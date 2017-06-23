США направили в Сирию группу из семи чиновников для стабилизации обстановки
Администрация американского президента Дональда Трампа направляет в Сирию группу гражданских, чтобы попытаться вернуть стабильность в регионы, освобожденные поддерживаемой США оппозицией от боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, пишет газета New York Times со ссылкой на американских чиновников.
По данным издания, группа состоит из семи человек. В ее состав входят представители госдепа США и сотрудники служб безопасности, некоторые уже прибыли в Сирию. Целью миссии, информация об отправке которой не была обнародована, является предотвращение гуманитарного кризиса и помощь сирийцам в возвращении домой. Специалисты организуют работы по очистке территорий от отставленных боевиками придорожных бомб, восстановлению электроснабжения и доступа к питьевой воде.
Как пишет издание, отправка такой малочисленной группы оставляет открытым вопрос о том, будет ли достаточно этих усилий для решения сложной задачи по восстановлению нормальных условий для жизни миллионов сирийцев.
"Исламское государство"* (ИГ)* - террористическая группировка запрещена в России
По данным издания, группа состоит из семи человек. В ее состав входят представители госдепа США и сотрудники служб безопасности, некоторые уже прибыли в Сирию. Целью миссии, информация об отправке которой не была обнародована, является предотвращение гуманитарного кризиса и помощь сирийцам в возвращении домой. Специалисты организуют работы по очистке территорий от отставленных боевиками придорожных бомб, восстановлению электроснабжения и доступа к питьевой воде.
Как пишет издание, отправка такой малочисленной группы оставляет открытым вопрос о том, будет ли достаточно этих усилий для решения сложной задачи по восстановлению нормальных условий для жизни миллионов сирийцев.
Это минималистический подход, который должен быть достаточным для них, чтобы выжить в первые несколько недель, но помимо этого, будут проблемы, которые могут потребовать более значительных усилий— заявил бывший спецпредставитель по Афганистану и Пакистану Джеймс Доббинс, передает РИА Новости
Наши усилия в освобожденных от ИГ* районах будут исключительно сосредоточены на стабилизации и удовлетворении потребностей мирных жителей, чтобы позволить им вернуться домой и не дать вернуться ИГ*— приводит издание комментарий госдепа -
Усилия ограничиваются предоставлением гуманитарной помощи, очисткой (территорий – ред.) от оставшейся от войны взрывчатки, а также восстановлением ключевых средств обеспечения
"Исламское государство"* (ИГ)* - террористическая группировка запрещена в России
Использованы фотографии: http://epidemiks.livejournal.com/
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