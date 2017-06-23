Индия ожидает 22 американских морских БЛА Guardian
Согласно информации РИА Новости , британское новостное агентство Рейтер со ссылкой на анонимные источники сообщает о ближайших планах США поставить Индии 22 беспилотных летательных аппарата Guardian общей стоимостью более двух миллиардов долларов.
Предполагается, что контракт будет одобрен Конгрессом в преддверии запланированного на 25 июня визита в Вашингтон индийского премьера Нарендры Моди.
Беспилотник Guardian является морской версией боевого БПЛА Predator Reaper. В Индию они будут поставляться без бортового вооружения.
MQ-9 Reaper (Жнец) весит 4.7 тонны, имеет 11.6 метра в длину и размах крыла 21.3 метра. На нем расположены шесть точек подвески для несения 682 кг вооружения, к которому относятся до восьми ракет Hellfire, две Sidewinder или две ракеты класса "воздух-воздух" AMRAAM, две ракеты Maverick, две 227-килограммовые умные бомбы (с лазерным или GPS наведением). Максимальная скорость аппарата составляет 400 километров в час и наибольшая продолжительность полета 15 часов. Reaper считается боевым самолетом и для выполнения многих задач может заменить F-16 и A-10.
Предполагается, что контракт будет одобрен Конгрессом в преддверии запланированного на 25 июня визита в Вашингтон индийского премьера Нарендры Моди.
Беспилотник Guardian является морской версией боевого БПЛА Predator Reaper. В Индию они будут поставляться без бортового вооружения.
MQ-9 Reaper (Жнец) весит 4.7 тонны, имеет 11.6 метра в длину и размах крыла 21.3 метра. На нем расположены шесть точек подвески для несения 682 кг вооружения, к которому относятся до восьми ракет Hellfire, две Sidewinder или две ракеты класса "воздух-воздух" AMRAAM, две ракеты Maverick, две 227-килограммовые умные бомбы (с лазерным или GPS наведением). Максимальная скорость аппарата составляет 400 километров в час и наибольшая продолжительность полета 15 часов. Reaper считается боевым самолетом и для выполнения многих задач может заменить F-16 и A-10.
Использованы фотографии: https://topwar.ru/83500-kompaniya-general-atomics-predlozhila-velikobritanii-protivolodochnyy-bespilotnik.html
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