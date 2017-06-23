В Донбассе сбили беспилотник ОБСЕ

Наблюдатели проводили патрулирование недалеко от станции Ясиноватая к северу от того района, где ранее было замечено тяжелое вооружение, которое находилось там в нарушение соглашений об его отводе. Недавно наш беспилотный летательный аппарат был подстрелен в этом же районе

Беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине был подстрелен недалеко от станции Ясиноватая в Донбассе, заявил на брифинге заместитель главы миссии Александр Хуг.— сказал Хуг, передает РИА Новости При этом он не назвал точную дату, когда произошел инцидент.Ранее в ОБСЕ сообщили, что членам патруля Специальной мониторинговой миссии на посту на подконтрольной самопровозглашенной ДНР станции Ясиноватая угрожали оружием. Несколько мужчин в военной форме с закрытыми лицами, предположительно, стреляли в направлении машин патруля, пытались разбить окна, наставляли на членов патруля оружие. Киев обвинил в нападении ополченцев. Власти ДНР заявили, что задержали нападавших. При этом в ДНР заявили, что нападение носит заказной характер, и обвинили в его организации украинские спецслужбы.