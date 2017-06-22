Экологи Северного флота приступили к очистке острова Котельный

В общей сложности за несколько дней работы они собрали и подготовили к погрузке в транспортные контейнеры порядка 40 тонн металлического мусора. Всего за летний сезон должно быть подготовлено к вывозу с острова Котельный около 600 тонн металлолома

Большая часть экологического мусора - это металлические 200-литровые бочки из-под горюче-смазочных материалов. Для удобства транспортировки их сжимают при помощи гидравлических прессов. При этом объем металлического изделия уменьшается в 5-10 раз