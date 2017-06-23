14:12 23 июня

Индию перестали удовлетворять характеристики Су-30

Индийские источники сообщают о том, что в стране готовы взяться за улучшение характеристик самолётов Су-30, приобретённых у Российской Федерации. Речь идёт о желании индийских ВВС увеличить боевой потенциал истребителей, в частности, оснастить самолёты усовершенствованными средствами по обнаружению целей и достичь увеличения дальности поражения обнаруженных целей ракетами.

Индию перестали удовлетворять характеристики Су-30


Из сообщения издания India Today :
Мы стремимся усовершенствовать возможности истребителей благодаря оснащению его более мощным оружием, в том числе ракетами "воздух-воздух" с областью поражения до 120 километров.



В частности, говорится о сравнении с ракетами «Метеор», которые стоят на вооружения французских истребителей Rafale.

На данный момент уже осуществляется модернизация Су-30 для того, чтобы самолёты имели возможность взять на вооружение ракеты «БраМос», являющиеся совместным российско-индийским проектом.

Напомним, что Индия не так давно получила право на лицензионное производство многоцелевого истребителя Су-30МКИ, а также занимается совместно с Россией разработкой самолёта пятого поколения FGFA. При этом с 1996 года Россия поставила в Индию около 240 истребителей Су-30. Это самый массовый современный самолёт ВВС Индии. Однако теперь Индия, предъявляя новые требования к своей авиации, решила пойти по пути самостоятельной модернизации авиапарка в сегменте Су-30.


Использованы фотографии: http://indiatoday.intoday.in
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Комментарии 31

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  1. Altona Сегодня, 12:54
    Индусы-они как саудиты по запросам, а по оплате как цыгане. laughing
    Altona
    1. Orionvit Сегодня, 13:15
      Цитата: Altona
      Индусы-они как саудиты по запросам, а по оплате как цыгане

      Почему как? Индусы в большинстве и есть цыгане, и по запросам, и по оплате. Удовлетворять их видети ли перестали. Пусть для начала сами что нибудь путное придумают, а потом заявки делают.
      Orionvit
    2. сибиралт Сегодня, 13:16
      И что, самим трудно поставить на самолет дополнительный моторчик и подзорную трубу? Чего они еще выпендриваются?
      сибиралт
    3. Владимир 38 Сегодня, 13:39
      Чувствую на модернизируют они.. ну лиж бы потом нас не обвиняли..
      Владимир 38
  2. Shurik70 Сегодня, 12:54
    Пусть стараются. А если что стоящее придумают, это и нам пригодится.
    Shurik70
  3. Астория Сегодня, 12:54
    Это не армия - это какой-то конструктор Лего
    Астория
    1. Чёрный Сегодня, 13:17
      Индусы! Покормите слонов и ничего не трогайте.! Будет только хуже laughing
      Чёрный
    2. Orionvit Сегодня, 13:23
      У индусов даже не конструктор лего, у конструктора все запчасти стандартизированы и состыковываются друг к другу. Они же напрочь забыли, что такое унификация в вооружении. Боюсь представить, сколько у индусов вооружения из разных стран, разных стандартов, калибров и прочего. Пусть мастырят французкую ракету к Российскому истребителю, "очумелые ручки". Мне интересно, как они воевать будут, в случае чего? Заламывать руки и кричать, что "гранаты не той системы"? laughing
      Orionvit
  4. Fitter65 Сегодня, 12:55
    Естесвенный процесс.20 лет назад они были супер,теперь требуют модернизации.Вон даже "НИВА" и то обновляется laughing
    Fitter65
  5. Молодой_Коммунист Сегодня, 12:56
    Индию перестали удовлетворять характеристики Су-30

    Как-же так? Ведь индийцы, наши братушки по ШОС. А еще сегодня у матрасов беспилотноков купили на много миллионов... Неужто удар в спину? Но ничего - братушки филипинцы точно будут довольны нашей техникой, которую они сегодня получили под заведомо невозвращаемый кредит. Особенно если его спишем.
    Молодой_Коммунист
    1. MoJloT Сегодня, 13:01
      У нас братушки - Армия, флот и РВСН.
      MoJloT
    2. Muvka Сегодня, 13:36
      Цитата: Молодой_Коммунист
      Индию перестали удовлетворять характеристики Су-30

      Как-же так? Ведь индийцы, наши братушки по ШОС. А еще сегодня у матрасов беспилотноков купили на много миллионов... Неужто удар в спину? Но ничего - братушки филипинцы точно будут довольны нашей техникой, которую они сегодня получили под заведомо невозвращаемый кредит. Особенно если его спишем.

      А что, они могут купить ударные БПЛА у нас? Назовите модели, которые мы предлагаем на экспорт.
      Muvka
    3. LiSiCyn Сегодня, 13:56
      Цитата: Молодой_Коммунист
      Индию перестали удовлетворять характеристики Су-30

      Как-же так? Ведь индийцы, наши братушки по ШОС. А еще сегодня у матрасов беспилотноков купили на много миллионов... Неужто удар в спину? Но ничего - братушки филипинцы точно будут довольны нашей техникой, которую они сегодня получили под заведомо невозвращаемый кредит. Особенно если его спишем.

      Ваши,это чьи? Не уж-то, Болгария в ШОС? Когда успели? Вчера еще , только бармалеям в Сирию оружие поставляли, а сегодня, смотри уже в Индию. Как быстро мир меняется.
      LiSiCyn
      1. Молодой_Коммунист Сегодня, 14:01
        Гыгыгы, Вы из глубинки, наверное?
        Молодой_Коммунист
  6. Machete Сегодня, 13:00
    Стройте свои. своё - лучше!
    Machete
  7. К-50 Сегодня, 13:00
    Кривыми ручками хотят что-то улучшить. Ну-ну.
    Индию перестали удовлетворять характеристики Су-30

    Тогда уж не самого самолёта, раз
    Речь идёт о желании индийских ВВС оснастить самолёты усовершенствованными средствами по обнаружению целей и достичь увеличения дальности поражения обнаруженных целей ракетами.

    Ну да флаг им в руки и барабан на шею.
    К-50
  8. Горный стрелок Сегодня, 13:01
    Ну совсем заголовок "не в дугу". Из заметки следует, что индусы хотят модернизировать Су-30 под ракеты, которые ранее на нее не ставились. И что? При чем здесь "...перестали удовлетворять"?
    Горный стрелок
    1. тлауикол Сегодня, 13:09
      Прочтите второе предложение статьи
      тлауикол
  9. Vita VKO Сегодня, 13:09
    оснастить самолёты усовершенствованными средствами по обнаружению целей и достичь увеличения дальности поражения обнаруженных целей ракетами
    Нужно всего лишь заменить БРЛС Н011 «Барс». Желание вполне адекватное, тем более что эта РЛС разрабатывалась еще для Су-27М в 80-х годах на старой элементной базе, конечно она устарела.
    Vita VKO
  10. faterdom Сегодня, 13:10
    В чем печаль - не пойму? Им что, запрещено хотеть модернизировать свое оружие?
    faterdom
    1. Orionvit Сегодня, 13:30
      Печаль в том, что некоторые союзники России, хотят и рыбку съесть и сами знаете чего. Притом практически бесплатно, а в случае чего, включают старую пластинку, что купим в другом месте, лучше и дешевле. И дружить мол будем не с вами. На другом языке, это называется шантаж.
      Orionvit
  11. sir_obs Сегодня, 13:14
    Индию перестали удовлетворять характеристики Су-30


    А ведь автор мог написать зпголовок "Индия собирается модернизировать самолеты" , но нет же, надо извернуться, чтобы звучало поскандальнее.
    sir_obs
  12. ASG7 Сегодня, 13:15
    У русского оружия один недостаток - для чтобы оно было лучшим в мире, ему нужны русские руки (конкретно к этой статье это русские техники и пилоты).
    ASG7
  13. ИмПерц Сегодня, 13:18
    Хотят, пусть делают. Наши посмотрят, может чего интересного для себя возьмут. Флаг им в руки и барабан с дудочками)))
    ИмПерц
  14. Altona Сегодня, 13:28
    Цитата: Orionvit
    Индусы в большинстве и есть цыгане, и по запросам, и по оплате.

    ---------------------
    Я уж потом как написал, вспомнил, что цыгане-выходцы оттуда из самой низшей касты. laughing
    Altona
  15. Печенег Сегодня, 13:45
    Все выеживаются и выеживаются.
    Печенег
  16. san4es Сегодня, 13:52
    ...Индусы не читали "Сказку о Золотой рыбке"
    san4es
  17. faterdom Сегодня, 13:52
    Цитата: Orionvit
    Печаль в том, что некоторые союзники России, хотят и рыбку съесть и сами знаете чего. Притом практически бесплатно, а в случае чего, включают старую пластинку, что купим в другом месте, лучше и дешевле. И дружить мол будем не с вами. На другом языке, это называется шантаж.

    Официальные союзники России - Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан + ЮО и Абхазия. Все!
    И эти-то хотят "рыбку съесть", а уж Индия ни в советское время, ни сейчас в орбиту наших союзников не входила. Вот противоречий у нас с ними среди всех суверенных держав единственной нет никаких. И крупнейшим покупателем нашего оружия они являлись и являются. То же СУ-30 только благодаря индийским контрактам и существует - для них выпускались в ту пору, когда наши .... не будем называть... не закупали для армии новой техники вообще.
    faterdom
  18. Koteg Сегодня, 13:58
    так продолжение логической цепочки_русские втюхали нам плохие самолеты значит бабло можно за них не платить_но чтобы россии этот шлак за свой счет не утилизировать мы добрые индийские союзники бхай бхай готовы их оставить себе
    Koteg
  19. tchoni Сегодня, 14:01
    [b][/b]я бы сказал, что это офигенный повод задуматься для КРЭТ и прочих производителей отечественной электроники)
    tchoni
  20. Satum Сегодня, 14:05
    Флагив руки ))) пусть идёт своей дорогой
    Satum
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