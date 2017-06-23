18:53 23 июня

В Донбассе сбили беспилотник ОБСЕ

Беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине был подстрелен недалеко от станции Ясиноватая в Донбассе, заявил на брифинге заместитель главы миссии Александр Хуг.

В Донбассе сбили беспилотник ОБСЕ


Наблюдатели проводили патрулирование недалеко от станции Ясиноватая к северу от того района, где ранее было замечено тяжелое вооружение, которое находилось там в нарушение соглашений об его отводе. Недавно наш беспилотный летательный аппарат был подстрелен в этом же районе
— сказал Хуг, передает РИА Новости .


При этом он не назвал точную дату, когда произошел инцидент.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что членам патруля Специальной мониторинговой миссии на посту на подконтрольной самопровозглашенной ДНР станции Ясиноватая угрожали оружием. Несколько мужчин в военной форме с закрытыми лицами, предположительно, стреляли в направлении машин патруля, пытались разбить окна, наставляли на членов патруля оружие. Киев обвинил в нападении ополченцев. Власти ДНР заявили, что задержали нападавших. При этом в ДНР заявили, что нападение носит заказной характер, и обвинили в его организации украинские спецслужбы.


Использованы фотографии: https://nahnews.org/
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Комментарии 27

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  1. kefan Сегодня, 16:57
    Сбили и правильно сделали, все равно от этой ОБСЕ один только вред ЛДНР.
    kefan
    1. Zibelew Сегодня, 17:00
      При входе в воздушное пространство Украины даже гуси выполняют противозенитный маневр fellow
      Кстати нашел интересную информацию
      Как сообщил вице-спикер сената Юрий Воробьёв на заседании Комитета общественной поддержки жителей юго-востока Украины, в марте Совет Федерации проведёт конференцию о судьбе российского культурного пространства, на которой вопрос существования ДНР и ЛНР будет поставлен ребром. «Путь к сближению народов России и Украины будет длинным и сложным», - отметил сенатор, но тут же оговорился: «Я не говорю про Донбасс». Что же, вопрос о статусе Донецка и Луганска решится до выборов президента России? Собственно, Америку Воробьёв не открыл: о том, что Кремль может окончательно определиться касательно народных республик до президентских выборов, неоднократно сообщали хорошо информированные киевские эксперты, близкие к власти, в частности, политологи Вадим Карасёв и Андрей Ермолаев. При этом Карасёв полагает, что Москва «не присоединит Донбасс, но признает его независимый статус». В свою очередь, Ермолаев считает, что окончательное решение в Кремле пока не приняли, и республики с одинаковой степенью вероятности могут и «воссоединить с Россией», и признать их независимость от Украины. Но, так или иначе, пребывать в подвешенном состоянии республикам предстоит в худшем случае до весны следующего года.


      Источник: https://versia.ru/sudba-dnr-i-lnr-okonchatelno-op
      redelitsya-do-prezidentskix-vyborov-v-rossii
      Zibelew
    2. Pirogov Сегодня, 17:04
      Цитата: kefan
      Сбили и правильно сделали, все равно от этой ОБСЕ один только вред ЛДНР.

      Я бы назвал ОБСЕ , западным шпионом.
      Pirogov
      1. kefan Сегодня, 17:32
        А так оно по сути и есть, тут даже сомневаться нечего.
        kefan
      2. Venceremos Сегодня, 18:17
        Цитата: Pirogov
        Я бы назвал ОБСЕ , западным шпионом.

        А каким шпионам им ещё быть ?
        Venceremos
    3. сибиралт Сегодня, 17:10
      А зачем слепым беспилотник, если не для разведки ВСУ? belay
      сибиралт
      1. Venceremos Сегодня, 17:56
        В Донбассе сбили беспилотник ОБСЕ

        Не смеют крылья чёрные над Родиной летать...
        Venceremos
  2. iliitchitch Сегодня, 16:59
    Кто сбил , когда сбил ... Брехло .
    iliitchitch
    1. Logall Сегодня, 17:03
      [/quote]При этом он не назвал точную дату, когда произошел инцидент.[quote]

      Брешут. Совсем совесть продали. Америкосы скупили ОБСЕ с потрохами...
      Logall
      1. п-к Опарышев Сегодня, 17:18
        Скупили?А кто же эту бсе создал?
        п-к Опарышев
    2. Venceremos Сегодня, 18:00
      Цитата: iliitchitch
      Кто сбил , когда сбил ...

      Снайпер ВСУ «снял» БПЛА Донбасса одним выстрелом из винтовки Драгунова...
      Источник: https://politexpert.net/46109-snaiper-vsu-snyal-b
      pla-donbassa-odnim-vystrelom-iz-vintovki-dragunov
      a
      Venceremos
      1. Екатерина II Сегодня, 18:30
        Цитата: Venceremos
        Снайпер ВСУ «снял» БПЛА Донбасса одним выстрелом из винтовки Драгунова...

        После того как сбитый квадрокоптер нашли, ВСУ выяснили, что летательный аппарат принадлежит батальону ополченцев «Призрак», и данный БПЛА неоднократно появлялся на украинской территории для ведении съемок важной автотрассы и корректировки минометного огня.
        БПЛА ОБСЕ легко распознаваемы и после сбития.
        Я насчет сбития снайперской винтовкой сомневаюсь..либо удачливый стрелок, либо цель была неподвижна.
        Екатерина II
  3. APASUS Сегодня, 17:16
    Интересно!
    Вот тема с тем что БПЛА ОБСЕ самосбился над Донбассом не прокатывает ,а вот то что в Одессе люди самовозгорелись прокатывает.
    Парадокс!?
    APASUS
    1. МПК105 Сегодня, 17:19
      Да уже не парадокс-закономерность...
      МПК105
    2. Соломон Кейн Сегодня, 17:21
      Немного не в тему. Никто не слышал о пуске ракет с 300-го в Сирии?
      Вестник Дамаска‏
      @NovostiDamask
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      Несколько сирийских источников сообщают о пусках С-300 из района Тартуса в сторону Средиземного моря.
      Соломон Кейн
      1. Logall Сегодня, 17:30
        Тартус, 22 июня. По данным сирийских источников российские военные в Тартусе совершили запуск ракеты комплекса С-300 в направлении акватории Средиземного моря.

        Местные источники получили информацию о том, что российские силы ПВО в Сирии, базирующиеся в пункте материально-технического обеспечения ВМФ РФ, выполнили запуск ракеты С-300 по «неизвестной цели» над Средиземным морем.
        Остальное пока не известно...
        Logall
        1. Соломон Кейн Сегодня, 17:31
          Может беспилотник ?
          Соломон Кейн
          1. Logall Сегодня, 17:35
            Ага! Беспилотник ОБСЕ ...
            Это мы забили...?
            Logall
            1. Соломон Кейн Сегодня, 17:42
              Далековато будет.......
              Соломон Кейн
              1. Logall Сегодня, 17:50
                Европе самое то. А евроСМИ подхватят
                Logall
    3. Владыка Ситх Сегодня, 17:49
      Та ВСУ регулярно ложат на пузо БЛА свои, ОБСЕ и наши.
      Владыка Ситх
      1. Venceremos Сегодня, 18:06
        Цитата: Владыка Ситх
        Та ВСУ регулярно ложат на пузо БЛА свои, ОБСЕ и наши.

        А мы,что,лучше ? Взаимодействия меж подразделениями,как и связи,никакого...
        Вот и шмаляем, во всё, что гудит над головой.

        Ситх,говорить нужно правду,а не часть правды,которая хуже лжи.
        Venceremos
        1. Владыка Ситх Сегодня, 18:19
          А в чем моя часть правды? Если БОА с той стороны, то во все шмаляем, если БЛА наш ушел по одному маршруту, а возвращается по другому, тоже скорее всего собьют наши.
          Владыка Ситх
          1. Venceremos Сегодня, 18:28
            Цитата: Владыка Ситх
            А в чем моя часть правды?

            Как минимум в НЕДОСКАЗАННОСТИ.
            Писал ведь тебе в "личку",что ТОЧНЕЕ быть нужно. Описываешь ведь то,что на Родине происходит,а не где нибудь в Бангладеш.
            Помнишь,свою вольную или не вольную ошибку с датировкой полётов укролюфтваффе в аэропорту ? Какое,в результате "описки", мнение должно сложится у не очень искушённого читателя ?
            На тебя ведь некоторые здесь буквально молятся,а ты так лажаешь(лагаешь ?)...
            Venceremos
  4. Mavrikiy Сегодня, 17:32
    Сунулся - получи. Конечно, Всегда советовал, с прововоротом..Глыбже доходит. А не мог.....ПО-ЭТОМУ старайся. (Москва за нами)
    Mavrikiy
  5. avg-mgn Сегодня, 17:54
    Статья - ни о чем. Из других публикаций по теме тоже невозможно понять ни кем сбит, ни где упал, пишут об обстрелах еще одного БПЛА и снова без конкретики. В общем все шито белыми нитками.
    avg-mgn
  6. Екатерина II Сегодня, 18:33
    Несмотря на маркировку-БПЛА теперь любой в зоне боевых действий подвержен огню двух сторон.
    Думаю даже установить не удастся кто сбил(разве что косвенно)
    ну в информационной дуэли это всегда будет соперник.
    Екатерина II
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