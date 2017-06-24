США и Греция намерены продлить соглашение по военной базе на Крите

Мы считаем, что заключение соглашения вместо одного года на десять лет позволит привлечь больше инвестиций

Мы заинтересованы в выводе базы из Инджирлика, так как это ослабит Турцию и подорвет ее позиции

Германия, которая из-за конфликта с Турцией выводит своих военных из Инджирлика, планирует перевести их в Иорданию

Это даже не обсуждается. Это абсолютно исключено