13:08 25 июня

Американские самолеты провели облет района дислокации кораблей ВМФ РФ у берегов Сирии

Американские самолеты вчера провели очередные разведывательные полеты над акваторией Средиземного моря вблизи побережья Сирии, где находятся корабли ВМФ России, передает Интерфакс-АВН сообщения западных сайтов, отслеживающих перемещение военной авиации.



Согласно информации ресурсов, противолодочный самолет P-8A Poseidon и стратегический разведчик RC-135V, вылетевшие соответственно с авиабаз на Сицилии и Крите, «осуществляли разведывательные полеты над районом вблизи побережья Сирии, который, согласно извещениям для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей, закрыт в связи с проведением ракетных пусков с кораблей ВМФ России 23, 28 и 30 июня».


Ранее, в пятницу, над этим же районом долгое время кружились, сменяя друг друга, два американских патрульных противолодочных самолета P-8A Poseidon. Полеты проходили после осуществления пусков крылатых ракет «Калибр» по объектам террористов в Сирии с фрегатов «Адмирал Эссен», «Адмирал Григорович» и подводной лодки «Краснодар».

Использованы фотографии: http://nevskii-bastion.ru
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Комментарии 62

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:57
    Что то мерзкое опять задумали явно...Вот чую генами и фибрами души!
    ОТДЕЛ
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:06
      Виталий, силу они хотят свою на нас попробовать, ибо Трамп более решительный, чем бананоед -он легко может начать атаку наших войск в Сирии.
      Изгоняющий либероидов
      1. Shurik70 Сегодня, 11:20
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        он легко может начать атаку наших войск в Сирии

        Полноценную атаку вряд-ли.
        А вот "случайно ошибиться" вполне возможно. Именно поэтому нельзя прекращать сопровождать их самолеты прицелами.
        Shurik70
      2. Vlad.by Сегодня, 11:37
        Надеются, что научатся таки черные дыры в море находить. Знают точно, что есть, но вот найти не могут.
        Vlad.by
    2. Зяблицев Сегодня, 11:14
      Чувствую, что надо более ответственно подходить к занятиям по командирской подготовке... Повысить физическую форму, поупражняться в стрельбе из табельного оружия и самое главное, как для связиста, улучшить умения и навыки в работе на средствах связи...
      Зяблицев
      1. Vita VKO Сегодня, 11:25
        Цитата: Зяблицев
        улучшить умения и навыки в работе на средствах связ

        В смысле? Что бы каждый смог подать сигнал SOS при приближении американской авиации? laughing
        На самом деле разведка районов дислокации ВМФ РФ и разведка баз террористов это в принципе противоположные задачи. И реагировать необходимо адекватно угрозе. Очевидно США планируют нанесения удара по нашим базам, следовательно они должны четко понимать, что в результате ответных действий понесут неприемлемый ущерб. Иначе слишком велик риск возникновения новой глобальной войны.
        Vita VKO
        1. Зяблицев Сегодня, 11:30
          Нет! В смысли организации связи при проведении общевойсковых операции для устойчивого управления войсками...
          Зяблицев
      2. Познающий Сегодня, 11:26
        Цитата: Зяблицев
        Чувствую, что надо более ответственно подходить к занятиям по командирской подготовке... Повысить физическую форму, поупражняться в стрельбе из табельного оружия и самое главное, как для связиста, улучшить умения и навыки в работе на средствах связи..

        Думаете что возможна высадка на корабли РФ десанта от потенциального противника... Но ведь на бортах-то есть, уверен, ну очень вежливые и весьма неразговорчивые.... recourse специалисты . hi
        Познающий
        1. Зяблицев Сегодня, 11:34
          Я вообще в целом об напряженности и не только в Средиземноморье, но и увеличение разведывательных полетах вдоль наших, особенно западных границ,увеличение войск НАТО в Прибалтике, Польше, Норвегии...,причем наступательного вооружения! Форсирование программы ПРО в Восточной Европе...И крайне неприкрытая воинственная риторика западных политиков и военных!
          Зяблицев
          1. Познающий Сегодня, 12:40
            Да, понял позицию,- лучше перебдеть , чем нет, и в Полной мере поддерживаю Вас. hi
            Познающий
        2. strateg-64 Сегодня, 11:52
          И называются они ,морская пехота .Они очень вежливые севастопольцы
          strateg-64
      3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:01
        Зяблицеву -упал, отжался wassat , и так сотню раз wassat
        Изгоняющий либероидов
  2. pjastolov Сегодня, 10:57
    Полеты проходили после осуществления пусков крылатых ракет «Калибр» по объектам террористов в Сирии с фрегатов «Адмирал Эссен», «Адмирал Григорович» и подводной лодки «Краснодар».
    нарваться хотят? или показывают что очень круты, пятиминутные?
    pjastolov
    1. cniza Сегодня, 11:36
      Доброго времени hi , пытаются провоцировать и поиграть на нервах.
      cniza
      1. pjastolov Сегодня, 11:47
        надо нам пролететь, над ними как в черном море negative
        pjastolov
        1. cniza Сегодня, 11:50
          Придет время , по необходимости пролетим , а пока пусть забавляются.
          cniza
          1. pjastolov Сегодня, 12:18
            Необходимость давно уже наступила,как бы петух уже клевать не начал fool
            pjastolov
    2. 0255 Сегодня, 12:33
      Цитата: pjastolov
      нарваться хотят? или показывают что очень круты, пятиминутные?

      А вы уверены что РФ будет сбивать американские самолёты?
      0255
  3. APASUS Сегодня, 11:03
    Похоже нервничают,ведут разведку ,уточняют дислокацию,просчитывают возможные варианты столкновений.
    APASUS
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:04
    Нужно было их отогнать подальше, а то так и до военной атаки недалеко -янки будут бомбить, так как дальше слов мы не идем.
    Изгоняющий либероидов
    1. Соломон Кейн Сегодня, 11:37
      Хочется новости другого порядка:
      Вместо:
      Американские самолеты провели облет района....

      Вот такую Американские самолеты обрели "покой" на дне Средиземного моря при попытке облёта...
      Соломон Кейн
  5. Вздринчер Сегодня, 11:16
    Смелые американцы laughing Героический поступок совершили wink
    Вздринчер
  6. кг пв Сегодня, 11:18
    Ну и что это у них там ничего не запищало о том что они на прицеле? Или пищало но у них титановые "Фаберже"?
    А почему их на Балтике наши истребители гоняют а здесь нет?
    Вопросов больше чем ответов.
    кг пв
  7. Koteg Сегодня, 11:18
    не сметь летать над нашим морем_стервятники паганые
    Koteg
  8. Горный стрелок Сегодня, 11:21
    Ну летают, ну любопытные, как дети. Убедились, что мы на месте, ракеты летят куда надо, в море не падают - и что? Думаю, напряглись.
    Горный стрелок
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:26
      Горный стрелок -ошибочное мнение, ибо наше молчание и бездействие сша принимают за нашу слабость, а это толкает их к более наглым выходкам, поэтому каждый день и час нужно исходить из того что нам придется воевать, независимо от того, желаем мы этого, или нет.
      Изгоняющий либероидов
  9. voyaka uh Сегодня, 11:22
    У меня есть версия, почему С-300 из Тартуса произвела
    ночной залп (две ракеты) в сторону моря.
    Залп явно боевой. И явно - промах. Никто: ни коалиция, ни Израиль, ни турки
    не проводили после залпа никаких поисков обломков или спасательных работ.
    Россия хранит молчание.
    Я предполагаю, что над морем, близко к базе пролетал или американский Ф-22
    или израильский Ф-35. Для радара С-300, он - легкая непонятная помеха. И у ПВО-шников
    сдали нервы - перестраховались. Выстрелили. Попасть нелья - цель не ведется. Но... вдруг,
    как у югославского офицера. Слава до конца жизни! fellow
    voyaka uh
    1. Александр романов Сегодня, 11:24
      Цитата: voyaka uh
      У меня есть версия,

      Опубликуи свою версию на Украинском саите,вмиг станешь уважаемым экспертом .
      Александр романов
      1. voyaka uh Сегодня, 11:42
        Я, кстати, считаю что ПВО-шники поступили правильно.
        Перестраховаться нелишне.
        Если бы был налет на базу, а они не среагировали, то было бы хуже.
        voyaka uh
      2. Соломон Кейн Сегодня, 11:46
        Не пойму, а что так израильтяне, так радуются?
        Начнется мочилово на БВ - арабы их , как "Тузик грелку...."
        Полосатые партнеры в рамках своей международной политики, даже не рыпнутся.
        Соломон Кейн
        1. Александр романов Сегодня, 12:00
          Цитата: Соломон Кейн
          Начнется мочилово на БВ - арабы их , как "Тузик грелку...."

          Я пока не видел арабов.которые победили ,кого то. От Израиля в частности арабы уже огребались,при чем всей толпои.
          Александр романов
    2. кг пв Сегодня, 11:26
      Из-за беспилотника к примеру никто не будет кипишь поднимать и спасательные операции устраивать.
      Это лишнее палево и скандал.
      кг пв
      1. Соломон Кейн Сегодня, 11:41
        Золотые слова, Уважаемый. А заодно и предупреждение для желающих.....
        Соломон Кейн
    3. udincev Сегодня, 11:32
      Цитата: voyaka uh
      Залп явно боевой. И явно - промах.

      А если последнее китайское предупреждение материальными средствами (позволив себе "расточительность")?
      udincev
    4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:32
      Вояка hi Алексей -а может быть специально потратились на пару ракет, чтобы наоборот, предупредить, видим, и можем сбить? ??
      Изгоняющий либероидов
      1. voyaka uh Сегодня, 11:38
        Может быть. Но... Предупредительным делают одиночный пуск.
        А "дуплет" у зенитчиков - боевой пуск. Вторая ракета - на случай противозенитного
        маневра самолета. И обычно стараются попасть.
        И МО России обязательно сделало бы предупредительное заявление:
        " мол, не суйтесь к нашей базе".
        voyaka uh
        1. Александр романов Сегодня, 11:40
          Цитата: voyaka uh
          А "дуплет" у зенитчиков - боевой пуск. Вторая ракета - на случай противозенитного
          маневра самолета. И обычно стараются попасть.

          Вопрос на засыпку,все увидели пуск ракет,но никто не увидел по кому они стреляли.ОБСЕ?
          Александр романов
          1. voyaka uh Сегодня, 11:46
            "но никто не увидел по кому они стреляли"///

            Это-то понятно, как-раз... Как ночью увидеть объект с ЭПР размером
            с теннисный мяч? Это задача-вызов для поколения радаров будущего.
            voyaka uh
            1. Соломон Кейн Сегодня, 11:55
              Почему будущего?
              РЛС "Дон-2Н" :
              Дальность обнаружения цели площадью 0,001–0,009 м², более 2000 км.
              Соломон Кейн
            2. dvina71 Сегодня, 12:20
              Цитата: voyaka uh
              Как ночью увидеть объект с ЭПР размером
              с теннисный мяч?

              Товарищи..это жесть... Действительно..как ночью увидеть цель в помощью ЭМВ...? Это же нонсенс..излучение в темноте не работает..это знает каждый ребенок.
              А если серьезно.. Вот как относится к сообщениям вояки_ух после такого? Как можно перепутать визуальное обнаружение и радарное?
              ЭПР - Эффективная площадь рассеивания..,касается только спектра вне оптического диапазона.
              dvina71
              1. voyaka uh Сегодня, 12:23
                Я потому и уточнил что залп был ночью, чтобы было понятно, что увидеть
                самолет обычной оптикой было невозможно hi . Только на радаре.
                voyaka uh
                1. dvina71 Сегодня, 13:01
                  Цитата: voyaka uh
                  Я потому и уточнил что залп был ночью, чтобы было понятно, что увидеть
                  самолет обычной оптикой было невозможно

                  Любой самолет,с любым ЭПР ,ночью,при соблюдении средств маскировки(как то отключенные маршевые огни,приглушенная подсветка в кабине и т.п).. не видим в оптическом диапазане.
                  А чтоб он не был видим на радаре надо еще отключить все его собственные излучения.. без которых в темноте он будет слеп как котенок.
                  dvina71
        2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:50
          Вояка hi Алексей -как раз в случае если бы сбили, молчание было бы естественным, ибо кто-то не пожелает признать потерю боевой еденицы, а кто-то будет делать вид будто ничего не произошло, не было пусков и поражения цели, это очень верный психологический ход. ...
          Изгоняющий либероидов
          1. voyaka uh Сегодня, 11:56
            Нет. Была бы крупная морская поисковая операция. Искали бы обломки
            в любом случае. А уже пилота - искали бы всем флотом.
            voyaka uh
            1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:06
              Вояка hi Алексей -а если цель боевой беспилотник , или даже пара беспилотников, сбили, а шумиху подымать не стали -обломки которые можно подымут при помощи водолазов и спецаппаратуры (подводные беспилотные аппараты )?
              Изгоняющий либероидов
              1. voyaka uh Сегодня, 12:14
                В случае попадания, русском (и не только!) было бы очень выгодно сделать из этого
                максинальную рекламу своему оружию. Тем более С-300, у которой пока не было
                боевого применения. Это бы резко подняло рейтинг фирмы-производителя.
                Как Израиль, когда сбил сирийскую ЗУР, по инерции залетевшую на территорию
                Израиля , своим Хец-2. Это вошло во все проспекты: реальный перехват высотной баллистичский цели!
                Почему не похвастаться, если повод есть? wink
                voyaka uh
                1. dvina71 Сегодня, 12:21
                  Цитата: voyaka uh
                  Почему не похвастаться, если повод есть?

                  Потому ,что Россия это не Израиль(при все уважение).
                  dvina71
                2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:24
                  Алексей, значит, решили сыграть в простофиль, типа мы не при делах -нужно же и реакцию тех кто потерял тот же беспилотник поглядеть. ..
                  Изгоняющий либероидов
  10. Центр Сегодня, 11:29
    Что-то США и Россия тут мускулами играют, надо отогнать этих мамонтов подальше от границы.
    Центр
    1. кг пв Сегодня, 11:32
      Гонялка не отвалится?
      кг пв
      1. sabakina Сегодня, 11:43
        Было бы чему отваливаться. И так укороченные....
        sabakina
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:51
      Центррабинович -сапог дать, или своим обойдетесь? ???
      Изгоняющий либероидов
  11. Дмитрий_2 Сегодня, 11:31
    Даже если и ф-35 сбили, все равно будут молчать, это же "невозможно"
    Дмитрий_2
    1. voyaka uh Сегодня, 11:52
      О! Вы не знаете Израиль. Если бы был сбит над морем наш самолет, то в том районе
      была бы половина ВВС и ВМФ ЦАХАЛа и все спасательные спецназы,
      и Натаниягу параллельно висел бы на трубке у Путина, улаживая вопрос дипломатичски.
      voyaka uh
      1. кг пв Сегодня, 11:59
        Опа! вы решили признаться что литак был ваш???
        кг пв
        1. voyaka uh Сегодня, 12:02
          Увлекаетесь Конан-Дойлем?
          Владеете дедуктивным методом?
          Но нет, доктор Ватсон, это была не собака Баскервилль... laughing
          voyaka uh
          1. кг пв Сегодня, 12:05
            Предпочитаю Салтыкова-Щедрина.
            А вообще в публикациях говорилось о якобы сбитом беспилотнике США.
            кг пв
            1. voyaka uh Сегодня, 12:17
              Но тот врезался в гору далековато от Тартуса - в Калифорнии belay .
              Загорелся лес. Спасатели тушили. Показывали обломки во ТВ.
              voyaka uh
              1. кг пв Сегодня, 12:22
                Как вариант-попытка списать один за два wink
                Да и вообще я не слышал ни от одного более-менее серьёзного издания об этом пуске, а верить всему что пишет непонятно кто,это в "укроп" превратиться.
                кг пв
      2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:08
        Алексей -значит, или "договорились " мирно, или аэроплан был не ваш. ..
        Изгоняющий либероидов
  12. Zomanus Сегодня, 13:04
    А может они учатся у нас, как надо ракеты использовать.
    Ну а так они нас изучают, мы их сопровождаем.
    Это нормально, здесь ничего необычного.
    Zomanus
  13. avg-mgn Сегодня, 13:07
    Вообще то район закрыт, в связи с проводимыми учениями ВМФ РФ (обсуждали буквально на днях), раз летают - значит получили наше "добро" на полеты по строго согласованным правилам и знают - "шаг влево, шаг вправо - расстрел", второго предупреждения не будет...
    avg-mgn
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