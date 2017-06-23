Российская ПРО будет создана к 2025 году
Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », генеральный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), глава совета директоров частного оборонного холдинга ОАО "РТИ" Сергей Боев сообщил о создании в России эшелонированной национальной системы противоракетной обороны (ПРО).
Как указывается, российская ПРО создается на базе противоракетных комплексов дальнего перехвата, зенитной ракетной системы ПВО-ПРО и модернизированных противоракетных комплексов ближнего перехвата. Как ранее заявил командир соединения противоракетной обороны Первой армии ПВО-ПРО ВКС генерал-майор Андрей Чебурин, основой единой национальной системы ПВО-ПРО станет перспективная зенитная ракетная система С-500 .
Предполагается, что к 2020 году будет завершена модернизация системы ПРО А-135 города Москвы и Центрального промышленного района, а к 2025 году завершится создание национальной системы ПРО. На сегодняшний день все ракетоопасные направления надежно прикрыты.
Как указывается, российская ПРО создается на базе противоракетных комплексов дальнего перехвата, зенитной ракетной системы ПВО-ПРО и модернизированных противоракетных комплексов ближнего перехвата. Как ранее заявил командир соединения противоракетной обороны Первой армии ПВО-ПРО ВКС генерал-майор Андрей Чебурин, основой единой национальной системы ПВО-ПРО станет перспективная зенитная ракетная система С-500 .
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