16:48 25 июня

В Крыму призвали ОБСЕ образумить украинские власти

Мониторинговой миссии ОБСЕ необходимо «образумить киевские власти» в их стремлении развязать провокации на российской границе в районе Крыма, передает РИА Новости заявление председателя комитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заура Смирнова.



Ранее в Луганске сообщили, что спецслужбы Украины готовят провокации против миссионеров ОБСЕ близ границы с Крымом.


У нас есть информация по готовящимся провокациям в отношении миссии ОБСЕ на российско-украинской границе в районе Крыма. Мы расцениваем это как желание Киева развязать приграничный конфликт. Призываем мониторинговые миссии образумить киевские власти,
сказал Смирнов.

По его словам, не исключено, что «к подготовке провокаций кроме украинских спецслужб будут привлечены радикалы из добровольческого батальона», который был создан одним из организаторов блокады крымского полуострова Ленуром Ислямовым.

Использованы фотографии: http://gorbolnitca.com
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Комментарии 24

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  1. kefan Сегодня, 13:48
    Нашли к кому обратиться, даже смешно.
    kefan
    1. Владимирец Сегодня, 13:53
      Цитата: kefan
      Нашли к кому обратиться, даже смешно.

      Говорят, в подобных ситуациях клуб филателистов более эффективен. winked
      Владимирец
      1. Чёрный Сегодня, 14:06
        Провокация- излюбленный метод укрофашистов......Устроят - расценивать как теракт с нанесением ударов по базам правосеков, ислямовцев и укровемахта, причастных к таковым.......сша и израиль ведь так считает возможным делать...
        Чёрный
        1. Zibelew Сегодня, 14:39
          ОБСЕ полезна только укропам. Сценарий видимо следующий: киевские диверсанты отстреливаются с российской территории и быстренько ныряют - назад в неньку...
          Zibelew
          1. Partyzan Сегодня, 14:45
            а вообще - с какого овоща на букву х, нам на слепых кротов смотреть?
            Partyzan
    2. сибиралт Сегодня, 13:56
      Да нет вна Украине никакой власти, кроме бандеровской шайки.Пока дойдет до всех грамодян незалежной, технологическая катастрофа станет нормой жизни.
      сибиралт
      1. Проксима Сегодня, 14:01
        Цитата: сибиралт
        Да нет вна Украине никакой власти, кроме бандеровской шайки.Пока дойдет до всех грамодян незалежной, технологическая катастрофа станет нормой жизни.

        ...не исключено, что «к подготовке провокаций кроме украинских спецслужб будут привлечены радикалы из добровольческого батальона».. (из текста)
        Наверное , это будет выглядеть так:
        Проксима
    3. Зяблицев Сегодня, 13:56
      ОБСЕ "авторитетная" организация! Эффективней в "Спортлото" написать... laughing
      Зяблицев
    4. ОТДЕЛ Сегодня, 14:10
      Цитата: kefan
      Нашли к кому обратиться, даже смешно.

      Мы правильно , что обратились к этой струхтре ..))) Это предупреждение..! А потом можно из всех стволов ..

      Вот после этого все все поймут и на долго..!
      ОТДЕЛ
      1. Александр романов Сегодня, 14:18
        Цитата: ОТДЕЛ
        А потом можно из всех стволов ..

        Михан разрешил на Украину воиска ввести.
        Александр романов
        1. okko077 Сегодня, 15:18
          Не надо вводить войска. Нужно в ноте официально предупредить, что в случае провокаций и угрозе территории России- Крыму, Россия для обеспечения безопасности своих граждан ,создаст разграничительную зону за счёт территории Окраины....
          okko077
    5. Partyzan Сегодня, 14:16
      в их стремлении развязать провокации на российской границе в районе Крыма
      а не пробовали поставить
      Partyzan
    6. RASKAT Сегодня, 14:34
      Пусть только сунуться, мы у них еще что нибудь отожмем.
      RASKAT
      1. ЛукичЪ Сегодня, 15:05
        Цитата: RASKAT
        Пусть только сунуться, мы у них еще что нибудь отожмем

        а там што осталось?
        ЛукичЪ
    7. ЛукичЪ Сегодня, 14:59
      Цитата: kefan
      даже смешно

      уже не смешно. страшно даже представить что эти.....могут натворить. и никто и нешто не ответит
      ЛукичЪ
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 14:05
    ОБСЕ там вес имеет?А кажись они там для того,чтоб прикрывать хохлоукров.Или крымчане их "призвали" ради просто словца?Уверен,что понимают расклад.
    ВЕРЕСК
    1. Александр романов Сегодня, 14:07
      Цитата: ВЕРЕСК
      Или крымчане их "призвали" ради просто слвца?

      Если даже взлетит на воздух пара машин ОБСЕ,я не думаю.что этим событием у нас на саите,будет много опечаленных.
      Александр романов
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:15
    Детсад, одно слово -действовать нужно, так сказать, на упреждение, а не уговаривать!
    Изгоняющий либероидов
    1. Смог Сегодня, 15:04
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      действовать нужно, так сказать, на упреждение,

      На упреждение это как? Самим шандарахнуть по обсешникам?
      Наши и работают на упреждение. Ребята, мы вас предупредили, а дальше чешите репу сами. Проверяйте, перепроверяйте., это уже ваши проблемы
      Смог
  4. воттак Сегодня, 14:40
    к своей территории надо относится, как евреи к своей. а пускать на свою границу обсе, да неважно кого, это позор. хотя мыж деньги платим за то что они помоями нас на каждом углу обливают
    воттак
  5. Кащенко Сегодня, 14:48
    Ну даже если и будет провокация,то ответки все равно никакой не последует.. Снова все ограничится нотой,призывом,просьбой... Как всегда.. Покажут чего то по ТВ,пошумят в эфире и все... laughing
    Кащенко
  6. Бензорез Сегодня, 15:31
    У меня вопросов- два.
    Что делает миссия ОБСЕ на Крымской границе?
    Если миссия ОБСЕ всё же что-то делает на границе, с украинской стороны и там приключается какая-то беда, то это проблема Украины?
    Бензорез
  7. Zhnec Сегодня, 15:40
    Цитата: Владимирец
    Цитата: kefan
    Нашли к кому обратиться, даже смешно.

    Говорят, в подобных ситуациях клуб филателистов более эффективен. winked

    Не знаю как филателисты, но в спортлото по моему самый тот вариант.
    Zhnec
  8. Zhnec Сегодня, 15:45
    Цитата: Бензорез

    Если миссия ОБСЕ всё же что-то делает на границе, с украинской стороны и там приключается какая-то беда, то это проблема Украины?

    Так в том то все и дело, что все свои проблемы, которые украинская сторона сознательно создает, она старается прикрутить к России и при этом использует разнообразные организации, существующие на деньги совсем не дружественных нам партнеров. (насчет "партнеров" это ВВП любит их так ласково называть, надеюсь он имеет их пассивных вариант..)
    Zhnec
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