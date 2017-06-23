CENTCOM: в результате авиаудара в Йемене уничтожены три боевика «Аль-Каиды»

Американские вооруженные силы нанесли авиаудар против трех боевиков "Аль-Каиды" на Аравийском полуострове (Йемен) 16 июня… Эмир организации Абу Хаттаб аль-Авлаки был уничтожен в ходе авиаудара вместе с двумя его сообщниками,

Авиация США нанесла удар в Йемене, в результате которого были унижены три боевика «Аль-Каиды» (запрещена в РФ), включая «эмира» группировки в регионе, передает РИА Новости сообщение Центрального командования США (CENTCOM).говорится в сообщении.В последние годы Пентагон регулярно наносит удары по объектам группировки «Аль-Каида», как правило, ограничиваясь атаками с воздуха. Однако при новой администрации президента Дональда Трампа против боевиков уже было проведено несколько наземных операций.