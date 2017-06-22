16:30 22 июня

Постройка первой бразильской АПЛ оказалась под вопросом

Власти Бразилии намерены приостановить финансирование программы создания собственной атомной подводной лодки. Планы усиления ВМС подвергнут ревизии из-за экономических и политических проблем в стране, сообщает FlotProm со ссылкой на портал Jane's.

Строительство ПЛ «Риачуэло»

Официально программа создания отечественной АПЛ SN-BR (Submarino com Propulsao Nuclear Brasileiro) стартовала в Бразилии в 1978 году. С тех пор на проект потрачено около $ 4,3 млрд.


Ранее предполагалось, что строительство подлодки начнется в 2017 году и завершится в 2023-м. Ввод АПЛ в состав подводного флота был запланирован на 2029 год.

В то же время командование ВМС Бразилии подчеркнуло, что «общая программа развития подводного флота остается без изменений». Она предполагает постройку четырех неатомных подлодок класса «Риачуэло». Субмарины были разработаны на базе французского проекта «Скорпен», адаптированного к требованиям бразильских подводников: у «Риачуэло» длиннее корпус, больше водоизмещение и увеличена автономность. Головная подлодка должна быть спущена на воду в 2018 году.

Использованы фотографии: Defesaaereanaval.com.br
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Комментарии 10

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  1. pjastolov Сегодня, 13:58
    Официально программа создания отечественной АПЛ SN-BR (Submarino com Propulsao Nuclear Brasileiro) стартовала в Бразилии в 1978 году.
    а куда стартовала, и где столько времени была?
    pjastolov
  2. RASKAT Сегодня, 14:00
    То ли компетенции не хватило, то ли денег? А мне кажется что просто США надавили, возможно даже заплатили. Как это было на Украине с недостроенными в СССР кораблями.
    RASKAT
    1. dvina71 Сегодня, 14:18
      Цитата: RASKAT
      А мне кажется что просто США надавили

      А смысл им давить? АПЛ сама по себе угрозы не представляет. А вот чем бразильцы собрались вооружать свою АПЛ?
      США имело смысл давит на ельцинское правительство,что бы быстрее утилизировали российские АПЛ,а у тех что не успевали резать,выпиливали реакторные отсеки.
      dvina71
      1. RASKAT Сегодня, 14:30
        Так и я о том же. Мало того я бы еще добавил, что в отсутствие стройки АПЛ уйдут и потеряют компетенции специалисты, инженеры, конструкторы, высококлассные рабочие и т д. Ведь и кадры во многом решают все.
        США имело смысл давит на ельцинское правительство,что бы быстрее утилизировали российские АПЛ,а у тех что не успевали резать,выпиливали реакторные отсеки.
        Сильнее всего надавили и занесли денег нашим украинским братушкам. Резали ТУ-160, ТУ-22, порезали почти достроенный атомный Авианосец Ульяновск. Думаю в Бразилии то же самое происходит.
        RASKAT
        1. dvina71 Сегодня, 14:35
          НУ вы стравнили..военный потенциал СССР и Бразилии.. Смысл тратить деньги.что бы порезали ..единственную АПЛ, непонятно каким вооружением.. Верить в это.. паранойя..не?
          dvina71
  3. PN Сегодня, 14:11
    Страна технически ещё не готова к постройке, содержанию и утилизации АПЛ.
    PN
  4. APASUS Сегодня, 14:14
    Сейчас стартует другая программа с финансированием из США.
    "Мы распилим любую лодку за свои деньги",предложение для Бразилии действует неопределенное время.
    APASUS
  5. Topotun Сегодня, 14:24
    для АПЛ нужен реактор и ТВЕЛЭ, откуда?
    Topotun
  6. Маз Сегодня, 14:40
    Французы известные доброхоты, они нам мистрали строили, они нам палки в колеса ставят в Сирии похлеще США, они "помогут", потом ещё и ещё "помогут ", как Каддафи "помогли". Нне на тех бразильцы поставили. laughing
    Маз
  7. DOCTOR ZLO Сегодня, 15:07
    Не проще им было у нас в аренду взять, как Индусы...
    DOCTOR ZLO
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