18:53 23 июня

Полторак: Украина намерена усилить группировку войск на юге Одесской области

Руководство Украины планирует увеличить группировку Вооруженных сил Украины в Одесской области с одновременным созданием необходимой материально-технической базы, заявил министр обороны Степан Полторак.

Полторак: Украина намерена усилить группировку войск на юге Одесской области


Предыдущим военно-политическим руководством принимались решения, в результате которых у нас практически не осталось военных частей в этом регионе. В наших планах - увеличить эту группировку, создать инфраструктуру и необходимую материально-техническую базу. Уже сегодня у нас есть военная часть в Болграде, сформированы военные части в Сарате, будет развернута военная комендатура в Арцизе
- сказал С.Полторак во время рабочей поездки в Одесский гарнизон в пятницу, передает "Интерфакс-АВН" сообщение пресс-службы Минобороны Украины.


Министр обороны Украины добавил, что там, где армия, там - развитие региона. Но прежде всего, это залог безопасности и территориальной целостности Украины.

Использованы фотографии: http://sharij.net/
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Комментарии 15

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  1. tiredwithall Сегодня, 17:43
    Усиливается оккупация Новороссии по частям. Неуютно марионеткам.
    tiredwithall
    1. Владимир16 Сегодня, 17:51
      Даёшь русскую Одессу! Даешь возврат русских земель! Ура!!!!!
      Владимир16
    2. сибиралт Сегодня, 18:00
      Три по пол литра начнет наступление в направлении юго-север. laughing А что с него взять. Флэшка порошенковская.
      сибиралт
      1. Чёрный Сегодня, 18:03
        Полторашка , что рожей , что формой похож на вертухая херсонской пересыльной тюрьмы laughing
        Чёрный
        1. Владимир16 Сегодня, 18:37
          Цитата: Чёрный
          похож на вертухая херсонской пересыльной тюрьмы

          Не обижайте наших ВВ-шников. soldier
          Эта морда - проевропейская. На парад педерастов видимо приготовился. Одним словом петух. Ему кукарекать, а не охранять. На фуражке крест фашистский. В очко ему его запихнуть. Падла продажная. angry negative
          Владимир16
  2. Pirogov Сегодня, 17:43
    А кто Одессу защитит от иди.ота Полторака ?
    Pirogov
    1. Чёрный Сегодня, 17:50
      Ну теперь почта в Одесской области заработает в три смены, а у жителей будут пропадать ворота и батареи wassat
      Чёрный
  3. vch Сегодня, 17:44
    Опять пустые хотелки...... Особенно улыбнуло про "создание материально-технической базы"...... Вояки блин!
    vch
  4. Злой543 Сегодня, 17:45
    Министр обороны Украины добавил, что там, где армия, там - развитие региона. Но прежде всего, это залог безопасности и территориальной целостности Украины.

    Да ладно.. Писяете морского десанта с Крыма, а то развитие какое то придумали
    Злой543
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 17:48
    Полторак: Украина намерена усилить группировку войск на юге Одесской областиЭто-в смысле на дне Чёрного моря? belay
    ВЕРЕСК
  6. DOCTOR ZLO Сегодня, 18:16
    Правильное решение МБр., артиллерийский полк обороны побережья и 2-3 нацбата не помешают, да и вертолеты ПЛО они вроде успели вывезти из Крыма в 2014 г., на Азовском море им делать нечего.
    137-й отдельный батальон морской пехоты (Одесская область). Новодел от 2015 года.
    Батальоны морской пехоты имеют на вооружении БМП-1, БТР-60 и артиллерию в виде Д-30, которых на складах хранения на Украине достаточно.

    https://topwar.ru/114391-vooruzhennye-sily-ukrain
    y-segodnya-razmyshleniya-nad-ciframi.html
    18-й батальон территориальной обороны «Одесса»

    https://www.wikiplanet.click/enciclopedia/ru/18-%
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    19 октября 2016 года заявлено о завершении формирования 45-й отдельной десантно-штурмовой бригады (г. Болград), сфомированной исключительно из контрактников.
    https://www.wikiplanet.click/enciclopedia/ru/%D0%
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    В Одесской области отстраивают военные базы


    http://ivasi.news/ivasi-top/v-odesskoy-oblasti-ot
    straivayut-voennyie-bazyi-foto/
    Получается сейчас в Одесской области ВСУ располагает только легкопехотными подразделениями.
    DOCTOR ZLO
  7. Сергей 777 Сегодня, 18:18
    Перебросить под Одессу пару бригад можно, но не понятно зачем?
    Для организации четкой и эффективной обороны нужны не только сухопутные части!
    Как пво Украины с просроченными ракетами и плохо обученными расчетами прикроет эти войска? Никак.
    Могут ли войска опираться на поддержку армейской авиации, учитывая что от неё осталось за 25 лет? Не могут
    Ну и конечно же ещё множество элементарных проблем не преодолев которые армия будет просто балластом где бы вы её громогласно не размещали.
    Сергей 777
  8. kefan Сегодня, 18:25
    Полторак, Одесса - русский город!
    kefan
  9. Екатерина II Сегодня, 18:26
    давно пора...особенно усилиться на Дунае и в Бессарабии.
    Тем более самая большая область на стыке интересов(и довольно малолюдная-из 2 млн половина живет в областном центре)
    Екатерина II
  10. ded100 Сегодня, 18:40
    Руководство Украины планирует увеличить группировку Вооруженных сил Украины в Одесской области с одновременным созданием необходимой материально-технической базы, заявил министр обороны Степан Полторак.

    Вот групировка никого не интерисует а материально-технической базы разворовать это да!Степка чем хуже других? wassat
    ded100
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