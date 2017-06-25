13:08 25 июня

ЦРУ: Москва десятилетиями пытается «подорвать демократию в США»

Россия с давних пор вмешивается во внутренние дела США, пытаясь подорвать основы американской демократии, передает РИА Новости заявление директора ЦРУ Майка Помпео.

ЦРУ: Москва десятилетиями пытается «подорвать демократию в США»


Москва вмешивается в американские выборы «на протяжении очень долгого времени и это не должно никого удивлять», сказал Помпео в интервью телеканалу MSNBC.


По его словам, перед разведывательными службами США «стоит задача найти способы остановить Россию».

В то же время глава ЦРУ не смог подтвердить информацию газеты Washington Post о том, что президент РФ Владимир Путин вмешивался в избирательную кампанию в США в 2016 году.

Помпео также заявил, что Дональд Трамп «невероятно требователен к разведывательному сообществу» и очень «заинтересован в данных разведки и информации, касающейся национальной безопасности».

Напомним, спецслужбы США обвинили Россию в хакерской атаке на компьютеры Национального комитета демократической партии. ФБР и обе палаты американского конгресса начали расследование о «российском вмешательстве в выборы». Между тем в Москве неоднократно опровергали эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их «абсолютно голословными».

Использованы фотографии: AFP 2017 / Saul Loeb
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Комментарии 36

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  1. Сергей 777 Сегодня, 10:17
    Как Москве не стыдно, ай ай ай! Вмешиваться в дела другой страны ради своих интересов!! lol
    P.S Пыталась подорвать то, чего нет am belay
    Сергей 777
    1. Teberii Сегодня, 10:23
      С тех самых пор как Россия оказала помощь американцам в их борьбе за не зависимость от Англии,когда молчит про Аляску,когда несла на себе груз двух мировых воин.
      Teberii
      1. Shurik70 Сегодня, 10:25
        И почему именно "Москва"?
        Давайте уж сразу - СССР !!! Тем более, что это редкий случай правды от департамента США
        Shurik70
        1. Чёрный Сегодня, 10:44
          Один из основополагающих принципов американской политики: Обвиняй оппонента в том, что делаешь сам.
          Чёрный
    2. сибиралт Сегодня, 10:24
      Демократия - лучший инструмент для добровольного признания народм себя же рабами у очередных господ - хозяев. hi
      сибиралт
      1. фигвам Сегодня, 10:30
        Москва вмешивается в американские выборы «на протяжении очень долгого времени и это не должно никого удивлять...

        Этим вы сами признаёте что вы не супер держава, значит придётся подвинуться и слушать что скажет новый хозяин земли.
        фигвам
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 10:40
        Я очень горжусь Россией ! Быстро мы восстанавливаемся от смуты и разрухи , какие то 25 лет и мы уже влияем на выборы в США и геополитику во всем мире..А помните гражданскую войны вся страна фактически разрушена и разграблена ,санкции и т.д. за 20 -25 лет страна превращается из сельскохозяйтвенной в мощную промышленный центр и ломает хребет фашизму (а это вся Европа сдавшаяся без боя гитлеру..) Ну потом вы знаете все Мы первые в космосе ит.д. т.д. т.д...Надеюсь и сейчас мы сделаем рывок еще круче , мы не потребители , Мы страна созидатель и умеем наказывать слишком зарвавшихся наглецов и исключительных ..Вот так и живем , хоть и небогато... soldier
        ОТДЕЛ
    3. Владимир 38 Сегодня, 10:35
      Да Москва пытается подорвать демократию в сша, с тех самых пор, когда кучка демократов приплыла в америку и самым демократичным способом зачистили коренное население.. Вот, с тех пор, Москва внимательно наблюдает за развитием демократии, в этой юной стране.. За последние столетие, молодая американская демократия, не изменилась, она продолжает уничтожать любое население, которое встало у нее на пути и не имеет ЯО. Москва вежливо указывает демократом на тот, факт, что америка становится все более демократичной и такими темпами, скоро в америке не останется негров, потому, что демократы развлекаясь их отстреливают.. Более того, демократия в америке, так стремительно развивается, что даже молодое белое население, которое не питается фас-фудом, пытается всё бросить и уехать в страну, которую демократы не любят ибо в этой стране всё и все не демократичны.
      Владимир 38
      1. самоход Сегодня, 11:08
        еще раз повторюсь - благо США, что Россия даже и не пытается подрывать всякие там демократии... не дай Бог Россия изъявит такое желание - охренеете от результата...
        самоход
    4. To be or not to be Сегодня, 12:16
      ЦРУ превратилось в "картонную дурилку " американского электората ....

      "В 2009 году Конгрессе США прошли очередные слушания, которые весьма однозначно намекают нам, что всё не так однозначно.

      На этих слушаниях давала свидетельские показания (testimony) некая Кэтрин Энгелбрэхт. В 2009 году она работала волонтёром на выборах в Техасе, где увидела очевидное несовершенство американской избирательной системы, допускающей множественные возможности для фальсификаций.

      Под впечатлением от увиденного мисс Энгелбрэхт основала некоммерческую общественную организацию (НКО) «Патриоты Кинг Стрит», с помощью которой популяризировала идеи модернизации избирательной системы США, чтобы сделать фальсификации невозможными.
      После этого на мисс Энгелбрэхт и её семейный бизнес (который существует уже больше 20 лет) начались наезды со стороны различных правительственных контор, начиная с ФБР и налоговой и заканчивая бюро по охране труда.

      Последние шесть лет бизнес семьи Энгелбрэхт кошмарит репрессивная машина американского государства, проводя в среднем по 15 различных проверок в год. Только в результате одной из проверок, не найдя никаких существенных нарушений, ей всё равно выписали штрафов более чем на 20 тысяч долларов.
      К тому же ведётся несколько независимых расследований против её семьи и её бизнеса, каждое из которых длится уже по несколько лет. В ходе этих расследований мисс Энглбрэхт неоднократно вызывали на допросы, расспрашивая о её политических взглядах, а также взламывали её электронную почту и изымали всю переписку и деловую документацию.
      И всё это за «экстремистское» желание сделать избирательную систему Соединённых Штатов менее уязвимой к фальсификациям.

      Более того, мисс Энглбрэхт утверждает, что таких людей, подвергающихся системным гонениям и репрессиям со стороны федеральных властей, десятки тысяч. И многие из них не выдерживают давления и сдаются, полностью прекращают общественную деятельность.

      Но выступала мисс Энглбрэхт на слушаниях в Конгрессе, посвящённых не этим злоупотреблениям властью (их пока никто расследовать не собирается), а протестуя против подготовки к принятию нового федерального закона, который фактически сделает деятельность НКО невозможной на территории США.

      Что же мы имеем на выходе?
      1. Избирательная система США открыта для фальсификаций.
      2. Федеральные власти преследуют и подвергают гонениям тех, кто пытается бороться за улучшение избирательной системы.
      3. То есть федеральные власти хотят сохранить существующую уязвимую систему, чтобы использовать её уязвимости для фальсификации выборов в нужную им сторону.
      4. В США фактически уничтожается гражданское общество, причём делается это на законодательном уровне.
      И эти люди учат нас демократии?"""
      http://alexandr-rogers.livejournal.com/752635.htm
      l
      To be or not to be
  2. anjey Сегодня, 10:23
    С больной головы на здоровую валят полосатотряпочные
    anjey
    1. самоход Сегодня, 10:55
      совсем уж плохо в "датском королевстве". эта страна (имею в виду РОССИЮ), которая "прогиналась" под вседемократов времен ЕБН (те, что создали образ страны-алкоголика), которая сама смогла выплатить долги СССР, которая не погрязла в междуусобных войнах и пережила смутные времена, а сейчас восстанавливается и растет - и опустится до кокой-то попытки "подрыва демократии" ... совсем уж не интересно. уж если захотят подорвать, ТО РВАНУТ ОТ ДУШИ!!!
      и теперь эта страна ИМЕЕТ всех хакеров мира (исходя из новостей всяких там супер-пупер Би-Би-Си, Си-Эн-Эн и тому подобных набору букв). а теперь еще и +100500 к влиянию на США на десятилетия (исходя из заголовка данной статьи)...
      Я ЛЮБЛЮ ЭТУ СТРАНУ!!! КОТОРАЯ ИМЕЕТ ВСЕХ!!! и еще что-то имеет с этого!!!
      P.S. я не русофил (хотя душой и сердцем с Россией). родился, воспитывался и учился во времена СССР. и это время для меня до сих пор ЗОЛОТОЕ. А ПАМЯТЬ ТАКАЯ ШТУКА....
      самоход
  3. pjastolov Сегодня, 10:24
    Россия с давних пор вмешивается во внутренние дела США, пытаясь подорвать основы американской демократии
    А медаль за развал СССР - это тоже Россия выпустила? fool
    pjastolov
    1. cniza Сегодня, 11:40
      Горбачев принял активное участие и удостоился сей медальки.
      cniza
      1. pjastolov Сегодня, 11:45
        таки я про что, а то - засахарилось, засахарилось, де...."мо
        pjastolov
        1. cniza Сегодня, 11:52
          Они не хотят замечать своих "козней" и очень нервничают , когда их тыкают носом.
          cniza
          1. pjastolov Сегодня, 12:11
            Надо на них Мозарини натравит laughing
            pjastolov
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:26
    ЦРУ: Москва десятилетиями пытается «подорвать демократию в США»
    Вот это вмазались пацаны. laughing wassat laughing Тут травкой и не пахнет.Тут такой коктейль по венам пустить нужно ,что клеёнку разъесть должно.Чтобы такое ляпнуть.
    Наблюдатель2014
  5. Васян1971 Сегодня, 10:27
    Попео жжот!
    А кто там недавно радовался "победе" в Холдной войне?
    Васян1971
  6. К-50 Сегодня, 10:32
    Россия с давних пор вмешивается во внутренние дела США, пытаясь подорвать основы американской демократии

    Если бы Россия не потребовала от Англии не вмешиваться в дела на американском континенте и не послала крейсерские эскадры, то и самих штатов сейчас бы не было, по крайней мере в таком виде, в котором они сейчас существуют. Это можно назвать вмешательством?
    Что за дерьмократию, если бы сейчас было желание подорвать, то прилетели бы наши ракетки и уж так подорвали бы, что дальше и некуда.
    Про вмешательство же вообще смешно, учитывая тот факт, что Матрасия лезет во все страны планеты. Даже в какое-нибудь племя Тумба-Юмба и то влезет, если посчитает, что прыгающие вокруг костра негры (папуасы) угрожают Матрасии, путём сотрясения земной коры своими прыжками. yes
    К-50
    1. Fei_Wong Сегодня, 10:36
      Даже в какое-нибудь племя Тумба-Юмба и то влезет, если посчитает, что прыгающие вокруг костра негры (папуасы) угрожают Матрасии, путём сотрясения земной коры своими прыжками.

      Не забывай, мы даже своего ставленника Айболита в Лимпопо пропихнули. И Госдеп не оставит это вмешательство безнаказанным.
      Fei_Wong
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 10:33
    Правда в том , что в сша нету демократии в ее истенном толковании, посему и подрывать там просто нечего.
    Изгоняющий либероидов
  8. Irokez Сегодня, 10:34
    Дональд Трамп «невероятно требователен к разведывательному сообществу» и очень «заинтересован в данных разведки и информации, касающейся национальной безопасности»

    Опаньки. Оказывается этот президент интересуется чем занимаются структуры национальной безопасности и разведки. А до этого жили вольготно и ни кто не лез узнавать чем вы тут занимаетесь.
    Ну да этот президент какой-то с мозгами и наверно диктатором станет если будет вами интересоваться и что-то требовать.
    Видать времена меняются и малина спец служб немного подсохла или её кто-то обгладывать начал.
    Irokez
  9. санчо Сегодня, 10:36
    ох уж эти сказки! ох уж эти сказочники!!!
    санчо
  10. rotmistr60 Сегодня, 10:36
    заявление директора ЦРУ Майка Помпео

    Если во главе ЦРУ такой дятел, то что говорить об остальных. В советское время разведки Сша и СССР проводили свои операции учитывая профессионализм противника. Сегодня только какие-то писклявые претензии и обвинения не основанные ни на чем. Полная деградация ЦРУ.
    rotmistr60
  11. gla172 Сегодня, 10:39
    ....чутка истории.....если кто не помнит....

    Политика против СССР была сформирована в США еще в конце 40-х XX века и озвучена американским генералом Алленом Даллесом, руководителем политической разведки США в Европе, который в последствии стал директором ЦРУ. Вот его слова:

    "Окончится война, все как-то утрясется, устроится. И мы бросим все, что имеем, - все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей! Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению.

    Посеяв в Советском Союзе хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности поверить. Как?

    Мы найдем своих единомышленников и союзников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного народа на Земле, окончательного, необратимого угасания его самосознания.

    Из литературы и искусств мы, например, постепенно вытравим их социальную сущность, отучим художников, отобьем у них охоту заниматься изображением, исследованием тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс.

    Литература, театры, кино - все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых творцов, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства - словом, всякой безнравственности. В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху.

    Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, взяточничеству, беспринципности. Бюрократизм и волокита будут возводиться в добродетель. Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх друг перед другом, предательство, национализм, вражду народов и, прежде всего, вражду и ненависть к русскому народу,- все это мы будем ловко и незаметно культивировать, все это расцветет махровым цветом.

    И лишь немногие, очень немногие, будут догадываться, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и объявить отбросами общества.

    Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать основы нравственности. Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением.

    Будем браться за людей с детских, юношеских лет, и главную ставку всегда будем делать на молодежь - станем разлагать, развращать и растлевать ее. Мы сделаем из нее циников, пошляков и космополитов"
    gla172
  12. Горный стрелок Сегодня, 10:45
    О как! Оказывается, все косяки Матрасии - это Россия! А нам и невдомек, что ж она так себя ведёт, как гопник на балу благородных девиц?
    Горный стрелок
  13. кедр Сегодня, 10:48
    Они нам Горбачёва с Ельциным мы им Трампа...
    Пусть привыкают к многополярному миру...
    И вообще пусть выучат - "Как аукнется, так и откликнется..."
    кедр
  14. Irokez Сегодня, 11:08
    Цитата: gla172
    ....чутка истории.....если кто не помнит....

    Ох хорошо напомнил и к месту и по теме.
    Irokez
  15. Alex20042004 Сегодня, 11:40
    Матрасня (извиняюсь - пид_аросня) десятилетиями каждые 2-3 года создаёт по всему Миру военные конфликты.
    Alex20042004
  16. fsps Сегодня, 11:45
    Демократия - это подчинение большинства меньшинству, если меньшинство одобрено (и оплачено!) американским послом и прочими госдепом и ЦРУ.
    fsps
  17. Сергей-8848 Сегодня, 11:58
    Это не директор ЦРУ, а жалкий дилетант. Нам же лучше, если во главе разведслужбы США будут находиться такие новогодние дятлы!
    Сергей-8848
  18. mikh-korsakov Сегодня, 12:09
    Я не верю. что кто-то там вмешивается. потому что это было не в наших интересах. Ибо чем меньше демократии, тем меньше коррупции и тем лучше дела в экономике. Этому нас учит даже У. Черчилль.
    mikh-korsakov
  19. изя топ Сегодня, 12:19
    Москва вмешивается в американские выборы «на протяжении очень долгого времени и это не должно никого удивлять»
    о как,КГБ не спит bully
    изя топ
  20. da Vinci Сегодня, 12:23
    Вот почему так: врун сделал вброс и сидит - ухмыляется, человек которому нужно оправдаться - ищет доводы, анализирует, доказывает и все равно оказывается не прав (т.е. "оправдываешься - значит виновен!"). recourse «Я, говорит, люблю человечество, но дивлюсь на себя самого: чем больше я люблю человечество вообще, тем меньше я люблю людей в частности". request
    da Vinci
  21. sabakina Сегодня, 12:47
    Россия с давних пор вмешивается во внутренние дела США, пытаясь подорвать основы американской демократии, передает РИА Новости заявление директора ЦРУ Майка Помпео.

    Ну да, ну да. С года этак 1775...
    https://topwar.ru/31320-russkie-v-voyne-za-nezavi
    simost-ssha-v-1775-1783-godah.html
    sabakina
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