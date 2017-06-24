07:51 24 июня

Спутник Минобороны РФ успешно выведен на орбиту

Поступили сообщения о том, что ракета-носитель «Союз 2.1в», стартовавшая с космодрома Плесецк, успешно вывела на орбиту спутник министерства обороны России. Аппарат, вышедший на заданные орбитальные параметры, получил регистрационный номер "Космос-2519".

Спутник Минобороны РФ успешно выведен на орбиту


Сообщается о том, что основное назначение этого спутника – фотомониторинг космических объектов, а также зондирование поверхности Земли.


ТАСС приводит заявление представителя главного оборонного ведомства:
Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России, в расчётное время выведен на целевую орбиту и в 22:27 мск принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил. После принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2519".


Аппарат представляет собой платформу, на которой может быть размещено различного рода оборудование в зависимости от целей использования космического спутника.

В итоговой части спутник был выведен на орбиту блоком «Волга». Одновременно с выводом военного аппарата, была протестирована и лёгкая двухступенчатая ракета «Союз 2.1в», проходящая лётно-конструкторские испытания. Это её третий успешный старт с 2013 года.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 7

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  1. Тралл Сегодня, 06:10
    К гадалке мне ходи, этот спутник будет теперь вмешиваться в выборы про всему миру laughing
    Тралл
    1. oleg-gr Сегодня, 06:15
      Ну да. Управляет спутником лично Шойгу, а команды выдает ВВП. И никак по другому. Осталось дать задание ФБР на поиск передатчика и шифроблокнотов к этому спутнику у генерала Трампа.
      oleg-gr
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 06:20
      регистрационный номер "Космос-2519".

      Нравятся мне такие спутники...Во времена СССР в газете "Правда", такие сообщения мелким шрифтом печатали и всегда интриговали...
      ОТДЕЛ
  2. п-к Опарышев Сегодня, 06:14
    Нужно было вывести на орбиту,главного вора с "Восточного".И так потихоньку выводить.гниловатую " элиту"
    п-к Опарышев
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:33
    Два в одном. И спутник вывели и ракету протестировали. Дальнейших успехов.
    rotmistr60
  4. seal78 Сегодня, 06:58
    Отличная новость!
    seal78
  5. Влад5307 Сегодня, 07:10
    Ну что же, следить в космосе за аппаратами супостата надо - их у него много выведено, а заодно и прозондировать не появились ли новые бункеры где-нибудь у "партнеров" и их "детишек"! Удачной работы тебе Космос 2519! drinks
    Влад5307
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