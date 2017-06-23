11:22 23 июня

Ситуация в Сирии

ВКС РФ разбомбили колонну группировки ИГ (запрещена в РФ) на пути из провинции Ракка в Ас-Сухну. ИГ потеряло газовое поле Аль-Хейл на востоке провинции Хомс. Исламисты ССА получили крупную партию военной техники от Анкары, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



Новая партия турецкой тяжелой военной техники и боеприпасов в преддверии новых столкновений с курдами прибыла на север провинции Алеппо в города Мари и Азаз, подконтрольные протурецким формированиям ССА.


Агентство напоминает, что, на севере региона регулярно разворачиваются бои между Сирийскими демократическими силами (SDF) и курдскими формированиями YPG с одной стороны и турецкими войсками, поддерживаемыми радикалами ССА и «Ахрар аш-Шам», с другой. Накануне столкновения на севере от Алеппо приостановились, однако стороны продолжили наращивать военную мощь в преддверии дальнейших боев.

В западной части провинции Ракка боевики ИГ предприняли неожиданную попытку контрнаступления на недавно освобожденные населенные пункты близ города Ресафа. Благодаря оперативной работе разведки Сил национальной обороны (NDF), нападение террористов ИГ в районе деревни Абу Суса было отбито. Кроме того, в ходе сражений были ликвидированы множество боевиков.

Во второй половине дня союзники сирийской армии атаковали укрепрайоны террористов ИГ вдоль трассы Итрия – Ракка на западе региона, планируя окружить отряды ИГ в провинции Алеппо. В ходе сражений был нанесен значительный урон оборонительным укреплениям террористов.

Значительную поддержку союзникам сирийской армии оказали российские ВКС, которые регулярно наносили удары по военным объектам ИГ. Так, российские военные самолеты разбомбили колонну с подкреплением боевиков ИГ на пути из провинции Ракка в Ас-Сухну.

Сирийская демократическая армия (SDF) между тем продолжила вести бои с террористами ИГ в городе Ракка и его окрестностях. Фиксировались столкновения в районе Аль-Барид на западе административного центра региона. Во второй половине дня курдские подразделения практически полностью окружили боевиков в Ракке.

Использованы фотографии: ЕРА
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Комментарии 25

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  1. Тралл Сегодня, 09:15
    Ситуация с Катаром дала старт ускорению ликвидации ИГИЛ в Сирии.
    Сирийский пирог лишь понадкусан, но еще не поделен. А некоторые мухи еще уверены, что их не отделят от котлет.
    Тралл
    1. андрей юрьевич Сегодня, 09:19
      ВКС
      РФ разбомбили колонну группировки ИГ (запрещена в РФ) на пути из провинции Ракка в Ас-Сухну. ИГ потеряло газовое поле Аль-Хейл на востоке провинции Хомс. Исламисты ССА получили крупную партию военной техники от Анкары, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
      ничья?
      андрей юрьевич
      1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 09:23
        Где ничья? Коалиция потери понесла?
        DIVAN SOLDIER
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:31
          Понеслось короче...! Сперва сирийский истребитель сбили, потом калибрами ответили..Сбить нужно над Сирией хоть одного черта! Вот тогда успокоятся ....Мочить и никаких гвоздей!
          ОТДЕЛ
          1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 09:35
            Политическая воля и жёсткость нужна, что бы отвечать силой на силу, а ее нет.
            DIVAN SOLDIER
          2. pvv113 Сегодня, 09:57
            Похоже уже сбили
            В настоящее время поступают сообщения о том, что беспилотник ВВС США EQ-4 «Глобальный ястреб» был сбит над Средиземным морем у побережья Сирии российской ракетой класса «земля-воздух» С-300, выпущенной с российской базы на Тартус, Сирия.

            http://infomaxx.ru/perevodika/rossiyskaya-s-300-s
            bila-amerikanskiy-bolshoy-bespilotnik-eq-4-global
            -hawk.html
            pvv113
            1. Ююка Сегодня, 11:05
              Цитата: pvv113
              Похоже уже сбили
              В настоящее время поступают сообщения о том, что беспилотник ВВС США EQ-4 «Глобальный ястреб» был сбит над Средиземным морем у побережья Сирии российской ракетой класса «земля-воздух» С-300, выпущенной с российской базы на Тартус, Сирия.

              http://infomaxx.ru/perevodika/rossiyskaya-s-300-s
              bila-amerikanskiy-bolshoy-bespilotnik-eq-4-global
              -hawk.html


              правду нам в МО не скажут feel но... дыма без огня не бывает

              ну могли бы хотя бы так сообщить -
              от представителя МО: "ЧП в Сирии - по вине сержанта-контрактника К. произошел несанкционированный пуск ракеты С-300. В результате разбирательства капитан К. привлечен к ответственности и отправлен во внеочередной отпуск. Кроме того ему объявлен выговор с вручением награды. wassat
              Ююка
          3. vch Сегодня, 09:59
            Да не будет никаких дерзких действий до встречи Путина с Трампом..... Ястребы из Пентагона спят и видят, что бы создать провокацию, в результате которой встреча была бы отменена...... Наши сжав зубы терпят.....
            vch
      2. Чёрный Сегодня, 09:26
        Так случилось, что на БВ идёт фактически мировая война , участников - море, явных и скрытых....так что ключ к миру уже бавно не в Сирии . И вопрос уйдёт Асад или останется уже давно никого не интересует......Сирия - лишь театр боевых действий.....в этой ситуации страдает только простой сирийский народ.
        Чёрный
        1. Тралл Сегодня, 09:33
          Цитата: Чёрный
          на БВ идёт фактически мировая война

          Основные игроки обладают ядерным оружием, поэтому разборки на их территориях невозможны.
          Так что, любая точка с напряженной ситуацией и клубком интересов других стран - потенциальное место для исполнения сценариев современной мировой войны.
          Тралл
      3. pjastolov Сегодня, 10:14
        ничья?
        замес только начинается - матрасы оружие курдам - турки ССА, во блин натовцы laughing
        pjastolov
  2. 210окв Сегодня, 09:17
    Гражданская война во всем её цвете..Сирию рвут на части..Гады.
    210окв
    1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 09:24
      Сами пустили козла в огород, теперь плачем.
      DIVAN SOLDIER
      1. 210окв Сегодня, 09:25
        Кто САМИ?Россия пустила "козлов" в Сирию?
        Цитата: DIVAN SOLDIER
        Сами пустили козла в огород, теперь плачем.
        210окв
        1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 09:30
          Американцы, турки и т д. Теперь Сирия разделена и мы ничего поделать не сможем.
          DIVAN SOLDIER
      2. Чёрный Сегодня, 09:57
        Цитата: DIVAN SOLDIER
        Сами пустили козла в огород, теперь плачем.

        А сами это кто?....ты сириец что ли? или сирия онвый субъект РФ? smile
        Чёрный
        1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 10:03
          Ну мы вроде как взяли опеку над Асадом или нет? Не можем постоять за союзника , значит нечего лезть , что бы не опозориться.
          DIVAN SOLDIER
  3. MoJloT Сегодня, 09:41
    Калибры в дарили по Акербат Хама/Хомс, ВВС Сирии работали там же, стараясь не приближаться к базам США. На первый взгляд готовится котел, вероятно цель выравнивание линии фронта. Вот только одно странно 5 корпус из Хамы выдвинулся в Аллепо! Там сейчас курды с турками бьются, к чему бы ?
    MoJloT
    1. MoJloT Сегодня, 09:44


      как то так, наглядней
      MoJloT
  4. Комментарий был удален.
  5. Koteg Сегодня, 10:08
    понятно же что в сирии идет гражданская война как на украине_и сса и асад равноценные стороны конфликта(равнолегитимные) хватить мыслить категориями холодной войны и делить всех на наших разведчиков и ихних шпионов_надо искать точки соприкосновения и вместе бороться с игил
    Koteg
    1. MoJloT Сегодня, 10:30
      Абсолютная правда, только как известно правда у каждого своя, у нас проект не делимая Сирия у Саудитов халифат, у матрасиков грубо говоря нефтяной грабеж с применение оружия. Вот и ищи тут соприкосновения.
      MoJloT
      1. Koteg Сегодня, 10:36
        во вторую мировую нашли же и победили СООБЩА
        Koteg
        1. MoJloT Сегодня, 10:49
          Началась она потому что не было ни какого сообща, по окончанию ее всякие сообща исчезли.
          MoJloT
        2. Ююка Сегодня, 10:54
          Цитата: Koteg
          во вторую мировую нашли же и победили СООБЩА


          ага, нашли... точку... "пятую" laughing скорее они почувствовали ею, что Европа достанется Сталину и быТренько подсуетились! Не напомните кто в начале ВОВ говорил о том, что мы посмотрим, чья возьмет верх, тогда и выступим на его стороне?? и в каком году второй фронт открылся? ША и в Сирию-то по необходимости стали лезть, к разделу пирога, как в 45-м Европу делили. Европа как-то забыла как Сталин уберег ее от раздела по сценарию "союзничков"! hi
          Ююка
    2. Андрей Панов Сегодня, 10:40
      Какая холодная война?!? Идёт настоящая война, за энергоресурсы, даже не столько за энергоресурсы, сколько за рынки сбыта этих ресурсов.
      Андрей Панов
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