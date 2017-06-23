Ситуация в Сирии
ВКС РФ разбомбили колонну группировки ИГ (запрещена в РФ) на пути из провинции Ракка в Ас-Сухну. ИГ потеряло газовое поле Аль-Хейл на востоке провинции Хомс. Исламисты ССА получили крупную партию военной техники от Анкары, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
Новая партия турецкой тяжелой военной техники и боеприпасов в преддверии новых столкновений с курдами прибыла на север провинции Алеппо в города Мари и Азаз, подконтрольные протурецким формированиям ССА.
Агентство напоминает, что, на севере региона регулярно разворачиваются бои между Сирийскими демократическими силами (SDF) и курдскими формированиями YPG с одной стороны и турецкими войсками, поддерживаемыми радикалами ССА и «Ахрар аш-Шам», с другой. Накануне столкновения на севере от Алеппо приостановились, однако стороны продолжили наращивать военную мощь в преддверии дальнейших боев.
В западной части провинции Ракка боевики ИГ предприняли неожиданную попытку контрнаступления на недавно освобожденные населенные пункты близ города Ресафа. Благодаря оперативной работе разведки Сил национальной обороны (NDF), нападение террористов ИГ в районе деревни Абу Суса было отбито. Кроме того, в ходе сражений были ликвидированы множество боевиков.
Во второй половине дня союзники сирийской армии атаковали укрепрайоны террористов ИГ вдоль трассы Итрия – Ракка на западе региона, планируя окружить отряды ИГ в провинции Алеппо. В ходе сражений был нанесен значительный урон оборонительным укреплениям террористов.
Значительную поддержку союзникам сирийской армии оказали российские ВКС, которые регулярно наносили удары по военным объектам ИГ. Так, российские военные самолеты разбомбили колонну с подкреплением боевиков ИГ на пути из провинции Ракка в Ас-Сухну.
Сирийская демократическая армия (SDF) между тем продолжила вести бои с террористами ИГ в городе Ракка и его окрестностях. Фиксировались столкновения в районе Аль-Барид на западе административного центра региона. Во второй половине дня курдские подразделения практически полностью окружили боевиков в Ракке.
Новая партия турецкой тяжелой военной техники и боеприпасов в преддверии новых столкновений с курдами прибыла на север провинции Алеппо в города Мари и Азаз, подконтрольные протурецким формированиям ССА.
Агентство напоминает, что, на севере региона регулярно разворачиваются бои между Сирийскими демократическими силами (SDF) и курдскими формированиями YPG с одной стороны и турецкими войсками, поддерживаемыми радикалами ССА и «Ахрар аш-Шам», с другой. Накануне столкновения на севере от Алеппо приостановились, однако стороны продолжили наращивать военную мощь в преддверии дальнейших боев.
В западной части провинции Ракка боевики ИГ предприняли неожиданную попытку контрнаступления на недавно освобожденные населенные пункты близ города Ресафа. Благодаря оперативной работе разведки Сил национальной обороны (NDF), нападение террористов ИГ в районе деревни Абу Суса было отбито. Кроме того, в ходе сражений были ликвидированы множество боевиков.
Во второй половине дня союзники сирийской армии атаковали укрепрайоны террористов ИГ вдоль трассы Итрия – Ракка на западе региона, планируя окружить отряды ИГ в провинции Алеппо. В ходе сражений был нанесен значительный урон оборонительным укреплениям террористов.
Значительную поддержку союзникам сирийской армии оказали российские ВКС, которые регулярно наносили удары по военным объектам ИГ. Так, российские военные самолеты разбомбили колонну с подкреплением боевиков ИГ на пути из провинции Ракка в Ас-Сухну.
Сирийская демократическая армия (SDF) между тем продолжила вести бои с террористами ИГ в городе Ракка и его окрестностях. Фиксировались столкновения в районе Аль-Барид на западе административного центра региона. Во второй половине дня курдские подразделения практически полностью окружили боевиков в Ракке.
Использованы фотографии: ЕРА
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