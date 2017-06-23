14:13 23 июня

CENTCOM: в результате авиаудара в Йемене уничтожены три боевика «Аль-Каиды»

Авиация США нанесла удар в Йемене, в результате которого были унижены три боевика «Аль-Каиды» (запрещена в РФ), включая «эмира» группировки в регионе, передает РИА Новости сообщение Центрального командования США (CENTCOM).

CENTCOM: в результате авиаудара в Йемене уничтожены три боевика «Аль-Каиды»


Американские вооруженные силы нанесли авиаудар против трех боевиков "Аль-Каиды" на Аравийском полуострове (Йемен) 16 июня… Эмир организации Абу Хаттаб аль-Авлаки был уничтожен в ходе авиаудара вместе с двумя его сообщниками,
говорится в сообщении.


В последние годы Пентагон регулярно наносит удары по объектам группировки «Аль-Каида», как правило, ограничиваясь атаками с воздуха. Однако при новой администрации президента Дональда Трампа против боевиков уже было проведено несколько наземных операций.

Использованы фотографии: twitter.com / AyhamGh1993
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Комментарии 34

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  1. pjastolov Сегодня, 12:18
    Американские вооруженные силы нанесли авиаудар против трех боевиков "Аль-Каиды" на Аравийском полуострове (Йемен) 16 июня… Эмир организации Абу Хаттаб аль-Авлаки был уничтожен в ходе авиаудара вместе с двумя его сообщниками,
    а вот здесь можно и поздравить good
    pjastolov
    1. cniza Сегодня, 12:20
      Если это правда то да , но мы имеем много примеров , когда , мягко говоря , желаемое выдавалось за действительное. Приветствую. hi
      cniza
      1. pjastolov Сегодня, 12:22
        Как говориться, в хорошее всегда легче верится, доброго дня hi
        pjastolov
      2. art030765 Сегодня, 13:00
        в штатах не все так просто. пентагон не может делать заявлений об успехе военной операции если не будут представлены подтверждения из независимых источников это разведка других государств фото со спутников ( на ближнем востоке это спутники израиля) это оперативная фото и видеосьемка самой операции + журналисты и т.д. но проколы могут быть и у них при этом также пентагон должен сделать официальное заявление и опровергнуть предыдущее
        art030765
    2. LevITon Сегодня, 12:22
      Цитата: pjastolov
      а вот здесь можно и поздравить good

      Эффективность, просто офигенная вылет самолетов.. бомбометание и 3 боевиков - впечатляет... smile
      LevITon
      1. pjastolov Сегодня, 12:24
        А финансовые затраты - это уже их проблемы laughing
        pjastolov
        1. cniza Сегодня, 12:27
          Цитата: pjastolov
          А финансовые затраты - это уже их проблемы laughing


          Если бы они не грабили весь мир.
          cniza
      2. art030765 Сегодня, 13:04
        поверь эмир аль каиды того стоит за его башку награда как минимум лямов 5 зеленых объявлена так что пара ракет земля воздух не очень большая цена. мы колибрами по разрозненным мобильным группам боевиков бьем в сирии и ни чего даже гордимся этим
        art030765
    3. Svarog51 Сегодня, 12:23
      Володь, а как красиво звучит то!
      в результате которого были унижены три боевика «Аль-Каиды»
      good drinks
      По чаще их "унижать" надобно. wassat
      Svarog51
      1. cniza Сегодня, 12:27
        Сергей доброго времени. hi они исправно пишут отчеты и списывают денюшки , поэтому они "эффективно борются" с бармалеями.
        cniza
        1. Svarog51 Сегодня, 12:40
          Доброго здоровья, Виктор hi Я б чуток подправил - не "эффективно", а "эффектно". Проще говоря "красиво, но малополезно". lol
          Svarog51
          1. cniza Сегодня, 12:43
            Эффектно они могут только друг перед другом задницами крутить. laughing
            cniza
            1. Svarog51 Сегодня, 12:54
              Вот уж точно, этого у них не отнимешь, да и не собирается никто. А ошибочку в тексте наш "бесплотный кардинал Ришелье" первым разглядел и мне по секрету шепнул. Я пока с ним по астралу общаюсь, но боюсь к вечеру его даже экстрасенсы не сыщут. Ежели спросить чего у него хочешь - торопись. wassat drinks
              Svarog51
              1. cniza Сегодня, 12:58
                Что штопор наметился , а то он не отвечает мне со вчерашнего обеда , видимо авиация США не дает из "бункера" выбраться. laughing
                cniza
                1. Svarog51 Сегодня, 13:11
                  Это у нас дела земные, я б сказал приземлённые, а у него - божественные. Они там с Мазарини какой то балкон замутили, теперь будут на нас, грешных, с роскошного ложа взирать, да нектар божественный потягивать. Обзавидоваться можно! good
                  Svarog51
                  1. cniza Сегодня, 13:13
                    Угу , у него много свободного времени образовалось , вот и обустраивают свою ложу , что даже авиация США не достанет. drinks
                    cniza
                    1. Svarog51 Сегодня, 13:32
                      Она так высоко не залетает.
                      даже авиация США не достанет

                      Она по другому "залетает". feel drinks
                      Svarog51
      2. pjastolov Сегодня, 12:27
        И побольше самолетовылетов - цена на нефть что бы поднялась laughing
        pjastolov
        1. cniza Сегодня, 12:45
          Если они будут попадать по нефтепромыслам , то точно повысится. lol
          cniza
          1. pjastolov Сегодня, 12:50
            Виктор, они ж частенько мажут, чем больше операций - тем больше промахов, глядишь и попадут по промыслам laughing
            pjastolov
            1. cniza Сегодня, 12:52
              Даже если попадать не будут , главное что не будет стабильного мира и нефть попрет.
              cniza
    4. сибиралт Сегодня, 12:27
      С такими результатами бомбежки и у Америки может бомб не хватить. bully
      сибиралт
      1. pjastolov Сегодня, 12:29
        Нам это и надо laughing
        pjastolov
        1. Svarog51 Сегодня, 13:01
          Володь, личку глянь. А нефти и бомб у них ещё много имеется, долго долбить будут. Потом новых наделают, шоб им пусто было. angry
          Svarog51
          1. cniza Сегодня, 13:04
            А может мы им подкинем , самодоставкой. laughing
            cniza
            1. Svarog51 Сегодня, 13:14
              Не-е, я на енто не согласный.
              самодоставкой
              Только если авиапочтой с наложным платежом. lol
              Svarog51
              1. cniza Сегодня, 13:17
                Вид транспорта пока не рассматривался , так что можно и так. laughing
                cniza
                1. pjastolov Сегодня, 13:27
                  Главное - чтоб доставка лично в руки была laughing
                  pjastolov
                  1. cniza Сегодня, 13:30
                    Да можно и по месту. lol
                    cniza
                    1. pjastolov Сегодня, 13:34
                      А по какому? извините за нескромный вопрос laughing
                      pjastolov
                2. Svarog51 Сегодня, 13:35
                  Ну можно и морским путём доставить, но только наложным платежом - получите и распишитесь! am
                  Svarog51
  2. rotmistr60 Сегодня, 12:31
    были унижены три боевика

    Мощный удар. По поводу уничтожения эмира не поспешили объявить? У американцев частенько главари уничтожаются по два-три раза. Наши почти месяц проверяли, чтобы объявить об уничтожении главнюка ИГ.
    rotmistr60
  3. Masya Masya Сегодня, 12:39
    три, три, три- дырка.. может и сотрут, но как то слабо верится...
    Masya Masya
  4. MoJloT Сегодня, 12:57
    Все ясно, больше 2х не собираться.
    MoJloT
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