08:24 23 июня

Аргентина выразила намерение закупить Бе-200

Как сообщает интернет-портал « Оружие России », на полях Международного авиасалона Paris Air Show 2017 Секретариат по логистике и координации в чрезвычайных ситуациях Министерства обороны Аргентины и ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» заключили Меморандум о взаимопонимании.

В рамках данного соглашения стороны выразили намерения о поставке трех самолетов-амфибий Бе-200, создании Центра по техническому обслуживанию самолетов и летного отряда МЧС в Республике Аргентина.




Бе-200 – это российский самолет-амфибия, последняя разработка ТАНТК им. Г. М. Бериева. Первый полет машина совершила в 1998 году, по некоторым техническим характеристикам она не имеет мировых аналогов. Сначала производство Бе-200 проводилось на Иркутском авиазаводе, в 2008 году его перенесли в Таганрог. Первый серийный Бе-200 был создан на авиазаводе в Иркутске в 2000 году.

Самолет-амфибия Бе-200 может взлетать и садиться как с водной поверхности, так и с земли. Гидросамолет Бе-200 можно смело назвать многоцелевым: его можно использовать для охраны и патрулирования акваторий, перевозки грузов и пассажиров, тушения пожаров и спасательных миссий. Существует несколько модификаций Бе-200: самолет для тушения пожаров, патрульный гидросамолет, а также модификация, предназначенная для проведения спасательных и поисковых работ.

Использованы фотографии: https://militaryarms.ru/voennaya-texnika/aviaciya/be-200/
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Комментарии 14

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  1. Чёрный Сегодня, 06:39
    Да пусть покупают. Лишь бы не в долг......а тотв последнее время мы стали слишком щедрые. С чего бы это? request ...то одним долг спишем, то другим льготный кредит выдадем ( с перспективой невозврата) то третим подарим.....
    Чёрный
    1. insular Сегодня, 07:14
      Да правильно всё делают наши!
      Аргентине гидросамолёты (в идеале бесплатно для браского народа!), а нашим людям по 10 тыщ компенсации за сгоревшее ВСЁ. Очевидна же правильность...
      Остальные Бе-200 отправить по миру, тушить других братьев. Ну не в России же им ценный моторесурс расходовать, в самом то деле...

      Вот недавно киргизам простили долга на стимотсь 6-7 Бе-200 (при цене 20-25млн$ на единицу)... Мы добрые, щедрые но видимо глупые.
      insular
  2. андрей юрьевич Сегодня, 06:42
    вот и сотрудничество с ЛА... им бы -пожары тушить нашими самолётами,а в войска СУ и Миг-не...американцы оне...хоть и латинские.(Хозяин не велит)
    андрей юрьевич
  3. grm Сегодня, 06:42
    Хороший самолёт. Помогал нам в Израиле тушить пожары hi

    Конечно в Израиле его не покупали, а получили как помощь из России
    grm
    1. Смог Сегодня, 08:03
      Цитата: grm
      в Израиле его не покупали, а получили как помощь из России

      Ну очень "бедный" ( во всех смыслах) израильский народ. Как им не помочь.......??????? Россия - щедрая душа!
      Смог
      1. grm Сегодня, 08:06
        Цитата: Смог
        Ну очень "бедный" ( во всех смыслах) израильский народ. Как им не помочь.......??????? Россия - щедрая душа!


        Для тех, кто не понял поясняю - в Израиле были пожары и Израиль не справлялся сам и запросили помощь с разных стран- МЧС России прислали свой самолёта помочь тушить пожары.

        Не волнуйтесь так lol , забрали они потом его обратно .
        grm
        1. Смог Сегодня, 08:22
          Цитата: grm
          Не волнуйтесь так

          Так в принципе я и не волнуюсь, ни один мускул на заднице не дрогнул!
          Цитата: grm
          забрали они потом его обратно .

          Бог, мой, нешто возвратили? А я то уж думал , что с концами.
          Цитата: grm
          Для тех, кто не понял

          Да понял я , понял. Из за чего и пишу (для тех кто не понял)- Россия - щедрая душа!
          Смог
  4. ВСЗМК Сегодня, 06:42
    Вне России, первый Бе-200ЧС в начале мая 2008 года получил Азербайджан.
    30 октября 2015 года правительство Индонезии выделило бюджетные средства для приобретения четырёх российских самолётов-амфибий Бе-200 в противопожарном варианте (Бе-200ЧС).
    2 ноября 2016 года заключён контракт на поставку в Китай 2 самолётов-амфибий Бе-200 с опционом на ещё 2 самолёта.
    ВСЗМК
  5. Spartanez300 Сегодня, 06:44
    Самим таких самолетов катастрофически не хватает , пожары тушить не чем , пожарные десантники с ранцами прыгают в места возгорания . Идиотизм , самолеты могут быть но их очень мало .
    Spartanez300
    1. insular Сегодня, 07:28
      Цитата: Spartanez300
      пожарные десантники

      Десантники говорите... У десантников какой лозунг? "Ни кто кроме нас!". Вот сами сказали сами и впрягаются. Самолёт им ещё... Может им еще и воду в ранцы?!
      insular
  6. samarin1969 Сегодня, 06:46
    Тяжело идёт "завоевание мировых рынков": в кредит, не за "живые" деньги, за обязательства "способствовать продвижению продукции российской авиастроительной промышленности на рынки стран Южной Америки"....
    Пусть хотя бы так. Аргентина, более платежеспособна чем Венесуэла.
    samarin1969
  7. rotmistr60 Сегодня, 06:54
    Самолет отличный и отдача при тушении пожаров огромная. Аргентина только выиграет купив этот самолет.
    rotmistr60
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:59
    "Меморандум о взаимопонимании "-денег нету, подарите за свой счет????
    Изгоняющий либероидов
  9. злой партизан Сегодня, 08:09
    В своё время (лет 10 назад) говорили об экспортном потенциале этих машин минимум в 200 экземпляров. Но что-то я не наблюдаю никакого бума в производстве Бе-200. Что не так?
    злой партизан
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