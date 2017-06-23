Тральщики БФ отработали действия по обеспечению развертывания корабельных сил

В соответствии с планом учения в полигоне, расположенном в акватории Балтийского моря, минно-тральные корабли соединения охраны водного района Балтийской военно-морской базы отработали действия по противоминному обеспечению развёртывания корабельных сил БФ,

Корабельная тральная группа (КТГ) в ходе учения отработала действия по противоминному обеспечению развертывания корабельных сил Балтийского флота, сообщает пресс-служба Западного округа.В состав группы вошли морской тральщик «Александр Обухов», базовые тральщики «БТ-212», «Сергей Колбасьев» и рейдовый тральщик «РТ-273».говорится в релизе.В частности, «экипажами тральщиков выполнены задачи по проводке дизель-электрической подводной лодки "Великий Новгород" за тралами и форсированию минного заграждения», рассказали в пресс-службе.«Также в ходе ведения совместного поиска и траления мин в заданном квадрате кораблями КТГ были успешно обнаружены и уничтожены все поставленные учебные якорные и донные мины», – добавили в округе.Плановое учение проходило в рамках отработки элементов курсовой задачи К-2.