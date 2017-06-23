08:23 23 июня

Российская ПРО будет создана к 2025 году

Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », генеральный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), глава совета директоров частного оборонного холдинга ОАО "РТИ" Сергей Боев сообщил о создании в России эшелонированной национальной системы противоракетной обороны (ПРО).

Предполагается, что к 2020 году будет завершена модернизация системы ПРО А-135 города Москвы и Центрального промышленного района, а к 2025 году завершится создание национальной системы ПРО. На сегодняшний день все ракетоопасные направления надежно прикрыты.


Как указывается, российская ПРО создается на базе противоракетных комплексов дальнего перехвата, зенитной ракетной системы ПВО-ПРО и модернизированных противоракетных комплексов ближнего перехвата. Как ранее заявил командир соединения противоракетной обороны Первой армии ПВО-ПРО ВКС генерал-майор Андрей Чебурин, основой единой национальной системы ПВО-ПРО станет перспективная зенитная ракетная система С-500 .




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Комментарии 24

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  1. Шурале Сегодня, 05:51
    Значит американцы теперь знают крайний срок до которого они должны нас уничтожить , после этого срока данное дело будет сопряжено с большими проблемами...
    Шурале
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 06:54
      На сегодняшний день все ракетоопасные направления надежно прикрыты.

      Цитата: Шурале
      Значит американцы теперь знают крайний срок до которого они должны нас уничтожить , после этого срока данное дело будет сопряжено с большими проблемами...

      И все же думаю у нас много сюрпризов для супостатов есть засекреченных..Не зря Путин так себя уверенно ведет на мировой политической арене и США это знают и побаиваются ..
      ОТДЕЛ
    2. ghby Сегодня, 07:40
      Цитата: Шурале
      Значит американцы теперь знают крайний срок до которого они должны нас уничтожить , после этого срока данное дело будет сопряжено с большими проблемами...

      Ну как бы любая попытка нас уничтожить военным путем - есть очень большая проблема и в настоящее время. Развернутая ПРО даст шанс выжить большей части Страны.
      ghby
  2. Logall Сегодня, 05:51
    А почему так поздно? Янки давно из договора о про вышли. Ждали может одумаются? Бред! Опять этот жареный петух. Мог бы он (петух) заранее предупреждать, когда клевать надумает?
    Всё в последнюю минуту...
    Logall
    1. 210окв Сегодня, 06:00
      Ну,частично это уже создано давно..А вообще когда у нас что то делалось по другому?Сначала трудности соорудим,потом будем преодолевать.
      Цитата: Logall
      А почему так поздно? Янки давно из договора о про вышли. Ждали может одумаются? Бред! Опять этот жареный петух. Мог бы он (петух) заранее предупреждать, когда клевать надумает?
      Всё в последнюю минуту...
      210окв
      1. андрей юрьевич Сегодня, 06:11
        Цитата: 210окв
        Ну,частично это уже создано давно.

        территория России огромна...сроки даже 25го года-сжаты...продлятся по любому. даже С-400 только стратегически очень важные цели пока прикрывает (столицу) про С-500 разговор не уместен. у нас их не штампуют...каждое изделие -руками прощупывается как и передыдущие, считайте-стапельная сборка очень дорогого "авто" на заказ. так что "частокол" из таких средств-утопия.
        андрей юрьевич
    2. karish Сегодня, 07:04
      Цитата: Logall
      А почему так поздно?

      Какая то новая сакральная дата.2025 -- причем по большинству позиций -- или мне одному так кажется ? Как раз под новые выборы президента. yes
      karish
      1. Банный Сегодня, 07:28
        а там или ишак заговорит или падишах отьедет
        Банный
  3. 210окв Сегодня, 05:54
    Страна должна быть надежно защищена от безумствующих за бугром..Только какая "ПРО"защитит Россию от безумствующих внутри неё?
    210окв
  4. Yak28 Сегодня, 05:57
    А для чего об этом сообщать?Тем более а нашей стране может всё стремительно поменяться когда угодно
    Yak28
    1. 210окв Сегодня, 06:09
      Пару лет назад все твердили,что у нас надежная прививка от "майданов".А вот сейчас глядя что творится внутри страны начинаешь в это верить с трудом..
      Цитата: Yak28
      А для чего об этом сообщать?Тем более а нашей стране может всё стремительно поменяться когда угодно
      210окв
      1. андрей юрьевич Сегодня, 06:17
        Цитата: 210окв
        Пару лет назад все твердили,что у нас надежная прививка от "майданов".А вот сейчас глядя что творится внутри страны начинаешь в это верить с трудом..
        Цитата: Yak28
        А для чего об этом сообщать?Тем более а нашей стране может всё стремительно поменяться когда угодно

        согласен с вами обоими.
        андрей юрьевич
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 06:57
        Цитата: 210окв
        Пару лет назад все твердили,что у нас надежная прививка от "майданов".А вот сейчас глядя что творится внутри страны начинаешь в это верить с трудом..
        Цитата: Yak28
        А для чего об этом сообщать?Тем более а нашей стране может всё стремительно поменяться когда угодно

        Не дождетесь ! !!!
        ОТДЕЛ
  5. Spartanez300 Сегодня, 05:59
    Создание национальной системы ПРО дело не одного дня тем более С-500 еще не приняли на вооружение .
    Spartanez300
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:34
      Цитата: Spartanez300
      Создание национальной системы ПРО дело не одного дня тем более С-500 еще не приняли на вооружение .

      грубо говоря,по 2 ракеты ПРО на одну цель,теперь...сколько самолётов НАТО и США,и сколько наших современных ПВО.это не считая например атаки КР. скромно у нас...очень. только "яо"сдерживает.
      андрей юрьевич
      1. Yak28 Сегодня, 06:49
        И то ЯО сдерживает до тех пор, пока США не смогут гарантированно себя защитить
        Yak28
        1. андрей юрьевич Сегодня, 07:08
          Цитата: Yak28
          И то ЯО сдерживает до тех пор, пока США не смогут гарантированно себя защитит

          вот до Тех пор,и не будет Войны. НО,они уже в космосе создают всякие ударные штуки,типа х-37, а мы катаем их на старых моторах и радуемся фантикам,как индейцы стеклянным бусам.
          андрей юрьевич
      2. grm Сегодня, 06:53
        Там будут не только самолёты пробиваться, но и ложные цели в виде беспилотников, ударные беспилотники...

        Но опять таки есть сдерживание в виде ядерного оружия. Всем понятно, что будет, если кто-то попытается напасть на Россию
        grm
        1. андрей юрьевич Сегодня, 07:49
          Цитата: grm
          Всем понятно, что будет, если кто-то попытается напасть на Россию

          только это и успокаивает.
          андрей юрьевич
        2. Комментарий был удален.
  6. Шуманит Сегодня, 07:03
    Цитата: Шурале
    Значит американцы теперь знают крайний срок до которого они должны нас уничтожить , после этого срока данное дело будет сопряжено с большими проблемами...

    То то и оно... Столыпин тоже просил энное колличество спокойных лет для России... Не дали... И самого выпилили...
    Шуманит
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:52
      Цитата: Шуманит
      Цитата: Шурале
      Значит американцы теперь знают крайний срок до которого они должны нас уничтожить , после этого срока данное дело будет сопряжено с большими проблемами...

      То то и оно... Столыпин тоже просил энное колличество спокойных лет для России... Не дали... И самого выпилили...

      у нас были "спокойные годы"...и что? никто не нападал после ВОВ. сами намутили?
      андрей юрьевич
  7. VadimSt Сегодня, 07:51
    Интригует
    глава совета директоров частного оборонного холдинга
    ! А что скажет товарищ Маузер?
    VadimSt
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:57
      Цитата: VadimSt
      Интригует
      глава совета директоров частного оборонного холдинга
      ! А что скажет товарищ Маузер?

      стреляй...что он ещё скажет.
      андрей юрьевич
  8. Farid05 Сегодня, 08:02
    если руководить проектом будет Рогозин, чувствую что построим, но не то что хотели...
    Farid05
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