11:30 24 июня

США и Греция намерены продлить соглашение по военной базе на Крите

Министерство национальной обороны Греции считает целесообразным продлить на 10 лет соглашение с США по американской военной базы в Суде на Крите, сообщил источник в греческом военном ведомстве.

Военно-морская база в Суде является одним из главных опорных пунктов военно-морских сил США и НАТО в восточном Средиземноморье. Соглашение по базе продлевается ежегодно принятием парламентом соответствующего закона.

США и Греция намерены продлить соглашение по военной базе на Крите



Мы считаем, что заключение соглашения вместо одного года на десять лет позволит привлечь больше инвестиций
— сказал собеседник агентства. По его словам, в Суде могла бы быть организована постоянная база американского спецназа – "морских котиков" (Navy SEAL). Сейчас в Суде постоянно проходят тренировки "котиков", передает РИА Новости .

Как сообщил собеседник агентства, обсуждается и перевод сил и средств НАТО и США с авиабазы Инджирлик в Турции, но этот вопрос сложный.
Мы заинтересованы в выводе базы из Инджирлика, так как это ослабит Турцию и подорвет ее позиции
— сказал источник.

Германия, которая из-за конфликта с Турцией выводит своих военных из Инджирлика, планирует перевести их в Иорданию
— напомнил он и добавил, что американская авиация, базирующаяся в Инджирлике, могла бы быть переведена на Карпатос.

Размещение в Греции американского ядерного оружия, которое, по данным в открытой печати, находится в Турции, исключено, сказал источник.

Это даже не обсуждается. Это абсолютно исключено
— заявил он.


Использованы фотографии: http://it.cyplive.com/
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Комментарии 7

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:08
    Размещение в Греции американского ядерного оружия, которое, по данным в открытой печати, находится в Турции, исключено, сказал источник.

    Значит разместили уже...! Мы знаем эти все заявления...Не завидую греции!
    ОТДЕЛ
    1. Владимир16 Сегодня, 11:16
      Греки?, был такой самобытный народ. Сейчас на греческой земле проживают матрасные рабы. Независимость распродана. Значит им так нравится. Зато понтов о древности да самобытности у этого сословия до луны. Греки - ваше дело обслуживать матрасов. И этот "бизнес" wassat вы завоевали вместе со "свободой". Зато вы в европе! laughing
      Одно не понятно - нахрена все это истинным грекам и остались они вообще, а может и не было их вовсе? Скорее всего легенды о древней Греции и всего лишь мифы.
      Владимир16
    2. Соломон Кейн Сегодня, 11:23
      "Бедные полосатые", их действия напоминают двух неудачников из фильма "Мышиная охота", которые решили ловушками обложить мышА.
      Соломон Кейн
      1. Чёрный Сегодня, 11:27
        Цитата: Соломон Кейн
        "Бедные полосатые", их действия напоминают двух неудачников из фильма "Мышиная охота", которые решили ловушками обложить мышА.

        Поверь, звёздно-полосатые своего добьются. Никуда греки не денутся...и базы там будут сколько надо, и ядерное оружие...
        Чёрный
  2. Чёрный Сегодня, 11:09
    В каждом слове греческого министра, так и сквозит братская любовь к турецким партнёрам по НАТО smile
    Чёрный
  3. Горный стрелок Сегодня, 11:16
    Клубок змей, это НАТО. Да и в ЕС - высокие отношения. Сначала Греция "надула" ЕС с облигациями, устроив себе десятилетие "золотого дождя" - теперь ЕС задавила Грецию, и НЕ ВЫПУСТИТ из тисков...
    Горный стрелок
    1. Чёрный Сегодня, 11:21
      ЕС задавила Грецию, и НЕ ВЫПУСТИТ из тисков..
      А чем ои думали когда туда пёрлись? ЕС регулирует разделение труда. Если металлургией занимается Германия, то все остальные страны в этой отрасли будут ущемлены. Если оливки выращивает Испания - Греции этого делать нельзя. Иначе будет перепроизводство и т. д. Поэтому таким странам платили компенсации за сокращение производства. Компенсаций не хватало. Для социалки, субсидий и всяческих других затрат всё равно приходилось брать кредиты. Долги росли до момента, когда страна уже не могла оплачивать даже обслуживание кредита.
      А теперь греция уходит с молотка.Независимой Греции нет.....Теперь она на все согласная laughing ...и на базы , и на подчки, и быть мусорной свалкой, если надо...А это всё слова....ну должна же девка немного повыкаблучиваться laughing
      Размещение в Греции американского ядерного оружия, которое, по данным в открытой печати, находится в Турции, исключено, сказал источник.
      Это даже не обсуждается. Это абсолютно исключено
      — заявил он.
      Чёрный
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