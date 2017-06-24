07:51 24 июня

Катар: Главная цель антикатарского ультиматума - ограничить наш суверенитет

Власти Катара отреагировали на требования стран, разорвавших с Дохой дипломатические отношения. Напомним, что среди основных требований – закрытие информационного агентства Al Jazeera, выдворение из страны турецкого военного контингента, а также разрыв дипотношений с Тегераном. Катарские власти заявили, что эти требования являются нереалистичными. Доха обращает внимание, что странам, выдвигавшим ультиматум, его нужно пересмотреть и перейти на дипломатические принципы взаимодействия по острым вопросам.

В пресс-секретариате эмира Катара заявили о том, что список выдвинутых требований ничего общего не имеет с борьбой с терроризмом. Отмечено, что главная цель тех, кто всё это затеял – ограничение катарского государственного суверенитета.

Катар: Главная цель антикатарского ультиматума - ограничить наш суверенитет



Ответ катарского руководства передал в Саудовскую Аравию и ОАЭ глава Кувейта, который на данном этапе играет роль посредника. Дело в том, что Кувейт наряду с Оманом является тем государством региона, которое не ввело ограничений в свои дипломатические отношения с Катаром. Это позволяет властям того же Кувейта заниматься двухсторонней дипломатией, перенося требования одних и ответы на эти требования других в режиме как личных встреч, так и телефонных переговоров.

На данный момент нет точных данных относительно того, что именно предпримут страны региона, если Катар полностью откажется от выполнения их требований.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 16

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  1. Тралл Сегодня, 06:08
    Счас Трамп разрулит этот липовый кризис и получит Нобелевскую премию мира. smile Голливуд отдыхает.
    Тралл
    1. Stranger03 Сегодня, 06:16
      Зато не спят диванные войска, laughing
      Stranger03
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 06:24
        ограничить наш суверенитет

        Да деньги ваши нужны и подчинение полное..! Покупайте наше ПВО, пока не поздно..
        ОТДЕЛ
        1. Тралл Сегодня, 06:37
          Цитата: ОТДЕЛ
          Покупайте наше ПВО

          Наше ПВО не продается, это воздушный щит Родины! smile
          Так Вы и ВКС, и ВДВ продадите, а потом и за ВМФ возьмётесь.. laughing
          Тралл
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 06:40
            Цитата: Тралл
            Цитата: ОТДЕЛ
            Покупайте наше ПВО

            Наше ПВО не продается, это воздушный щит Родины! smile

            Ну с нашими расчетами в аренду можно на время поставить..?
            ОТДЕЛ
            1. Александр романов Сегодня, 06:52
              Цитата: ОТДЕЛ
              Ну с нашими расчетами в аренду можно на время поставить..?

              Вот тебя туда и отправить,поможешь братьям .В аватар внеси изменения
              Александр романов
              1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:00
                Цитата: Александр романов
                Цитата: ОТДЕЛ
                Ну с нашими расчетами в аренду можно на время поставить..?

                Вот тебя туда и отправить,поможешь братьям .В аватар внеси изменения

                Романов КНДР еще добавь...))) laughing Так и не помогли тебе твои янки, в борьбе с Ыном..? hi
                ОТДЕЛ
                1. Александр романов Сегодня, 07:11
                  Цитата: ОТДЕЛ
                  Так и не помогли тебе твои янки, в борьбе с Ыном..?

                  Ын тебе тоже брат laughing
                  И насколько я помню,совсем недавно твоим братом был Трамп laughing
                  Александр романов
                  1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:31
                    Цитата: Александр романов
                    И насколько я помню,совсем недавно твоим братом был Трамп

                    Трамп агент Кремля , завербованный "кровавым режимом Путина и коммунистов!"
                    Нормально написал ..??? laughing Янки нам братьями никогда не будут, как и все остальные..
                    ОТДЕЛ
  2. Cataphract Сегодня, 06:08
    мне так кажется что с ограничением суверенитета Катар и сам прекрасно справляется.
    Cataphract
    1. tanit Сегодня, 06:29
      Да ну? И в чем именно он сам постарался? Катар вел себя вполне суверенно, без всяких подсказок со стороны. И поперек Штатам(если Вы про это) - ни когда не пер. Уж такая у него суверенная политика была. Катарские шейхи вполне искренне ненавидели и Саддама, и Муаммара, и обоих Асадов. И очень не любили конкурентов по газу. Пока Катар был в тренде - его ни кто не трогал и не "осуждал". Сам "!справляется" - это только в том плане, сто сжиженный газ продает, а тут внезапно -другой "перспективный продавец" нарисовался. laughing
      tanit
  3. tanit Сегодня, 06:11
    А разве нет? Уж за что "арабские демократии" взъелись на Катар не совсем ясно -но цель то как раз в этом. Ограничить суверенитет. Или -стереть с политической карты мира. А и в самом деле, ишь ты какие - крошотные, а жируют. Не Йеменцы, у тех и территория побольше, и коренное население как-то то же. Вот только определятся, в чем именно Катар виноват - в связях с Израилем или Ираном wassat И как - чего ни будь гневное опять выскажут. Вечные враги рабов(ислам у них, говорите, ага, он самый - но не сейчас) - турки и персы- вроде как не теряют времени то же.
    tanit
    1. tanit Сегодня, 06:13
      Вот ведь - не" рабов "же писал, а "арабов"..
      tanit
  4. rotmistr60 Сегодня, 06:27
    Требования (ультиматум) выдвинуты конечно не реальные да еще приправлены контрибуцией. И кто зачинщик - Саудовская Аравия, которая сама спонсирует террористов. Понятно, что основная причина конфликта - катарский газ, который мешает американцам на их рынке и создает конкуренцию. Посмотрим чем это закончится, все же не в первый раз происходит разрыв дипломатических отношений.
    rotmistr60
  5. shans2 Сегодня, 07:07
    Саудитов будут ровнять под ноль, Нападение на Катар будет хорошим предлогом) Вопрос в том, настолько ли глупы Саудиты и их друганы из Израиля их не остановят, чтобы совершить такую глупость?)
    shans2
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:39
      Цитата: shans2
      Саудитов будут ровнять под ноль, Нападение на Катар будет хорошим предлогом) Вопрос в том, настолько ли глупы Саудиты и их друганы из Израиля их не остановят, чтобы совершить такую глупость?)

      Там деньги большие на счетах! А еще нужна маленькая победоносная войнушка этим прохвостам и жуликам! С Сирией им обломилось , там русские стоят на смерть... soldier
      ОТДЕЛ
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