькая, но всё же ... .
        Лелёк
        1. cniza Сегодня, 11:27
          Приветствую hi , к сожалению , ООН сейчас беззубая структура и фактически ничего сделать не может.
          cniza
          1. Лелёк Сегодня, 12:01
            Цитата: cniza
            ООН сейчас беззубая структура и фактически ничего сделать не может.


            Сделать-то сможет, но захочет ли. Но пытаться и долбить, долбить надо. yes
            Лелёк
            1. cniza Сегодня, 12:11
              "Вода камень точит" , пытаться и использовать надо любые возможности.
              cniza
        2. Александр Степанович Сегодня, 11:53
          Вам разьяснить, что они на ООН положили?
          Александр Степанович
      2. Петр1 Сегодня, 11:44
        Цитата: cniza
        Раздел Сирии фактически завершён.

        Я с вами не согласен,хотябы потому,что не может быть курдо-турецкая граница как и сса,думаю первым дадут автономию в составе единой Сирии а вторых раздавят.
        Петр1
        1. cniza Сегодня, 11:45
          Я пока говорил о зонах , а что в них будет это вопрос?
          cniza
          1. pjastolov Сегодня, 12:02
            Я пока говорил о зонах , а что в них будет это вопрос?
            на этот вопрос есть постой ответ - если Россия поставит матрасов на место будет единая Сирия, если нет - будет много мелких верблюжатников hi
            pjastolov
            1. cniza Сегодня, 12:13
              hi Хорошее слово если , но надо к этому стремится и достичь этой цели.
              cniza
              1. pjastolov Сегодня, 12:15
                Полностью согласен что надо достичь, на вот будут ли, или опять - выходим, требуем? recourse
                pjastolov
                1. cniza Сегодня, 12:21
                  Все эти лозунги для публики , а там идет игра - бодание по крупному , о которой нам не расскажут.
                  cniza
                  1. pjastolov Сегодня, 12:24
                    Будем надеяться что преферансисты у нас лучше feel
                    pjastolov
                    1. cniza Сегодня, 12:28
                      А то , со студенческой скамьи все режутся. laughing
                      cniza
                      1. pjastolov Сегодня, 12:33
                        даааа, хорошие были времена good
                        pjastolov
        2. cniza Сегодня, 12:36
          Цитата: pjastolov
          даааа, хорошие были времена good


          И деревья были выше и трава зеленее... good drinks
          cniza
    2. ВСЗМК Сегодня, 11:06
      Цитата: ОТДЕЛ
      Молодцы сирийские летчики не боятся!

      Наша школа.
      ВСЗМК
      1. 210окв Сегодня, 11:11
        Выйти на цель..И отвалить?Это наша школа?Хотя это всё версии выдвинутые коалицией..
        Цитата: ВСЗМК
        Цитата: ОТДЕЛ
        Молодцы сирийские летчики не боятся!

        Наша школа.
        210окв
        1. Владимир16 Сегодня, 11:25
          Сам факт, что после сбитого самолета сирийцы продолжают летать над этой территорией заслуживает одобрения.
          Владимир16
          1. активатор Сегодня, 11:37
            Цитата: Владимир16
            продолжают летать над этой территорией заслуживает одобрения.

            Ага, у них много самолетов.
            активатор
          2. Стирбьорн Сегодня, 11:44
            Цитата: Владимир16
            Сам факт, что после сбитого самолета сирийцы продолжают летать над этой территорией заслуживает одобрения.

            это мне напоминает инцидент, когда укрокатер погранцов от нашего сторожевика улептывал, зайдя в крымские воды - тогда тоже украинцы перемогой обьявили это, теперь понимаю почему - все таки как не крути, а один народ с русскими, только оболваненный laughing
            Стирбьорн
      2. 0255 Сегодня, 11:48
        Цитата: ВСЗМК
        Цитата: ОТДЕЛ
        Молодцы сирийские летчики не боятся!

        Наша школа.

        Эта "наша школа" только позорила СССР в войнах с Израилем, неся сокрушительные поражения при численном превосходстве в авиации и не только. В то время как вьетнамцы на наших же самолётах успешно противостояли всей военной мощи США.
        0255
        1. lwxx Сегодня, 11:55
          В то время как вьетнамцы на наших же самолётах успешно противостояли всей военной мощи США. Ага особенно отличились летчики Ли Си Цын и И Лю Шин. feel
          lwxx
        2. Pancir026 Сегодня, 11:59
          Цитата: 0255
          В то время как вьетнамцы на наших же самолётах успешно противостояли всей военной мощи США.

          тут другая школа?Какая?Неужто французская??
          Pancir026
          1. 0255 Сегодня, 12:42
            Цитата: Pancir026
            тут другая школа?Какая?Неужто французская??

            Тоже наша. Но как так получилось, что Вьетнам выстоял несмотря на ковровые бомбардировки, распыление ядовитых газов, численное превосходство американцев, а арабов в 1967 году Израиль разгромил за 6 дней, несмотря на наших советников и численное превосходство арабов?
            0255
  2. mig29mks Сегодня, 10:57
    Принять на сопровождении обещали! Но похоже так и не стали сопровождать! О чем уже Бельгия и Австралия высказались!
    mig29mks
    1. sabakina Сегодня, 12:16
      Цитата: mig29mks
      Принять на сопровождении обещали! Но похоже так и не стали сопровождать! О чем уже Бельгия и Австралия высказались!

      Тогда почему самолёт коалиции не открыл огонь, а сделал предупредительный манёвр? Может потому, что у него в кабине верещал "ALARM"?
      sabakina
      1. 0255 Сегодня, 12:24
        Цитата: sabakina
        Тогда почему самолёт коалиции не открыл огонь, а сделал предупредительный манёвр? Может потому, что у него в кабине верещал "ALARM"?

        А почему сирийский самолёт повернул назад после предупреждения американского истребителя?
        0255
  3. МПК105 Сегодня, 10:58
    Дожили-самолёт над своей землёй спокойно летать не может...Обнаглела коалиция эта вкрай.И ведь чувствуют силу свою,знают прекрасно,что никто и ничего им не противопоставит,вот и прогнали самолёт сирийский...Интересно,а если наш был бы..?Хотя наши и не приближаются к ним...
    МПК105
    1. 210окв Сегодня, 11:07
      Да это не коалиция обнаглела..Просто ей ПОЗВОЛИЛИ..
      210окв
  4. voyaka uh Сегодня, 11:00
    Не сбили сходу. Дали предупреждение.
    Сириец понял и ушел. Все корректно.
    voyaka uh
    1. МПК105 Сегодня, 11:06
      Всё так и было бы,если бы над океаном где-нибудь,а не над территорией Сирии чужой самолёт,который сирийцы не приглашали,не прогнал бы сирийский же самолёт,который летал над СВОЕЙ землёй...
      МПК105
      1. с-т Petrov Сегодня, 11:17
        в представлении "свободного мира" laughing омерика с союзниками ведет себя правильно. они хотят отодвинуть от власти того, кто им не нравится в соседней стране просто smile
        с-т Petrov
        1. Стирбьорн Сегодня, 11:48
          А сейчас по правилам не вечный бан дают, а просто погоны срывают? Ильина в рядовых тут ходила, вот и до товарища Петрова очередь дошла -в разделе правила поправили бы...
          P.S. извиняюсь за офтоп
          Стирбьорн
      2. Скальпель Сегодня, 11:39
        Это уже не их (асадовцев) земля.
        Скальпель
    2. ultra Сегодня, 11:23
      Цитата: voyaka uh
      Все корректно.

      А вас не смущает,что это сирийское воздушное пространство?
      ultra
      1. активатор Сегодня, 11:40
        Цитата: ultra
        А вас не смущает,что это сирийское воздушное пространство?

        Да это уже даже россию не смущает, а израиль отчего должен испытывать угрызения совести
        активатор
      2. Скальпель Сегодня, 11:40
        Единой Сирии уже не существует. Скоро это будет оформлено юридически.
        Скальпель
      3. voyaka uh Сегодня, 11:46
        В Сирии идет война с участием многих стран и воюющих группировок.
        И во время войны заключаются временные соглашения по
        ходу событий: перемирия, прекращения огня, свободные зоны, зоны полетов.
        И их, хочешь не хочешь, приходится соблюдать.
        Например, американцы не мешали сирийской армии освобождать Алеппо, верно?
        А теперь Сирийской армии неразумно связываться с курдами около Ракки.
        Курды успели туда первые - им и брать Ракку. У американцев перед курдами обязательства
        по воздушному прикрытию и поддержке. И они их выполняют.
        voyaka uh
        1. с-т Petrov Сегодня, 11:48
          Например, американцы не мешали сирийской армии освобождать Алеппо, верно?


          благородно как laughing хорошо что нам не мешали чистить г. Грозный. А то ведь могли да?

          Например, американцы не мешали сирийской армии освобождать сирийский город Алеппо, верно?


          не хватает пары уточнений в Вашем предложении hi
          с-т Petrov
    3. rotmistr60 Сегодня, 11:26
      Все корректно.

      Не спорю действительно обошлось без очередной атаки. Но вот интересно с чего это вдруг американцы начали "думать", а не вести себя как стрелок в вестерне?
      rotmistr60
      1. voyaka uh Сегодня, 11:48
        А что им за доблесть сбить еще один старый
        сирийский самолет? Они показали, что могут -...и достаточно.
        voyaka uh
        1. sabakina Сегодня, 12:18
          Может потому, что у него в кабине верещал "ALARM"?
          sabakina
      2. bk316 Сегодня, 11:50
        чего это вдруг американцы начали "думать", а не вести себя как стрелок в вестерне?

        Да с того и стали - тяжело вести себя как в кино, когда у тебя в кабине орет предупреждение и том что тебя захватили.
        bk316
    4. Vlad.by Сегодня, 11:46
      Не сбили сходу, потому что сверху маячил Су-35
      Vlad.by
    5. g1washntwn Сегодня, 11:56
      "CNN — это сеть лжецов, и все там врут", D.Trump
      Кто куда когда прогнал? Фантазии CNN от очередного неназванного источника.
      g1washntwn
  5. farik68 Сегодня, 11:05
    Судя по всему янки уже поделили САР если уже полеты сирийских ВВС принимают за агрессию...Борзеют на глазах. Чем дальше тем очевиднее становится их позиция относительно террористов....
    farik68
  6. tchoni Сегодня, 11:07
    может сирийцам контейнерные рэб какие поставить? а то летают что смертники...
    tchoni
    1. капрал Сегодня, 11:50
      Цитата: tchoni
      может сирийцам контейнерные рэб какие поставить?

      Чтоб потом какой-нибудь польстившийся на круглую сумму и эвакуацию в любую страну на выбор, перелетел к коалиции с этим контейнером? Были прецеденты.
      капрал
  7. uskrabut Сегодня, 11:08
    Вообще предупреждение должен был получить самолет коалиции, как вторгнувшийся в воздушное пространство суверенного государства. Если этого не делать американцы так и будут пакости делать.
    uskrabut
    1. Скальпель Сегодня, 11:41
      Оно уже не суверенное. Власти-то нет.
      Скальпель
  8. Лелёк Сегодня, 11:08
    Странное положение вещей. Коалиция, возглавляемая янки, сбивает сирийские правительственные самолёты в небе суверенного государства Сирия, находясь на её территории без приглашения (а фактически оккупировав часть территории Сирии). Самое странное в этой ситуации - отношение ООН - ни призывов к прекращению оккупации, ни осуждения агрессора. Меж тем обстановка накаляется и вот уже турецкий эксперт Йылдырым даёт прогноз о дальнейшем развитии конфликта:
    Лелёк
    1. Александр12 Сегодня, 11:16
      Цитата: Лелёк
      Самое странное в этой ситуации - отношение ООН - ни призывов к прекращению оккупации, ни осуждения агрессора.

      А кто кого будет принуждать к миру и порядку? Кто верховодит в ООН и противоигиловской коалиции? Так и хочется процитировать известную и заезженную фразу :" А судьи кто?"
      Александр12
    2. Masya Masya Сегодня, 11:22
      Лев, приветик! love
      Самое странное в этой ситуации - отношение ООН - ни призывов к прекращению оккупации, ни осуждения агрессора.
      .
      какое ООН? давно понятно, кто на этом баяне играет...
      Masya Masya
      1. Лелёк Сегодня, 11:37
        Цитата: Masya Masya
        Masya Masya


        День добрый, хоть и прохладный у нас в Питере. Я по поводу "Вашего намёка" высказался выше Виктору (cniza). Появилась малая надежда в связи с назначением Воронкова замом генсека ООН. yes
        Лелёк
    3. 0255 Сегодня, 11:32
      Цитата: Лелёк
      Странное положение вещей. Коалиция, возглавляемая янки, сбивает сирийские правительственные самолёты в небе суверенного государства Сирия, находясь на её территории без приглашения (а фактически оккупировав часть территории Сирии).

      Такое уже было в Югославии. США ведут себя с позиции силы, несмотря на лозунги пропагандистов про их скорый крах
      0255
      1. Скальпель Сегодня, 11:42
        Сирию уже разделили. Идут бои за остатки территории. Когда разделение завершится, сбивать перестанут.
        Скальпель
      2. Лелёк Сегодня, 11:43
        Цитата: 0255
        США ведут себя с позиции силы, несмотря на лозунги пропагандистов про их скорый крах


        Привет. Это так и тогда, и сейчас, и в будущем пока в мире будет властвовать американский печатный станок, производящий фантики под ником "бакс". yes
        Лелёк
  9. Atlant-1164 Сегодня, 11:34
    ну обещали же сопровождать.. читаю израильские СМИ, Великоукровские СМИ ,как так глумятся над нашим Триумфом. не могу понять следственно-причинный мотив привоза туда С-400.попугать или для работы.. версия для зашиты нашей базы ?? от кого от ИГИЛ.у них нет ВВС. каолиция им это не нужно.иначе это 3 мировая война.так для чего?..мое мнение тупо для пиара.для внешних потребителей будущих..так теперь видя эффективность этой системы которая может сопровождать ,но не защищать..какие мысли у них могут возникнуть.или эта система ПВО-Швах.или здесь вам не там. короче сопровождаем ..
    Atlant-1164
  10. 0255 Сегодня, 11:43
    По данным канала, ссылающегося на источник, новый инцидент произошел в районе города Табка на севере Сирии. «Истребитель коалиции в ответ на действия сирийского самолета совершил предупредительный маневр, после чего Су-22 изменил свою траекторию и покинул район», – рассказал собеседник.

    То есть если бы сирийский Су-22 не развернулся назад после американского предупреждения, его бы тоже сбили? А как же обещания прикрытия сирийских самолётов ВКС России?
    0255
    1. Скальпель Сегодня, 11:46
      А были такие обещания? Речь о нашем ПВО шла.
      Скальпель
      1. 0255 Сегодня, 12:48
        Цитата: Скальпель
        А были такие обещания? Речь о нашем ПВО шла.

        А разве не писали что ВКС России после сбития Су-22 будут сопровождать сирийские ВВС?
        А если я и нет, то всё равно видно, что с "нашим" Трампом США обнаглели ещё больше, при Обаме сирийские самолёты коалиция не сбивала.
        0255
    2. bk316 Сегодня, 11:53
      кого предупреждения, его бы тоже сбили?

      А вы настолько далеки от ПВО, что не понимаете или просто троллите?
      bk316
  11. bk316 Сегодня, 11:59
    Я думаю что по Сирии уже договорились о разделе.
    Амерам ведь Асад по фигу им коридор для трубы нужен.
    А нам нужны базы, вот и поделят восток (благо там пустыня) коалиции, запад Асаду.
    Но тут одна заковыка Иран - ему-то что?
    Логично что-нибудь против евреев ( ну там с-400 или Искандер) вообще все довольны.
    bk316
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