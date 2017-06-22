16:38 22 июня

В Беларусь прибыла первая партия бронеавтомобилей CS/VN3

В среду в аэропорт Минска первая партия китайских бронеавтомобилей CS/VN3, поставляемых военным ведомством КНР в соответствии с соглашением о безвозмездной военно-технической помощи, сообщает Белорусская военная газета .



«Бронеавтомобили имеют колесную формулу 4 х 4 и предназначены для перевозки личного состава. Корпус машины полностью сварной и выполнен из стальной брони. Он защищает личный состав, а также узлы и агрегаты от пуль стрелкового оружия и осколков боеприпасов крупного калибра. Масса полностью снаряженного броневика – не более 8700 кг», – говорится в сообщении.




Турбодизельный двигатель (245 л. с.) смонтирован в передней части машины, коробка передач механическая, пятиступенчатая. Максимальная скорость – до 100 км/час. После пробития колеса пулей машина способна проехать не менее 100 километров при скорости около 30–40 км/час.

В автомобиле предусмотрено место для 8 десантников. Состав экипажа – 2 человека.

Машина может вооружаться: крупнокалиберным пулеметом или пулеметом калибра 7,62 мм, а также комплексом управляемого вооружения.

«Особенностью китайских автомобилей является поднимающаяся подставка для пулеметчика под люком, а также упоры для спины. Это существенно облегчает работу стрелков во время ведения огня из пулемета. Кроме того, бронеавтомобили оборудованы всеми современными опциями — климатической установкой, камерой заднего вида, усилителем рулевого управления. Приятно, что все надписи в салоне на органах управления выполнены на русском языке», – говорится в публикации.

С 26 мая по 9 июня группа военнослужащих находилась на обучении на китайском государственном заводе – предприятии-изготовителе этих машин.

Во время командировки работниками завода были предоставлены необходимые фото- и видеоматериалы, касающиеся эксплуатации данных машин, а также выданы руководства по эксплуатации в печатном и электронном виде на русском языке. Кроме того, вместе с первой партией бронеавтомобилей китайская сторона передала белорусским Вооруженным Силам и ЗИПы к ним: начиная от лампочек и предохранителей и заканчивая шинами и двигателями. В связи с этим проблем по обслуживанию и эксплуатации данных бронированных автомобилей не возникнет, рассказал начальник отдела автомобильного управления Минобороны РБ Виктор Забродский.

Всего будет поставлено около 30 бронеавтомобилей.











Использованы фотографии: https://vsr.mil.by
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Комментарии 43

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  1. болот Сегодня, 13:01
    Странный Батька,сам на минувшей выставке предлагал что то подобное но в качестве безвозмездки заказали эти БА.
    Не уж то другого попросить не мог,да китайцы не леталку дарят ежегодно.
    болот
    1. pjastolov Сегодня, 13:09
      поставляемых военным ведомством КНР в соответствии с соглашением о безвозмездной военно-технической помощи, сообщает Белорусская военная газета .
      ну все - хона белоруси, китай уже помощь оказывает request
      pjastolov
      1. болот Сегодня, 13:17
        Цитата: pjastolov
        ну все - хона белоруси, китай уже помощь оказывает

        Нам то же оказывает,только тягачами и тралами для бронетехники берем,уже наверно всю гусянку на "колеса "поставили.Киргизы,таджики,узбеки и тд. то же помощь получают.
        Вам с такой развитой промышленностью ,могли что то другое заказать.А то не красиво сами предлагаете но берете готовый продукт из Китая.
        болот
        1. pjastolov Сегодня, 13:18
          Таки я про што? жуть, и непонятка request
          pjastolov
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 13:10
      Объемный авто, кортохи много влезит ! Китайцы время не теряют ...Хитро улыбаясь! Либерастов пойдет гонять ... soldier
      ОТДЕЛ
    3. avt Сегодня, 14:38
      Цитата: болот
      Странный Батька,сам на минувшей выставке предлагал что то подобное но в качестве безвозмездки заказали эти БА.

      Ну так на халяву и уксус сладкий .
      avt
      1. болот Сегодня, 14:48
        Цитата: avt
        Ну так на халяву и уксус сладкий .

        Да какой уксус,не давно на прошедшей выставке много чего показали,у наших да же интерес какой то появился а тут блин из за халявы удар по имиджу,мол сами белорусы своей технике не доверяют.
        А так же хотели тралы для танков собирать из белорусских комплектующих.
        Тут еще тема по вагонам-зерновозам вспоминается,скандал не шуточный,там более 1000шт,хотели вернуть все бракованые.Вот потом Батька и ноет мол почему у него в рамках ЕАЭС ни что не покупает.
        Сейчас у нас нашлись "отмороженные" для сельхозки технику МТЗ хотят прикупить,попил бабла?Частники на Джон Дирах и Катерпилерах офигенные деньги делают,хоть техника дорогая но в лизинг.
        болот
        1. avt Сегодня, 15:32
          Цитата: болот
          А так же хотели тралы для танков собирать из белорусских комплектующих.

          what Ну так в чём проблема ? request Никакого такого ,,эмбарго" на комплектующие для белоруссов нет .Ни на МАЗ, ни на МЗКТ. Хотя проблема одна - нелатежеспособность при закупках У них реально с оборотными средствами БЯ-Д-А. Хотя по мере поступления долги пока гасят . Ну машиностроители . Так что если проплатите и проконтролируете по хорошему - сделают.
          Цитата: болот
          Тут еще тема по вагонам-зерновозам вспоминается,скандал не шуточный,там более 1000шт,хотели вернуть все бракованые.

          what А разве у них реально профильное предприятие есть на эту тему ?? Про украинские - ,,вкугсе" , а за белорусские - не берусь судить .Просто не знаю. Ну а про ништяки с выставки ... ну так дистанция от выставки до серийного образца прошедшего все испытания ... ну в общем тут собственно и дискутировать не о чем.
          avt
  2. Кот Всапогах Сегодня, 13:03
    кирка и топор весьма брутально смотрятся laughing
    Кот Всапогах
    1. shubin Сегодня, 13:14
      А с права, вроде бы, кувалда! Если ещё и лом есть, то полный ремонтный набор! laughing
      shubin
      1. Кот Всапогах Сегодня, 13:20
        лом и лопата сверху wassat
        Кот Всапогах
    2. болот Сегодня, 13:20
      Цитата: Кот Всапогах
      кирка и топор весьма брутально смотрятся

      Шанцевый инструмент у них не очень,что к технике идет.Кувалда блин сминается. laughing
      болот
      1. lis-ik Сегодня, 14:23
        Цитата: болот
        Цитата: Кот Всапогах
        кирка и топор весьма брутально смотрятся

        Шанцевый инструмент у них не очень,что к технике идет.Кувалда блин сминается. laughing

        Купил на даче китайский лом, думал дня на два максимум хватит, но оказался необычайно крепок! Вообще поражаюсь, уже и ломы из Китая везём. Срамота!
        lis-ik
        1. болот Сегодня, 14:33
          Цитата: lis-ik
          Купил на даче китайский лом, думал дня на два максимум хватит, но оказался необычайно крепок! Вообще поражаюсь, уже и ломы из Китая везём. Срамота!

          А у них когда как,для личных целей "канадский топор-колун" купил не нарадуюсь а об него и кувалду помял. laughing Раз на раз не приходится.Они уже сами себя копируют.А кувалда точно такая как с китайской техники.
          болот
  3. Altona Сегодня, 13:06
    Клон газовского "Тигра" как я понял. Хороший Батька "союзник" и любитель "безвозмездной помощи".
    Altona
    1. Pancir026 Сегодня, 13:09
      Цитата: Altona
      Клон газовского "Тигра" как я понял.Хороший Батька "союзник".

      Чем вам не угодил Лукашенко,Китай нам что не союзник?
      Ну я бы понял возмущение,если бы РБ.как Руина получала калеки типа САРАЦИНА,но тут то..
      Pancir026
    2. donavi49 Сегодня, 13:12
      Нет. Это их шасси. Он больше тигра. Есть варианты с тяжелым вооружением. Скорее БРДМ в новом обличье. Он еще и плавает если что.
      donavi49
  4. Александр War Сегодня, 13:10
    Не по теме!Речь Си Цзиньпина на торжественном собрании к 95-летию основания КПК
    Александр War
  5. iliitchitch Сегодня, 13:10
    Безвозмездная помощь от Китая ? Чудны дела твои , Господи .
    iliitchitch
  6. ramzes1776 Сегодня, 13:11
    Может тоже безвозместно у китайцев попросить для личного пользования. Я бы не отказался)
    ramzes1776
  7. Altona Сегодня, 13:12
    Цитата: Pancir026
    Чем вам не угодил Лукашенко,Китай нам что не союзник?

    ------------------------------
    Вам какое дело? Что в нем хорошего? Багатовекторный флюгер, псевдосоциалист, любитель халявной нефти и газа, любитель поплевать в сторону России, контрабандист, друг Порошенко. Список продолжить?
    Ну я бы понял возмущение,если бы РБ.как Руина получала калеки типа САРАЦИНА,но тут то..
    ------------------------------
    Мне пох, что там получила бы Руина.
    Altona
    1. Pancir026 Сегодня, 13:15
      Цитата: Altona
      Багатовекторный флюгер, псевдосоциалист, любитель халявной нефти и газа, любитель поплевать в сторону России, контрабандист, друг Порошенко. С

      Досужие выдумки откровенных либеральных мифотворцев.
      Pancir026
  8. Altona Сегодня, 13:14
    Цитата: donavi49
    Нет. Это их шасси. Он больше тигра.

    -------------------------
    По дизайну, мощности двигателя, скорости грузоподъемности один в один. "Тигр" кстати тоже можно раздувать со снятием веса бронирования, папа тоже ведь грузовик.
    Altona
  9. Altona Сегодня, 13:17
    Цитата: Pancir026
    Досужие выдумки откровенных либеральных мифотворцев.

    -------------------------------------
    Пфф, публичные выступления Лукашенко видать тоже либеральные мифотворцы пишут. Вы им укажите, что нельзя так батьку компрометировать.
    Altona
    1. Pancir026 Сегодня, 13:35
      Цитата: Altona
      публичные выступления Лукашенко

      Где и когда Лукашекно выступал против России?
      Выступал против ворья.да,против нуворишей делающих немало для развала Союза.да.а вот где против России?https://regnum.ru/news/2255684.html
      Таких выступлений нет и не надо ассоциировать его выступления против спекулянтов разного толка с Россией в целом.повторяя измышления как местного либерального сообщества,так и выдумщиков из Руины.Это как пример для вас,в ваших заблуждениях-уж источничек так источничек..а вы повторяете ..https://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3
      Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1460.P
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      Pancir026
      1. Астория Сегодня, 14:33
        Еще один блаженный, грезящий о союзе.

        Ну не иначе, как российское ворье разворовало десятки миллиардов ежегодных дотаций от РФ в РБ.

        - Нефтепереработка в минусе, нужно еще 1,2 млрд. долларов Составляет 13 % от промышленности и 17 % экспорта
        - Деревообрабатывающая промышленность в минусе - съела 1 миллиард евро и еще хочет кушать
        - Цементная промышленность в минусе - съела 0,5 миллиарда долларов и еще хочет кушать, выручка в16 году в три раза меньше чем в 12.
        - Машиностроение, еще одна черная дыра, маз уже выпускает машин в полтора раза меньше чем работников завода - нужно еще 9,5 млрд. долларов.
        - Сельское хозяйство вложили 8,5 млр. долларов - прибыли еще никто не видел.
        - За 10 лет откуда то появилась задолженность почти в 40 миллиардов долларов в РБ.

        Не иначе как российские спекулянты и ворье виноваты, что Союз не развивается. Союза с черной дырой быть не может laughing
        Астория
  10. DOCTOR ZLO Сегодня, 13:30
    Судя по внутреннему расположению десантного отделения (диваны для пехоты прикрученные к полу и стене, а не отдельные сиденья прикрученные к потолку и стенкам) у него противоминная защита хуже чем у "Тигра"...
    С другой стороны: "На халяву и хлорка, за творожек сойдет".....
    DOCTOR ZLO
  11. Deadушка Сегодня, 13:40
    Масса полностью снаряженного броневика – не более 8700 кг

    Силумина не пожалели laughing
    Китайцы так усердно все "перекрасили" или как обычно головки скрутили?
    Deadушка
    1. болот Сегодня, 14:01
      Цитата: Deadушка
      Китайцы так усердно все "перекрасили" или как обычно головки скрутили?

      А китайцы здесь не причем,виновные найдутся в случае поломок,кто выбирал.Китайцы ежегодно оказывают безвозмездную не летальную помощь странам союзникам на определенную сумму а те сами выбирают что им нужно.Так же помощь оказывает США-нелеталка и Россия а вот здесь получше.
      А так как говорится-Дареному коню в зубы не смотрят.
      болот
  12. polev66 Сегодня, 13:43
    бесплатный сыр даже в мышеловке не бывает... потом китай че нить от белки так же потребует, хотя че с белки требовать для китая ?)))
    polev66
    1. 0255 Сегодня, 14:07
      Так китайцы уже строят ЛЭП в Беларуси, китайцам платят зарплату в 600$, белорусам 150$, строят для них микрорайоны. Плюс китайцы строят социальное жильё, а с безработных белорусов требуют "налог на тунеядство".
      0255
      1. болот Сегодня, 14:39
        Цитата: 0255
        Так китайцы уже строят ЛЭП в Беларуси, китайцам платят зарплату в 600$, белорусам 150$, строят для них микрорайоны. Плюс китайцы строят социальное жильё, а с безработных белорусов требуют "налог на тунеядство".

        А у вас соотношение есть 1:9?то есть на одного китайского работника должно быть девять белорусов.У нас в КЗ такое есть хоть Китай под боком,наши миграционщики за этим следят,да и условие такое не только для КНР но и для других стран.Хотя китайцы частники пытаются обходить но через время на место ставим,их госкомпании строго за этим следят.
        болот
        1. 0255 Сегодня, 15:05
          Цитата: болот
          А у вас соотношение есть 1:9?то есть на одного китайского работника должно быть девять белорусов.

          Вряд ли.
          0255
          1. болот Сегодня, 15:13
            Цитата: 0255
            Вряд ли.

            У нас под боком полтара миллиарднный Китай ,один из самых крупных инвесторов а мы с 18 лямным населением еще условия выставляем laughing Хотя Китай у нас 25% а остальные США,и Нидерланды-эти по более.Обидно Россия где то на четвертом-пятом месте,и то бизнес довольно странный,постоянно НДС возвращается не платя налогов других в казну,интересная тема по золоту.
            болот
    2. Deadушка Сегодня, 14:15
      Цитата: polev66
      потом китай че нить от белки так же потребует

      Картошку всю вывезут.
      Deadушка
  13. win9090 Сегодня, 14:00
    Скоро и нас Китай переплюнет по разработке и выпуску современной техники.
    win9090
    1. Шукшин Сегодня, 14:19
      В военной технике, только по разборке и сборке.
      Шукшин
  14. Zlyden.Zlo Сегодня, 14:04
    Бесплатный сыр бывает сами знаете где.......(Изучить технику.и ее эксплуатацию)
    Zlyden.Zlo
  15. APASUS Сегодня, 14:44
    С одной стороны Беларусь делает МЗКТ весь спектр машин для ракетных установок России ,а с другой стороны получают от Китая гуманитарную помощь в виде техники.
    Даже не знаю что такое написать вам ,господа белорусы ,самим то не стыдно?
    APASUS
    1. 0255 Сегодня, 15:07
      Цитата: APASUS
      С одной стороны Беларусь делает МЗКТ весь спектр машин для ракетных установок России ,а с другой стороны получают от Китая гуманитарную помощь в виде техники.

      Задавайте такие вопросы нашим чинушам, а не простым белорусам.
      0255
      1. APASUS Сегодня, 15:15
        Цитата: 0255
        Задавайте такие вопросы нашим чинушам, а не простым белорусам.

        Конечно чинушам,вас то я никак не хотел обидеть.
        APASUS
        1. 0255 Сегодня, 15:45
          Цитата: APASUS
          Конечно чинушам,вас то я никак не хотел обидеть.

          Слаётся мне, что нашим чинушам не стыдно попрошайничать. А народ Беларуси только будет расплачиваться по кредитам при помощи новых налогов и девальваций белорусского рубля
          0255
          1. APASUS Сегодня, 16:31
            Цитата: 0255
            Слаётся мне, что нашим чинушам не стыдно попрошайничать.

            Не то что не стыдно попрошайничать,белорусские чиновники взяли на вооружение эту фишку. Можно попробовать спихнуть свое бездействие на китайцев,мол они уже занимают место на рынке.По сути страна с 91 года сохранила потенциал ,но не умножила его,а ведь за это время Ю Корея превратилась в технологического гиганта.А вот попытка Лукашенко еще противопоставлять Россию и Беларусь вообще раздражает.А ведь именно это его промахи прикрывает сейчас Китай
            APASUS
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