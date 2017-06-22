В Беларусь прибыла первая партия бронеавтомобилей CS/VN3
В среду в аэропорт Минска первая партия китайских бронеавтомобилей CS/VN3, поставляемых военным ведомством КНР в соответствии с соглашением о безвозмездной военно-технической помощи, сообщает Белорусская военная газета .
«Бронеавтомобили имеют колесную формулу 4 х 4 и предназначены для перевозки личного состава. Корпус машины полностью сварной и выполнен из стальной брони. Он защищает личный состав, а также узлы и агрегаты от пуль стрелкового оружия и осколков боеприпасов крупного калибра. Масса полностью снаряженного броневика – не более 8700 кг», – говорится в сообщении.
Турбодизельный двигатель (245 л. с.) смонтирован в передней части машины, коробка передач механическая, пятиступенчатая. Максимальная скорость – до 100 км/час. После пробития колеса пулей машина способна проехать не менее 100 километров при скорости около 30–40 км/час.
В автомобиле предусмотрено место для 8 десантников. Состав экипажа – 2 человека.
Машина может вооружаться: крупнокалиберным пулеметом или пулеметом калибра 7,62 мм, а также комплексом управляемого вооружения.
«Особенностью китайских автомобилей является поднимающаяся подставка для пулеметчика под люком, а также упоры для спины. Это существенно облегчает работу стрелков во время ведения огня из пулемета. Кроме того, бронеавтомобили оборудованы всеми современными опциями — климатической установкой, камерой заднего вида, усилителем рулевого управления. Приятно, что все надписи в салоне на органах управления выполнены на русском языке», – говорится в публикации.
С 26 мая по 9 июня группа военнослужащих находилась на обучении на китайском государственном заводе – предприятии-изготовителе этих машин.
Во время командировки работниками завода были предоставлены необходимые фото- и видеоматериалы, касающиеся эксплуатации данных машин, а также выданы руководства по эксплуатации в печатном и электронном виде на русском языке. Кроме того, вместе с первой партией бронеавтомобилей китайская сторона передала белорусским Вооруженным Силам и ЗИПы к ним: начиная от лампочек и предохранителей и заканчивая шинами и двигателями. В связи с этим проблем по обслуживанию и эксплуатации данных бронированных автомобилей не возникнет, рассказал начальник отдела автомобильного управления Минобороны РБ Виктор Забродский.
Всего будет поставлено около 30 бронеавтомобилей.
«Бронеавтомобили имеют колесную формулу 4 х 4 и предназначены для перевозки личного состава. Корпус машины полностью сварной и выполнен из стальной брони. Он защищает личный состав, а также узлы и агрегаты от пуль стрелкового оружия и осколков боеприпасов крупного калибра. Масса полностью снаряженного броневика – не более 8700 кг», – говорится в сообщении.
Турбодизельный двигатель (245 л. с.) смонтирован в передней части машины, коробка передач механическая, пятиступенчатая. Максимальная скорость – до 100 км/час. После пробития колеса пулей машина способна проехать не менее 100 километров при скорости около 30–40 км/час.
В автомобиле предусмотрено место для 8 десантников. Состав экипажа – 2 человека.
Машина может вооружаться: крупнокалиберным пулеметом или пулеметом калибра 7,62 мм, а также комплексом управляемого вооружения.
«Особенностью китайских автомобилей является поднимающаяся подставка для пулеметчика под люком, а также упоры для спины. Это существенно облегчает работу стрелков во время ведения огня из пулемета. Кроме того, бронеавтомобили оборудованы всеми современными опциями — климатической установкой, камерой заднего вида, усилителем рулевого управления. Приятно, что все надписи в салоне на органах управления выполнены на русском языке», – говорится в публикации.
С 26 мая по 9 июня группа военнослужащих находилась на обучении на китайском государственном заводе – предприятии-изготовителе этих машин.
Во время командировки работниками завода были предоставлены необходимые фото- и видеоматериалы, касающиеся эксплуатации данных машин, а также выданы руководства по эксплуатации в печатном и электронном виде на русском языке. Кроме того, вместе с первой партией бронеавтомобилей китайская сторона передала белорусским Вооруженным Силам и ЗИПы к ним: начиная от лампочек и предохранителей и заканчивая шинами и двигателями. В связи с этим проблем по обслуживанию и эксплуатации данных бронированных автомобилей не возникнет, рассказал начальник отдела автомобильного управления Минобороны РБ Виктор Забродский.
Всего будет поставлено около 30 бронеавтомобилей.
Использованы фотографии: https://vsr.mil.by
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