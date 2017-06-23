Минобороны опубликовало показатели деятельности ВС РФ за неделю
Министерство обороны РФ опубликовало на своей странице в сети "Facebook" ключевые показатели деятельности Вооруженных Сил РФ за неделю.
В сообщении, в частности говорится, что за неделю принято на вооружение и отправлено в войска более 20 современных танков Т-72Б3, а также свыше 200 автомобилей и боевых бронированных машин.
На военную службу по контракту за неделю поступило 1 129 человек, а в рамках весенней призывной кампании в войска уже отправлено свыше 58 тыс. призывников.
При этом для комплектования 12 научных рот, действующих в ВС РФ, прошли отбор более 550 студентов высших учебных заведений, а в 4 спортивные роты военных округов отобрано более 200 призывников.
Объем воинских перевозок за неделю превысил 35 тысяч тонн — воинскими эшелонами и самолетами ВТА перевезено свыше 8 тысяч военнослужащих и более 500 единиц техники.
Постоянным жильем в течение недели обеспечено 224 военнослужащих – 51 очередник получил квартиру, а 173 военнослужаших – жилищную субсидию. Служебным жильем за это время обеспечен 571 человек.
Интенсивность воздушной разведки вдоль государственной границы Российской Федерации в сравнению прошлой неделей не изменилась. Всего вскрыты полеты 23 летательных аппаратов, в т.ч. 3 американских БЛА. Дежурными силами ВКС России по противовоздушной обороне выполнено 14 подъемов истребителей. Нарушений использования воздушного пространства не допущено.
Самолетами командования Дальней авиации (два стратегических ракетоносца Ту-160) совершен полет на воздушное патрулирование над акваторией Балтийского моря. Цели патрулирования достигнуты.
Для патрульного сопровождения ракетоносцев привлекались три пары истребителей Су-27 и самолет радиолокационного дозора и наблюдения А-50.
В рамках выполнения международного договора по Открытому небу выполнен 1 наблюдательный полет совместной миссии Италии и США над территорией России и 2 наблюдательных полета российских экспертов над территориями Великобритании и США.
Наблюдательный полет совместной миссии США и Украины над территорией РФ на американском самолете OC-135B был отменен американской стороной в связи с неисправностью летательного аппарата.
В сообщении, в частности говорится, что за неделю принято на вооружение и отправлено в войска более 20 современных танков Т-72Б3, а также свыше 200 автомобилей и боевых бронированных машин.
На военную службу по контракту за неделю поступило 1 129 человек, а в рамках весенней призывной кампании в войска уже отправлено свыше 58 тыс. призывников.
При этом для комплектования 12 научных рот, действующих в ВС РФ, прошли отбор более 550 студентов высших учебных заведений, а в 4 спортивные роты военных округов отобрано более 200 призывников.
Объем воинских перевозок за неделю превысил 35 тысяч тонн — воинскими эшелонами и самолетами ВТА перевезено свыше 8 тысяч военнослужащих и более 500 единиц техники.
Постоянным жильем в течение недели обеспечено 224 военнослужащих – 51 очередник получил квартиру, а 173 военнослужаших – жилищную субсидию. Служебным жильем за это время обеспечен 571 человек.
Интенсивность воздушной разведки вдоль государственной границы Российской Федерации в сравнению прошлой неделей не изменилась. Всего вскрыты полеты 23 летательных аппаратов, в т.ч. 3 американских БЛА. Дежурными силами ВКС России по противовоздушной обороне выполнено 14 подъемов истребителей. Нарушений использования воздушного пространства не допущено.
Самолетами командования Дальней авиации (два стратегических ракетоносца Ту-160) совершен полет на воздушное патрулирование над акваторией Балтийского моря. Цели патрулирования достигнуты.
Для патрульного сопровождения ракетоносцев привлекались три пары истребителей Су-27 и самолет радиолокационного дозора и наблюдения А-50.
В рамках выполнения международного договора по Открытому небу выполнен 1 наблюдательный полет совместной миссии Италии и США над территорией России и 2 наблюдательных полета российских экспертов над территориями Великобритании и США.
Наблюдательный полет совместной миссии США и Украины над территорией РФ на американском самолете OC-135B был отменен американской стороной в связи с неисправностью летательного аппарата.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/1492252324350852/photos/1889811354594945/
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