20:59 23 июня

Украина обжаловала решение Лондонского суда по долгу перед Россией

Министерство финансов Украины в пятницу направило в суд необходимые документы для инициирования апелляционного обжалования решения суда от 29 марта относительно еврооблигаций на $3 млрд, находящихся в собственности РФ, говорится в сообщении на сайте украинского Минфина, передает "Интерфакс" .

Украина уверена в аргументах апелляции и в выигрыше в апелляционном суде в соответствующий срок - отмечает Минфин.

По данным ведомства, слушания по апелляции предварительно назначены на вторую половину января 2018 года.




Как сообщалось ранее, Высокий суд Лондона 29 марта 2017 года по результатам рассмотрения ходатайства РФ о рассмотрении иска к Украине в ускоренном порядке принял решение о том, что Украина обязана выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций в сумме $3 млрд и начисленные проценты, говорится в пресс-релизе Минфина РФ.

Украина 27 мая подала в Высокий суд Англии возражения против иска, в которых она указывала, что договор о заимствовании, заключенный в декабре 2013 года, является недействительным и не подлежит принудительному исполнению по ряду причин, среди которых нарушение внутреннего законодательства и установленных украинскими нормативными актами процедур при выпуске еврооблигаций на $3 млрд, а также "давление со стороны РФ в течение всего 2013 года с целью не допустить заключения Украиной соглашения об ассоциации с ЕС". 28 июля Россия подала ходатайство о вынесении решения в отношении облигаций Украины, принадлежащих РФ, в ускоренном порядке.

Использованы фотографии: http://orenpolit.ru/
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Комментарии 51

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  1. За Родину , мать вашу )) Сегодня, 19:13
    Так хочется узнать- как можно и денег взять в долг - и не возвратить- неужели есть такой способ? Я весь в нетерпении))) .
    За Родину , мать вашу ))
    1. Владимирец Сегодня, 19:15
      Цитата: За Родину , мать вашу ))
      как можно и денег взять в долг - и не возвратить- неужели есть такой способ? Я весь в нетерпении))) .

      Легко, меняете флаг в сообщении и, вуаля, Вы никому ничего не должны. yes
      Владимирец
      1. Tusv Сегодня, 19:22
        Цитата: Владимирец
        Легко, меняете флаг в сообщении и, вуаля, Вы никому ничего не должны.

        Щаз, вы только смените коллектора
        Tusv
        1. Владимирец Сегодня, 19:24
          Цитата: Tusv
          вы только смените коллектора

          Опять засада. recourse
          Владимирец
          1. Tusv Сегодня, 19:33
            Цитата: Владимирец
            Опять засада

            А Вы думали, что interfax международное агенство новостей? bully
            Tusv
            1. Владимирец Сегодня, 19:34
              Цитата: Tusv
              А Вы думали, что interfax международное агенство новостей?

              Нет, я думал, что полностью независимых СМИ нет вообще. yes
              Владимирец
              1. Tusv Сегодня, 19:38
                Цитата: Владимирец
                Нет, я думал, что полностью независимых СМИ нет вообще.

                Так то это ни разу не СМИ, а база должников
                Tusv
                1. Владимирец Сегодня, 19:40
                  Цитата: Tusv
                  а база должников

                  Мы сейчас спорим, отдаст ли Украина долг? what Нет, не отдаст, более того, вангую, через энное количество лет, когда отношения придут в норму, а они придут, долг будет списан. yes
                  Владимирец
                  1. Pirogov Сегодня, 20:29
                    Цитата: Владимирец
                    Мы сейчас спорим, отдаст ли Украина долг? what Нет, не отдаст, более того, вангую, через энное количество лет, когда отношения придут в норму, а они придут, долг будет списан.

                    Может Вы и правы . Но что я могу сказать нынешняя киевская власть ,точно не чего не отдаст.
                    Pirogov
                    1. Владимирец Сегодня, 20:34
                      Цитата: Pirogov
                      Но что я могу сказать нынешняя киевская власть ,точно не чего не отдаст.

                      В этом я с Вами полностью согласен.
                      Владимирец
              2. СРЦ П-15 Сегодня, 19:39
                По данным ведомства, слушания по апелляции предварительно назначены на вторую половину января 2018 года.

                А чего же не на вторую половину 21 века? belay Или это опять Лондонский суд в "ускоренном порядке"?
                СРЦ П-15
                1. Владимирец Сегодня, 19:42
                  Цитата: СРЦ П-15
                  А чего же не на вторую половину 21 века?

                  На вторую половину 21 века назначено слушание ацтеков против испанцев.
                  Владимирец
                  1. СРЦ П-15 Сегодня, 19:48
                    Цитата: Владимирец
                    На вторую половину 21 века назначено слушание ацтеков против испанцев.

                    Какие ацтеки, Вы что! Это же великие у.к.р.ы! yes
                    СРЦ П-15
                    1. Svarog51 Сегодня, 20:09
                      Вот это да! Всю вторую половину 21 века
                      великие у.к.р.ы!
                      внимание Высокого суда Лондона арендовали. good Пожелаю им дожить до мероприятия, если смогут. wassat
                      Svarog51
                      1. cniza Сегодня, 20:34
                        Они могут все , правда только в мечтах , ну может быть ещё во сне.
                        cniza
    2. НасРать Сегодня, 19:32
      Цитата: За Родину , мать вашу ))
      Так хочется узнать- как можно и денег взять в долг - и не возвратить- неужели есть такой способ? Я весь в нетерпении))) .

      Как как, да вот так:


      Многие комрады гордятся этим! wassat И жаждут ещё кому нибудь выдать денежек, за будь здоров!! wassat Умом Россию не понять!!!!

      А гражданам своей страны огромный хрен, ни кому не скостит и пол процента, всё до копеечки взыщет!
      НасРать
      1. За Родину , мать вашу )) Сегодня, 19:47
        Спасибо за совет, но я не хотел бы стать ни Кубой , ни Ираком ни тем более Афганистаном. Стать северной кореей - да ни за какие деньги , лучше я бедным останусь laughing
        За Родину , мать вашу ))
      2. Владимирец Сегодня, 20:07
        Цитата: НасРать
        Многие комрады гордятся этим! И жаждут ещё кому нибудь выдать денежек, за будь здоров!! Умом Россию не понять!!!!

        Немного передёргиваете, во времена СССР оказывалась "помощь", в большинстве своем, а здесь чисто "кристальные", "непорочные" и "святые" капиталистические отношения, причем, по всем законам дико... цивилизованного Запада.
        Владимирец
      3. Владимир 38 Сегодня, 20:41
        У вас не совсем точная информация, тут еще должна быть украина, за которую мы закрыли долги в сумме 30 лярдов зеленых и дали правтельству Януковича 11 лярдов, тоже зеленых и того, 41 лярд. А в целом учитывая и все постсоветские страны, мы простили/нас кинули, на 250 лярдов зеленых
        Цитата: НасРать
        Многие комрады гордятся этим! И жаждут ещё кому нибудь выдать денежек, за будь здоров!! Умом Россию не понять!!!!
        А гражданам своей страны огромный хрен, ни кому не скостит и пол процента, всё до копеечки взыщет!
        Владимир 38
    3. pjastolov Сегодня, 20:09
      судеб практика строится на прецедентах, нас есть представительства скакуасовских банков laughing жду с нетерпением - вот тут то мне масть и попрет good
      pjastolov
      1. cniza Сегодня, 20:35
        К сожалению , но в России нет прецедентной судебной практики , увы.
        cniza
        1. pjastolov Сегодня, 20:53
          таки мы через лАндон laughing
          pjastolov
    4. Владимир 38 Сегодня, 20:37
      Цитата: За Родину , мать вашу ))
      Так хочется узнать- как можно и денег взять в долг - и не возвратить- неужели есть такой способ? Я весь в нетерпении))) .

      Есть, кидалово называется, нас уже на 250 лярдов кинули, украина хочет продолжить традицию. Но надеюсь, что в итоге по суслам получит. Что то, не слышал я, что бы сша кто то кинул. Ура патриоты, вы наверняка данными фактами обладаете, просветите.
      Владимир 38
  2. сибиралт Сегодня, 19:13
    Да пусть жалуются, а проценты тикают. Перед смертью не надышишься.
    сибиралт
    1. Tusv Сегодня, 19:26
      Цитата: сибиралт
      Да пусть жалуются, а проценты тикают

      Увы.Тик так останавливается на время судебного заседания. Но сейчас точно счетчик включен
      Tusv
  3. Zibelew Сегодня, 19:13
    Гордый характер не позволяет им отдавать деньги, взятые в долг
    Zibelew
    1. Чёрный Сегодня, 19:16
      Цитата: Zibelew
      Гордый характер не позволяет им отдавать деньги, взятые в долг

      Особенно если их уже разворовали...
      Чёрный
  4. Сергей 777 Сегодня, 19:14
    Вести с Украиной переговоры о возврате долгов, это как играть в покер без карт.
    Если у них денег нет, то их нет!!! request
    Сергей 777
    1. pjastolov Сегодня, 20:19
      Если у них денег нет, то их нет
      а почему не ответили словами медвежонка?
      pjastolov
  5. poquello Сегодня, 19:14
    нарушение внутреннего законодательства и установленных украинскими нормативными актами процедур

    дык с внутренними к внутренним, деньги то всё равно сожрали
    poquello
  6. Астория Сегодня, 19:19
    Редактору 10 лет? laughing Обжаловала или подала документы на обжалование crying
    Астория
    1. Соломон Кейн Сегодня, 19:37
      hi А Вы совершенно правы - инициировать процедуру апелляции, не есть сама процедура обжалования.
      Соломон Кейн
  7. Горный стрелок Сегодня, 19:20
    Затяжка времени - долг только растёт, и проценты, и издержки. Майдания проиграет аппеляцию - это ежу понятно. А дальше что? А дальше - дефолт. Неизбежный, как смерть. Майдания уже утомила всех. Ни одной задачи, что ей поставил гегемон - не выполнила, денег сожрала - уйму, и - пшик... wassat
    Горный стрелок
    1. Подрезчик Сегодня, 19:24
      Чем отдавать то будут, голодранцы? Евроинтеграцией?
      Подрезчик
      1. Svarog51 Сегодня, 20:17
        Саня, hi И ты тоже вопросы задаёшь. Ну "тяпница" же сегодня. А ты новый анекдот создал:
        -Где посыльный, что за водкой пошёл? К утру выяснили, что вся компания на месте. laughing good drinks
        Svarog51
        1. cniza Сегодня, 20:38
          И я тоже хочу питницы . hi drinks
          cniza
          1. Svarog51 Сегодня, 20:46
            Нет, Виктор, нам не суждено. Пока доберёмся или питница кончится или водка. lol
            Svarog51
            1. cniza Сегодня, 20:49
              А по пути никак , современные средства коммуникации помогут. laughing
              cniza
  8. ZAVal Сегодня, 19:27
    Для Киева это, в первую очередь, возможность отсрочить неудобный и практически уже неизбежный дефолт. Ну и за одно напомнить о себе, а то все стали забывать а "цэ вже зрада".
    Лондонский суд пошел вопреки себе самому разрешив Украине подать апелляцию на свое решение. В открытую указав на это как на возможность отсрочки возврата долга.
    ZAVal
  9. Dzafdet Сегодня, 19:29
    Цитата: Сергей 777
    Вести с Украиной переговоры о возврате долгов, это как играть в покер без карт.
    Если у них денег нет, то их нет!!! request

    Пара ракетно-ядерных ударов по Киеву и деньги сразу найдутся, а на вопли матрасников отвечать, что ничего личного, только бизнес... bully
    Dzafdet
  10. Spartanez300 Сегодня, 19:38

    долг есть долг .
    Spartanez300
    1. Сергей 777 Сегодня, 19:57
      Долг о черноморском флоте??? Это что ?
      Сергей 777
    2. Влад5307 Сегодня, 20:11
      Это выплаты авансом за аренду ВМБ в Крыму до госпереворота на Окраине!
      Влад5307
    3. Владимир 38 Сегодня, 20:44
      А куда делись 11 лярдов зеленых, которые Путин одолжил Януковичу?
      Цитата: Spartanez300
      долг есть долг .
      Владимир 38
  11. Влад5307 Сегодня, 20:10
    Европа не пойдет на разрушение европейской финансовой системы ради выгоды каких-то укропитекских бандитов, совершивших госпереворот. Тщетны надежды укрохунты, пытающейся присвоить чужие деньги! laughing
    Влад5307
  12. kefan Сегодня, 20:12
    Даже если и решение суда будет в пользу России, все равно плакали наши денюжки, эти же нищеброды их никогда не вернут.
    kefan
    1. pv1005 Сегодня, 20:34
      Цитата: kefan
      Даже если и решение суда будет в пользу России, все равно плакали наши денюжки, эти же нищеброды их никогда не вернут.

      Мы не гордые натурой (землями) возьмем.
      pv1005
  13. Лекс. Сегодня, 20:14
    В Ялте по запросу Украины в Интерпол задержан командир батальона ополчения Донецкой народной республики «Керчь» Вадим Погодин, заявил донбасский доброволец Иоанн Семенов. «В городе Ялта, республика Крым, 20 июня 2017 года по запросу Украины в Интерпол, МВД задержан, легендарный и боевой командир Батальона «Керчь», МО ДНР, Вадим Викторович Погодин, позывной - «Керчь», - написал Семенов в Facebook.









    Он утверждает, что Погодин не получил гражданство России и имеет украинский паспорт. В 2014 году во время воссоединения Крыма с Россией находился на территории полуострова, затем воевал в составе ополчения ДНР. Семенов заявил, что Украина «сфальсифицировала уголовные дела», чтобы арестовать Погодина.









    По данным Семенова, российский суд арестовал Погодина на 40 дней «для обеспечения возможности его выдачи … правоохранительным органам Украины». Сейчас командир батальона находится в изоляторе временного содержания в Симферополе Далее: https://news.rambler.ru/cis/37230409/?utm_content
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    Лекс.
  14. Yak28 Сегодня, 20:35
    Меня удивило,что суд Лондона принял честное и верное решение,это есть хорошо.Естественно что украина деньги не вернёт,поэтому можно взять себе Киев в счёт долга wink
    Yak28
  15. Svarog51 Сегодня, 20:43
    cniza,
    Мечты сбываются, только не у всех и не всегда, да и сны тоже. Пущай продолжают. laughing
    Svarog51
    1. cniza Сегодня, 20:47
      Серега , они и не останавливались , мечтают о ребенке , общаясь с женщиной по телефону. belay laughing
      cniza
  16. Комментарий был удален.
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