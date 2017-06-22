МИД РФ ждет реакции Запада на поддержку ИГ в Афганистане "неопознанной авиацией"

Незадолго до этого была зафиксирована в указанную провинцию доставка неопознанными вертолетами более 50 вооруженных экстремистов для усиления террористической группировки, развернувшей наступление на Тора-Бора, а также передача боевикам контейнера с оружием и боеприпасами

Вот это продолжающееся молчание по данному поводу становится все более красноречивым. Я также обращаю внимание конкретно на это средств массовой информации, в частности, Запада, в частности, Соединенных Штатов Америки, которые в последнее время так часто писали материалы на тему о якобы имеющейся поддержке Россией талибов, экстремистов на территории Афганистана. Мы неоднократно говорили, что эти материалы под собой не имеют никакого основания, и заявляли о российской однозначной позиции по данному вопросу. Очень бы хотелось, чтобы вот эти неопознанные вертолеты также появились не только в Афганистане, но и на страницах западных средств массовой информации

Я понимаю, что вы ищете российских хакеров. Теперь вы можете переключиться на вертолеты, которые в самом Афганистане считают американскими, и которые оказывают поддержку не каким-то умеренным боевикам или экстремистам, а непосредственно игиловцам