14:12 23 июня

США направили в Сирию группу из семи чиновников для стабилизации обстановки

Администрация американского президента Дональда Трампа направляет в Сирию группу гражданских, чтобы попытаться вернуть стабильность в регионы, освобожденные поддерживаемой США оппозицией от боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, пишет газета New York Times со ссылкой на американских чиновников.

США направили в Сирию группу из семи чиновников для стабилизации обстановки


По данным издания, группа состоит из семи человек. В ее состав входят представители госдепа США и сотрудники служб безопасности, некоторые уже прибыли в Сирию. Целью миссии, информация об отправке которой не была обнародована, является предотвращение гуманитарного кризиса и помощь сирийцам в возвращении домой. Специалисты организуют работы по очистке территорий от отставленных боевиками придорожных бомб, восстановлению электроснабжения и доступа к питьевой воде.


Как пишет издание, отправка такой малочисленной группы оставляет открытым вопрос о том, будет ли достаточно этих усилий для решения сложной задачи по восстановлению нормальных условий для жизни миллионов сирийцев.

Это минималистический подход, который должен быть достаточным для них, чтобы выжить в первые несколько недель, но помимо этого, будут проблемы, которые могут потребовать более значительных усилий
— заявил бывший спецпредставитель по Афганистану и Пакистану Джеймс Доббинс, передает РИА Новости

Наши усилия в освобожденных от ИГ* районах будут исключительно сосредоточены на стабилизации и удовлетворении потребностей мирных жителей, чтобы позволить им вернуться домой и не дать вернуться ИГ*
— приводит издание комментарий госдепа -
Усилия ограничиваются предоставлением гуманитарной помощи, очисткой (территорий – ред.) от оставшейся от войны взрывчатки, а также восстановлением ключевых средств обеспечения


"Исламское государство"* (ИГ)* - террористическая группировка запрещена в России


Использованы фотографии: http://epidemiks.livejournal.com/
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Комментарии 16

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  1. Монос Сегодня, 13:13
    Какие прыткие! Уже и свою оккупационную администрацию подтягивают.
    Монос
    1. cniza Сегодня, 13:15
      А что там могут сделать 7 человек , что то мутят.
      cniza
      1. Монос Сегодня, 13:22
        Цитата: cniza
        А что там могут сделать 7 человек , что то мутят.

        Виктор, hi Мутят однозначно. Было бы странно, если бы было по-другому.
        Монос
        1. cniza Сегодня, 13:27
          Приветствую теска hi , не понятно зачем вброс этой информации.
          cniza
      2. Irokez Сегодня, 13:27
        Цитата: cniza
        А что там могут сделать 7 человек

        Как что. Ребята - это Нуланд туда отправили со своей командой и с большими пакетами пирожками, чтоб голодающим и больным раздать. Не забывайте, что эти люди как раз для этого и созданы и у них хорошо всё получается.
        Irokez
      3. DMoroz Сегодня, 14:11
        Цитата: cniza
        А что там могут сделать 7 человек , что то мутят.

        Рассредоточат по отрядам и предупредят, чтобы не бомбили, а то "гражданское лицо из США" может пострадать. А может из кого-то из них и "жертвенную корову" сделают, чтобы провокацию замутить... Набрали каких-нибудь латиносов, чтобы не жалко было...
        DMoroz
    2. Венд Сегодня, 13:22
      Цитата: Монос
      Какие прыткие! Уже и свою оккупационную администрацию подтягивают.

      Решили повторить успех Второй Мировой войны. Надеюсь наши этого не допустят.
      Венд
  2. 210окв Сегодня, 13:13
    Группа мародеров?Или раздающих печеньки..Что собственно одно и то же..
    210окв
  3. sir_obs Сегодня, 13:18
    "Великолепная семерка в Сирии". Новый вестерн.
    sir_obs
    1. Платов Сегодня, 13:39
      Точнее Лидер миссии и шестерка)))))))
      Платов
      1. Logall Сегодня, 13:48
        Наши усилия в освобожденных от ИГ* ,ирайонах будут исключительно сосредоточены на стабилизации и удовлетворении потребностей мирных жителей, чтобы позволить им вернуться домой и не дать вернуться ИГ*
        Тех мирных жителей которые выжили после бомбёжки США, будут учить демократии. Заполняем ценностям (их будут насиловать Американские солдаты. В основном мужчин).
        Logall
  4. ИмПерц Сегодня, 13:20
    Это новые мстители! Недаром Голливуд в последнее время целый сериал запустил!


    Перефразируя, Тора прийде, порядок наведе!
    ИмПерц
  5. Николай Фёдоров Сегодня, 13:27
    Что ж это "свободное" сми не пишет, что семь американских официальных чиновников поедут в Сирию нелегально, без полагающихся приглашений-разрешений правительства суверенного государства Сирия?
    Нашим властям следует немедленно сообщить о поездке семи русских чиновников на территорию Донбасса (ЛДНР) с целью "предотвращения гуманитарного кризиса и помощи беженцам в возвращении домой".
    Николай Фёдоров
  6. Волшебник ЗОЖ Сегодня, 13:41
    А можно Россия тоже 450 бездельников туда направит ?
    Волшебник ЗОЖ
  7. faterdom Сегодня, 13:45
    Цитата: cniza
    А что там могут сделать 7 человек , что то мутят.

    Не справятся - могут и восьмого прислать! Ведь по Голливудской религии каждый американский бой - "Крепкий орешек" и в одиночку легко спасает мир. Или "Терминатор-2", на крайний случай.
    На местности, правда, мы видим каких-то страшных и недалеких баб, типа Псак или Нуланд, или этого, как его ети, адмирала на букву М.
    И вот они то и восстановят электроснабжение и разминируют придорожные бомбы?
    Как-то у наших в Алеппо все на порядок серьезнее.
    faterdom
  8. Толстоевский Сегодня, 13:55
    семь колдунов - чернокнижников
    Толстоевский
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