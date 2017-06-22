Норвежские власти разрешили американским морпехам остаться в стране еще на год!

Принцип (неразмещения иностранных) баз не нарушается. Всегда подразумевалось, что мы можем проводить учения, боевую подготовку и разрешать присутствие (иностранных военных). Речь идет о том, что мы не должны создавать (для них) постоянных баз,

Власти Норвегии продлили на год срок действия совместной норвежско-американской программы, предусматривающей размещение подразделения Корпуса морской пехоты США на западе королевства, передает ТАСС сообщение военного ведомства страны.Американские морские пехотинцы «сохранят возможность тренироваться в Норвегии, будут задействоваться в учениях на территории других государства и сменяться на ротационной основе», – отмечается в сообщении.Военнослужащие США прибыли в гарнизон Вэрнес рядом с норвежским городом Тронхейм в январе этого года. Это дало им возможность вести подготовку вместе с норвежскими подразделениями. Всего в стане находятся 285 морпехов.Правительство хотело продлить срок действия программы на три года, однако после состоявшегося в среду заседания расширенного парламентского комитета по внешней политике и обороне было озвучено решение лишь о годовом продлении.Агентство напоминает, что в 1949 году, вступая в НАТО, «Норвегия взяла на себя добровольное обязательство не создавать на своей территории баз для военных из-за рубежа, если только на страну не совершено нападение или не существует реальной угрозы подобного нападения». Многие эксперты считают, что этот принцип сегодня нарушен. Против размещения иностранных военных выступает и Социалистическая левая партия.Тем не менее, в правительстве думают иначе.сказала премьер министр Норвегии Эрна Сульберг.