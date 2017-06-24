14:45 24 июня

В ГД призвали не выдавать Киеву задержанного в Ялте командира батальона ДНР

Депутат Госдумы Дмитрий Белик призвал не выдавать украинским властям задержанного в Крыму командира батальона ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики Вадима Погодина, передает РИА Новости .

Ранее СМИ сообщили об аресте в Ялте Погодина, который в 2014 году командовал батальоном ополчения "Керчь" и по запросу Украины находился в международном розыске Интерпола. Об этом сообщил донбасский доброволец Иоанн Семенов в Facebook : «В городе Ялта, республика Крым, 20 июня 2017 года по запросу Украины в Интерпол, МВД задержан, легендарный и боевой командир Батальона «Керчь», МО ДНР, Вадим Викторович Погодин, позывной - «Керчь».

В ГД призвали не выдавать Киеву задержанного в Ялте командира батальона ДНР



Утверждается, что Погодин не получил гражданство России и имеет украинский паспорт. В 2014 году во время воссоединения Крыма с Россией находился на территории полуострова, затем воевал в составе ополчения ДНР. Семенов заявил, что Украина «сфальсифицировала уголовные дела», чтобы арестовать Погодина.

По данным Семенова, российский суд арестовал Погодина на 40 дней «для обеспечения возможности его выдачи … правоохранительным органам Украины». Сейчас командир батальона находится в изоляторе временного содержания в Симферополе.

Отдавать земляка за то, что он защищал свою родину, недопустимо, тем более в свете сегодняшних отношений с Украиной
— сказал Белик

Депутат сообщил, что уже обратился с открытым письмом к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой разобраться в этом вопросе.

Использованы фотографии: http://mirtesen.ru/
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Комментарии 47

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  1. Trevis Сегодня, 12:11
    Отдавать земляка за то, что он защищал свою родину, недопустимо, тем более в свете сегодняшних отношений с Украиной
    — сказал Белик

    что еще нужно добавить?
    Trevis
    1. cniza Сегодня, 12:16
      Или это специальный вброс , или наши суды и власти , не дружат со здравым смыслом.
      cniza
      1. Капитан Пушкин Сегодня, 13:18
        Цитата: cniza
        Или это специальный вброс , или наши суды и власти , не дружат со здравым смыслом.

        Почему-то верю - так как подобных случаев уже было несколько.
        Для купирования таких инцидентов, нужно для начала внести поправочку, что выдавать (по желанию подлежащнго выдаче) либо Киеву, либо Донецку-Луганску.
        украинцы считают ЛДНР Украиной? Вот и выдавать на эту "украину", а там донецкие разберутся, что с клиентом делать, сажать или дело закрывать и отпускать на все четыре стороны.
        Капитан Пушкин
        1. avt Сегодня, 13:27
          Цитата: Капитан Пушкин
          Почему-то верю - так как подобных случаев уже было несколько.

          КАКИХ конкретно ? Были реальные случаи , когда фигуранты прибывшие не заморачивались оформлением принятого в России статуса для приезжих . А именно - не регистрировались ни как политические , ни иные беженцы . А тогда формально -90 дней и езжай за кордон для повторного заезда на те же 90 дней. Возможности юридические легализоваться в России есть , бюрократию пройти надо -да, а не истерику мастерить, аля Гиркин-,,Путин слил."
          avt
          1. tanit Сегодня, 14:08
            Замечательно написали. Да только кто прочтет....
            tanit
      2. NordUral Сегодня, 13:29
        Они с нами не дружат, с народом.
        NordUral
      3. Банный Сегодня, 14:09
        у наших судов свои резоны))) тут недавно граждане ревели что раз осудили значит справедливо раз сидишь значит мерзавец)))ату его ату есть постановление о розыске значит виноват
        Банный
    2. Чёрный Сегодня, 12:18
      Цитата: Trevis
      что еще нужно добавить?

      А нужно добавить , что это ФЕЙК!!! Бумажка явно липовая. Герб на бланке постановления где? smile
      Депутат сообщил, что уже обратился с открытым письмом к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой разобраться в этом вопросе.

      А причём тут Колоколцев?..Он может отменить решение суда? laughing ....В общем, явная липа....из пьесы "путинслил"
      cniza Сегодня, 12:16 ↑
      Или это специальный вброс , или наши суды

      Однозначно.
      Чёрный
      1. Владимир16 Сегодня, 12:31
        Херня всё это. Завтра напишут, что украиноиды ищут через интерпол Путина и крымский следак задержал Путина и везет его на украину.
        Но если действительно задержали человека за то, что он защищал Донбасс, то нужно предъявить тому кто дал распоряжение это сделать. Такой "распорядитель" хуже нациста украинского.
        Владимир16
      2. Соломон Кейн Сегодня, 12:55
        Обратите внимание, судья ссылается на Единый реестр досудебных преследований ( 4 абзац Установочной части), это несуществующий в природе Реестр. Есть ЕР досудебных расследований. В постановлении ещё куча юридических "косяков" - это "Лажа"!
        Ложь, звездёшь и провокация.
        Соломон Кейн
      3. gurzuf Сегодня, 12:56
        Герб на копии которая заверена секретариатом суда НЕ НУЖЕН А вообще то - время покажет, но пока я вижу, что у нас в Крыму власть принадлежит " Единой партии регионов".
        gurzuf
        1. Чёрный Сегодня, 13:43
          А в каком месте она заверена.?....да там и без герба куча ляпов....
          Чёрный
      4. kenig1 Сегодня, 13:42
        Печать ставиться на последнем листе, Российский Интерпол структурно входит в МВД России, видимо поэтому и обращаются к Колокольцеву.
        kenig1
    3. Taran 75 Сегодня, 12:18
      Цитата: Trevis
      что еще нужно добавить?

      только то , что уж от кого так это от властей Крыма точно не кто не ожидал ....надо еще посмотреть кто там следак который с ходатайством выходил и кто судья который его удовлетворил ....
      Taran 75
      1. okko077 Сегодня, 12:27
        Это называется: на..делать себе на голову. Какой деген выпустил эту информацию.У нас , что в МВД и ГД одни дебилоиды сидят.Вот на ровном месте получили международный скандал. Всех кто не остановил эту информацию ,уволить и ещё со соответствующими характеристиками....Модераторы! У вас голова работает.Вы, что размещаете на форуме?
        okko077
      2. gurzuf Сегодня, 12:58
        А разве Вы это не видите - вышел с ходатайством сам прокурор города Ялты, судья городского Ялтинского суда.
        gurzuf
        1. Чёрный Сегодня, 13:44
          Изучите порядок экстрадиции......
          Чёрный
    4. avt Сегодня, 13:21
      Цитата: Trevis
      что еще нужно добавить?

      Ну как минимум
      Цитата: Чёрный
      А причём тут Колоколцев?.

      Цитата: cniza
      Или это специальный вброс , или наши суды и власти , не дружат со здравым смыслом.

      Или , если
      Цитата: gurzuf
      - вышел с ходатайством сам прокурор города Ялты, судья городского Ялтинского суда.

      Вопрос к конкретный на местах и татупед должен слать дипёшу в ФСБ, МИНЮст и вышестоящие судебные органы. Ну и реально фильтровать инфу надо уже в редакции ВО
      Цитата: Горный стрелок
      Судья такой ( такая) - есть. А вот сведений о заседании или постановлении - нет. Желающие могут залезть "поглубже", мне с телефона - неудобно.
      21-й век на дворе.
      А редакции ВО стоит поаккуратнее относиться к размещаемым материалам. У меня проверка заняла - 5 минут.
      или выпускать оную уже со ссылкой на собственные изыскания.
      avt
  2. soroKING Сегодня, 12:18
    какой выдавать?! совсем что ли! am
    soroKING
    1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 12:29
      Пускай выдают, а то не дай бог свидомые Москву захватят laughing
      DIVAN SOLDIER
  3. Горный стрелок Сегодня, 12:21
    Фигня какая то. Подождём разъяснений. То, что в Крыму еще много "затаившихся", среди чиновнисков, да и правоохранителей - верю. Куда они бы подевались, с полуострова. Разберутся.
    Горный стрелок
    1. Vita VKO Сегодня, 12:41
      Цитата: Горный стрелок
      Подождём разъяснений

      Точно бред или провокация. Если учесть, что за военные преступления в России возбуждено сотни уголовных дел против украинских военнослужащих и членов радикальных организаций, которых выдавать ни кто не собирается. Возможно пытаются таким образом дискредитировать Путина перед выборами. Формально Вадим Погодин должен был попросить политического убежища в России.
      Vita VKO
    2. gurzuf Сегодня, 13:01
      Насколько я знаю, Ялтинский городской прокурор прибыл с материка.
      gurzuf
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:24
    Дайте настоящему человеку наше, Российское гражданство, и пошлите тот киев с их списками на три буквы! !!!!!!!!!
    Изгоняющий либероидов
  5. капрал Сегодня, 12:26
    Слепое следование Её Величеству инструкции, заменило чиновникам мозги. fool
    Как этих чудаков на букву "м", проверяют на профпригодность? request
    капрал
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:30
    Нету у властей хребта -настоящих мужиков могут отдать укроэсэсовцам на растерзание. !
    Изгоняющий либероидов
  7. anjey Сегодня, 12:43
    наша хитрая "невнятная" политика по украине и по в основном бесскорыстным защитникам Донбасса иногда хоть стой,хоть падай,все на откупе чиновников-бюрократов,как будто враги в" нашем доме "куда не плюнь,так и хочется зачистить страну от вражин
    anjey
  8. Canecat Сегодня, 12:48
    Раз каклы считают Крым украинским, он у себя дома. Ну или передать комбата в Донецк.... какие проблемы? hi
    Canecat
  9. mac789 Сегодня, 12:50
    Они чё там о...ели вконец? Мрази красноперые.
    mac789
  10. Горный стрелок Сегодня, 12:59
    Это фейк в чистом виде! На сайте Ялтинского горсуда нет такого постановления от 21 июня.
    Судья такой ( такая) - есть. А вот сведений о заседании или постановлении - нет. Желающие могут залезть "поглубже", мне с телефона - неудобно.
    21-й век на дворе.
    А редакции ВО стоит поаккуратнее относиться к размещаемым материалам. У меня проверка заняла - 5 минут.
    Горный стрелок
    1. sabakina Сегодня, 13:47
      На сайте интерпола тоже нет ничего по поводу В.Погодина.
      sabakina
  11. Farid05 Сегодня, 12:59
    Простого бойца сдаем, а Януковича держим - непорядок... лучше бы наоборот было, Януковича мне не жалко, сам кашу заварил, пущай сварится в ней теперь, а этот как и тысячи - жертва обстоятельств и просто патриот может быть.
    Farid05
  12. rotmistr60 Сегодня, 13:14
    Мне тоже кажется, что это вброс. Даже если у судебной власти ума недостаточно, то все равно можно понять, что выдача Украине равносильна смерти. Хотя, как говорят, в Крыму не полностью подчистили коридоры власти и правосудия от проукраинских элементов.
    rotmistr60
  13. sabakina Сегодня, 13:15
    Прошел на сайт интерпола, результат 0.

    sabakina
  14. Кащенко Сегодня, 13:23
    Ну выдадут,так выдадут.Одним командиром больше,одним меньше.Так он хотя бы жив останется.. Мотороллу и других вон не выдали.., и их ликвидировали.. Кстати,я в Крыму все оставшиеся на работе чиновники - из бывших.. Да и депутаты.. И работники силовых структур. Иногда прикольно бывает,идешь по городу,смотришь бежит такой со значком ЕР,вспоминаешь,как он несколько лет тому назад бегал со значком какой нибудь партии,мягко говоря русофобской направленности.. ПЫ.СЫ. Особо весело когда такие бывшие укропатриоты вступают в ряды ЛДПР и становятся ярыми укроненавистниками.. Насколько я понимаю,партийные отделы кадров вообще не интересуются биографиями вступающих..
    Кащенко
  15. vlad-n-s Сегодня, 13:25
    Считаю, что его нужно выдать мирному населению Донбасса (выжившим потерпевшим и родственникам погибших), на суд Линча, за массовые пытки и убийства мирного населения и ополченцев ЛДНР летом 2014г. Его власти ДНР хотели арестовать ещё в октябре 2014 г., но он успел сбежать, к тому моменту в Крым. Этот Керчь - редкостный отморозок!
    vlad-n-s
    1. Vita VKO Сегодня, 14:10
      Цитата: vlad-n-s
      Его власти ДНР хотели арестовать ещё в октябре 2014

      Возможно вы правы, это многое бы объяснило. Но от куда такая информация?
      Vita VKO
  16. kenig1 Сегодня, 13:27
    Чему удивляться, везде сидят тоже кто сидел до 2014 года.
    kenig1
  17. APASUS Сегодня, 13:28
    Вот она "пятая" колонна во власти России.Вообще не понятна позиция власти в вопросе статуса добровольцев и местных украинцев принимающих в боевых действиях в Донбассе.С одной стороны власть вроде стала поддерживать русский мир ,но с другой она не определилась в своем отношении к людям защищающим этот мир .Вот от сюда эти юридические казусы,но думаю это только начало,скоро будут объявлять в розыск добровольцев России
    APASUS
    1. avg-mgn Сегодня, 13:47
      Вообще не понятна позиция власти в вопросе статуса добровольцев и местных украинцев принимающих в боевых действиях в Донбассе.
      Не забывайте, что речь идет об иностранном гражданине, о каком статусе Погодина в РФ может идти речь, если он имеет Украинский паспорт и гражданство России не принимал. Для правоохранительных органов РФ он нелегал, как минимум.
      avg-mgn
      1. sabakina Сегодня, 14:02
        Пусть нелегалЮ но разве нелегал не может "сбежать"? Монте Кристо вообще с тюрьмы-острова сбежал...
        sabakina
        1. avg-mgn Сегодня, 14:17
          Я о юридическом статусе Погодина в России на сегодняшний день. А Вы о чем? Есть у него масса прав в Украине, в том числе и сбежать куда угодно, но оказавшись на территории РФ без регистрации, он является нелегалом и подлежит депортации (как впрочем и в нелюбимых нами странах "партнерах").
          avg-mgn
  18. ланс Сегодня, 13:45
    конечно у нас в рф президент может защитить сноудена, а офицер лднр-......., и второе где на повестке дня думы внеочередное внесение поправки в закон по русскоязычным лднр? как после этого думать о депутатах и президенте?
    ланс
    1. tanit Сегодня, 14:12
      А как после этого думать о человеке, ведущегося на всякую лажу? Я про Вас. wink
      .
      Цитата: ланс
      как после этого думать о депутатах и президенте?
      tanit
  19. avg-mgn Сегодня, 14:07
    Для начала надо бы разобраться, за какие боевые заслуги Погодин был объявлен в розыск Интерполом. Все ли чисто и гладко в его боевой биографии. Буквально в один клик нашел негативчик с криминальным душком:
    батальон "Керчь". Командир - вадим погодин. Убили за желто-голубую ленточку 16 летнего пацана.
    http://andreistp.livejournal.com/7620121.html
    avg-mgn
  20. senima56 Сегодня, 14:22
    Это что ж получается? Тогда логично всех ополченцев ЛДНР хохлом сдать на расправу? Позор!
    senima56
  21. behemot Сегодня, 14:22
    с Украиной в принципе нужно разорвать все отношения. Пока там нацистская власть с американскими марионетками во главе, отношений быть не может.
    behemot
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