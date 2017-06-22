19:49 22 июня

Экологи Северного флота приступили к очистке острова Котельный

Экологический взвод Северного флота приступил к очистке острова Котельный от металлолома и мусора советских времен, сообщили "Интерфаксу-АВН" в пресс-службе флота в четверг.

В общей сложности за несколько дней работы они собрали и подготовили к погрузке в транспортные контейнеры порядка 40 тонн металлического мусора. Всего за летний сезон должно быть подготовлено к вывозу с острова Котельный около 600 тонн металлолома
- сказали в пресс-службе.

Экологи Северного флота приступили к очистке острова Котельный



По ее данным, работа по очистке острова ведется с 2015 года. В прошлом году экологи флота вывезли с острова более 600 тонн металлолома.

Большая часть экологического мусора - это металлические 200-литровые бочки из-под горюче-смазочных материалов. Для удобства транспортировки их сжимают при помощи гидравлических прессов. При этом объем металлического изделия уменьшается в 5-10 раз
- отметили в пресс-службе.

Помимо Котельного, экологи флота будут работать на острове Кильдин в Баренцевом море, на котором во время Великой Отечественной войны располагался аэродром морской авиации Северного флота.

Использованы фотографии: https://gov-news.ru/
12

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 11

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Spartanez300 Сегодня, 16:55
    Экологическая чистка и сбор металлолома , то и другое полезно .
    Spartanez300
    1. Банный Сегодня, 17:15
      новый вид в войсках появился-экологи?
      Банный
      1. DOCTOR ZLO Сегодня, 17:49
        Цитата: Банный
        новый вид в войсках появился-экологи?

        Это не вид войск, а служба и была она еще при СССР.
        В соответствии с постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 1 декабря 1978 года № 984 «О дополнительных мерах по усилению охраны природы и улучшению природных ресурсов» 2 июня 1980 года был издан приказ Министра обороны СССР № 156 «О дополнительных мерах по усилению охраны природы и улучшению использования природных ресурсов». На основании этого приказа и была сформирована Инспекция по охране окружающей среды в составе Главного квартирно-эксплуатационного управления Министерства обороны.

        http://www.oboznik.ru/?p=770
        DOCTOR ZLO
    2. Burbon Сегодня, 17:51
      Цитата: Spartanez300
      Экологическая чистка и сбор металлолома , то и другое полезно .

      экология - это очень гуд...а вот экономика там в больших минусах...это я вам скажу как металлоломщик с большим стажем....
      Burbon
      1. bk316 Сегодня, 18:11
        Выхода нет , если были пустые можно и оставить, а они с разным дерьмом, вот-вот прольется.
        Приходится выжигать на месте, и прессовать, ну а там уж можно и вывезти.
        На баренцухе знаете сколько таких мест - жуть берет.
        bk316
  2. Machete Сегодня, 16:56
    Хороший кадр: ржавые бочки и песец, как предупреждение, что может быть с экологией, если ничего не делать.
    Machete
  3. Павел Владимиров Сегодня, 16:58
    Это по нашему.сначала все засрать,потом разгребать говно.
    Павел Владимиров
    1. Machete Сегодня, 17:02
      Это не наше, это по-человечески. Или только мы планету засираем?
      Machete
      1. Masya Masya Сегодня, 17:30
        Цитата: Machete
        Это не наше, это по-человечески. Или только мы планету засираем?

        убираемся то мы!
        Masya Masya
  4. Masya Masya Сегодня, 17:27
    Вот где металлолом!!! помню, пионерами все дворы и углы облазили в поисках железки.. wink
    Masya Masya
  5. shubin Сегодня, 17:49
    Вспомнился леспромхозовский гараж из детства, в радиусе нескольких десятков метров даже трава не росла, земля была чёрная, как после пожара, за забором аккумуляторы разбитые валялись, клубки медной и аллюминевой проволоки, железяки разные, отработанное моторное масло, просто, в яму сливали.
    shubin
Картина дня