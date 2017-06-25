В Крыму призвали ОБСЕ образумить украинские власти
Мониторинговой миссии ОБСЕ необходимо «образумить киевские власти» в их стремлении развязать провокации на российской границе в районе Крыма, передает РИА Новости заявление председателя комитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заура Смирнова.
Ранее в Луганске сообщили, что спецслужбы Украины готовят провокации против миссионеров ОБСЕ близ границы с Крымом.
По его словам, не исключено, что «к подготовке провокаций кроме украинских спецслужб будут привлечены радикалы из добровольческого батальона», который был создан одним из организаторов блокады крымского полуострова Ленуром Ислямовым.
Ранее в Луганске сообщили, что спецслужбы Украины готовят провокации против миссионеров ОБСЕ близ границы с Крымом.
У нас есть информация по готовящимся провокациям в отношении миссии ОБСЕ на российско-украинской границе в районе Крыма. Мы расцениваем это как желание Киева развязать приграничный конфликт. Призываем мониторинговые миссии образумить киевские власти,сказал Смирнов.
По его словам, не исключено, что «к подготовке провокаций кроме украинских спецслужб будут привлечены радикалы из добровольческого батальона», который был создан одним из организаторов блокады крымского полуострова Ленуром Ислямовым.
Использованы фотографии: http://gorbolnitca.com
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