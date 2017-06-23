Полторак: Украина намерена усилить группировку войск на юге Одесской области

Предыдущим военно-политическим руководством принимались решения, в результате которых у нас практически не осталось военных частей в этом регионе. В наших планах - увеличить эту группировку, создать инфраструктуру и необходимую материально-техническую базу. Уже сегодня у нас есть военная часть в Болграде, сформированы военные части в Сарате, будет развернута военная комендатура в Арцизе

Руководство Украины планирует увеличить группировку Вооруженных сил Украины в Одесской области с одновременным созданием необходимой материально-технической базы, заявил министр обороны Степан Полторак.- сказал С.Полторак во время рабочей поездки в Одесский гарнизон в пятницу, передает "Интерфакс-АВН" сообщение пресс-службы Минобороны Украины.Министр обороны Украины добавил, что там, где армия, там - развитие региона. Но прежде всего, это залог безопасности и территориальной целостности Украины.