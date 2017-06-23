14:12 23 июня

Шойгу: Вступление Индии в ШОС открывает новые перспективы взаимодействия с РФ

Вступление Индии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) открывает новые перспективы взаимодействия с Россией, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

Приветствуем вступление Индии в Шанхайскую организацию сотрудничества, это открывает новые перспективы взаимодействия - подчеркнул глава Минобороны, передает ТАСС




Он отметил, что многие десятилетия двустороннее взаимодействие РФ и Индии носит характер привилегированного стратегического партнерства.

За прошедшие годы между Россией и Индией сложились по-особому тесные, дружественные связи, которые отличают постоянство и высочайший уровень доверия. Это в очередной раз подтвердили итоги встречи президента РФ господина Путина с премьер-министром Республики Индии Нарендрой Моди во время российско-индийского саммита 1 июня в Санкт-Петербурге
- заявил Шойгу.

По словам российского министра, регулярные доверительные встречи глав двух государств придают мощный импульс развитию двусторонних отношений, в том числе в оборонной сфере.
Консолидированная позиция наших стран оказывает стабилизирующее влияние на международную ситуацию
- заключил он.

Лидеры государств - членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию 9 июня этого года в столице Казахстана.

Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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Комментарии 9

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  1. pjastolov Сегодня, 12:42
    Лидеры государств - членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию 9 июня этого года в столице Казахстана.
    а Индия и Пакистан опять не подерутся?
    pjastolov
    1. cniza Сегодня, 12:48
      Как раз появятся общие интересы и возможность примирения.
      cniza
      1. pjastolov Сегодня, 12:52
        Ну успокоил, а то как в Сирии, думал будет drinks
        pjastolov
        1. cniza Сегодня, 12:55
          Володя , мы всегда умели примерять соседей и находить им другое занятие , а не враждовать между собой. drinks
          cniza
    2. Монос Сегодня, 12:53
      Интересно получается: бывшие сателлиты Советского Союза стали вассалами Запада, а бывшие колонии Великобритании становятся союзниками России. И кто сказал, что Союз проиграл Холодную войну? Индия и Пакистан поглавнее будут Польши и Болгарии. smile
      Монос
      1. pjastolov Сегодня, 13:01
        Они мстят мелкобритании, не зря они скупают их автозаводы, и теперь наглосаксы работают на индусов laughing
        До недавних пор «Форд» мог похвастаться еще двумя британскими брендами – «Ягуар» (в 1989 году «Форд» купил Jaguar за 2,5 миллиарда долларов) и «Лэнд Ровер» (в 2000 был перекуплен «Фордом» за 2,75 миллиардов долларов у BMW). В 2008 оба бренда из-за огромных долгов были выставлены на продажу. В июне 2008 года их выкупила индийская Tata Motors.
        pjastolov
    3. сибиралт Сегодня, 12:59
      Если Шойгу прав, то ему должны подарить слона по доброй индийской традиции.
      сибиралт
  2. MoJloT Сегодня, 12:59
    Ну если индусы идут в ШОС, то значит ШОС пока не протянул ноги... Это хорошо
    MoJloT
  3. Платов Сегодня, 13:36
    Все считают ШОС только экономическим союзом, только мы хотим и думаем, что ШОС может стать подобием НАТО... По мне, так нужно попробовать заменить ООН - ШОСом... ООН умерла как структура! Как когда то Лига наций...
    Платов
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