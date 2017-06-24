11:30 24 июня

В Приамурье прошел первый выпуск офицеров-специалистов для арктических подразделений

Первый выпуск офицеров-специалистов для арктических подразделений состоялся в единственном на Дальнем Востоке высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ), сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского состоялся выпуск офицеров. В составе выпуска впервые в Вооруженных Силах РФ подготовлены офицеры по уникальной специальности для службы в арктических условиях- говорится в информации, передает РИА Новости


архивное фото



Первый набор по специальности "Применение мотострелковых (арктических) подразделений" был проведен осенью 2013 года. Командиры мотострелковых подразделений владеют основами горной, десантно-штурмовой и воздушно-десантной подготовки. При подготовке для выполнения задач в условиях Заполярья часть занятий, к примеру, проходит на снегоходах. Также за время обучения будущие специалисты осваивали управление собачьим упряжками и строили иглу, отрабатывали навыки выживания и ведения боя в экстремальных климатических условиях, большое внимание уделялось занятиям по лыжной подготовке.

Кроме офицеров для арктических подразделений, ДВОКУ подготовило молодых офицеров для горных подразделений и морской пехоты. Для штатных мотострелковых подразделений подготовлены прапорщики по программе среднего специального образования.
Всего выпустили более 100 офицеров, почти половина из них завершили обучение с отличием. Восемь человек закончили училище с золотой медалью.

В одном строю выпустились и офицеры спецфакультета ДВОКУ. Офицеры-иностранцы проходят обучение по нескольким специальностям, в том числе по применению мотострелковых и танковых подразделений. После вручения дипломов и нагрудных знаков об окончании училища они прошли торжественным маршем по правилам своих национальных армий.

Использованы фотографии: http://mil.ru/index.htm
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 38

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  1. Центр Сегодня, 09:09
    Что-то не по сезону одеты, не для Арктики.
    Центр
    1. Чёрный Сегодня, 09:10
      Что-то не по сезону одеты, не для Арктики.

      А шо они в середине лета в Благовещенске должны были в шубах и валенках стоять? laughing
      Чёрный
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:13
        В Арктике нужны специфические офицеры и солдаты..И меня это радует, что Россия таких солдат готовит!
        ОТДЕЛ
      2. soroKING Сегодня, 09:14
        и с белыми медведями на поводках? laughing
        soroKING
        1. Чёрный Сегодня, 09:15
          wassat
          Цитата: soroKING
          и с белыми медведями на поводках?

          ...верхом...
          Чёрный
          1. DOCTOR ZLO Сегодня, 10:07
            Цитата: Чёрный
            wassat
            Цитата: soroKING
            и с белыми медведями на поводках?

            ...верхом...

            DOCTOR ZLO
        2. pjastolov Сегодня, 09:21
          и с белыми медведями на поводках?
          в обнимку и с балалайкой fool
          pjastolov
    2. vch Сегодня, 09:12
      Ну так они еще не в Арктике. На ДВ сейчас жара стоит. А если по теме, то это хорошо, что началась подготовка офицеров узкой специализации для конкретных климатических зон. Служба в Арктике кардинально отличается от службы например в Средней Азии......
      vch
      1. игорка357 Сегодня, 10:07
        Серьезно?А вот Советский офицер мог служить где угодно,хоть в Афганистане,хоть на земле Франса Иосифа,так что не надо ля-ля....узкой специализации.. laughing
        игорка357
    3. сибиралт Сегодня, 09:15
      Военное училище для подготовки к службе в Арктике нужно образовать где-нибудь на Новосибирских островах, а не в условиях, где растут фундук, виноград, грецкий орех и идут муссонные дожди.
      сибиралт
      1. Чёрный Сегодня, 09:19
        ...а ещё лучше, при наборе в ВУ и при заключении контрактов с рядовыми отдавать преймущество жителям севера (Новосибирская обл., Якутия, и.т.д.)
        Чёрный
      2. soroKING Сегодня, 09:19
        в приамурье ещё не то растёт tongue
        ананы, бананасы... wassat
        soroKING
      3. Феликс Сегодня, 09:44
        В Благовещенске виноград растет только в магазинах... Хотя, рациональное зерно в ваших размышлениях есть - в Амурской области много более приятных мест - Тында, например.
        Феликс
      4. игорка357 Сегодня, 10:07
        Абсолютно верно уважаемый!
        игорка357
      5. kirgiz58 Сегодня, 10:55
        Цитата: сибиралт
        Военное училище для подготовки к службе в Арктике нужно образовать где-нибудь на Новосибирских островах, а не в условиях, где растут фундук, виноград, грецкий орех и идут муссонные дожди.

        А вы посетите Завитинский полигон в январе-феврале, тогда узнаете что такое "зуцман", когда в меховом комбезе до костей пробирает и в валенках ноги мерзнут. yes
        kirgiz58
    4. Pirogov Сегодня, 09:34
      Цитата: Центр
      Что-то не по сезону одеты, не для Арктики.

      Рабинович Это Вы ? Вы видимо тоже на сайт пришли не в той одежде ,что вас забанили ????? и вам пришлось ,,,,ПЕРЕОБУТьСЯ,,,?)))))
      Pirogov
      1. Центр Сегодня, 10:28
        Цитата: Pirogov
        Это Вы

        Нет.
        Центр
        1. мордвин 3 Сегодня, 10:39
          Цитата: Pirogov
          Рабинович Это Вы ?

          Цитата: Центр
          Нет.

          Ну, на нет, и суда нет. А все таки это Вы. feel
          мордвин 3
    5. APASUS Сегодня, 10:10
      Цитата: Центр
      Что-то не по сезону одеты, не для Арктики.

      ДВОКУ находиться в Благовещенске ,а не на Земле Франца-Иосифа
      APASUS
  2. Баракуда Сегодня, 09:14
    Это ж надо так Зимушку любить, главное чтоб жен нашли. А то чем дальше на Север, тем поиск сужается, мало кто захочет простите полжизни задницу морозить ,за мужем бегать на лыжах.
    Баракуда
    1. vch Сегодня, 09:27
      Найдут жен.... Выслуга год за два, соответствующие денежное содержание, отпуск 45 суток....Так что я думаю, желающих будет много.....
      vch
      1. vladimirvn Сегодня, 10:06
        Девушки там не избалованные и требования не сильно завышенные, это не столичные девицы. Лишь бы не уголовник был, да не пил и то хорошо. И зарплата офицера по тамошним меркам не маленькая. На содержание семьи хватит.
        vladimirvn
      2. игорка357 Сегодня, 10:08
        А слово любовь вам известно...или вы наших Русских девченок за проституток уже держите?
        игорка357
        1. vladimirvn Сегодня, 10:42
          Девушка выходя за муж, думает о том, сможет ли муж прокормить и вырастить детей, которых она ему родит. И это нормально. И причем здесь прос...утки?
          vladimirvn
  3. pjastolov Сегодня, 09:15
    Кроме офицеров для арктических подразделений, ДВОКУ подготовило молодых офицеров для горных подразделений и морской пехоты.
    Удачи Вам в нелегкой но благородной службе своему отечеству soldier
    pjastolov
  4. эгссп Сегодня, 09:19
    В Благе зимой почти постоянно -40 по Цельсию. Так что, где если не там готовить офицеров для Арктики. Молодцы.
    эгссп
    1. сибиралт Сегодня, 09:27
      А что, Благовещенск уже перенесли из Амурской области в Приморье? belay
      сибиралт
      1. soroKING Сегодня, 09:34
        Приамурье, а не Приморье hi
        soroKING
        1. сибиралт Сегодня, 09:45
          Если речь идет о Приморском крае, то причем тут Благовещенск?
          сибиралт
      2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 09:36
        Сибиралт -китайцы его к себе поближе подтягивают. .... lol
        Изгоняющий либероидов
      3. pjastolov Сегодня, 09:39
        А кто это карты перерисовывает? recourse
        pjastolov
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 09:34
    Главное, чтобы они не разочаровались в выбранной профессии, чтобы не было рапортов "по собственному желанию , чтобы Родине честно служили. ..
    Изгоняющий либероидов
    1. п-к Опарышев Сегодня, 09:40
      Прямо душа радуется глядя на курсантов: все в медалях,ещё и служить не начали.Видимо арктистам медали авансом выдают.
      п-к Опарышев
      1. soroKING Сегодня, 09:49
        похоже курсанты с боевым опытом soldier
        soroKING
        1. Комментарий был удален.
      2. игорка357 Сегодня, 10:13
        У них у всех по две медальки!Это не боевые ордена и медали,а...допустим за отличие в боевой подготовке,и просто праздничные медальки!У моего деда было пять боевых орденов,а на парад он ходил с полной грудью,но это ведь не говорит что он был не герой!
        игорка357
      3. DOCTOR ZLO Сегодня, 10:13
        Цитата: п-к Опарышев
        Прямо душа радуется глядя на курсантов: все в медалях,ещё и служить не начали.Видимо арктистам медали авансом выдают.

        Если периодику почитаете, то узнаете, что во всех армиях есть и не боевые награды.
        https://topwar.ru/14329-nagradnaya-sistema-sovets
        koy-armii.html
        DOCTOR ZLO
  6. rotmistr60 Сегодня, 10:17
    Родное училище. Выпускников сердечно поздравляю.
    rotmistr60
    1. kirgiz58 Сегодня, 11:10
      Цитата: rotmistr60
      Родное училище. Выпускников сердечно поздравляю.

      А вас я поздравляю с тем что ваше родное училище живет и воспитывает офицеров soldier Не у многих осталась такая возможность-поздравить молодых летёх с выпуском.
      kirgiz58
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