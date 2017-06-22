16:31 22 июня

Украина обещает создать новую БМП

В харьковском КБ имени Александра Морозова ведутся работы по созданию новой гусеничной БМП, Сообщает Вестник Мордовии со ссылкой на украинские СМИ.

Заявляется, что данная БМП станет принципиально новой, и на ней будут применены решения, которых раньше не было на БМП советской разработки, состоящих на вооружении ВСУ.

Украина обещает создать новую БМП



Ранее работники данного КБ получили определенный опыт, разрабатывая тяжелые БМП на экспорт.

«Так, в 2000 году для иорданской армии на базе танка "Тарик" – модернизированного "Центуриона" был создан АБ-13. Внешне данная машина напоминала сильно увеличенную БМП-3. Она была вооружена 30-мм пушкой, спаренным с ней 7,62-мм пулеметом, автоматическим гранатометом АГ-17 и противотанковым ракетным комплексом», – пишет автор статьи Дмитрий Лемешко.

Вес машины – 31 т, длина – 7,8 м, ширина – 3,5 м, высота – 2,4 м, удельная мощность – 22,5 л.с. на тонну, запас хода – 400 км. Экипаж – 3 человека, десант – 7. Однако бронемашина проиграла конкурс, уступив иорданской БМП «Темсах» АВ-14.



Также в нулевыха в Харькове стали работать над БТМП-84 и БМПТ-72. «Первая машина должна была быть создана на базе основного боевого танка Т-84. Конструкторы сохранили вооружение базовой машины: 125-мм гладкоствольная пушка с уменьшенным боекомплектом до 28 выстрелов, спаренный 7,62-мм и зенитный 12,7-мм крупнокалиберный пулеметы. Экипаж –3 человека. В десантном отделении за башней должны были разместиться 5 десантников», – говорится в материале.

Несмотря на то, что данная БМП достаточно интенсивно рекламировалась, заказов на нее так и не поступило. Память от нее осталась только в виде макета.



Немногим лучше дела обстояли с БМТ-72 на базе танка Т-72 – она была воплощена в металле.

Ходовая часть удлинена на один каток для увеличения внутреннего объема, который использовался для размещения десанта в 5 человек. На машину установили двигатель мощностью 1200 л.с., новую систему управления огнем, усовершенствованную динамическую защиту. Кроме того, на машине появилась дистанционно-управляемая зенитная установка. Три люка десантного отделения расположены сразу позади башни.

Вес БМТ-72 – 50т, максимальная скорость – 55 км/час, боекомплект к 125-мм пушке – 30 выстрелов. Машину чуть не купила Македония, которая в начале 2000-х начала борьбу с албанскими террористами, но окончание боев сорвало сделку.

В начале 2013 года перед выставкой DEFEXPO 2014 в Дели «Укроборонпром» и «Спецтехноэкспорт» представили ролик с образцами военной техники, которую Украина была готова разрабатывать совместно с Индией. В частности, сообщалось о перспективной БМП (FICV).



В случае согласия индийской стороны, на данную боевую машину должны были установить двигатель 3ТД-4 мощностью в 600 л.с., вспомогательную силовую установку, а в качестве вооружения предлагался боевой модуль «Штурм С» с 30-мм пушкой, пулеметом и ПТУР. Также предлагалась установка башни от БМП-2 или от БМП-3.

Однако с началом политического кризиса, повлекшего небывалый спад экономики, об этой разработке на Украине больше не вспоминали.

Военные эксперты считают, что с новой идеей все случится точно также, как и со всеми предыдущими.

«За основу будет взята российская БМП-3, благо несколько машин на территории Украины остались. Ее немного доработают, например, переместят моторно-трансмиссионное отделение в переднюю часть. Поставят один из разработанных необитаемых боевых модулей, все с той же 30-мм пушкой и объявят полностью национальной разработкой. Покажут на выставках, возможно, даже станут производить партиями в несколько штук, как и печально известный "Оплот Т". Однако широкого распространения эти машины никогда не получат», – заключает Лемешко.

Использованы фотографии: Отвага2004
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Комментарии 19

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  1. tiredwithall Сегодня, 15:01
    В Харькове создадут, а при оплате и на поток поставят.
    tiredwithall
    1. Тралл Сегодня, 15:04
      Ждем "БМП-не-2 не полтора" smile
      Тралл
      1. pjastolov Сегодня, 15:06
        Это случайно не те - что половина не завелась после поставки?
        pjastolov
        1. cniza Сегодня, 15:08
          Нету у них возможности ни технической , ни финансовой одни хотелки.
          cniza
          1. Соломон Кейн Сегодня, 15:15
            Как-то так по "укропски".....
            Соломон Кейн
    2. RASKAT Сегодня, 15:06
      Смесь бульдога с носорогом. Кому она теперь нужна. Вы лучше бы старикам пенсии подняли или тарифы снизили, вояки блин. Вы уже показали на что способны. Крым без единого выстрела проспали, горстку шахтеров победить не смогли. Вам хоть какое оружие дай вам это не поможет.
      RASKAT
      1. болот Сегодня, 15:30
        Цитата: RASKAT
        Смесь бульдога с носорогом. Кому она теперь нужна. Вы лучше бы старикам пенсии подняли или тарифы снизили, вояки блин. Вы уже показали на что способны. Крым без единого выстрела проспали, горстку шахтеров победить не смогли. Вам хоть какое оружие дай вам это не поможет.

        Честно с моей стороны,как казаха,что Крым отобрали "не очень",если последующие заявления Жириновского и Штыгашева,про Казахстан.Может как то приняли "прохладно",со временем признав.По этому "крен "пошел в сторону Китая.Лично я рад был вхождение восточной Украины в Россию,из за вакханалии что происходила до и после оранжевых переворотов.И как местные политиканы просто насилуют страну а народ ведется не понимая что те сегодня здесь а завтра там,Чикаго-Канада.
        болот
        1. avt Сегодня, 15:40
          Цитата: болот
          заявления Жириновского и Штыгашева,про Казахстан.

          : bully еще Лимонова -Педичку помяни , ну как авторитета bully Которому вообще то за попытку отчебучить что то про Казахстан срок дали у нас.
          avt
          1. болот Сегодня, 15:46
            Цитата: avt
            : еще Лимонова -Педичку помяни , ну как авторитета Которому вообще то за попытку отчебучить что то про Казахстан срок дали у нас.

            Он же не представитель фракции либеральных-демократов что в Гос Думе заседают,и их глава не гласный представитель Кремля или Штыгашев хакас,близкий нам народ по культуре и языку.
            болот
    3. Владимир 38 Сегодня, 15:14
      Как же мы похожи)) Что у тех, что у нас планов громадье..
      Владимир 38
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 15:36
        Цитата: Владимир 38
        Как же мы похожи)) Что у тех, что у нас планов громадье..

        Это у вас планов громадье... А мы в России сосредотачиваемся и готовимся, к очередному бою на уничтожение..Понятно?
        ОТДЕЛ
        1. Владимир 38 Сегодня, 15:38
          Цитата: ОТДЕЛ
          Цитата: Владимир 38
          Как же мы похожи)) Что у тех, что у нас планов громадье..

          Это у вас планов громадье... А мы в России сосредотачиваемся и готовимся, к очередному бою на уничтожение..Понятно?

          Конечно)) Кого уничтожать собрались?
          Владимир 38
    4. Маз Сегодня, 15:34
      Обещаю, построить НЛО на базе БМП -1.
      Маз
  2. 210окв Сегодня, 15:04
    Да пусть делают что хотят.Там полно задумок "Ильюши","Азовцы""Тирексы"..Вавилонская башня идей..
    210окв
  3. vch Сегодня, 15:11
    Блин! Сколько уже за последний год было сообщений, что укропы что то "создают"! В 90% случаев это заканчивается или всеобщим посмешищем (типа танка с домофоном) или трагедией - взрывающийся миномет. Есть хорошая поговорка - не можешь ср.....ть, не мучай ж.....пу!
    vch
  4. болот Сегодня, 15:35
    Эти могут,только грошей нема.Какие институты при союзе были аж зависть.Мозгов много ,но без финансов никуда.Довольно много их на форумах по 3Д печати и фрезерах ЧПУ координатников.
    болот
  5. Koteg Сегодня, 15:42
    ну а мы же богатые все старье выбросим и наклепаем армат ракушек курганцев_рогозин модернизацию техники западлом для реальных правительственных пацанов считает_да это бодрая тема переделка устаревших танков в бмп бтр_пример израиля как раз в тему_по настоящему современная армия это армия в которой пехота перемещается поблизости от зоны боевых действий на транспорте броневая защита которого обеспечивает прикрытие как минимум от собственного личного штатного оружия пехоты_если она перемещается на грузовиках(другом не бронированном транспорте это армия второго сорта)
    Koteg
  6. Горный стрелок Сегодня, 15:48
    Уцелевшие специалисты Харьковского завода пытаются выжить хоть как то. Не знаю, как у них это получится, но деньги вна можно получить только "под войну". А там либо шах, либо ишак... Кушать то хочется ВСЕ ВРЕМЯ.
    Горный стрелок
  7. Machete Сегодня, 16:11
    Разработка оружия стоит очень немалых денег. Кто их будет вкладывать?
    Да ещё с очень туманными перспективами не только продажи, но постановки на собственное вооружение.
    Machete
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