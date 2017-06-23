08:31 23 июня

КНДР испытала новый двигатель для межконтинентальной баллистической ракеты

Согласно информации РИА Новости , Fox News со ссылкой на источники в американской разведке сообщил о проведенных в КНДР 21 июня испытаниях нового двигателя для межконтинентальной баллистической ракеты.



Как ранее пояснил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, КНДР "в не столь далеком будущем" освоит технологию производства межконтинентальных баллистических ракет, способных достичь цели на территории США.


В начале июня Совет Безопасности ООН единодушно принял резолюцию, предусматривающую расширение санкций против КНДР в связи с продолжающимися ракетными пусками. Последний запуск был произведен 9 июня, когда был осуществлен старт нескольких противокорабельных крылатых ракет.


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Комментарии 17

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  1. Spartanez300 Сегодня, 07:11
    Кими доволен , радости полные штаны .
    Spartanez300
    1. dik-nsk Сегодня, 07:31
      мне новости от Ына напоминают старый анекдот, когда пенсионер жаловался доктору "мол, мне 65 и не могу, а соседу 75 и он говорит, что еще ого-го" доктор: "ну, и вы говорите"... ну, не верю, что в условиях тотальных санкций и ограниченности ресурсов что-то реальное могут сделать.. потому их ракеты и падают при испытаниях, пролетев 50 км., чем-то местного Старпера напоминают со своей пустой бравадой)))
      dik-nsk
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 07:11
    Ына ничем не запугать! Молодцы корейцы , уважаю.. good
    ОТДЕЛ
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:14
      Виталий, поставь себе на аватарку портрет Ына! !! fool Или даже побратайся с ним! !! lol
      Изгоняющий либероидов
      1. Flinky Сегодня, 07:55
        Вам что-то мешает завидовать молча? hi
        Flinky
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:04
          Цитата: Flinky
          Вам что-то мешает завидовать молча? hi

          Не обращайте внимание , у либера задание на сайте меня постоянно облаивать..))) Я привык уже и спокойно к этому отношусь hi
          ОТДЕЛ
          1. Смог Сегодня, 08:07
            Виталий! Щас "добрый" друг Ына , его высокопреосвященство романов прибежит. Так что держись дружище!!!!!!
            Смог
        2. RussKamikadZE Сегодня, 08:06
          Эх, сейчас бы Севрной Корее завидовать... Мда what
          RussKamikadZE
  3. Толстоевский Сегодня, 07:15
    во всей вселенной только два государства, ведущих независимую внешнюю и внутреннюю политику - КНДР и Иран
    Толстоевский
    1. Flinky Сегодня, 07:55
      Это потому, что имеют поддержку от северных соседей.
      Flinky
  4. Сумрачный стрелок Сегодня, 07:16
    Надо срочно помочь ему освоить данную технологию wink
    Сумрачный стрелок
  5. ВСЗМК Сегодня, 07:18
    Как ранее пояснил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, КНДР "в не столь далеком будущем" освоит технологию производства межконтинентальных баллистических ракет, способных достичь цели на территории США.

    Что он так за америкосов переживает? О своей стране думать надо, а Сеул КНДР может и артиллерией накрыть. Договариваться нужно, а не запугивать.
    ВСЗМК
  6. Горный стрелок Сегодня, 07:29
    Вот такие забавные расклады. Америка "могучая" НИЧЕГО не может сделать с КНДР, со всеми своими авианосцами и базами. И у все большего количества мировых игроков возникает резонный вопрос. А действительно гегемон такой гегемонистый? Или тигр картонный? А не подергать ли его за усы?
    Горный стрелок
    1. Тралл Сегодня, 07:37
      Цитата: Горный стрелок
      А действительно гегемон такой гегемонистый?

      А им это надо? Там тоже не дураки принимают решения. Лицо США не потеряли в ситуации с ракетными испытаниями КНДР, своих союзников поддержали, на Китай слегка наехали. Реальной опасности самим Штатам нет. Вполне адекватная политика. В регионе сохраняется стабильная напряжённость, все как надо американцам.
      Тралл
  7. krops777 Сегодня, 07:32
    Как ранее пояснил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, КНДР "в не столь далеком будущем" освоит технологию производства межконтинентальных баллистических ракет, способных достичь цели на территории США.


    КНДР подкидывает проблем США, интересно чем ответят, очередную баржу с самолетами подгонят.
    krops777
  8. iliitchitch Сегодня, 07:49
    Чего-то тут многовато "продуктов" , которые CNN-ом и прочим непотребством думают , а не головой . Эти би-би-си вам сказку на ночь расскажут - Ын по утрам ниппонцев ест , а страна голодная , в обед лично врагов расстреливает , после обеда пару косячков шмальнёт , и вообще он псих ... Да ни черта подобного . Это просто муха в супе , шило в заднице для америги от нас и китайцев , вот и всё . Болею за него за больше , чем за наших телепузиков на Кубке Конфедераций .
    iliitchitch
  9. ОТДЕЛ Сегодня, 08:12
    А помните буквально недавно, такой вой стоял в мировых СМИ и у нас тут лай либеров..Типо все , скоро Ына замочат..?
    А Северная Корея спокойно ответила полезите будем мочить из всех видов оружия..И партизанская война надолго !
    И сразу тишина в мире..!!!!! КНДР вам не по зубам господа..Вот эшелонированную оборону создадут в стране и будут спокойно развиваться никого не трогая!
    ОТДЕЛ
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