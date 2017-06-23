КНДР испытала новый двигатель для межконтинентальной баллистической ракеты
Согласно информации РИА Новости , Fox News со ссылкой на источники в американской разведке сообщил о проведенных в КНДР 21 июня испытаниях нового двигателя для межконтинентальной баллистической ракеты.
Как ранее пояснил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, КНДР "в не столь далеком будущем" освоит технологию производства межконтинентальных баллистических ракет, способных достичь цели на территории США.
В начале июня Совет Безопасности ООН единодушно принял резолюцию, предусматривающую расширение санкций против КНДР в связи с продолжающимися ракетными пусками. Последний запуск был произведен 9 июня, когда был осуществлен старт нескольких противокорабельных крылатых ракет.
Как ранее пояснил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, КНДР "в не столь далеком будущем" освоит технологию производства межконтинентальных баллистических ракет, способных достичь цели на территории США.
В начале июня Совет Безопасности ООН единодушно принял резолюцию, предусматривающую расширение санкций против КНДР в связи с продолжающимися ракетными пусками. Последний запуск был произведен 9 июня, когда был осуществлен старт нескольких противокорабельных крылатых ракет.
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти