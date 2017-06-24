В ГД призвали не выдавать Киеву задержанного в Ялте командира батальона ДНР

Отдавать земляка за то, что он защищал свою родину, недопустимо, тем более в свете сегодняшних отношений с Украиной

Депутат Госдумы Дмитрий Белик призвал не выдавать украинским властям задержанного в Крыму командира батальона ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики Вадима Погодина, передает РИА Новости Ранее СМИ сообщили об аресте в Ялте Погодина, который в 2014 году командовал батальоном ополчения "Керчь" и по запросу Украины находился в международном розыске Интерпола. Об этом сообщил донбасский доброволец Иоанн Семенов в Facebook : «В городе Ялта, республика Крым, 20 июня 2017 года по запросу Украины в Интерпол, МВД задержан, легендарный и боевой командир Батальона «Керчь», МО ДНР, Вадим Викторович Погодин, позывной - «Керчь».Утверждается, что Погодин не получил гражданство России и имеет украинский паспорт. В 2014 году во время воссоединения Крыма с Россией находился на территории полуострова, затем воевал в составе ополчения ДНР. Семенов заявил, что Украина «сфальсифицировала уголовные дела», чтобы арестовать Погодина.По данным Семенова, российский суд арестовал Погодина на 40 дней «для обеспечения возможности его выдачи … правоохранительным органам Украины». Сейчас командир батальона находится в изоляторе временного содержания в Симферополе.— сказал БеликДепутат сообщил, что уже обратился с открытым письмом к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой разобраться в этом вопросе.