Катар: Главная цель антикатарского ультиматума - ограничить наш суверенитет

Власти Катара отреагировали на требования стран, разорвавших с Дохой дипломатические отношения. Напомним, что среди основных требований – закрытие информационного агентства Al Jazeera, выдворение из страны турецкого военного контингента, а также разрыв дипотношений с Тегераном. Катарские власти заявили, что эти требования являются нереалистичными. Доха обращает внимание, что странам, выдвигавшим ультиматум, его нужно пересмотреть и перейти на дипломатические принципы взаимодействия по острым вопросам.В пресс-секретариате эмира Катара заявили о том, что список выдвинутых требований ничего общего не имеет с борьбой с терроризмом. Отмечено, что главная цель тех, кто всё это затеял – ограничение катарского государственного суверенитета.Ответ катарского руководства передал в Саудовскую Аравию и ОАЭ глава Кувейта, который на данном этапе играет роль посредника. Дело в том, что Кувейт наряду с Оманом является тем государством региона, которое не ввело ограничений в свои дипломатические отношения с Катаром. Это позволяет властям того же Кувейта заниматься двухсторонней дипломатией, перенося требования одних и ответы на эти требования других в режиме как личных встреч, так и телефонных переговоров.На данный момент нет точных данных относительно того, что именно предпримут страны региона, если Катар полностью откажется от выполнения их требований.