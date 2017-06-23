Наблюдательный полет США и Украины не состоялся по причине поломки американского самолета
В период с 19 по 24 июня в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия США и Украины планировала наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации. Подобные операции проводятся в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств – участников договора, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия.
Полёт должен был состояться по заранее согласованному маршруту с аэродрома Хабаровск (Новый) на американском самолёте наблюдения ОС-135Б. Однако 19 июня 2017 года США, как сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, официально уведомили российскую сторону, что указанный наблюдательный полёт выполняться не будет по причине неисправности американского самолёта наблюдения, передает "Красная Звезда" .
Следует отметить, что это не первый случай, когда с самолётом ОС-135Б происходят некие неприятности. Так в прошлом году самолёт ОС-135Б в рамках реализации Договора по открытому небу вылетел из столицы Бурятии Улан-Удэ и должен был следовать в Якутск. Спустя 40 минут полёта экипаж заметил, что одна из стоек шасси после взлёта так и не убралась в корпус, и принял решение об экстренной посадке в Хабаровске.
Самолёты ОС-135Б, а в составе ВВС США их два, и оба состоят на вооружении 45-й разведывательной эскадрильи 55-го крыла, базирующейся на авиабазе Оффут (штат Небраска), были в 1993 году переоборудованы из самолётов-разведчиков погоды WC-135Б «Боинг». Самолёт оснастили одним панорамным аэрофотоаппаратом КА-91А для плановой съёмки с высоты более 10 000 м, одним панорамным АФА KS-87 для фотосъёмок на высоте 914 метров и двумя АФА KS-87B для перспективной съёмки. Позже за носовой стойкой шасси появился внушительный каплеобразный обтекатель радара кругового обзора. Самолёт и установленная на нём аппаратура наблюдения прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором.
Полёт должен был состояться по заранее согласованному маршруту с аэродрома Хабаровск (Новый) на американском самолёте наблюдения ОС-135Б. Однако 19 июня 2017 года США, как сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, официально уведомили российскую сторону, что указанный наблюдательный полёт выполняться не будет по причине неисправности американского самолёта наблюдения, передает "Красная Звезда" .
Следует отметить, что это не первый случай, когда с самолётом ОС-135Б происходят некие неприятности. Так в прошлом году самолёт ОС-135Б в рамках реализации Договора по открытому небу вылетел из столицы Бурятии Улан-Удэ и должен был следовать в Якутск. Спустя 40 минут полёта экипаж заметил, что одна из стоек шасси после взлёта так и не убралась в корпус, и принял решение об экстренной посадке в Хабаровске.
Самолёты ОС-135Б, а в составе ВВС США их два, и оба состоят на вооружении 45-й разведывательной эскадрильи 55-го крыла, базирующейся на авиабазе Оффут (штат Небраска), были в 1993 году переоборудованы из самолётов-разведчиков погоды WC-135Б «Боинг». Самолёт оснастили одним панорамным аэрофотоаппаратом КА-91А для плановой съёмки с высоты более 10 000 м, одним панорамным АФА KS-87 для фотосъёмок на высоте 914 метров и двумя АФА KS-87B для перспективной съёмки. Позже за носовой стойкой шасси появился внушительный каплеобразный обтекатель радара кругового обзора. Самолёт и установленная на нём аппаратура наблюдения прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором.
Использованы фотографии: http://www.vesiskitim.ru/
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