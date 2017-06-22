Подлодки Scorpene для ВМС Индии не будут оснащаться воздухонезависимыми энергоустановками
Вопреки ожиданиям, две последние подводные лодки проекта Scorpene для ВМС Индии сойдут с производственной линии без воздухонезависимых энергетических установок (ВНЭУ), сообщает bmpd со ссылкой на газету «The Hindu».
Головная дизель-электрическая подводная лодка ВМС Индии S 50 Kalvari
Воздухонезависимые энергоустановки не являются частью первоначального контракта по подводным лодкам проекта Scorpene, однако ВМС Индии были заинтересованы в том, чтобы оснастить ими последние две из шести единиц, производимых индийским государственным судостроительным предприятием Mazagon Dock Limited (MDL) в Мумбае.
Издание поясняет, что Индийская ВНЭУ разрабатывается DRDO и планировалась к установке на подводные лодки до их выкатки из цеха. «Однако задержка в разработке, по всей видимости, свела эти планы на нет», – говорится в публикации.
Сообщается также, что ВМС Индии решили отказаться от заказа дополнительных Scorpene и ускорить тендер на закупку новых подводных лодок проекта 75(I).
Воздухонезависимые энергоустановки не являются частью первоначального контракта по подводным лодкам проекта Scorpene, однако ВМС Индии были заинтересованы в том, чтобы оснастить ими последние две из шести единиц, производимых индийским государственным судостроительным предприятием Mazagon Dock Limited (MDL) в Мумбае.
Мы изучили предлагаемые Организацией оборонных исследований (DRDO) решения… Им необходимо принять дополнительные меры по повышению безопасности… Для пятой и шестой подводных лодок уже слишком поздно,сказал газете управляющий директор французского судостроительного объединения DCNS.
Издание поясняет, что Индийская ВНЭУ разрабатывается DRDO и планировалась к установке на подводные лодки до их выкатки из цеха. «Однако задержка в разработке, по всей видимости, свела эти планы на нет», – говорится в публикации.
Сообщается также, что ВМС Индии решили отказаться от заказа дополнительных Scorpene и ускорить тендер на закупку новых подводных лодок проекта 75(I).
Использованы фотографии: www.indiannavy.nic.in
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