В Верховной раде планируют инициировать импичмент Порошенко

Наиболее важные: невыполнение конституции в части введения военного положения во время угрозы и самого факта внешней агрессии и невыполнение других полномочий президента, касающихся своевременной подписи важных законопроектов. Законодательная работа из-за бездействия гаранта конституции стоит,

Ряд украинских депутатов планируют провести через Верховную раду законопроект по отстранению президента Петра Порошенко от власти и запустить соответствующую процедуру, сообщают Известия «Поддержали идею в Оппозиционном блоке и партии "Самопомощь". За отставку украинского лидера выступают и некоторые внефракционные депутаты. (...) Сейчас законопроект уже внесен в Верховную раду и вскоре должен быть рассмотрен», пишет газета со ссылкой на источник в партии Юлии Тимошенко «Батькивщина».По словам источника, в партии единогласно поддерживают импичмент президента, потому что «терпеть коррупцию и злоупотребление властью уже нельзя».Тем не менее, «несмотря на то, что статья 111 Конституции Украины предполагает возможность импичмента, на практике отстранить лидера государства от власти практически нереально, так как отсутствует регламентирующий этот процесс закон», говорится в публикации.В итоге, по словам депутата от «Батькивщины» Юрия Одарченко, «сейчас президент Украины может нести лишь политическую ответственность на будущих выборах».Как сообщил депутат Игорь Луценко, («Батькивщина») «существует минимум шесть оснований для импичмента Порошенко».сказал Луценко.Источники газеты отмечают, что на завершающем этапе процедуру импичмента в отношении Порошенко «поддержит и Радикальная партия Олега Ляшко, хотя до окончательного понимания раскладов никаких действий она предпринимать не собирается».«Известия» напоминают, что недавно у Верховной рады состоялся митинг, на котором около трехсот представителей различных политических сил требовали принять новый закон о выборах и ввести механизм отставки президента через импичмент. Кроме того, накануне Киевский областной совет принял обращение к Верховной раде с требованием инициировать процедуру импичмента Порошенко. Как заявили депутаты облсовета, «деяния президента содержат признаки преступлений против суверенитета страны, собственного народа, гражданских прав и национальной безопасности».