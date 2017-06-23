16:38 23 июня

Турция: Поможем сформировать профессиональную армию Сомали

Турецкое министерство обороны распространяет сообщение о том, отправляет военных инструкторов в африканское государство Сомали. Информацию подтверждают и в МИД Сомали. Информационное агентство «Анадолу» со ссылкой на главное внешнеполитическое ведомство африканского государства сообщает, что военные инструкторы будут осуществлять помощь МО Сомали по созданию учебного центра на базе вооружённых сил страны.

Из сообщения главы МИД Сомали Юсуфа Гараада:
Этот центр важен с точки зрения проведения реформ в национальной армии Сомали. Учебный военный центр, создаваемый турецкими партнёрами, станет первой базой профессиональной подготовки военнослужащих сомалийской армии.


Турция: Поможем сформировать профессиональную армию Сомали



В учебном центре занятия по различным видам подготовки будут вести кадровые турецкие офицеры. Отмечается, что Турция собирается помочь Сомали в формировании полноценной, боеспособной армии с профессиональным военным командованием.

На сегодняшний день армия Сомали – это больше фигура речи, так как единые вооружённые силы в стране, раздираемой на части террористическими группировками и различными кланами, борющимися за власть, отсутствуют. Отсутствие полноценной системы безопасности приводит к тому, что влияние террористических группировок в стране только растёт.

Поможет ли Анкара сомалийскому руководству справиться с этой проблемой, - большой вопрос.

Между тем, активность Турции вызывает негативную реакцию в структурах НАТО. Особенной критике подвергается решение Минобороны Турции направить военный контингент в Катар. Теперь страны, разорвавшие дипотношения с Дохой, требуют от катарских властей выдворить турецких военнослужащих из страны. Доха пока своего ответа на это требование не дала.

Использованы фотографии: @RadioDanan
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Комментарии 7

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  1. Владимир 38 Сегодня, 15:17
    Во Эрдоган, понял что в Сирии ловить нечего за Сомали взялся))
    Владимир 38
    1. Pirogov Сегодня, 16:03
      Цитата: Владимир 38
      Во Эрдоган, понял что в Сирии ловить нечего за Сомали взялся))

      Не даром же пердогаша султаншей стал !
      Pirogov
  2. Александр романов Сегодня, 15:18
    Вот из этого сформировать армию? Удачи!
    Александр романов
  3. Zoldat_A Сегодня, 15:21
    Ай-ай-ай... Сколько десятилетий Сомали сама с собой воюет... Сколько и каких только там инструкторов, "диких гусей" и прочего хлама не было... А в Сомали всё как было 40 лет назад, так и осталось..
    Вот только турков там не было. Ща турки придут и всё разрулят. Эрдоган хорошо учится у Америки сначала нос сунуть, куда не просят, а потом хвостом вперёд потихоньку уползти...
    Zoldat_A
    1. Александр романов Сегодня, 15:25
      Цитата: Zoldat_A
      . А в Сомали всё как было 40 лет назад, так и осталось..

      В Сомали было ,более менее спокоино,пока туда не полез Буш наводить демократию
      Александр романов
      1. Zoldat_A Сегодня, 15:52
        Цитата: Александр романов
        В Сомали было ,более менее спокоино,пока туда не полез Буш наводить демократию

        Да, Александр, Буш, конечно, там накосорезил вообще как никто. Но по гамбургскому счёту там с конца 60-х спокойно не было. Вечно кто-то в кого-то стреляет, вечные блок-посты, человек с АК наперевес на улице - привычное явление. Не стану распространяться, когда и зачем я там был, но их "спокойствие" я своей шкуркой прочувствовал от души. И вечно там чьи-то инструкторы, и вечно там лысые, волосатые, бритые, бородатые - но явно не негры. Зато в камуфляже и непременно с американским оружием в руках. Говорят, правда, на всех языках мира. Не понравилось мне там ни фига, потому и был недолго. Пусть сами грызут друг друга... А теперь ещё и турки...
        Zoldat_A
  4. Комментарий был удален.
  5. Холуай Сегодня, 15:54
    Без турецких войск Катар быстро оккупируют...
    Холуай
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