11:30 23 июня

В Верховной раде планируют инициировать импичмент Порошенко

Ряд украинских депутатов планируют провести через Верховную раду законопроект по отстранению президента Петра Порошенко от власти и запустить соответствующую процедуру, сообщают Известия .



«Поддержали идею в Оппозиционном блоке и партии "Самопомощь". За отставку украинского лидера выступают и некоторые внефракционные депутаты. (...) Сейчас законопроект уже внесен в Верховную раду и вскоре должен быть рассмотрен», пишет газета со ссылкой на источник в партии Юлии Тимошенко «Батькивщина».


По словам источника, в партии единогласно поддерживают импичмент президента, потому что «терпеть коррупцию и злоупотребление властью уже нельзя».

Тем не менее, «несмотря на то, что статья 111 Конституции Украины предполагает возможность импичмента, на практике отстранить лидера государства от власти практически нереально, так как отсутствует регламентирующий этот процесс закон», говорится в публикации.

В итоге, по словам депутата от «Батькивщины» Юрия Одарченко, «сейчас президент Украины может нести лишь политическую ответственность на будущих выборах».

Как сообщил депутат Игорь Луценко, («Батькивщина») «существует минимум шесть оснований для импичмента Порошенко».

Наиболее важные: невыполнение конституции в части введения военного положения во время угрозы и самого факта внешней агрессии и невыполнение других полномочий президента, касающихся своевременной подписи важных законопроектов. Законодательная работа из-за бездействия гаранта конституции стоит,
сказал Луценко.

Источники газеты отмечают, что на завершающем этапе процедуру импичмента в отношении Порошенко «поддержит и Радикальная партия Олега Ляшко, хотя до окончательного понимания раскладов никаких действий она предпринимать не собирается».

«Известия» напоминают, что недавно у Верховной рады состоялся митинг, на котором около трехсот представителей различных политических сил требовали принять новый закон о выборах и ввести механизм отставки президента через импичмент. Кроме того, накануне Киевский областной совет принял обращение к Верховной раде с требованием инициировать процедуру импичмента Порошенко. Как заявили депутаты облсовета, «деяния президента содержат признаки преступлений против суверенитета страны, собственного народа, гражданских прав и национальной безопасности».

Использованы фотографии: Getty Images/NurPhoto/Maxym Marusenkox
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Комментарии 28

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  1. Mavrikiy Сегодня, 10:32
    В Верховной раде планируют инициировать импичмент Порошенко
    Нет! Все на майдан!
    Ишь, по тихому хочат соскользнуть.
    Mavrikiy
    1. Самаритянин Сегодня, 10:36
      Тимошенко опять на нары:) только Майданы где???
      Самаритянин
      1. pjastolov Сегодня, 10:40
        нельзя - она же памятник
        pjastolov
    2. фывапролд Сегодня, 10:36
      Цитата: Mavrikiy
      Все на майдан!

      Срочно ввести режим АТО в Верховной Раде и отутюжить её "Градами"! "Евротрадиция" же. laughing С уважением.
      фывапролд
    3. Толстоевский Сегодня, 10:36
      такой импичмент попахивает антисемитизьмом
      Толстоевский
    4. сибиралт Сегодня, 11:09
      Майдан надолго и неэффективно - Януковчу удалось ускользнуть живьем. А уроки истории нужно учитывать. bully
      сибиралт
  2. Маз Сегодня, 10:32
    Ну, ээтто им к послу США в Украине за разрешением, а то пан может и запретить laughing
    Маз
    1. Zoldat_A Сегодня, 10:38
      Цитата: Маз
      Ну, ээтто им к послу США в Украине за разрешением, а то пан может и запретить laughing

      Беги, Петя, беги... Пока не поздно... Сначала к послу, потом за Большую лужу. Иначе.... Был уже один такой умник, вся Италия рукоплескала. Только Петю повесят не на бензоколонке, а в витрине фирменного магазина "Рошен".
      Zoldat_A
      1. Вежливый Лось Сегодня, 10:47
        Цитата: Zoldat_A
        Только Петю повесят не на бензоколонке, а в витрине фирменного магазина "Рошен".

        Скорее его утопят в шоколаде. Вернее - не совсем в шоколаде. Точнее - совсем не в шоколаде..
        Вежливый Лось
      2. Искандер Ш Сегодня, 11:10
        Цитата: Zoldat_A
        Беги, Петя, беги... Пока не поздно.



        Зачем Пети куда-то бежать? Этот фуфловый импичмент не более чем месть Тимошенко за публичное расследование по газовым контрактам, начатое по указке Порошенко. Хоть до новых выборов ещё далеко предвыборная гонка уже началась.
        Искандер Ш
    2. сибиралт Сегодня, 11:19
      Вот наилучший импичмент по Румынски. И ни кто в мире против не вякнул. Зачитали супругам Чаушеску приговор написанный на коленке - и во двор на выход.
      сибиралт
      1. Zoldat_A Сегодня, 11:29
        Цитата: Искандер Ш
        Зачем Пети куда-то бежать? Этот фуфловый импичмент не более чем месть Тимошенко за публичное расследование по газовым контрактам, начатое по указке Порошенко.

        Цитата: сибиралт
        Вот наилучший импичмент по Румынски. И ни кто в мире против не вякнул. Зачитали супругам Чаушеску приговор написанный на коленке - и во двор на выход.

        Олег, hi ! Не в традициях великоукров объявить Пете "фуфловый импичмент" и отпустить с миром. Скорее, как с Чаушеску будет. Или хуже.
        Zoldat_A
  3. Венд Сегодня, 10:33
    Неужели в этот раз обойдется без Майдана? Или это так развлечение?
    Венд
    1. Zoldat_A Сегодня, 10:42
      Цитата: Венд
      Неужели в этот раз обойдется без Майдана? Или это так развлечение?

      ПРИВЫЧКА... Майдан - национальное украинское развлечение. Ну, типа, как у нас кулАчки на проводах Русской зимы... Только у нас носы разобьют друг другу, а потом вместе с песняками идут водку пить. А у них, сообразно с полупшекским менталитетом, одним других нужно потом обязательно в грязь втоптать. А лучше - убить...
      Zoldat_A
    2. avt Сегодня, 10:45
      Цитата: Венд
      Неужели в этот раз обойдется без Майдана?

      Ерертик! Майдан вечэн на Руине , он не прекращался ни грамма , ни мулимэтра ! bully
      Цитата: Венд
      Или это так развлечение?

      Для USов ? Наверное -да. Я вот как то не сомневаюсь даже в том , что следующим , по аналогии с Трупчиновым, и.о. презика Руины будет Па'убий . Это нормально - после презиков воров назначить презиком сумасшедшего нацика.Цэ Эуропа !
      avt
  4. pjastolov Сегодня, 10:35
    Радикальная партия Олега Ляшко, хотя до окончательного понимания раскладов никаких действий она предпринимать не собирается».
    а у него случаем родственников в земле обетованной нет?
    pjastolov
  5. Толстоевский Сегодня, 10:35
    им бы продать эксклюзивное право показа заседаний Верховного Стада каналу "Animal Planet" - два бюджета уркаины срубили бы
    Толстоевский
  6. gla172 Сегодня, 10:37
    ....на фото к статье...чем то напоминает "древний" магнитофон....наверно украинские ученые вскрыли запасники....как в случае с Т 64 laughing


    ....А по теме вроде как там собираются пенсии отменить....по инициативе потрашенковской партии.....жесть...
    gla172
    1. dauria Сегодня, 11:22
      ...на фото к статье...чем то напоминает "древний" магнитофон..


      Тфу ты, зараза. Совсем не в тему... а так - " рассказ по ассоциации ( простите, народ, бухаю ) За ради этого дерьма ( уж и не помню, какой "Шарп") надо было "политически грамотным и морально устойчивым " стоять в очереди и выложить две "афганские" получки. 1985,
      Кундуз.Братцы, ведь это настоящие "нурсики"-крышки от С-5 КПБ
      dauria
  7. iliitchitch Сегодня, 10:38
    Да дайте уже йуле порулить , а ляшку в премьеры . И всё , хана коррупции .
    iliitchitch
  8. Masya Masya Сегодня, 10:41
    наворовал? освободи место, дай другим поворовать! wink
    Masya Masya
  9. Улан Сегодня, 10:42
    Раньше нужно было думать, когда хотели Януковича снять.
    А тут вдруг про законы вспомнили. Петя вас быстро разгонит, это вам не рохля Витя. Петя избран незаконно, какие на фиг законы по отношению к нему.
    Улан
  10. rotmistr60 Сегодня, 10:44
    Насмешили импичментом. Порошенко с самим Трампом встретился, заставил его ввести против России новые санкции, получил индульгенцию на действия в Донбассе, добился поддержки, пожал руку и т.д. и это все за несколько минут. Кто на Украине еще так сможет?
    rotmistr60
  11. vch Сегодня, 10:45
    "А вы друзья как не садитесь, а в президенты не годитесь"...... Чем бы эти "инициативы" не закончились, результат будет один - или большая кровь или всемирное посмешище.
    vch
  12. ded100 Сегодня, 10:45
    Надо петьке позиции укреплять своих людей продвигать! wassat


    А то!!

    ded100
  13. Александр777 Сегодня, 10:51
    Клоунада продолжается. smile
    Александр777
  14. prior Сегодня, 11:00
    Любопытно, что произойдёт раньше, импичмент президенту или роспуск Рады ?
    prior
  15. Bradypodidae Сегодня, 11:16
    Пока "майдан" не проплатят,его не будет.200-300 митингующих не в счет.А пАрашенко тупо введет чп и ВР заткнеться, а стадо,гордо именуемое народом,как всегда промолчит.
    Bradypodidae
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