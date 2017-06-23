14:12 23 июня

Генконструктор СПРН: Пентагон может скрытно разместить в Польше и Румынии баллистические ракеты

Соединенные Штаты могут провести работы по переоборудованию комплексов ПРО в Польше и Румынии для размещения там баллистических ракет средней дальности, передает Интерфакс-АВН сообщение генерального конструктора российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) Сергея Боева.

Боев является также главой совета директоров частного оборонного холдинга ОАО «РТИ».

Генконструктор СПРН: Пентагон может скрытно разместить в Польше и Румынии баллистические ракеты
Объект Aegis Ashore


По его словам, «к 2030 году в составе концепции "Мгновенный глобальный удар" потенциальный противник может привлечь для нанесения ударов межконтинентальные баллистические ракеты в различном оснащении, планирующие головные части, воздушно-космические самолёты, гиперзвуковые крылатые ракеты и крылатые ракеты различного типа базирования».

Вместе с этим прямую угрозу для Российской Федерации представляют развертываемые в Румынии и Польше наземные комплексы Aegis Ashore с универсальными установками вертикального пуска MK-41, позволяющие, кроме противоракет Standard 3, применять крылатые ракеты Tomahawk,
сказал он в интервью «парламентской газете».

Не исключено и скрытное переоборудование пусковых установок для размещения баллистических ракет средней дальности,
добавил генеральный конструктор.

Использованы фотографии: U.S. Aegis Ashore Missile Defense System Romania / Faceboo
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Комментарии 17

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  1. 210окв Сегодня, 13:11
    Ну,что бы такого не было существует внешняя разведка и Вы,господин Генеральный Конструктор..
    210окв
    1. INVESTOR Сегодня, 13:21
      После поражения Германии в ВОВ все перебравшиеся со своими деньгами в штаты нацисты мечтают о реванше. Привентивный удар нужно нанести по ним и закрыть тему.
      INVESTOR
      1. Shurik70 Сегодня, 13:37
        Так ведь и у нас "скрытые" есть.

        На любом судне, способном нести стандартные контейнеры. В любой точке в международных вод.
        Shurik70
      2. Ratmir_Ryazan Сегодня, 13:44
        Ни по кому удары наносить не надо!!! А вот взять на прицел все эти комплексы ПРО необходимо, чтобы моментом разнести там все в щепки, в случае опасности для России...
        Ratmir_Ryazan
        1. INVESTOR Сегодня, 13:47
          Ну вот я о чем и говорю, момент пришел.
          INVESTOR
        2. Vita VKO Сегодня, 14:09
          Цитата: Ratmir_Ryazan
          А вот взять на прицел все эти комплексы ПРО необходимо, чтобы моментом разнести там все в щепки, в случае опасности для России

          Можно решить проблему еще проще. Эти РЛС ПРО достаточно сильно излучают электромагнитные волны в сторону России. Поэтому нужно поставить вышки для комплексов РЭБ, которые будут та же излучать, на тех же частотах, но в обратную сторону. Тогда вся их система ПРО просто ослепнет и превратится в груду металлолома.
          Vita VKO
    2. Владимир 38 Сегодня, 13:34
      И нужно объявить, что если разведка ошибется, мы не виноваты.. То есть, если мы узнаем, что баллистические ракеты уже в Польше и Румынии, то оставляем за собой право, ударить тактическим ЯО , без предупреждения. Это нужно донести да каждого жителя, польши и румынии.
      Владимир 38
  2. ИмПерц Сегодня, 13:12
    Это и вызывает тревогу у нас. Договор по СНВ надо прямо увязывать с возможностью контроля таких комплексов.
    ИмПерц
    1. andj61 Сегодня, 13:28
      Цитата: ИмПерц
      Это и вызывает тревогу у нас. Договор по СНВ надо прямо увязывать с возможностью контроля таких комплексов.

      Новый договор СНВ нам не выгоден далее сокращать СНВ нам нельзя: и так уже сократили больше, чем нужно.Единственно возможный, но не адекватный ( при этом мы не достаём континентальную часть США) угрозе ответ - это разработать новую противоракету дальностью до 3-5 тысяч километров. Да ещё такую, чтобы она размещалась на ПУ для Искандеров. Лучше, конечно, чтобы это были ПУ для С-400 и С-300, но в них такая ракета явно по габаритам не пройдет. hi
      andj61
      1. ИмПерц Сегодня, 13:40
        Коррекция договоров по СНВ или новые договоры будут.
        Если в 70-х был концепт один носитель - один заряд, то сейчас это уже другое.
        А вот по поводу ПУ для противоракет...
        На 3-5 т. км?
        Ракеты РСД-10 в длине составляли почти 17 метров и массу имели 37 тонн. Это больше чем ракеты-перехватчики SM и 48Н6E3, а также ракеты для Искандера.
        Маловероятно.
        Проще накрыть всё это. Да и с перехватом у штатовцев не густо. Примерно 2 противоракеты на одну МБР. Там столько надо наворотить ПУ, что тут к бабке не ходи, будет ясно и понятно)))
        ИмПерц
  3. Виктор Дубовицкий Сегодня, 13:22
    А кто мешает нам создать железо с универсальными ракетами и боевыми частями, запускаемые из любого зенитного комплекса? И если, скажем, ракету пво /про нужно сопровождать и доводить на цель, то разве нельзя из той же пусковой стрельнуть (и забыть), со средним радиусом, по цели, заложенной в программу наведения? это позволяет не менять командную часть системы.
    Виктор Дубовицкий
  4. telobezumnoe Сегодня, 13:28
    да наши и стали устанавливать на искандер колибры только потому что с универсальных пусковых установок для см3 можно и томагавки запускать.. зато американцы первыми заныли что т Россия не соблюдает договор об ограничении ракет малой и средней дальности. хотя по сути выйти из договора и поставить томагавки дело недели..
    telobezumnoe
  5. faterdom Сегодня, 13:35
    Сдается, что для поддержания мира в ПМР остро необходимы будут дивизион "Искандеров" и С-400.
    faterdom
  6. Ratmir_Ryazan Сегодня, 13:42
    Так и есть именно для этого они и размещают там свои комплексы "ПРО" по периметру России, это просто прикрытие для размещения тактических ракет, для последующего удара по России...
    Ratmir_Ryazan
    1. Толстоевский Сегодня, 13:57
      невинно убиенных гражданских поляков и румын не будет. все в ответе
      Толстоевский
  7. Толстоевский Сегодня, 13:56
    что скрытно размещается - открыто уничтожается
    Толстоевский
  8. LVMI1980 Сегодня, 14:11
    Цитата: Shurik70
    Так ведь и у нас "скрытые" есть.

    На любом судне, способном нести стандартные контейнеры. В любой точке в международных вод.

    желательно на Кубе и в Мексике
    LVMI1980
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