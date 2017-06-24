Наши зенитчики готовы сбивать самолеты НАТО в Сирии Сегодня, 09:52 В новом выпуске программы «Если завтра война» с Константином Душеновым обсуждается возможный ответ ВКС России на агрессию США в Сирии. 1 Спецназ США в Сирии попал в "русские клещи" Русская "Лавина" накроет НАТО с их "Мистралями" Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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