08:25 23 июня

Индия ожидает 22 американских морских БЛА Guardian

Согласно информации РИА Новости , британское новостное агентство Рейтер со ссылкой на анонимные источники сообщает о ближайших планах США поставить Индии 22 беспилотных летательных аппарата Guardian общей стоимостью более двух миллиардов долларов.

Предполагается, что контракт будет одобрен Конгрессом в преддверии запланированного на 25 июня визита в Вашингтон индийского премьера Нарендры Моди.

Индия ожидает 22 американских морских БЛА Guardian



Беспилотник Guardian является морской версией боевого БПЛА Predator Reaper. В Индию они будут поставляться без бортового вооружения.

MQ-9 Reaper (Жнец) весит 4.7 тонны, имеет 11.6 метра в длину и размах крыла 21.3 метра. На нем расположены шесть точек подвески для несения 682 кг вооружения, к которому относятся до восьми ракет Hellfire, две Sidewinder или две ракеты класса "воздух-воздух" AMRAAM, две ракеты Maverick, две 227-килограммовые умные бомбы (с лазерным или GPS наведением). Максимальная скорость аппарата составляет 400 километров в час и наибольшая продолжительность полета 15 часов. Reaper считается боевым самолетом и для выполнения многих задач может заменить F-16 и A-10.

Использованы фотографии: https://topwar.ru/83500-kompaniya-general-atomics-predlozhila-velikobritanii-protivolodochnyy-bespilotnik.html
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Комментарии 6

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 06:59
    Посмотрим , что это за БПЛА! Надеюсь Индия допустит наших спецов до осмотра этого "дорогого чуда .." bully
    ОТДЕЛ
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:04
      Ждут там Виталий тебя, с распостертыми объятиями, уже и секретные чертежи готовы -поспешай! sad
      Изгоняющий либероидов
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:33
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        Ждут там Виталий тебя, с распостертыми объятиями, уже и секретные чертежи готовы -поспешай! sad

        Ты что опять за мной по сайту бегаешь и ехидничаешь ? Кто приказ отдал ..Сам бы что нибудь написал ! Или это тут у тебя функция такая ?
        ОТДЕЛ
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:05
    Вот так и бывает -раз отстанешь, а потом и не догонишь ....
    Изгоняющий либероидов
  3. Spartanez300 Сегодня, 07:07
    Армия Индии сформирована 1 апреля 1895 года, насчитывает 1,129,900 солдат личного состава, 960,000 военнослужащих запаса. В 1998 году Индия обрела ядерный потенциал, после того как провела успешные ядерные испытания, сдерживая Пакистан. Вооруженные силы Индии считаются одним из самых сильных в мире в том числе и ввиду большого оборонного бюджета, который составляет 44,282,000,000 долларов, 1,962 воздушных судов и 170 морских судов. Четвертая самая сильная и лучшая армия мира на 2016-2017 год.

    Закупать есть на что .
    Spartanez300
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:36
      Цитата: Spartanez300
      Закупать есть на что .

      И все же как к воинам , я к ним скептически отношусь..Какие то они не настоящие напомаженные все понтовщики..! hi
      ОТДЕЛ
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