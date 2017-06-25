Могерини: «Евросоюз стал еще сильнее»
Сотрудничество стран ЕС в военной сфере не ставит целью его милитаризацию, оно позволяет выходить на лидирующие позиции в сфере передовых технологий и промышленности, пишет глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини в своей статье для газеты La Repubblica.
По словам Могерини, «безопасность перед лицом террористической угрозы и международной напряженности является, помимо экономического роста, одной из главных потребностей европейцев». Она (безопасность) «зависит от возможностей обеспечить мир и стабильность вне пределов европейских границ не только при помощи дипломатии, но и через укрепление обороны», полагает дипломат.
Еврочиновник отметила, что представленная ровно год назад «Глобальная стратегия ЕС по внешней политике и политике безопасности наметила путь к перезапуску мировой роли Евросоюза» и позволила ему сделать больше шагов вперед, чем за несколько последних десятилетий.
В четверг лидеры ЕС дали старт постоянному сотрудничеству стран в оборонной сфере, через три месяца будут объявлены «общий список критериев и обязательств, а также конкретные проекты в области (разработки) мощностей, чтобы реализовать это сотрудничество».
В итоговом документе саммита ЕС по обороне говорится, что речь идет о «критериях, предусмотренных Договором о функционировании Европейского союза». Согласно Договору, «протокол о постоянном сотрудничестве в области обороны должен фиксировать определенные критерии и обязательства в сфере военных потенциалов». Страны, желающие участвовать в таком сотрудничестве, «должны отвечать этим критериям и принимать на себя эти обязательства». Если условия выполнены, они уведомляют о своем намерении, и в течение 3-х месяцев Совет ЕС учреждает это сотрудничество и фиксирует список стран-участниц.
Год назад после референдума о выходе Великобритании из ЕС многие предсказывали, что это будет началом конца. Этого не произошло, более того, сейчас Евросоюз стал еще сильнее. Мы поняли, что рискуем потерять: не только 70 лет мира, но и права и экономику, которая перешла к росту. Мы вместе нашли способ перезапустить наш Союз,цитирует статью РИА Новости .
По словам Могерини, «безопасность перед лицом террористической угрозы и международной напряженности является, помимо экономического роста, одной из главных потребностей европейцев». Она (безопасность) «зависит от возможностей обеспечить мир и стабильность вне пределов европейских границ не только при помощи дипломатии, но и через укрепление обороны», полагает дипломат.
Еврочиновник отметила, что представленная ровно год назад «Глобальная стратегия ЕС по внешней политике и политике безопасности наметила путь к перезапуску мировой роли Евросоюза» и позволила ему сделать больше шагов вперед, чем за несколько последних десятилетий.
Солдаты с европейским флагом на униформе каждый день задерживают в Средиземном море перевозчиков нелегалов, спасают жизни, обучают вооруженные силы наших стран-партнеров, борются с пиратством у берегов Сомали,пишет она.
Несколько недель назад мы представили в Брюсселе центр планирования и управления для всех военных миссий по обучению (военных за рубежом), переборов старые попытки противостоять созданию единой военной штаб-квартиры. Тогда же мы запустили фонд обороны ЕС, бюджет которого планируется вывести на уровень 5,5 миллиардов евро в год… Речь не идет о милитаризации ЕС, а о том, чтобы рационализировать расходы, экономя на масштабах производства. Потому что лучшие инвестиции это те, которые делаются вместе,заявила глава дипломатии.
В четверг лидеры ЕС дали старт постоянному сотрудничеству стран в оборонной сфере, через три месяца будут объявлены «общий список критериев и обязательств, а также конкретные проекты в области (разработки) мощностей, чтобы реализовать это сотрудничество».
В итоговом документе саммита ЕС по обороне говорится, что речь идет о «критериях, предусмотренных Договором о функционировании Европейского союза». Согласно Договору, «протокол о постоянном сотрудничестве в области обороны должен фиксировать определенные критерии и обязательства в сфере военных потенциалов». Страны, желающие участвовать в таком сотрудничестве, «должны отвечать этим критериям и принимать на себя эти обязательства». Если условия выполнены, они уведомляют о своем намерении, и в течение 3-х месяцев Совет ЕС учреждает это сотрудничество и фиксирует список стран-участниц.
Использованы фотографии: https://inforesist.org
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