США и Греция намерены продлить соглашение по военной базе на Крите
Министерство национальной обороны Греции считает целесообразным продлить на 10 лет соглашение с США по американской военной базы в Суде на Крите, сообщил источник в греческом военном ведомстве.
Военно-морская база в Суде является одним из главных опорных пунктов военно-морских сил США и НАТО в восточном Средиземноморье. Соглашение по базе продлевается ежегодно принятием парламентом соответствующего закона.
Как сообщил собеседник агентства, обсуждается и перевод сил и средств НАТО и США с авиабазы Инджирлик в Турции, но этот вопрос сложный.
Размещение в Греции американского ядерного оружия, которое, по данным в открытой печати, находится в Турции, исключено, сказал источник.
Военно-морская база в Суде является одним из главных опорных пунктов военно-морских сил США и НАТО в восточном Средиземноморье. Соглашение по базе продлевается ежегодно принятием парламентом соответствующего закона.
Мы считаем, что заключение соглашения вместо одного года на десять лет позволит привлечь больше инвестиций— сказал собеседник агентства. По его словам, в Суде могла бы быть организована постоянная база американского спецназа – "морских котиков" (Navy SEAL). Сейчас в Суде постоянно проходят тренировки "котиков", передает РИА Новости .
Как сообщил собеседник агентства, обсуждается и перевод сил и средств НАТО и США с авиабазы Инджирлик в Турции, но этот вопрос сложный.
Мы заинтересованы в выводе базы из Инджирлика, так как это ослабит Турцию и подорвет ее позиции— сказал источник.
Германия, которая из-за конфликта с Турцией выводит своих военных из Инджирлика, планирует перевести их в Иорданию— напомнил он и добавил, что американская авиация, базирующаяся в Инджирлике, могла бы быть переведена на Карпатос.
Размещение в Греции американского ядерного оружия, которое, по данным в открытой печати, находится в Турции, исключено, сказал источник.
Это даже не обсуждается. Это абсолютно исключено— заявил он.
Использованы фотографии: http://it.cyplive.com/
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