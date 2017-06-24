Спутник Минобороны РФ успешно выведен на орбиту

Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России, в расчётное время выведен на целевую орбиту и в 22:27 мск принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил. После принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2519".

Поступили сообщения о том, что ракета-носитель «Союз 2.1в», стартовавшая с космодрома Плесецк, успешно вывела на орбиту спутник министерства обороны России. Аппарат, вышедший на заданные орбитальные параметры, получил регистрационный номер "Космос-2519".Сообщается о том, что основное назначение этого спутника – фотомониторинг космических объектов, а также зондирование поверхности Земли. ТАСС приводит заявление представителя главного оборонного ведомства:Аппарат представляет собой платформу, на которой может быть размещено различного рода оборудование в зависимости от целей использования космического спутника.В итоговой части спутник был выведен на орбиту блоком «Волга». Одновременно с выводом военного аппарата, была протестирована и лёгкая двухступенчатая ракета «Союз 2.1в», проходящая лётно-конструкторские испытания. Это её третий успешный старт с 2013 года.