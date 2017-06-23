Шойгу: Вступление Индии в ШОС открывает новые перспективы взаимодействия с РФ

За прошедшие годы между Россией и Индией сложились по-особому тесные, дружественные связи, которые отличают постоянство и высочайший уровень доверия. Это в очередной раз подтвердили итоги встречи президента РФ господина Путина с премьер-министром Республики Индии Нарендрой Моди во время российско-индийского саммита 1 июня в Санкт-Петербурге

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