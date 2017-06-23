США направили в Сирию группу из семи чиновников для стабилизации обстановки

Это минималистический подход, который должен быть достаточным для них, чтобы выжить в первые несколько недель, но помимо этого, будут проблемы, которые могут потребовать более значительных усилий

Наши усилия в освобожденных от ИГ* районах будут исключительно сосредоточены на стабилизации и удовлетворении потребностей мирных жителей, чтобы позволить им вернуться домой и не дать вернуться ИГ*

Усилия ограничиваются предоставлением гуманитарной помощи, очисткой (территорий – ред.) от оставшейся от войны взрывчатки, а также восстановлением ключевых средств обеспечения