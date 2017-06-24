20:12 24 июня

Турчинов: Въезд граждан РФ на Украину только по биометрическим паспортам

Граждан России будут впускать на Украину только по биометрическим загранпаспортам и с одновременным контролем биометрических данных. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, передает РИА Новости



Пограничники рассчитывают технические детали, рассчитывают, какая нужна еще материально-техническая помощь. Чтобы, пока правительство определяется с введением визового режима, обеспечить пропуск по биометрическим паспортам и при пересечении (границы. — прим. ВО) любому россиянину, брать у него идентификационные признаки — или отпечатки пальцев, или сетчатку глаза, такая техническая работа ведется. Я надеюсь, что правительство финансово поддержит эту работу, которая даст результат, мы считаем, в течение месяца, если будет финансирование
— приводит слова Турчинова УНИАН .


Сейчас у пограничной службы Украины нет технической возможности пропускать россиян только по биометрическим паспортам, избегая при этом образования больших очередей признал глава СНБО. При этом он выразил уверенность, что Киев должен ввести визовый режим для граждан России.

Ранее фракция "Народного фронта" в Верховной раде призвала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией. Позже первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко заявила, что Киеву следует немедленно запретить въезд россиян без биометрических паспортов. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что его ведомство готово к введению визового режима с Москвой, если такое решение будет принято.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной. Глава МИД России Сергей Лавров также отметил, что в случае введения Киевом визового режима Москва пойдет на аналогичные меры.

Использованы фотографии: https://ok.ru/feed
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 50

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:13
    Всех мигрантов в 24 часа вернуть укроине -это ихние, нехай едут безвизить в еэсию.
    Изгоняющий либероидов
    1. Владимир 38 Сегодня, 19:33
      Удивляет, почему этого до сих пор не сделали..
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Всех мигрантов в 24 часа вернуть укроине -это
      Владимир 38
      1. Смог Сегодня, 19:41
        Цитата: Владимир 38
        почему этого до сих пор не сделали..

        Так "братья" чай поди, чирей им на задницу.
        Но уступки и д и отским выходкам куевской хунты в последнее время начинают напрягать. Сколько можно плевки эти терпеть и утираться? Вообще какая то непонятная и беззубая позиция нашего руководства.
        Смог
        1. Владимир 38 Сегодня, 19:44
          Цитата: Смог
          Цитата: Владимир 38
          почему этого до сих пор не сделали..

          Так "братья" чай поди, чирей им на задницу.
          Но уступки и д и отским выходкам куевской хунты в последнее время начинают напрягать. Сколько можно плевки эти терпеть и утираться? Вообще какая то непонятная и беззубая позиция нашего руководства.

          Ну и братьев учить уму разуму нужно.. А вообще да не понятная беззубая позиция. Думаю, нашим либералом сильно прищемили причинное место, вот и протухли.. Если уж сбербанк, на своей территории работать не может, представьте на сколько эти холуи от запада зависят
          Владимир 38
          1. Смог Сегодня, 19:50
            Цитата: Владимир 38
            Ну и братьев учить уму разуму нужно

            А толк то из этого будет? А то ведь-
            Цитата: Владимир 38
            Думаю, нашим либералом сильно прищемили причинное место, вот и протухли

            Да, запрягаем , запрягаем, и никак не запряжем.
            Прям по Ильичу-«Шаг вперёд, два шага назад"
            Смог
            1. Zibelew Сегодня, 20:02
              Это ж только я собрался посмотреть исторические шедевры Жмеринки, Крыжопля и мусорную гору Лемберг, как - на тебе, здрассте belay Да как же так то crying
              Zibelew
        2. Офицер запаса Сегодня, 19:51
          Турчинову нужны отпечатки пальцев наших граждан для каких-нибудь провокаций и фальсификаций. Других причин не вижу.
          Кстати, что там про принцип взаимности Лавров все время говорит? Что-то в отношении Украины я ничего подобного не вижу и не слышу. Может, хватит про братство? Перед нами страна с фашистской идеологией. Проспали ее. И сейчас в иллюзиях витать не нужно.
          Офицер запаса
          1. Partyzan Сегодня, 20:07
            что там про принцип взаимности Лавров все время говорит?
            ВСУ уже начало с бандерлогами воевать, ввести биометрию, и те украинцы которые сейчас на зароботках в России поддержат ВСУ, и хана бандерлогам, КАА проснись
            Partyzan
    2. DOCTOR ZLO Сегодня, 19:41
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Всех мигрантов в 24 часа вернуть укроине -это ихние, нехай едут безвизить в еэсию.

      Сначала узнайте, сколько будет стоить выдворение за пределы РФ ее бюджету. Умник.
      DOCTOR ZLO
      1. Владимир 38 Сегодня, 19:49
        Цитата: DOCTOR ZLO
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        Всех мигрантов в 24 часа вернуть укроине -это ихние, нехай едут безвизить в еэсию.

        Сначала узнайте, сколько будет стоить выдворение за пределы РФ ее бюджету. Умник.

        Нет ну в течении 24 часов - это конечно не реально. А вообще, в последствии это еще доход приносить будет, учитывая, что рабочие места будут освобождаться, в результате возможен рост ЗП и.тд. В конце концов мудрейший денег не считает, списал 250 лярдов зеленых и не париться. . Думаю около лярда руб. денег понадобится, что бы всех обратно отправить, это вообще для Димона не деньги, из собственных средств может отслюнявить))
        Владимир 38
        1. DOCTOR ZLO Сегодня, 20:01
          Владимир 38 А вообще, в последствии это еще доход приносить будет, учитывая, что рабочие места будут освобождаться, в результате возможен рост ЗП и.тд.

          По подробнее можно в этой части?
          DOCTOR ZLO
      2. Офицер запаса Сегодня, 19:55
        Сергей, это смотря как выдворять. В принципе, достаточно опубликовать указ президента о выдворении. С пояснением, что те, кто останется - объявляются нелегалами с наказанием в виде больших тюремных сроков. Была бы политическая воля, а проблему решить можно любую.
        Офицер запаса
      3. Смог Сегодня, 20:11
        Цитата: DOCTOR ZLO
        сколько будет стоить выдворение за пределы РФ ее бюджету. Умник.

        А Вам не кажется, что престиж страны не в бабках измеряется, экономный Вы наш?
        Смог
    3. Pirogov Сегодня, 19:50
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Всех мигрантов в 24 часа вернуть укроине -это ихние, нехай едут безвизить в еэсию.

      Не уподобляйтесь свидомым ,всех под одну гребёнку гребсти не правильно.
      Pirogov
      1. Владимир 38 Сегодня, 19:55
        Цитата: Pirogov
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        Всех мигрантов в 24 часа вернуть укроине -это ихние, нехай едут безвизить в еэсию.

        Не уподобляйтесь свидомым ,всех под одну гребёнку гребсти не правильно.

        Нет ну это можно временной мерой сделать, вышлем, а потом визы введем, окупим так сказать.. Ну и вернувшиеся на родину(украину) - это же электорат ) Может вразумят шоколадного, все же два мильона их тут, а то и больше)
        Владимир 38
      2. DOCTOR ZLO Сегодня, 20:04
        Цитата: Pirogov
        Не уподобляйтесь свидомым ,всех под одну гребёнку гребсти не правильно.

        А как правильно? Я значит будут платить за визу, а украинцы нет, чем я хуже украинцев или лично Вам украинцы ближе?
        DOCTOR ZLO
      3. Смог Сегодня, 20:06
        Цитата: Pirogov
        Не уподобляйтесь свидомым ,всех под одну гребёнку гребсти не правильно.

        Может и не правильно. Зато действенно. А соплежуйство уже надоело. А так шарахнуть один раз и все, попритихнут. А то ведь борзеют прямо на глазах, чем дальше тем больше В следующий раз перед тем как тявкнуть, 333 раза подумают, а какая ответка прилетит? А для гейропы и коллективного запада Россия все равно хорошей не будет, даже если петю почетным гражданином РФ(правда не знаю есть такое звание или нет) сделают, или Орденом Дружбы Народов наградят.. am
        Смог
    4. ЛукичЪ Сегодня, 19:51
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Всех мигрантов в 24 часа вернуть укроине -это ихние, нехай едут безвизить в еэсию.

      нам без ихних доступных тяжело будет laughing а с другой стороны отечественному производителю рынок откроется laughing
      ЛукичЪ
  2. Olegater Сегодня, 19:15
    Спрашивается какому нормальному человеку ездить и смотреть на эту помойку - с бендеровскими вшами и европиеидными подстилками.
    Olegater
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 19:42
      Цитата: Olegater
      Спрашивается какому нормальному человеку ездить и смотреть на эту помойку - с бендеровскими вшами и европиеидными подстилками.

      Вообще то у многих россиян на Украине родственники, есть и к своим родным они поедут и на помойку...
      DOCTOR ZLO
      1. Olegater Сегодня, 19:47
        Если у этих родственников нет коррозии г.м. (головного мозга) то добро пожаловать но при обратном результате то пошли эти родственники куда по дальше - ну например в европу или в канаду.
        Olegater
      2. Torkvat Torkvat Сегодня, 20:08
        Из-за тети в Житомире не вводить визы???))))....Езжай к ней.Навсегда)))
        Torkvat Torkvat
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:15
    Турчинов: Въезд граждан РФ на Украину только по биометрическим паспортам
    А, в Россию по томографии головного мозга нужно сделать для граждан не залежной.Как только трезубец будет просматриваться.Так сразу давай до свидания ,наш очумевший не брат. laughing
    Наблюдатель2014
    1. фигвам Сегодня, 19:35
      Турчинов: Въезд граждан РФ на Украину только по биометрическим паспортам

      Ну если нужно будет, то обычно у всякой нацистской мерзости мы разрешения на проезд не спрашиваем и уж тем более не предъявляем паспорт.
      фигвам
      1. ЛукичЪ Сегодня, 19:56
        Цитата: фигвам
        Ну если нужно будет, то обычно у всякой нацистской мерзости мы разрешения на проезд не спрашиваем и уж тем более не предъявляем паспорт.

        интересно, если я туда на танке поеду, паспорт будут спрашивать, или к своим дыпутатам за советом побегут? страна уже совсем очумела
        ЛукичЪ
        1. фигвам Сегодня, 20:10
          Цитата: ЛукичЪ

          интересно, если я туда на танке поеду, паспорт будут спрашивать, или к своим дыпутатам за советом побегут? страна уже совсем очумела

          Скоро космонавты при пролёте над окраиной будут предьявлять паспорта.
          фигвам
  4. МПК105 Сегодня, 19:16
    А граждане РФ прям в очередь выстроились на Украинской границе,прям рвутся туда к вам. laughing Что ни новость,то веселье сегодня!Спасибо за хорошее настроение,модераторы,после трудного дня трудового.Футболёры вот ложку дёгтя разве что добавили,кривоногие-1-2...
    МПК105
    1. Макаров Сегодня, 19:21
      В Таиланд летели со мой из Киева граждане РФ...вели себя безобразно надо сказать... но я не о том... я о том что многие оказывается едут по самым разным причинам
      Макаров
    2. alexmach Сегодня, 19:37
      Вы так то одним махом за всех 140 миллионов граждан России зря расписываетесь. Мало ли кому и по каким надо.

      У меня вопрос о другом, В России вообще есть биометрические паспорта?
      alexmach
      1. shans2 Сегодня, 19:52
        а загранпаспорта какие в массе своей, которые на 10 лет выдают , как ты думаешь ?)
        shans2
        1. alexmach Сегодня, 19:54
          Я не знаю, потому и спрашиваю.
          alexmach
  5. zvezdo4et Сегодня, 19:16
    как они, эти нетрадиционно ориентированные полицаи фашингтона меня за...ли! вот уже давно, если бы не родные, свалил бы на родину предков. а с другой стороны - кому здесь быть? неужели сдать священную землю? кто же останется здесь? светить нужно где темно, а не в освещенном зале. и еще я ВЕРЮ. верю в Путина, верю в себя, в будущее освобождение и присоединение Новороссии. ... в общем, если что - считайте меня коммунистом
    zvezdo4et
    1. Злой543 Сегодня, 19:22
      А если они, если что? То их считать коммунистами? belay
      Злой543
      1. zvezdo4et Сегодня, 19:33
        их не считать
        zvezdo4et
    2. ЛукичЪ Сегодня, 19:58
      Цитата: zvezdo4et
      в общем, если что - считайте меня коммунистом

      НО ПАСАРАН soldier
      ЛукичЪ
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:16
    Вообще то из понятия "укроина "необходимо изъять все Российские земли, не забыть даже маленького хуторка, а на оставшейся части пускай хоть яйца себе откусывают. ....
    Изгоняющий либероидов
  7. ВЕРЕСК Сегодня, 19:19
    Турчинову-без паспорта в Россию.На полу Тигра с одетыми наручниками.Как международного террориста.Чтоб не скучно было одному-Полторака рядышком.Всех мигрантов в 24 часа вернуть укроинеЭто зачем?Много хороших людей у нас работают.
    ВЕРЕСК
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:28
      ВЕРЕСК -народ мог сто раз эту власть скинуть 40 миллионов народа против 50тысяч отморозков, но не скинул, значит, их все устраивает! !!!!
      Изгоняющий либероидов
      1. ЛукичЪ Сегодня, 20:01
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        40 миллионов народа против 50тысяч отморозков, но не скинул, значит, их все устраивает! !!!!

        остальное мояхата с краю. ждут когда дядя придёт и за них всё сделает
        ЛукичЪ
  8. Непостижимый Сегодня, 19:21
    Цитата: Изгоняющий либероидов
    Всех мигрантов в 24 часа вернуть укроине -это ихние, нехай едут безвизить в еэсию.

    Зачем обижать простой народ Украины, который пытается выжить, работая в России?
    У них на родине и так не сладко, а вы предлагаете им нож в спину от России...

    Работать надо с верхушкой, население тут не причем.
    Непостижимый
    1. Комментарий был удален.
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:30
      Работая у нас нашими деньгами они спонсируют ту власть что на Донбассе мирных людей калечат и убивают. Если нам визы и тотальная сдача отпечатков пальцев, то их тотально домой -всех! !!!
      Изгоняющий либероидов
    3. pv1005 Сегодня, 19:37
      Цитата: Непостижимый
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Всех мигрантов в 24 часа вернуть укроине -это ихние, нехай едут безвизить в еэсию.

      Зачем обижать простой народ Украины, который пытается выжить, работая в России?
      У них на родине и так не сладко, а вы предлагаете им нож в спину от России...
      Работать надо с верхушкой, население тут не причем.

      Когда дома пожар его тушить надо, а не соседнюю улицу подметать.
      pv1005
    4. ЛукичЪ Сегодня, 20:06
      Цитата: Непостижимый
      Работать надо с верхушкой

      ну и как работать с отморозками которые совсем ничего уже не понимают? вы карасёва "политолога" послушайте. сидит в России не один год и нас грязью обливает. я уж про лысого молчу. о чём с такими говорить??????? хоть одного нормального назовите
      ЛукичЪ
  9. Непостижимый Сегодня, 19:31
    Цитата: Olegater
    Ну тогда встречный вопрос - а зачем простой народ выбрал и слушается таких п.и.д.о.р.а.с.т.о.в. как свинья параша и его свинарник?

    Ну выгонят украинцев с российского рынка труда, а дальше что?
    Их место займут рабсила с азии и пр. это 100500%
    Также настроим против себя нормальных людей с Украины.
    Где плюсы в вашем стремлении выгнать наших друзей украинцев?
    Непостижимый
    1. behemot Сегодня, 19:42
      какие нормальные люди? Пусть едут домой, и там зарабатывают, ну или в Европу валят. Гастарбайтеры (не только украинские) выводят деньги из экономики страны.
      behemot
    2. shans2 Сегодня, 19:54
      "наших друзей украинцев" - вы Петросяна замените с успехом.
      shans2
    3. ЛукичЪ Сегодня, 20:12
      Цитата: Непостижимый
      наших друзей украинцев?

      друзей????????? это которые уже в школе кто не скачет тот москаль, друзья????????? москаляку на гиляку друзья??????? МНЕ ЭТА НАЦИЯ УЖЕ НЕ ДРУЗЬЯ. их уже не вылечишь. друзья остались в старом поколении, но не эти со свастикой
      ЛукичЪ
  10. Кент0001 Сегодня, 19:52
    Почему мы позволяем всякому отребью над собой издеваться. Завтра визы вводим для рогулей, после завтра дип отношения через Щвецарию. Уже устал от того, что нас уже везде все кому не лень чм ыр ят. Сколько можно уже терпеть.
    Кент0001
  11. DOCTOR ZLO Сегодня, 19:56
    Сейчас у пограничной службы Украины нет технической возможности пропускать россиян только по биометрическим паспортам

    Украине в финансовом плане, лучше сразу с РФ на визы перейти.
    DOCTOR ZLO
  12. sauvage Сегодня, 20:03
    Что мешает России ввести первой визовый режим. может хватит изображать из себя терпил, которых обзывают немытыми ахрэссороми, Порошенко кричит везде чтоб ввели новые санкции. Молчание России воспринимают как трусость. Введите визы и пусть они мучаются с безработными гражданами. глядишь и новый майдан свершится за интеграцию с Россией.
    sauvage
Картина дня