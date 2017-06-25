В Крыму призвали ОБСЕ образумить украинские власти

У нас есть информация по готовящимся провокациям в отношении миссии ОБСЕ на российско-украинской границе в районе Крыма. Мы расцениваем это как желание Киева развязать приграничный конфликт. Призываем мониторинговые миссии образумить киевские власти,

Мониторинговой миссии ОБСЕ необходимо «образумить киевские власти» в их стремлении развязать провокации на российской границе в районе Крыма, передает РИА Новости заявление председателя комитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заура Смирнова.Ранее в Луганске сообщили, что спецслужбы Украины готовят провокации против миссионеров ОБСЕ близ границы с Крымом.сказал Смирнов.По его словам, не исключено, что «к подготовке провокаций кроме украинских спецслужб будут привлечены радикалы из добровольческого батальона», который был создан одним из организаторов блокады крымского полуострова Ленуром Ислямовым.