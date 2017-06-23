11:32 23 июня

Законодатели США ведут расследование связей Трампа с российским инвестиционным фондом

В американском сенате проводится расследование в отношении предполагаемых связей команды президента Дональда Трампа с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), передает РИА Новости сообщение канала CNN.



Сам фонд, объем которого составляет $ 10 млрд., в репортаже назван «малоизвестным».


По данным канала, ссылающегося на источники, «под подозрение попала встреча руководителя фонда Кирилла Дмитриева с одним из представителей переходного штаба Трампа Энтони Скарамуцци всего за четыре дня до инаугурации президента США» в январе 2017 года.

«Два сенатора-демократа попросили министерство финансов США выяснить, обещал ли Скарамуцци снять санкции, что помогло бы привлечь больше иностранных инвестиций в Россию», – говорится в материале. Журналисты добавили, что сам Скарамуцци «сократил до минимума свою встречу с Дмитриевым во время Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе».

В электронном письме каналу он написал: «Дмитриев пришел в ресторан поздороваться. Я был приветлив с ним. Ничего больше». При этом канал отмечает, что в предыдущие годы Скарамуцци также встречался с Дмитриевым.

Кроме того, согласно информации CNN, проводимое расследование касается предполагаемых связей зятя и советника Трампа – Джареда Кушнера с руководством Внешэкономбанка. При этом журналисты подчеркивают, что оба российских учреждения (банк и фонд) уже более 3-х лет находятся под американскими санкциями.

Напомним, американские СМИ регулярно обвиняют Трампа в «связях с Россией», которые, по их утверждению, могли привести к победе Трампа на президентских выборах.

Использованы фотографии: AP Photo / Evan Vucci
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Комментарии 24

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  1. НасРать Сегодня, 09:50
    Законодатели США ведут расследование связей Трампа с российским инвестиционным фондом



    Скорей бы нашли...Д.Б.
    НасРать
    1. Чёрный Сегодня, 09:53
      Интересно, а вот фото Трампа с Киркоровы будет свидетельством вербовки первого, болгарской разведкой? laughing
      Чёрный
    2. Чёрный Сегодня, 09:54
      Цитата: НасРать
      Законодатели США ведут расследование связей Трампа с российским инвестиционным фондом

      Скорей бы нашли...Д.Б.

      Зачем скорее...это шоу должно продолжаться smile
      Чёрный
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:08
        Цитата: Чёрный
        Зачем скорее...это шоу должно продолжаться

        Гы гы ..Вы правы! Пусть ищут, главное что Трамп выиграл ..Это как Яков Кадми подколол США .."Русским достаточно позвонить , любому министру или сенатору сша и просто сказать "Извините я ошибся!" ...Его тут же снимут и арестуют..))))
        ОТДЕЛ
    3. МПК105 Сегодня, 09:56
      Да кто их там всех знает,кто с кем связан,нет,куплен,продан,просто дружат,или ненавидят,за то,что на банкете один другого вином облил...Политика-с...Откуда мы знаем...
      МПК105
      1. Лопатов Сегодня, 10:05
        Всё намного смешнее...
        Ведь был же уже у них период "маккартизма", которым сами американцы не особо гордятся. И вот, "маккартизм-2" в полной красе...
        Прикольно, с каким упоением они прыгают на граблях... 8))))))))))))))) И пусть теперь кто-то скажет, что Задорнов не прав.
        Лопатов
    4. vkl.47 Сегодня, 10:18
      Они так и будут ему мешать весь срок.это их цель.а он что бы понравится им будет подсирать нам.в итоге они будут гадить нам его руками
      vkl.47
    5. Маз Сегодня, 10:35
      Ну, наш человек, пора и наградить, чего уж тут и не тут.
      Маз
  2. Чёрный Сегодня, 09:50
    В ситуации с Трампом сша стали уже посмешищем для всего мира.... laughing
    Чёрный
    1. Logall Сегодня, 09:59
      Политики, они и есть посмешище. А Американские особенно:
      Logall
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 09:52
    В электронном письме каналу он написал: «Дмитриев пришел в ресторан поздороваться. Я был приветлив с ним. Ничего больше»

    ... ну и достаточно, чтобы "закрутили" мерикатосовские спецслужбы... laughing
    a.s.zzz888
  4. Spartanez300 Сегодня, 09:53
    Американским чиновникам теперь как огня надо бояться встреч с русскими , того и гляди окажутся в друзьях России тогда беды не миновать . laughing
    Spartanez300
  5. Сергей 777 Сегодня, 10:00
    Они бы так убийство Кеннеди расследовали, как связи Трампа с РФ yes
    Сергей 777
  6. Masya Masya Сегодня, 10:05
    это ещё Трамп с ВВП поручкаться не успел! wink представляете, что начнется!!! lol
    Masya Masya
    1. LÄRZ Сегодня, 10:15
      Цитата: Masya Masya
      это ещё Трамп с ВВП поручкаться не успел! wink представляете, что начнется!!! lol

      "Принц посмотрел на меня-3 раза, сказал "Ха-ха-ха"-2 раза, "Проходите, проходите, здесь дует"-1 раз. Итого 5 знаков внимания" (к/ф "Золушка").
      Похоже, ФБР станет теперь и подобные "знаки внимания" к делу приобщать как "неоспоримое доказательство связи с Кремлём".
      LÄRZ
  7. Дамир Сегодня, 10:09
    довели ситуёвину до аграрного вопроса... кто кого скорее в земле увидит....
    Дамир
  8. Altona Сегодня, 10:17
    А где расследование в отношении Хиллари Клинтон, которая обменивалась секретной информацией посредством личного электронного почтового ящика? Трамп великодушно отменил расследование, но ему оказывается ничего не простили.
    Altona
    1. pjastolov Сегодня, 10:23
      Трамп забыл старую американскую пословицу: "хороший индеец - мертвый индеец" laughing
      pjastolov
  9. uav80 Сегодня, 10:18
    (РФПИ)

    Русский Фонд Путинский Инвестиций...??? laughing
    uav80
  10. rotmistr60 Сегодня, 10:31
    У России появилось отличное оружие компрометации неугодных американских политиков. Достачно просто несколько раз светануться в его окружении, а еще лучше пожать руку и гудбай политика. Американцам просто необходимо пожелать продолжать в том же духе.
    rotmistr60
  11. MoJloT Сегодня, 10:38
    Будут искать связи Трампа с российским инвестиционным фондом, а найдут много всего очень интересного 100%
    MoJloT
  12. sir_obs Сегодня, 11:06
    Дело шьют, волки позорные
    sir_obs
  13. prior Сегодня, 11:17
    У Трампа с российским фондом прямых инвестиций - интимные отношения.
    РФПИ имел его ...... в виду.
    prior
  14. Влад5307 Сегодня, 11:20
    Эти расследования позор американской нации,это лишний раз доказывает что демократия в СГА есть привилегия богатых и только. Такая власть в конце-концов вырождается в неофашизм. Сначала в международных делах, а потом и внутри страны. Это демонстрируют цветные "революции", устраиваемые на деньги ЦРУ. Внутри страны закрывают рты и оболванивают с помощью СМИ, которые в СГА уже давно подконтрольны Госдепу(по звонку оттуда любое СМИ будет обанкрочено в короткий срок). Трамп не угодил ТНК СГА, что и поддверждает повестка последнего заседания Бильдербергского Клуба. hi
    Влад5307
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