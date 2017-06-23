14:13 23 июня

Наблюдательный полет США и Украины не состоялся по причине поломки американского самолета

В период с 19 по 24 июня в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия США и Украины планировала наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации. Подобные операции проводятся в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств – участников договора, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия.
Полёт должен был состояться по заранее согласованному маршруту с аэродрома Хабаровск (Новый) на американском самолёте наблюдения ОС-135Б. Однако 19 июня 2017 года США, как сообщил начальник российского национального Цент­ра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, официально уведомили российскую сторону, что указанный наблюдательный полёт выполняться не будет по причине неисправности американского самолёта наблюдения, передает "Красная Звезда" .

Наблюдательный полет США и Украины не состоялся по причине поломки американского самолета


Следует отметить, что это не первый случай, когда с самолётом ОС-135Б происходят некие неприятности. Так в прошлом году самолёт ОС-135Б в рамках реализации Договора по открытому небу вылетел из столицы Бурятии Улан-Удэ и должен был следовать в Якутск. Спустя 40 минут полёта экипаж заметил, что одна из стоек шасси после взлёта так и не убралась в корпус, и принял решение об экстренной посадке в Хабаровске.


Самолёты ОС-135Б, а в составе ВВС США их два, и оба состоят на вооружении 45-й разведывательной эскадрильи 55-го крыла, базирующейся на авиабазе Оффут (штат Небраска), были в 1993 году переоборудованы из самолётов-разведчиков погоды WC-135Б «Боинг». Самолёт оснастили одним панорамным аэрофотоаппаратом КА-91А для плановой съёмки с высоты более 10 000 м, одним панорамным АФА KS-87 для фотосъёмок на высоте 914 метров и двумя АФА KS-87B для перспективной съёмки. Позже за носовой стойкой шасси появился внушительный каплеобразный обтекатель радара кругового обзора. Самолёт и установленная на нём аппаратура наблюдения прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором.

Использованы фотографии: http://www.vesiskitim.ru/
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Комментарии 25

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  1. Толстоевский Сегодня, 11:40
    это знак свыше
    Толстоевский
    1. KondratKo Сегодня, 11:43
      Небратья пропили/скоммуниздили детали с самолёта? А-ха-ха! )))
      Где Украина - там несчастья, "видно в понедельник их мама родила".
      KondratKo
      1. ИмПерц Сегодня, 11:44
        Не ну а чо?!
        Они же бохатые!
        ИмПерц
    2. Wild_Grey_Wolf Сегодня, 11:43
      Хакеры виноваты или сам лично наш . . .
      Wild_Grey_Wolf
    3. To be or not to be Сегодня, 12:01
      Во . блин -российские хакеры.. laughing вмешиваются в наблюдательные полеты laughing laughing
      To be or not to be
      1. андрей юрьевич Сегодня, 12:06
        глупые предположения-приветствуются...поехали...
        андрей юрьевич
        1. To be or not to be Сегодня, 12:17
          Глупые оценки то же ...поехали...
          To be or not to be
  2. Тралл Сегодня, 11:40
    ... и отсутствия у украинской стороны исправных самолетов вообще.
    А вариат полета а-ля "За черевичками" не разрешила российская сторона laughing
    Тралл
    1. ИмПерц Сегодня, 11:47
      Цитата: Тралл
      ... вариант полета а-ля "За черевичками" не

      Березовский к сожалению уже того...
      Чертей нема...
      ИмПерц
    2. faiver Сегодня, 11:56
      ветеринарное свидетельство на летное животное видимо не оформили laughing
      faiver
    3. notingem Сегодня, 13:10
      Патриарх против. Это по его ведомству
      notingem
  3. ИмПерц Сегодня, 11:45
    Интересно, а здесь действует правило, что если не смог, то в конец очереди?
    ИмПерц
  4. ded100 Сегодня, 11:52
    Запасной вариант используют пусть! wassat
    ded100
    1. notingem Сегодня, 13:12
      Ктото из братьев Райт
      notingem
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 11:57
    ... чего, опять рука Кремля?... laughing
    a.s.zzz888
    1. pjastolov Сегодня, 12:09
      Это Путин эгоист не допущает
      pjastolov
      1. андрей юрьевич Сегодня, 12:23
        Цитата: pjastolov
        Это Путин эгоист не допущает

        так...! стерхов выпускаем...
        андрей юрьевич
      2. Tusv Сегодня, 12:45
        Цитата: pjastolov
        Это Путин эгоист не допущает

        Путин здеся не причем. За ОСы отвечает главбух страны. Инвентарный номер не дали пришпилить, вот и получайте поломку
        Tusv
        1. pjastolov Сегодня, 12:51
          На балансе не стоит - зпачастей нема laughing
          pjastolov
          1. Tusv Сегодня, 13:22
            Цитата: pjastolov
            На балансе не стоит - зпачастей нема

            - Ну за субботу
            - Сегодня же пятница
            - Ерунда, отсторнируем красным
            А ОСы без постановки на учет это полная лажа. Когда же наконец госпожа Набибулина увидит своего визави wassat
            Tusv
  6. rotmistr60 Сегодня, 12:02
    А какого украинцам наблюдать под Хабаровском? Как концентрируются силы для ввода с ДВ на Донбасс? Пора уже завязывать с этим "Открытым небом" и играть с американцами по честному. Нужно переходить на их правила - т.е. без правил.
    rotmistr60
    1. 210окв Сегодня, 12:12
      Какого лешего?Ну наверное стюардами..или стюардессами на заштатниковском самолете.Портянки господину менять...
      Цитата: rotmistr60
      А какого украинцам наблюдать под Хабаровском? Как концентрируются силы для ввода с ДВ на Донбасс? Пора уже завязывать с этим "Открытым небом" и играть с американцами по честному. Нужно переходить на их правила - т.е. без правил.
      210окв
  7. Altona Сегодня, 12:04
    Цитата: rotmistr60
    А какого украинцам наблюдать под Хабаровском?

    -----------------
    Как чё? А скильки там ще конно-водолазных бронетанковых бурят висталось. laughing laughing
    Altona
  8. Altona Сегодня, 12:06
    Цитата: KondratKo
    Небратья пропили/скоммуниздили детали с самолёта?

    ------------------------
    Это к бабке не ходи, и вже продалы, кинцы в воду. laughing
    Altona
  9. ALLxANDr Сегодня, 12:50
    То что не полетел - не наши проблемы. Наши проблемы, чтобы наши в Америке летали.
    ALLxANDr
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