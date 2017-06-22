Постройка первой бразильской АПЛ оказалась под вопросом
Власти Бразилии намерены приостановить финансирование программы создания собственной атомной подводной лодки. Планы усиления ВМС подвергнут ревизии из-за экономических и политических проблем в стране, сообщает FlotProm со ссылкой на портал Jane's.
Официально программа создания отечественной АПЛ SN-BR (Submarino com Propulsao Nuclear Brasileiro) стартовала в Бразилии в 1978 году. С тех пор на проект потрачено около $ 4,3 млрд.
Ранее предполагалось, что строительство подлодки начнется в 2017 году и завершится в 2023-м. Ввод АПЛ в состав подводного флота был запланирован на 2029 год.
В то же время командование ВМС Бразилии подчеркнуло, что «общая программа развития подводного флота остается без изменений». Она предполагает постройку четырех неатомных подлодок класса «Риачуэло». Субмарины были разработаны на базе французского проекта «Скорпен», адаптированного к требованиям бразильских подводников: у «Риачуэло» длиннее корпус, больше водоизмещение и увеличена автономность. Головная подлодка должна быть спущена на воду в 2018 году.
Официально программа создания отечественной АПЛ SN-BR (Submarino com Propulsao Nuclear Brasileiro) стартовала в Бразилии в 1978 году. С тех пор на проект потрачено около $ 4,3 млрд.
Ранее предполагалось, что строительство подлодки начнется в 2017 году и завершится в 2023-м. Ввод АПЛ в состав подводного флота был запланирован на 2029 год.
В то же время командование ВМС Бразилии подчеркнуло, что «общая программа развития подводного флота остается без изменений». Она предполагает постройку четырех неатомных подлодок класса «Риачуэло». Субмарины были разработаны на базе французского проекта «Скорпен», адаптированного к требованиям бразильских подводников: у «Риачуэло» длиннее корпус, больше водоизмещение и увеличена автономность. Головная подлодка должна быть спущена на воду в 2018 году.
Использованы фотографии: Defesaaereanaval.com.br
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