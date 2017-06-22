Подлодки Scorpene для ВМС Индии не будут оснащаться воздухонезависимыми энергоустановками

Мы изучили предлагаемые Организацией оборонных исследований (DRDO) решения… Им необходимо принять дополнительные меры по повышению безопасности… Для пятой и шестой подводных лодок уже слишком поздно,

Вопреки ожиданиям, две последние подводные лодки проекта Scorpene для ВМС Индии сойдут с производственной линии без воздухонезависимых энергетических установок (ВНЭУ), сообщает bmpd со ссылкой на газету «The Hindu».Воздухонезависимые энергоустановки не являются частью первоначального контракта по подводным лодкам проекта Scorpene, однако ВМС Индии были заинтересованы в том, чтобы оснастить ими последние две из шести единиц, производимых индийским государственным судостроительным предприятием Mazagon Dock Limited (MDL) в Мумбае.сказал газете управляющий директор французского судостроительного объединения DCNS.Издание поясняет, что Индийская ВНЭУ разрабатывается DRDO и планировалась к установке на подводные лодки до их выкатки из цеха. «Однако задержка в разработке, по всей видимости, свела эти планы на нет», – говорится в публикации.Сообщается также, что ВМС Индии решили отказаться от заказа дополнительных Scorpene и ускорить тендер на закупку новых подводных лодок проекта 75(I).