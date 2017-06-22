16:33 22 июня

Норвежские власти разрешили американским морпехам остаться в стране еще на год

Власти Норвегии продлили на год срок действия совместной норвежско-американской программы, предусматривающей размещение подразделения Корпуса морской пехоты США на западе королевства, передает ТАСС сообщение военного ведомства страны.



Американские морские пехотинцы «сохранят возможность тренироваться в Норвегии, будут задействоваться в учениях на территории других государства и сменяться на ротационной основе», – отмечается в сообщении.


Военнослужащие США прибыли в гарнизон Вэрнес рядом с норвежским городом Тронхейм в январе этого года. Это дало им возможность вести подготовку вместе с норвежскими подразделениями. Всего в стане находятся 285 морпехов.

Правительство хотело продлить срок действия программы на три года, однако после состоявшегося в среду заседания расширенного парламентского комитета по внешней политике и обороне было озвучено решение лишь о годовом продлении.

Агентство напоминает, что в 1949 году, вступая в НАТО, «Норвегия взяла на себя добровольное обязательство не создавать на своей территории баз для военных из-за рубежа, если только на страну не совершено нападение или не существует реальной угрозы подобного нападения». Многие эксперты считают, что этот принцип сегодня нарушен. Против размещения иностранных военных выступает и Социалистическая левая партия.

Тем не менее, в правительстве думают иначе.

Принцип (неразмещения иностранных) баз не нарушается. Всегда подразумевалось, что мы можем проводить учения, боевую подготовку и разрешать присутствие (иностранных военных). Речь идет о том, что мы не должны создавать (для них) постоянных баз,
сказала премьер министр Норвегии Эрна Сульберг.

Использованы фотографии: Flickr / DoD / Staff Sgt. Steve Cushman
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Комментарии 13

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  1. Чёрный Сегодня, 13:35
    Ну и правильно...Правительство норвегии - американцам: "пока норвежское мвд не обоссыте, хрен уедите...так и будете мёрзнуть" wassat
    Чёрный
    1. RASKAT Сегодня, 14:02
      Как всегда. Ой у вас тут такой чистый воздух, такие виды и все дела, можно мы у вас еще годик поживем. Хотя думаю разрешения никто не спрашивал. wassat
      RASKAT
      1. Татьяна Сегодня, 14:30
        Ха! Нет ничего более постоянного, чем показательно временное.
        Так будет и базами НАТО в Норвегии, пока Норвегия будет зависима от долгов по кредитам от Всемирного банка и МВФ и т.п..
        Татьяна
  2. pjastolov Сегодня, 13:35
    Правительство хотело продлить срок действия программы на три года, однако после состоявшегося в среду заседания расширенного парламентского комитета по внешней политике и обороне было озвучено решение лишь о годовом продлении.
    мало денюшек дали laughing
    pjastolov
    1. cniza Сегодня, 14:39
      Никаких проблем продлить сроки в будущем.
      cniza
      1. pjastolov Сегодня, 14:41
        В следующем году поломаются, как честная девка, и опять дадут, ой не то написал, продлят laughing
        pjastolov
        1. cniza Сегодня, 14:45
          Конечно , правда их не особо то и спросят. lol
          cniza
  3. alexleony Сегодня, 13:39
    Всё-таки разрешили,а то в Вашингтоне все маялись не зная что будет.Морпехи на чемоданах сидели,но теперь можно вздохнуть свободнее-разрешили.
    alexleony
  4. kefan Сегодня, 13:44
    Ну и зря, теперь их оттуда и поганой метлой не выгонишь.
    kefan
  5. Appraiser Сегодня, 13:51
    Норвежские власти разрешили американским морпехам остаться в стране еще на год!
    Просто смешно, а кто же им мог "отказать" когда правительство Норвегии ангажировано.... wink
    Appraiser
  6. APASUS Сегодня, 14:29
    Удивительные вещи происходят с правительством Норвегии.Я бы очень сильно удивился если бы они смогли попросить американские войска из страны
    APASUS
  7. Маз Сегодня, 14:52
    Так им и надо. Им есть чем развратить американцев ,
    Маз
  8. LÄRZ Сегодня, 15:36
    Власти Норвегии продлили на год срок действия совместной норвежско-американской программы, предусматривающей размещение подразделения Корпуса морской пехоты США на западе королевства
    А потом эти потомки викингов будут подобострастно спрашивать:"Дорогие гости! Вам хозяева не надоели?"
    LÄRZ
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