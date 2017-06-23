Чемпионат профмастерства ОАК как вариант популяризации рабочих профессий
В Ульяновске завершился третий открытый чемпионат Объединённой авиастроительной корпорации профмастерства по стандартам WorldSkills Russia. Чемпионат позволяет наиболее талантливым представителям различных рабочих профессий, задействованных в авиационной сфере, проявить своё мастерство, умения и навыки. Пресс-служба "Сухого" сообщает о том, что победителями конкурса стали представители авиазавода из Комсомольска-на-Амуре.
Заявление пресс-службы компании "Сухой":
В компетенции «Монтаж электрооборудования летательных аппаратов» победу одержала монтажник электрооборудования Ксения Обливанцева. В компетенции «Производственная сборка изделий авиационной техники» сборщик-клепальщик Евгений Дьяченко занял призовое 3-е место, а сборщик-клепальщик Олег Забильский — 4-е место.
Ксения Обливанцева примет участие в IV Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech — 2017, который пройдёт этой осенью в Екатеринбурге.
За победу в Третьем открытом чемпионате ОАК боролись специалисты и рабочие из 11 регионов России — представители крупнейших авиационных заводов из Комсомольска-на-Амуре, Ульяновска, Воронежа, Новосибирска, Иркутска, Казани и других городов. Соревнования проходили по восьми компетенциям: фрезерные работы на станках с ЧПУ; токарные работы на станках с ЧПУ; инженерная графика CAD; производственная сборка изделий авиационной техники; монтаж электрооборудования летательных аппаратов; обслуживание авиационной техники; компетенция JuniorSkills.
Подобного рода чемпионаты профессионального мастерства позволяют не только выявлять лучшие рабочие кадры в различных отраслях деятельности, но и осуществлять популяризацию именно рабочих профессий, что особенно актуально в нынешних условиях. Перенасыщение рынка труда недоученными юристами и псевдоэкономистами отмечается давно, а вот шаги по популяризации рабочих профессий стали осуществляться только с недавних пор.
Заявление пресс-службы компании "Сухой":
В компетенции «Монтаж электрооборудования летательных аппаратов» победу одержала монтажник электрооборудования Ксения Обливанцева. В компетенции «Производственная сборка изделий авиационной техники» сборщик-клепальщик Евгений Дьяченко занял призовое 3-е место, а сборщик-клепальщик Олег Забильский — 4-е место.
Ксения Обливанцева примет участие в IV Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech — 2017, который пройдёт этой осенью в Екатеринбурге.
За победу в Третьем открытом чемпионате ОАК боролись специалисты и рабочие из 11 регионов России — представители крупнейших авиационных заводов из Комсомольска-на-Амуре, Ульяновска, Воронежа, Новосибирска, Иркутска, Казани и других городов. Соревнования проходили по восьми компетенциям: фрезерные работы на станках с ЧПУ; токарные работы на станках с ЧПУ; инженерная графика CAD; производственная сборка изделий авиационной техники; монтаж электрооборудования летательных аппаратов; обслуживание авиационной техники; компетенция JuniorSkills.
Подобного рода чемпионаты профессионального мастерства позволяют не только выявлять лучшие рабочие кадры в различных отраслях деятельности, но и осуществлять популяризацию именно рабочих профессий, что особенно актуально в нынешних условиях. Перенасыщение рынка труда недоученными юристами и псевдоэкономистами отмечается давно, а вот шаги по популяризации рабочих профессий стали осуществляться только с недавних пор.
Использованы фотографии: http://www.sukhoi.org
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