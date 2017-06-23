Украина обжаловала решение Лондонского суда по долгу перед Россией
Министерство финансов Украины в пятницу направило в суд необходимые документы для инициирования апелляционного обжалования решения суда от 29 марта относительно еврооблигаций на $3 млрд, находящихся в собственности РФ, говорится в сообщении на сайте украинского Минфина, передает "Интерфакс" .
Украина уверена в аргументах апелляции и в выигрыше в апелляционном суде в соответствующий срок - отмечает Минфин.
По данным ведомства, слушания по апелляции предварительно назначены на вторую половину января 2018 года.
Как сообщалось ранее, Высокий суд Лондона 29 марта 2017 года по результатам рассмотрения ходатайства РФ о рассмотрении иска к Украине в ускоренном порядке принял решение о том, что Украина обязана выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций в сумме $3 млрд и начисленные проценты, говорится в пресс-релизе Минфина РФ.
Украина 27 мая подала в Высокий суд Англии возражения против иска, в которых она указывала, что договор о заимствовании, заключенный в декабре 2013 года, является недействительным и не подлежит принудительному исполнению по ряду причин, среди которых нарушение внутреннего законодательства и установленных украинскими нормативными актами процедур при выпуске еврооблигаций на $3 млрд, а также "давление со стороны РФ в течение всего 2013 года с целью не допустить заключения Украиной соглашения об ассоциации с ЕС". 28 июля Россия подала ходатайство о вынесении решения в отношении облигаций Украины, принадлежащих РФ, в ускоренном порядке.
Украина уверена в аргументах апелляции и в выигрыше в апелляционном суде в соответствующий срок - отмечает Минфин.
По данным ведомства, слушания по апелляции предварительно назначены на вторую половину января 2018 года.
Как сообщалось ранее, Высокий суд Лондона 29 марта 2017 года по результатам рассмотрения ходатайства РФ о рассмотрении иска к Украине в ускоренном порядке принял решение о том, что Украина обязана выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций в сумме $3 млрд и начисленные проценты, говорится в пресс-релизе Минфина РФ.
Украина 27 мая подала в Высокий суд Англии возражения против иска, в которых она указывала, что договор о заимствовании, заключенный в декабре 2013 года, является недействительным и не подлежит принудительному исполнению по ряду причин, среди которых нарушение внутреннего законодательства и установленных украинскими нормативными актами процедур при выпуске еврооблигаций на $3 млрд, а также "давление со стороны РФ в течение всего 2013 года с целью не допустить заключения Украиной соглашения об ассоциации с ЕС". 28 июля Россия подала ходатайство о вынесении решения в отношении облигаций Украины, принадлежащих РФ, в ускоренном порядке.
Использованы фотографии: http://orenpolit.ru/
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