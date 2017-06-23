Законодатели США ведут расследование связей Трампа с российским инвестиционным фондом
В американском сенате проводится расследование в отношении предполагаемых связей команды президента Дональда Трампа с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), передает РИА Новости сообщение канала CNN.
Сам фонд, объем которого составляет $ 10 млрд., в репортаже назван «малоизвестным».
По данным канала, ссылающегося на источники, «под подозрение попала встреча руководителя фонда Кирилла Дмитриева с одним из представителей переходного штаба Трампа Энтони Скарамуцци всего за четыре дня до инаугурации президента США» в январе 2017 года.
«Два сенатора-демократа попросили министерство финансов США выяснить, обещал ли Скарамуцци снять санкции, что помогло бы привлечь больше иностранных инвестиций в Россию», – говорится в материале. Журналисты добавили, что сам Скарамуцци «сократил до минимума свою встречу с Дмитриевым во время Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе».
В электронном письме каналу он написал: «Дмитриев пришел в ресторан поздороваться. Я был приветлив с ним. Ничего больше». При этом канал отмечает, что в предыдущие годы Скарамуцци также встречался с Дмитриевым.
Кроме того, согласно информации CNN, проводимое расследование касается предполагаемых связей зятя и советника Трампа – Джареда Кушнера с руководством Внешэкономбанка. При этом журналисты подчеркивают, что оба российских учреждения (банк и фонд) уже более 3-х лет находятся под американскими санкциями.
Напомним, американские СМИ регулярно обвиняют Трампа в «связях с Россией», которые, по их утверждению, могли привести к победе Трампа на президентских выборах.
Сам фонд, объем которого составляет $ 10 млрд., в репортаже назван «малоизвестным».
По данным канала, ссылающегося на источники, «под подозрение попала встреча руководителя фонда Кирилла Дмитриева с одним из представителей переходного штаба Трампа Энтони Скарамуцци всего за четыре дня до инаугурации президента США» в январе 2017 года.
«Два сенатора-демократа попросили министерство финансов США выяснить, обещал ли Скарамуцци снять санкции, что помогло бы привлечь больше иностранных инвестиций в Россию», – говорится в материале. Журналисты добавили, что сам Скарамуцци «сократил до минимума свою встречу с Дмитриевым во время Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе».
В электронном письме каналу он написал: «Дмитриев пришел в ресторан поздороваться. Я был приветлив с ним. Ничего больше». При этом канал отмечает, что в предыдущие годы Скарамуцци также встречался с Дмитриевым.
Кроме того, согласно информации CNN, проводимое расследование касается предполагаемых связей зятя и советника Трампа – Джареда Кушнера с руководством Внешэкономбанка. При этом журналисты подчеркивают, что оба российских учреждения (банк и фонд) уже более 3-х лет находятся под американскими санкциями.
Напомним, американские СМИ регулярно обвиняют Трампа в «связях с Россией», которые, по их утверждению, могли привести к победе Трампа на президентских выборах.
Использованы фотографии: AP Photo / Evan Vucci
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