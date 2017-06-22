16:30 22 июня

Подлодки Scorpene для ВМС Индии не будут оснащаться воздухонезависимыми энергоустановками

Вопреки ожиданиям, две последние подводные лодки проекта Scorpene для ВМС Индии сойдут с производственной линии без воздухонезависимых энергетических установок (ВНЭУ), сообщает bmpd со ссылкой на газету «The Hindu».

Подлодки Scorpene для ВМС Индии не будут оснащаться воздухонезависимыми энергоустановками
Головная дизель-электрическая подводная лодка ВМС Индии S 50 Kalvari

Воздухонезависимые энергоустановки не являются частью первоначального контракта по подводным лодкам проекта Scorpene, однако ВМС Индии были заинтересованы в том, чтобы оснастить ими последние две из шести единиц, производимых индийским государственным судостроительным предприятием Mazagon Dock Limited (MDL) в Мумбае.


Мы изучили предлагаемые Организацией оборонных исследований (DRDO) решения… Им необходимо принять дополнительные меры по повышению безопасности… Для пятой и шестой подводных лодок уже слишком поздно,
сказал газете управляющий директор французского судостроительного объединения DCNS.

Издание поясняет, что Индийская ВНЭУ разрабатывается DRDO и планировалась к установке на подводные лодки до их выкатки из цеха. «Однако задержка в разработке, по всей видимости, свела эти планы на нет», – говорится в публикации.

Сообщается также, что ВМС Индии решили отказаться от заказа дополнительных Scorpene и ускорить тендер на закупку новых подводных лодок проекта 75(I).

Использованы фотографии: www.indiannavy.nic.in
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Комментарии 6

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  1. Владимир 38 Сегодня, 15:41
    Да и правильно пусть ходят в надводном положении)
    Владимир 38
    1. tiredwithall Сегодня, 15:45
      Или пусть грозно стоят у причала.
      tiredwithall
    2. Соломон Кейн Сегодня, 15:51
      Ха! Обломались с технологиями ПАК ФА и ....ля, Нормандцы кукишь показали.
      Индусы хотели за копейки технологии скупить......
      Соломон Кейн
    3. RASKAT Сегодня, 16:00
      Вот это поворот. А я предупреждал запад еще ни кому не продал передовых разработок тем более в военной сфере. Тем более такой третьесортной ( с их точки зрения) стране как Индия.
      RASKAT
  2. tiredwithall Сегодня, 15:43
    Ну бардак на индийском производстве не новость.
    tiredwithall
    1. Соломон Кейн Сегодня, 15:51
      Нет, Дружище! Это жадность.
      Соломон Кейн
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