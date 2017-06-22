16:34 22 июня

Макрон признал ошибочным вторжение Франции в Ливию в 2011 году

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал ошибкой участие вооруженных сил страны в операции в Ливии в 2011 году и предостерег от повторения этого сценария в Сирии, передает РИА Новости .

Макрон признал ошибочным вторжение Франции в Ливию в 2011 году


Со мной придет конец этой форме неоконсерватизма, которую импортировали во Францию десять лет назад. Демократию нельзя привнести снаружи, не вовлекая народы. Франция не участвовала в войне в Ираке и была в этом права. Но она ошиблась, вступив в войну в Ливии. Каковы были итоги этих вторжений? Уничтоженные страны, в которых процветают террористические группы. Я не хочу, чтобы это произошло в Сирии,
сказал Макрон в интервью газете Corriere della Sera.


Напомним, в 2011 году страны НАТО начали военную операцию в Ливии, поддержав оппозиционные силы и мятежников. После свержения и убийства главы государства Муаммара Каддафи в октябре 2011 года в стране возникло двоевластие: с одной стороны – избранный на всеобщих выборах парламент, заседающий в Тобруке на востоке страны, с другой – происламский Всеобщий национальный конгресс в Триполи. При этом ряд районов Ливии вообще не контролируется центральными властями. В настоящее время на территории страны активно действуют боевики ИГ (группировка запрещена в РФ).

Использованы фотографии: РИА Новости / Алексей Никольский
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Комментарии 46

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  1. Хагалаз Сегодня, 13:12
    Обычна практика англосаксов. Чего-нибудь намутить, а потом признать вроде как ошибкой. Но дело уже сделано и баржом уже пить поздно.
    Хагалаз
    1. Венд Сегодня, 13:14
      В чем еще будут каяться? Мистрали еще вспомните.
      Венд
      1. Владимир16 Сегодня, 13:33
        Макарон - агент Кремля laughing
        Со мной придет конец этой форме неоконсерватизма, которую импортировали во Францию десять лет назад. Демократию нельзя привнести снаружи
        Владимир16
        1. Arzoo Сегодня, 14:23
          Президент Франции Эммануэль Макрон назвал ошибкой участие вооруженных сил страны в операции в Ливии в 2011 году и предостерег от повторения этого сценария в Сирии, передает РИА Новости .

          Спасибо, что признал. А компенсировать разрушенную страну и сотни тысяч убитых кто будет?
          Arzoo
    2. cniza Сегодня, 13:15
      Демократию нельзя привнести снаружи


      А вот за это его могут против шерсти... , если только это не согласованное "действие".
      cniza
      1. pjastolov Сегодня, 13:17
        Уничтоженные страны, в которых процветают террористические группы. Я не хочу, чтобы это произошло в Сирии,
        не ужели дошло? во как recourse
        pjastolov
        1. cniza Сегодня, 13:23
          Молод , горяч ,патроны поправят.
          cniza
          1. pjastolov Сегодня, 13:26
            Не, он уже министром обороны тоже супер маму назначил, деток беречь будут laughing
            pjastolov
            1. cniza Сегодня, 13:28
              Что то я пропустил , а кого он назначил?
              cniza
              1. pjastolov Сегодня, 13:32
                Наверное
                Сегодня французские СМИ назвали имена новых ключевых чиновников Франции. Так, министром обороны была назначена 52-летний евродепутат Сильви Гулар.
                pjastolov
                1. soroKING Сегодня, 13:36
                  чё-та молодая деваха? recourse
                  soroKING
                  1. pjastolov Сегодня, 13:37
                    Она родилась в Марселе, получила высшее юридическое образование, а также дипломы парижского Института политических исследований и Национальной школы администрации. Гулар работала в Министерстве иностранных дел Франции, а в 2009 году стала депутатом Европарламента. В 2017 году Сильви поддержала президентскую кампанию Эммануэля Макрона.
                    pjastolov
                    1. cniza Сегодня, 14:43
                      Наверное , с его точки зрения , достойный министр обороны , в Европе уже женский клуб - военных министров. lol
                      cniza
                      1. pjastolov Сегодня, 14:51
                        Нет, это клуб супер мам, и у них много деток laughing
                        pjastolov
                      2. kepmor Сегодня, 15:21
                        cniza, а что им остаётся делать?...мужиков то не осталось...все в геи рвутся...вот и назначают баб армией рулить...
                        kepmor
                2. Paranoid50 Сегодня, 14:02
                  Цитата: pjastolov
                  Так, министром обороны была назначена 52-летний евродепутат Сильви Гулар.

                  А, тогда понятно. Куда тут воевать.. Да и не надо французам никуда дёргаться,ибо войну к ним доставили "на дом"... Ну,армию - точно. И эта бородатая армия уже вовсю ведёт разведку боем. yes
                  Paranoid50
        2. cniza Сегодня, 15:05
          Цитата: pjastolov
          Нет, это клуб супер мам, и у них много деток laughing



          ... - бомб что ли ? belay lol
          cniza
          1. pjastolov Сегодня, 15:14
            Просто детки
            pjastolov
            1. cniza Сегодня, 15:23
              А может это потому что у них проблемы с мужиками ?
              cniza
              1. pjastolov Сегодня, 15:43
                И при том большие проблемы
                pjastolov
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 13:16
      Цитата: Хагалаз
      Обычна практика англосаксов. Чего-нибудь намутить, а потом признать вроде как ошибкой. Но дело уже сделано и баржом уже пить поздно.

      Им сейчас русских главное замочить...! Но что то не получается у них , а отвечать придеться за всю эту бойню вместе с сша и израилем!
      ОТДЕЛ
    4. Reptiloid Сегодня, 13:19
      Цитата: Хагалаз
      Обычна практика англосаксов. Чего-нибудь намутить, а потом признать вроде как ошибкой. .

      Пример берет с обамы, как тот спустя годы, стал преступления ошибкой называть. !!!!!!!!Стать лауреатом премии расчитывает.
      Reptiloid
      1. yuriy55 Сегодня, 13:24
        Макрон признал ошибочным вторжение Франции в Ливию в 2011 году

        ЗАМАХНУЛСЯ, ТАК - БЕЙ! Признай ошибочным вступление в НАТО, авось целее будешь, и бюджет сохранишь... laughing
        yuriy55
        1. Соломон Кейн Сегодня, 13:46
          Обычная практика Европейской политики - признавать свои ошибки, при этом допуская новые, признавать и допускать. Так сказать политический Перпетум Мобиле.
          Соломон Кейн
    5. voyaka uh Сегодня, 13:41
      "Обычна практика англосаксов"////

      За что вы чистейшего француза Макрона в
      англосаксы записали? belay
      Он бы подавился лягушачьей лапкой, если бы узнал про это? stop
      voyaka uh
      1. uskrabut Сегодня, 15:01
        Он вкушает исключительно виноградных улиткаффф, они чрезвычайно скользкие и ими не подависся
        uskrabut
    6. Маз Сегодня, 14:55
      Конечно, сколько там ливийских миллиардов или триллионов осталось во французских банках? Плакала лиса глодая кости за ягнёнком, шо сожрала, кутаясь в его мех и шкуру.
      Маз
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 13:13
    Поздно уже ! Принимайте гостей..
    ОТДЕЛ
  3. voyaka uh Сегодня, 13:15
    Как он! Франция не только участвовала. Франция все
    и организовала. Темные махинации тогдашнего их президента Саркози.
    Франция начала даже толком не известив Америку. Англичан уговорили -
    и вперед. Только КР у них через пару дней кончились.
    И тогда пришлось американцам подтянуться.
    voyaka uh
    1. yuriy55 Сегодня, 13:28
      Цитата: voyaka uh
      И тогда пришлось американцам подтянуться.

      И сколько раз они подтянулись? lol На прямых руках или согнутых? belay
      Вы нам чего лысого Моню причёсываете? Да без разрешения американцев в Европе никто не то что, пукнуть, кашлянуть боятся. Так их заокеанские партнёры слабительным накачали...Вы ещё о своей гордой независимости нам пропойте... request
      yuriy55
  4. РусланНН Сегодня, 13:19
    Молодец. Нравится мне этот парень. Свое толкает, не пасует.
    РусланНН
  5. iliitchitch Сегодня, 13:19
    Сам себя предостерёг . Это , видимо , форма медитации такая , пока пендаля под зад не прилетит от хозяев . Тогда придётся поучавствовать в любой пакости .
    iliitchitch
  6. Горный стрелок Сегодня, 13:26
    У Макрона сейчас - карт-бланш. Месяцев несколько может и покуражиться, пока рога не обломают...
    Горный стрелок
    1. yuriy55 Сегодня, 14:01
      Цитата: Горный стрелок
      У Макрона сейчас - карт-бланш

      Насчёт карт ничего не знаю. Про бланш? request
      yuriy55
  7. роман66 Сегодня, 13:28
    это чего, имитация независимости? майдан Согласия захотел?
    роман66
  8. ochakow703 Сегодня, 13:28
    Своевременное признание ошибки - страны то, причем процветающей, уже нет. Сильны англосаксы на позднее покаяние.
    ochakow703
  9. razved Сегодня, 13:47
    Ошибки мало признавать, за них надо платить и их надо исправлять...
    razved
  10. mahoney Сегодня, 13:55
    У нас приняли закон в Думе по которому запрещено расследовать от куда чинушы свои добро берут...а тут про францию)))
    mahoney
    1. uskrabut Сегодня, 15:04
      Чего там расследовать? Бог послал! laughing
      uskrabut
  11. Incvizitor Сегодня, 14:07
    Со мной придет конец этой форме неоконсерватизма, которую импортировали во Францию десять лет назад. Демократию нельзя привнести снаружи, не вовлекая народы.

    Клоун, скажут хозяева и пойдёшь куда надо и сделаешь что надо, твоя страна оккупирована а ты просто марионетка.
    Incvizitor
  12. Altona Сегодня, 14:24

    Неотвратимый процесс порабощения мира. bully
    Altona
  13. APASUS Сегодня, 14:34
    Что то я не пойму Макрона. Как это он посмел вопреки райкому из Вашингтона такие вещи озвучивать?Демократия прежде всего - не смотря не на какие жертвы,тем более это даже не в Европе,это Африка.
    Говорит он правильные слова,но вот учитывая его избирательную программу,человек то он зависимый.
    APASUS
  14. uskrabut Сегодня, 14:56
    Президент Франции Эммануэль Макрон назвал ошибкой участие вооруженных сил страны в операции в Ливии в 2011 году
    Истинный гейропеец - сначала нагадили, а потом извиняемся. Вам, ребята, надо теперь лично к Каддафи с извинениями идти.
    uskrabut
  15. К-50 Сегодня, 15:04
    Президент Франции Эммануэль Макрон назвал ошибкой участие вооруженных сил страны в операции в Ливии в 2011 году

    Ну покаялся, а дальше то что? belay
    Это поможет вернуть Ливии процветание? Возродит тысячи погибших, искалеченных, беженцев, оставшихся без крова? Что эти покаяние в ошибке изменят тем людям, чья страна была разрушена? Кто понесёт заслуженное наказание? Вот когда до такого же уровня сравняют Хранцию, тогда да, можно считать отмщение произошло, а пока слова о сожалениях просто бла-бла-бла и ничего больше. request
    К-50
  16. dsm100 Сегодня, 15:09
    Не уже ли?! Не может быть. Что это с ним случилось?
    dsm100
  17. vlad.svargin Сегодня, 15:15
    Макрон признал ошибочным вторжение Франции в Ливию в 2011 году

    Наконец то сподобились до правды, а ещё немного перца: почему тогда Саркози был ярым каддафифобом ?
    А ведь в предвыборной кампании его финансировала ливийская верхушка и когда это начало вскрываться.Франция очень и очень активно бомбила Ливию.
    И сейчас после не очень большого промежутка времени признание ошибок в самой Франции Макрону делает честь...
    vlad.svargin
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