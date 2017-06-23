Индию перестали удовлетворять характеристики Су-30

Мы стремимся усовершенствовать возможности истребителей благодаря оснащению его более мощным оружием, в том числе ракетами "воздух-воздух" с областью поражения до 120 километров.

Индийские источники сообщают о том, что в стране готовы взяться за улучшение характеристик самолётов Су-30, приобретённых у Российской Федерации. Речь идёт о желании индийских ВВС увеличить боевой потенциал истребителей, в частности, оснастить самолёты усовершенствованными средствами по обнаружению целей и достичь увеличения дальности поражения обнаруженных целей ракетами.Из сообщения издания India Today В частности, говорится о сравнении с ракетами «Метеор», которые стоят на вооружения французских истребителей Rafale.На данный момент уже осуществляется модернизация Су-30 для того, чтобы самолёты имели возможность взять на вооружение ракеты «БраМос», являющиеся совместным российско-индийским проектом.Напомним, что Индия не так давно получила право на лицензионное производство многоцелевого истребителя Су-30МКИ, а также занимается совместно с Россией разработкой самолёта пятого поколения FGFA. При этом с 1996 года Россия поставила в Индию около 240 истребителей Су-30. Это самый массовый современный самолёт ВВС Индии. Однако теперь Индия, предъявляя новые требования к своей авиации, решила пойти по пути самостоятельной модернизации авиапарка в сегменте Су-30.