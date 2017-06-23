Шойгу: Вступление Индии в ШОС открывает новые перспективы взаимодействия с РФ
Вступление Индии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) открывает новые перспективы взаимодействия с Россией, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству.
Приветствуем вступление Индии в Шанхайскую организацию сотрудничества, это открывает новые перспективы взаимодействия - подчеркнул глава Минобороны, передает ТАСС
Он отметил, что многие десятилетия двустороннее взаимодействие РФ и Индии носит характер привилегированного стратегического партнерства.
По словам российского министра, регулярные доверительные встречи глав двух государств придают мощный импульс развитию двусторонних отношений, в том числе в оборонной сфере.
Лидеры государств - членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию 9 июня этого года в столице Казахстана.
Приветствуем вступление Индии в Шанхайскую организацию сотрудничества, это открывает новые перспективы взаимодействия - подчеркнул глава Минобороны, передает ТАСС
Он отметил, что многие десятилетия двустороннее взаимодействие РФ и Индии носит характер привилегированного стратегического партнерства.
За прошедшие годы между Россией и Индией сложились по-особому тесные, дружественные связи, которые отличают постоянство и высочайший уровень доверия. Это в очередной раз подтвердили итоги встречи президента РФ господина Путина с премьер-министром Республики Индии Нарендрой Моди во время российско-индийского саммита 1 июня в Санкт-Петербурге- заявил Шойгу.
По словам российского министра, регулярные доверительные встречи глав двух государств придают мощный импульс развитию двусторонних отношений, в том числе в оборонной сфере.
Консолидированная позиция наших стран оказывает стабилизирующее влияние на международную ситуацию- заключил он.
Лидеры государств - членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию 9 июня этого года в столице Казахстана.
Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти