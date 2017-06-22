Экологи Северного флота приступили к очистке острова Котельный
Экологический взвод Северного флота приступил к очистке острова Котельный от металлолома и мусора советских времен, сообщили "Интерфаксу-АВН" в пресс-службе флота в четверг.
По ее данным, работа по очистке острова ведется с 2015 года. В прошлом году экологи флота вывезли с острова более 600 тонн металлолома.
Помимо Котельного, экологи флота будут работать на острове Кильдин в Баренцевом море, на котором во время Великой Отечественной войны располагался аэродром морской авиации Северного флота.
В общей сложности за несколько дней работы они собрали и подготовили к погрузке в транспортные контейнеры порядка 40 тонн металлического мусора. Всего за летний сезон должно быть подготовлено к вывозу с острова Котельный около 600 тонн металлолома- сказали в пресс-службе.
По ее данным, работа по очистке острова ведется с 2015 года. В прошлом году экологи флота вывезли с острова более 600 тонн металлолома.
Большая часть экологического мусора - это металлические 200-литровые бочки из-под горюче-смазочных материалов. Для удобства транспортировки их сжимают при помощи гидравлических прессов. При этом объем металлического изделия уменьшается в 5-10 раз- отметили в пресс-службе.
Помимо Котельного, экологи флота будут работать на острове Кильдин в Баренцевом море, на котором во время Великой Отечественной войны располагался аэродром морской авиации Северного флота.
Использованы фотографии: https://gov-news.ru/
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