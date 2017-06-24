11:30 24 июня

Наши зенитчики готовы сбивать самолеты НАТО в Сирии

В новом выпуске программы «Если завтра война» с Константином Душеновым обсуждается возможный ответ ВКС России на агрессию США в Сирии.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 2

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  1. Vlad.by Сегодня, 10:30
    Так сбили БПЛА или не сбили?
    Vlad.by
  2. LÄRZ Сегодня, 11:06
    Между "готовы сбивать" и "сбили" огромная разница.
    LÄRZ
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