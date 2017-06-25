Американские самолеты провели облет района дислокации кораблей ВМФ РФ у берегов Сирии
Американские самолеты вчера провели очередные разведывательные полеты над акваторией Средиземного моря вблизи побережья Сирии, где находятся корабли ВМФ России, передает Интерфакс-АВН сообщения западных сайтов, отслеживающих перемещение военной авиации.
Согласно информации ресурсов, противолодочный самолет P-8A Poseidon и стратегический разведчик RC-135V, вылетевшие соответственно с авиабаз на Сицилии и Крите, «осуществляли разведывательные полеты над районом вблизи побережья Сирии, который, согласно извещениям для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей, закрыт в связи с проведением ракетных пусков с кораблей ВМФ России 23, 28 и 30 июня».
Ранее, в пятницу, над этим же районом долгое время кружились, сменяя друг друга, два американских патрульных противолодочных самолета P-8A Poseidon. Полеты проходили после осуществления пусков крылатых ракет «Калибр» по объектам террористов в Сирии с фрегатов «Адмирал Эссен», «Адмирал Григорович» и подводной лодки «Краснодар».
Согласно информации ресурсов, противолодочный самолет P-8A Poseidon и стратегический разведчик RC-135V, вылетевшие соответственно с авиабаз на Сицилии и Крите, «осуществляли разведывательные полеты над районом вблизи побережья Сирии, который, согласно извещениям для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей, закрыт в связи с проведением ракетных пусков с кораблей ВМФ России 23, 28 и 30 июня».
Ранее, в пятницу, над этим же районом долгое время кружились, сменяя друг друга, два американских патрульных противолодочных самолета P-8A Poseidon. Полеты проходили после осуществления пусков крылатых ракет «Калибр» по объектам террористов в Сирии с фрегатов «Адмирал Эссен», «Адмирал Григорович» и подводной лодки «Краснодар».
Использованы фотографии: http://nevskii-bastion.ru
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