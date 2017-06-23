14:12 23 июня

Израиль воюет в Сирии американской кровью

Правда ли, что Трамп готов развязать в Сирии полномасштабную войну под лозунгом «защиты Израиля»? Правда ли, что уже в следующем году на вооружение нашей армии поступят противоракетные комплексы, способные сбивать не только воздушные, но и космические цели? Правда ли, что новый российский вариант старого советского ракетоносца Ту-160 будет служит до 90-х годов 21 века, а его ракеты будут летать на 10 000 км? Правда ли, что наши фрегаты проекта 22350 решено доработать и превратить в нечто среднее между эсминцем и крейсером?




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Комментарии 2

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  1. Deadушка Сегодня, 13:07
    Израиль воюет в Сирии американской кровью

    Такое лучше не размещать.
    Нормальные материалы почему-то не размещают, а бред сектантов - на здоровье.
    Deadушка
  2. слепой67 Сегодня, 14:02
    Может зря отменили цензуру?
    слепой67
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