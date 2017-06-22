Украина обещает создать новую БМП
В харьковском КБ имени Александра Морозова ведутся работы по созданию новой гусеничной БМП, Сообщает Вестник Мордовии со ссылкой на украинские СМИ.
Заявляется, что данная БМП станет принципиально новой, и на ней будут применены решения, которых раньше не было на БМП советской разработки, состоящих на вооружении ВСУ.
Ранее работники данного КБ получили определенный опыт, разрабатывая тяжелые БМП на экспорт.
«Так, в 2000 году для иорданской армии на базе танка "Тарик" – модернизированного "Центуриона" был создан АБ-13. Внешне данная машина напоминала сильно увеличенную БМП-3. Она была вооружена 30-мм пушкой, спаренным с ней 7,62-мм пулеметом, автоматическим гранатометом АГ-17 и противотанковым ракетным комплексом», – пишет автор статьи Дмитрий Лемешко.
Вес машины – 31 т, длина – 7,8 м, ширина – 3,5 м, высота – 2,4 м, удельная мощность – 22,5 л.с. на тонну, запас хода – 400 км. Экипаж – 3 человека, десант – 7. Однако бронемашина проиграла конкурс, уступив иорданской БМП «Темсах» АВ-14.
Также в нулевыха в Харькове стали работать над БТМП-84 и БМПТ-72. «Первая машина должна была быть создана на базе основного боевого танка Т-84. Конструкторы сохранили вооружение базовой машины: 125-мм гладкоствольная пушка с уменьшенным боекомплектом до 28 выстрелов, спаренный 7,62-мм и зенитный 12,7-мм крупнокалиберный пулеметы. Экипаж –3 человека. В десантном отделении за башней должны были разместиться 5 десантников», – говорится в материале.
Несмотря на то, что данная БМП достаточно интенсивно рекламировалась, заказов на нее так и не поступило. Память от нее осталась только в виде макета.
Немногим лучше дела обстояли с БМТ-72 на базе танка Т-72 – она была воплощена в металле.
Ходовая часть удлинена на один каток для увеличения внутреннего объема, который использовался для размещения десанта в 5 человек. На машину установили двигатель мощностью 1200 л.с., новую систему управления огнем, усовершенствованную динамическую защиту. Кроме того, на машине появилась дистанционно-управляемая зенитная установка. Три люка десантного отделения расположены сразу позади башни.
Вес БМТ-72 – 50т, максимальная скорость – 55 км/час, боекомплект к 125-мм пушке – 30 выстрелов. Машину чуть не купила Македония, которая в начале 2000-х начала борьбу с албанскими террористами, но окончание боев сорвало сделку.
В начале 2013 года перед выставкой DEFEXPO 2014 в Дели «Укроборонпром» и «Спецтехноэкспорт» представили ролик с образцами военной техники, которую Украина была готова разрабатывать совместно с Индией. В частности, сообщалось о перспективной БМП (FICV).
В случае согласия индийской стороны, на данную боевую машину должны были установить двигатель 3ТД-4 мощностью в 600 л.с., вспомогательную силовую установку, а в качестве вооружения предлагался боевой модуль «Штурм С» с 30-мм пушкой, пулеметом и ПТУР. Также предлагалась установка башни от БМП-2 или от БМП-3.
Однако с началом политического кризиса, повлекшего небывалый спад экономики, об этой разработке на Украине больше не вспоминали.
Военные эксперты считают, что с новой идеей все случится точно также, как и со всеми предыдущими.
«За основу будет взята российская БМП-3, благо несколько машин на территории Украины остались. Ее немного доработают, например, переместят моторно-трансмиссионное отделение в переднюю часть. Поставят один из разработанных необитаемых боевых модулей, все с той же 30-мм пушкой и объявят полностью национальной разработкой. Покажут на выставках, возможно, даже станут производить партиями в несколько штук, как и печально известный "Оплот Т". Однако широкого распространения эти машины никогда не получат», – заключает Лемешко.
Заявляется, что данная БМП станет принципиально новой, и на ней будут применены решения, которых раньше не было на БМП советской разработки, состоящих на вооружении ВСУ.
Ранее работники данного КБ получили определенный опыт, разрабатывая тяжелые БМП на экспорт.
«Так, в 2000 году для иорданской армии на базе танка "Тарик" – модернизированного "Центуриона" был создан АБ-13. Внешне данная машина напоминала сильно увеличенную БМП-3. Она была вооружена 30-мм пушкой, спаренным с ней 7,62-мм пулеметом, автоматическим гранатометом АГ-17 и противотанковым ракетным комплексом», – пишет автор статьи Дмитрий Лемешко.
Вес машины – 31 т, длина – 7,8 м, ширина – 3,5 м, высота – 2,4 м, удельная мощность – 22,5 л.с. на тонну, запас хода – 400 км. Экипаж – 3 человека, десант – 7. Однако бронемашина проиграла конкурс, уступив иорданской БМП «Темсах» АВ-14.
Также в нулевыха в Харькове стали работать над БТМП-84 и БМПТ-72. «Первая машина должна была быть создана на базе основного боевого танка Т-84. Конструкторы сохранили вооружение базовой машины: 125-мм гладкоствольная пушка с уменьшенным боекомплектом до 28 выстрелов, спаренный 7,62-мм и зенитный 12,7-мм крупнокалиберный пулеметы. Экипаж –3 человека. В десантном отделении за башней должны были разместиться 5 десантников», – говорится в материале.
Несмотря на то, что данная БМП достаточно интенсивно рекламировалась, заказов на нее так и не поступило. Память от нее осталась только в виде макета.
Немногим лучше дела обстояли с БМТ-72 на базе танка Т-72 – она была воплощена в металле.
Ходовая часть удлинена на один каток для увеличения внутреннего объема, который использовался для размещения десанта в 5 человек. На машину установили двигатель мощностью 1200 л.с., новую систему управления огнем, усовершенствованную динамическую защиту. Кроме того, на машине появилась дистанционно-управляемая зенитная установка. Три люка десантного отделения расположены сразу позади башни.
Вес БМТ-72 – 50т, максимальная скорость – 55 км/час, боекомплект к 125-мм пушке – 30 выстрелов. Машину чуть не купила Македония, которая в начале 2000-х начала борьбу с албанскими террористами, но окончание боев сорвало сделку.
В начале 2013 года перед выставкой DEFEXPO 2014 в Дели «Укроборонпром» и «Спецтехноэкспорт» представили ролик с образцами военной техники, которую Украина была готова разрабатывать совместно с Индией. В частности, сообщалось о перспективной БМП (FICV).
В случае согласия индийской стороны, на данную боевую машину должны были установить двигатель 3ТД-4 мощностью в 600 л.с., вспомогательную силовую установку, а в качестве вооружения предлагался боевой модуль «Штурм С» с 30-мм пушкой, пулеметом и ПТУР. Также предлагалась установка башни от БМП-2 или от БМП-3.
Однако с началом политического кризиса, повлекшего небывалый спад экономики, об этой разработке на Украине больше не вспоминали.
Военные эксперты считают, что с новой идеей все случится точно также, как и со всеми предыдущими.
«За основу будет взята российская БМП-3, благо несколько машин на территории Украины остались. Ее немного доработают, например, переместят моторно-трансмиссионное отделение в переднюю часть. Поставят один из разработанных необитаемых боевых модулей, все с той же 30-мм пушкой и объявят полностью национальной разработкой. Покажут на выставках, возможно, даже станут производить партиями в несколько штук, как и печально известный "Оплот Т". Однако широкого распространения эти машины никогда не получат», – заключает Лемешко.
Использованы фотографии: Отвага2004
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