Генконструктор СПРН: Пентагон может скрытно разместить в Польше и Румынии баллистические ракеты

Вместе с этим прямую угрозу для Российской Федерации представляют развертываемые в Румынии и Польше наземные комплексы Aegis Ashore с универсальными установками вертикального пуска MK-41, позволяющие, кроме противоракет Standard 3, применять крылатые ракеты Tomahawk,

Не исключено и скрытное переоборудование пусковых установок для размещения баллистических ракет средней дальности,