Аргентина выразила намерение закупить Бе-200
Как сообщает интернет-портал « Оружие России », на полях Международного авиасалона Paris Air Show 2017 Секретариат по логистике и координации в чрезвычайных ситуациях Министерства обороны Аргентины и ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» заключили Меморандум о взаимопонимании.
В рамках данного соглашения стороны выразили намерения о поставке трех самолетов-амфибий Бе-200, создании Центра по техническому обслуживанию самолетов и летного отряда МЧС в Республике Аргентина.
Бе-200 – это российский самолет-амфибия, последняя разработка ТАНТК им. Г. М. Бериева. Первый полет машина совершила в 1998 году, по некоторым техническим характеристикам она не имеет мировых аналогов. Сначала производство Бе-200 проводилось на Иркутском авиазаводе, в 2008 году его перенесли в Таганрог. Первый серийный Бе-200 был создан на авиазаводе в Иркутске в 2000 году.
Самолет-амфибия Бе-200 может взлетать и садиться как с водной поверхности, так и с земли. Гидросамолет Бе-200 можно смело назвать многоцелевым: его можно использовать для охраны и патрулирования акваторий, перевозки грузов и пассажиров, тушения пожаров и спасательных миссий. Существует несколько модификаций Бе-200: самолет для тушения пожаров, патрульный гидросамолет, а также модификация, предназначенная для проведения спасательных и поисковых работ.
В рамках данного соглашения стороны выразили намерения о поставке трех самолетов-амфибий Бе-200, создании Центра по техническому обслуживанию самолетов и летного отряда МЧС в Республике Аргентина.
Бе-200 – это российский самолет-амфибия, последняя разработка ТАНТК им. Г. М. Бериева. Первый полет машина совершила в 1998 году, по некоторым техническим характеристикам она не имеет мировых аналогов. Сначала производство Бе-200 проводилось на Иркутском авиазаводе, в 2008 году его перенесли в Таганрог. Первый серийный Бе-200 был создан на авиазаводе в Иркутске в 2000 году.
Самолет-амфибия Бе-200 может взлетать и садиться как с водной поверхности, так и с земли. Гидросамолет Бе-200 можно смело назвать многоцелевым: его можно использовать для охраны и патрулирования акваторий, перевозки грузов и пассажиров, тушения пожаров и спасательных миссий. Существует несколько модификаций Бе-200: самолет для тушения пожаров, патрульный гидросамолет, а также модификация, предназначенная для проведения спасательных и поисковых работ.
Использованы фотографии: https://militaryarms.ru/voennaya-texnika/aviaciya/be-200/
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