18:53 23 июня

Чемпионат профмастерства ОАК как вариант популяризации рабочих профессий

В Ульяновске завершился третий открытый чемпионат Объединённой авиастроительной корпорации профмастерства по стандартам WorldSkills Russia. Чемпионат позволяет наиболее талантливым представителям различных рабочих профессий, задействованных в авиационной сфере, проявить своё мастерство, умения и навыки. Пресс-служба "Сухого" сообщает о том, что победителями конкурса стали представители авиазавода из Комсомольска-на-Амуре.

Заявление пресс-службы компании "Сухой":
В компетенции «Монтаж электрооборудования летательных аппаратов» победу одержала монтажник электрооборудования Ксения Обливанцева. В компетенции «Производственная сборка изделий авиационной техники» сборщик-клепальщик Евгений Дьяченко занял призовое 3-е место, а сборщик-клепальщик Олег Забильский — 4-е место.

Ксения Обливанцева примет участие в IV Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech — 2017, который пройдёт этой осенью в Екатеринбурге.


За победу в Третьем открытом чемпионате ОАК боролись специалисты и рабочие из 11 регионов России — представители крупнейших авиационных заводов из Комсомольска-на-Амуре, Ульяновска, Воронежа, Новосибирска, Иркутска, Казани и других городов. Соревнования проходили по восьми компетенциям: фрезерные работы на станках с ЧПУ; токарные работы на станках с ЧПУ; инженерная графика CAD; производственная сборка изделий авиационной техники; монтаж электрооборудования летательных аппаратов; обслуживание авиационной техники; компетенция JuniorSkills.

Чемпионат профмастерства ОАК как вариант популяризации рабочих профессий




Подобного рода чемпионаты профессионального мастерства позволяют не только выявлять лучшие рабочие кадры в различных отраслях деятельности, но и осуществлять популяризацию именно рабочих профессий, что особенно актуально в нынешних условиях. Перенасыщение рынка труда недоученными юристами и псевдоэкономистами отмечается давно, а вот шаги по популяризации рабочих профессий стали осуществляться только с недавних пор.

Использованы фотографии: http://www.sukhoi.org
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Комментарии 4

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:13
    Чемпионат профмастерства ОАК как вариант популяризации рабочих профессий
    Неужели?!!! Вспомнили.А как же "Ха , ха.Гы ,гы .И пусть они у нас работают???? я, про гасторбайтеров" Неужели свои российские рабочие понадобились??? Каждый кто говорит про необходимость иностранной рабочей силы в России враг или глупец ! Ненавидящий свой народ.Любой кто заменяет своих граждан под любым предлогом это враг , коррупционер или бестолочь. Нет никакого оправдания ,лишать дохода свой народ.
    А , партийным лидерам страны, хоть немного мозгами по этому поводу подумать нужно.
    Наблюдатель2014
    1. dauria Сегодня, 18:32
      . Нет никакого оправдания ,лишать дохода свой народ.


      в профкоме расскажите всё это... Там Вам сочувственно кивнут и ...поржут над Вами . Зараза .... в 1987-м в г. Арсеньев я глядел, как пожилая тётка в респираторе красила нитрокраской мой Ми-24 . И зарплата у неё была примерно моя со всеми " северными" надбавками. Тогда я хоть понимал, на кой чёрт нужна моя работа.
      dauria
    2. сибиралт Сегодня, 18:34
      Чемпионам - виват! Однако, интересно узнать разницу их зарплат с зарплатами "эффективных" манагеров на их же производствах. А еще лучше увидеть соревнование этих манагеров
      друг с другом. Вот это было бы шоу на всю Россию laughing
      сибиралт
  2. Чёрный Сегодня, 18:13
    Самый лучший вариант популяризации рабочей профессии - достойная зарплата
    Чёрный
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