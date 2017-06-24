14:45 24 июня

США убирают должность спецпредставителя по Афганистану и Пакистану

Как сообщает издание Washington Post со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников, госдепартамент США устранит должность специального представителя по Афганистану и Пакистана на фоне подготовки США к отправке новых военных подразделений в Афганистан. Исполняющая обязанности специального представителя Лорел Миллер должна была покинуть эту должность в пятницу.
Бывший спецпредставитель США по Афганистану Дэн Фельдман отметил, что у США нет ясной стратегии по Афганистану, а решение об устранении должности означает отсутствие какого-либо чиновника, кто будет претворять стратегию, как только Вашингтон определится с ней, передает РИА Новости .

США убирают должность спецпредставителя по Афганистану и Пакистану


В то же время в госдепартаменте США отметили, что отставка Миллер не означает уменьшения значимости стран региона для США. Как пишет газета, госсекретарь США Рекс Тиллерсон все еще может назначить кого-либо на должность спецпредставителя, но с меньшими полномочиями.

Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп предоставил главе Пентагона Джеймсу Мэттису полномочия по определению численности американского военного контингента в Афганистане. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, вскоре будет объявлено об отправке дополнительно четырех тысяч американских военных в Афганистан. Сейчас численность американских военных в стране составляет около 8,4 тысячи человек.

США с 2001 года проводят военную операцию в Афганистане, оказывая помощь местным властям в борьбе с группировками "Талибан" и "Исламское государство"*. С 1 января 2015 года в Афганистане находится новая миссия НАТО "Решительная поддержка". В настоящее время военнослужащие США в Афганистане оказывают помощь местным силам безопасности и проводят операции против террористов. Несмотря на это, глава Национальной разведки США Дэниел Коутс отметил, что обстановка в стране ухудшается, талибы продолжают захватывать все новые территории.

ИГ* - террористическая группировка, запрещенная в России

Использованы фотографии: http://1dzer.ru/
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Комментарии 6

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:36
    Потоки героина увеличится...!
    Ждем..!

    С пулеметами и огнеметами.. soldier
    ОТДЕЛ
  2. Чёрный Сегодня, 11:36
    Правильно. Взамен нужно ввести должность советника президента сша по наркоторговле laughing
    Чёрный
  3. Соломон Кейн Сегодня, 11:49
    Как пишет газета, госсекретарь США Рекс Тиллерсон все еще может назначить кого-либо на должность спецпредставителя, но с меньшими полномочиями.

    Рекс - зовут собак в России, следовательно "Собака лает-Караван идет"
    Соломон Кейн
  4. SCHMEL Сегодня, 11:57
    Что посадишь, то и покуришь
    SCHMEL
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:18
    Устронят самого спецпредстовителя, или только его должность? ??? lol
    Изгоняющий либероидов
  6. rotmistr60 Сегодня, 13:09
    обстановка в стране ухудшается, талибы продолжают захватывать все новые территории.

    А кто мне назовет хоть одну страну куда Сша влезли, натворили дел и чтобы в этой стране обстановка улучшилась? Уничтожители государств.
    rotmistr60
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