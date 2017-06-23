Турция: Поможем сформировать профессиональную армию Сомали

Этот центр важен с точки зрения проведения реформ в национальной армии Сомали. Учебный военный центр, создаваемый турецкими партнёрами, станет первой базой профессиональной подготовки военнослужащих сомалийской армии.

Турецкое министерство обороны распространяет сообщение о том, отправляет военных инструкторов в африканское государство Сомали. Информацию подтверждают и в МИД Сомали. Информационное агентство «Анадолу» со ссылкой на главное внешнеполитическое ведомство африканского государства сообщает, что военные инструкторы будут осуществлять помощь МО Сомали по созданию учебного центра на базе вооружённых сил страны.Из сообщения главы МИД Сомали Юсуфа Гараада:В учебном центре занятия по различным видам подготовки будут вести кадровые турецкие офицеры. Отмечается, что Турция собирается помочь Сомали в формировании полноценной, боеспособной армии с профессиональным военным командованием.На сегодняшний день армия Сомали – это больше фигура речи, так как единые вооружённые силы в стране, раздираемой на части террористическими группировками и различными кланами, борющимися за власть, отсутствуют. Отсутствие полноценной системы безопасности приводит к тому, что влияние террористических группировок в стране только растёт.Поможет ли Анкара сомалийскому руководству справиться с этой проблемой, - большой вопрос.Между тем, активность Турции вызывает негативную реакцию в структурах НАТО. Особенной критике подвергается решение Минобороны Турции направить военный контингент в Катар. Теперь страны, разорвавшие дипотношения с Дохой, требуют от катарских властей выдворить турецких военнослужащих из страны. Доха пока своего ответа на это требование не дала.