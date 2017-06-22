Макрон признал ошибочным вторжение Франции в Ливию в 2011 году

Со мной придет конец этой форме неоконсерватизма, которую импортировали во Францию десять лет назад. Демократию нельзя привнести снаружи, не вовлекая народы. Франция не участвовала в войне в Ираке и была в этом права. Но она ошиблась, вступив в войну в Ливии. Каковы были итоги этих вторжений? Уничтоженные страны, в которых процветают террористические группы. Я не хочу, чтобы это произошло в Сирии,

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал ошибкой участие вооруженных сил страны в операции в Ливии в 2011 году и предостерег от повторения этого сценария в Сирии, передает РИА Новости сказал Макрон в интервью газете Corriere della Sera.Напомним, в 2011 году страны НАТО начали военную операцию в Ливии, поддержав оппозиционные силы и мятежников. После свержения и убийства главы государства Муаммара Каддафи в октябре 2011 года в стране возникло двоевластие: с одной стороны – избранный на всеобщих выборах парламент, заседающий в Тобруке на востоке страны, с другой – происламский Всеобщий национальный конгресс в Триполи. При этом ряд районов Ливии вообще не контролируется центральными властями. В настоящее время на территории страны активно действуют боевики ИГ (группировка запрещена в РФ).