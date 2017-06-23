16:38 23 июня

Тральщики БФ отработали действия по обеспечению развертывания корабельных сил

Корабельная тральная группа (КТГ) в ходе учения отработала действия по противоминному обеспечению развертывания корабельных сил Балтийского флота, сообщает пресс-служба Западного округа.

Тральщики БФ отработали действия по обеспечению развертывания корабельных сил


В состав группы вошли морской тральщик «Александр Обухов», базовые тральщики «БТ-212», «Сергей Колбасьев» и рейдовый тральщик «РТ-273».


В соответствии с планом учения в полигоне, расположенном в акватории Балтийского моря, минно-тральные корабли соединения охраны водного района Балтийской военно-морской базы отработали действия по противоминному обеспечению развёртывания корабельных сил БФ,
говорится в релизе.

В частности, «экипажами тральщиков выполнены задачи по проводке дизель-электрической подводной лодки "Великий Новгород" за тралами и форсированию минного заграждения», рассказали в пресс-службе.

«Также в ходе ведения совместного поиска и траления мин в заданном квадрате кораблями КТГ были успешно обнаружены и уничтожены все поставленные учебные якорные и донные мины», – добавили в округе.

Плановое учение проходило в рамках отработки элементов курсовой задачи К-2.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 1

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Сергей 777 Сегодня, 15:33
    Рад,что флот занят реальной боевой подготовкой, а не стоит у пирса как в 90е. Нужно конечно больше таких тральщиков строить, а то старые списываем!!!
    Сергей 777
Картина дня