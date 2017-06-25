ЦРУ: Москва десятилетиями пытается «подорвать демократию в США»
Россия с давних пор вмешивается во внутренние дела США, пытаясь подорвать основы американской демократии, передает РИА Новости заявление директора ЦРУ Майка Помпео.
Москва вмешивается в американские выборы «на протяжении очень долгого времени и это не должно никого удивлять», сказал Помпео в интервью телеканалу MSNBC.
По его словам, перед разведывательными службами США «стоит задача найти способы остановить Россию».
В то же время глава ЦРУ не смог подтвердить информацию газеты Washington Post о том, что президент РФ Владимир Путин вмешивался в избирательную кампанию в США в 2016 году.
Помпео также заявил, что Дональд Трамп «невероятно требователен к разведывательному сообществу» и очень «заинтересован в данных разведки и информации, касающейся национальной безопасности».
Напомним, спецслужбы США обвинили Россию в хакерской атаке на компьютеры Национального комитета демократической партии. ФБР и обе палаты американского конгресса начали расследование о «российском вмешательстве в выборы». Между тем в Москве неоднократно опровергали эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их «абсолютно голословными».
Москва вмешивается в американские выборы «на протяжении очень долгого времени и это не должно никого удивлять», сказал Помпео в интервью телеканалу MSNBC.
По его словам, перед разведывательными службами США «стоит задача найти способы остановить Россию».
В то же время глава ЦРУ не смог подтвердить информацию газеты Washington Post о том, что президент РФ Владимир Путин вмешивался в избирательную кампанию в США в 2016 году.
Помпео также заявил, что Дональд Трамп «невероятно требователен к разведывательному сообществу» и очень «заинтересован в данных разведки и информации, касающейся национальной безопасности».
Напомним, спецслужбы США обвинили Россию в хакерской атаке на компьютеры Национального комитета демократической партии. ФБР и обе палаты американского конгресса начали расследование о «российском вмешательстве в выборы». Между тем в Москве неоднократно опровергали эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их «абсолютно голословными».
Использованы фотографии: AFP 2017 / Saul Loeb
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