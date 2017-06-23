Генконструктор СПРН: Пентагон может скрытно разместить в Польше и Румынии баллистические ракеты
Соединенные Штаты могут провести работы по переоборудованию комплексов ПРО в Польше и Румынии для размещения там баллистических ракет средней дальности, передает Интерфакс-АВН сообщение генерального конструктора российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) Сергея Боева.
Боев является также главой совета директоров частного оборонного холдинга ОАО «РТИ».
Объект Aegis Ashore
По его словам, «к 2030 году в составе концепции "Мгновенный глобальный удар" потенциальный противник может привлечь для нанесения ударов межконтинентальные баллистические ракеты в различном оснащении, планирующие головные части, воздушно-космические самолёты, гиперзвуковые крылатые ракеты и крылатые ракеты различного типа базирования».
Боев является также главой совета директоров частного оборонного холдинга ОАО «РТИ».
По его словам, «к 2030 году в составе концепции "Мгновенный глобальный удар" потенциальный противник может привлечь для нанесения ударов межконтинентальные баллистические ракеты в различном оснащении, планирующие головные части, воздушно-космические самолёты, гиперзвуковые крылатые ракеты и крылатые ракеты различного типа базирования».
Вместе с этим прямую угрозу для Российской Федерации представляют развертываемые в Румынии и Польше наземные комплексы Aegis Ashore с универсальными установками вертикального пуска MK-41, позволяющие, кроме противоракет Standard 3, применять крылатые ракеты Tomahawk,сказал он в интервью «парламентской газете».
Не исключено и скрытное переоборудование пусковых установок для размещения баллистических ракет средней дальности,добавил генеральный конструктор.
Использованы фотографии: U.S. Aegis Ashore Missile Defense System Romania / Faceboo
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