16:48 25 июня

Могерини: «Евросоюз стал еще сильнее»

Сотрудничество стран ЕС в военной сфере не ставит целью его милитаризацию, оно позволяет выходить на лидирующие позиции в сфере передовых технологий и промышленности, пишет глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини в своей статье для газеты La Repubblica.



Год назад после референдума о выходе Великобритании из ЕС многие предсказывали, что это будет началом конца. Этого не произошло, более того, сейчас Евросоюз стал еще сильнее. Мы поняли, что рискуем потерять: не только 70 лет мира, но и права и экономику, которая перешла к росту. Мы вместе нашли способ перезапустить наш Союз,
цитирует статью РИА Новости .


По словам Могерини, «безопасность перед лицом террористической угрозы и международной напряженности является, помимо экономического роста, одной из главных потребностей европейцев». Она (безопасность) «зависит от возможностей обеспечить мир и стабильность вне пределов европейских границ не только при помощи дипломатии, но и через укрепление обороны», полагает дипломат.

Еврочиновник отметила, что представленная ровно год назад «Глобальная стратегия ЕС по внешней политике и политике безопасности наметила путь к перезапуску мировой роли Евросоюза» и позволила ему сделать больше шагов вперед, чем за несколько последних десятилетий.

Солдаты с европейским флагом на униформе каждый день задерживают в Средиземном море перевозчиков нелегалов, спасают жизни, обучают вооруженные силы наших стран-партнеров, борются с пиратством у берегов Сомали,
пишет она.

Несколько недель назад мы представили в Брюсселе центр планирования и управления для всех военных миссий по обучению (военных за рубежом), переборов старые попытки противостоять созданию единой военной штаб-квартиры. Тогда же мы запустили фонд обороны ЕС, бюджет которого планируется вывести на уровень 5,5 миллиардов евро в год… Речь не идет о милитаризации ЕС, а о том, чтобы рационализировать расходы, экономя на масштабах производства. Потому что лучшие инвестиции это те, которые делаются вместе,
заявила глава дипломатии.

В четверг лидеры ЕС дали старт постоянному сотрудничеству стран в оборонной сфере, через три месяца будут объявлены «общий список критериев и обязательств, а также конкретные проекты в области (разработки) мощностей, чтобы реализовать это сотрудничество».

В итоговом документе саммита ЕС по обороне говорится, что речь идет о «критериях, предусмотренных Договором о функционировании Европейского союза». Согласно Договору, «протокол о постоянном сотрудничестве в области обороны должен фиксировать определенные критерии и обязательства в сфере военных потенциалов». Страны, желающие участвовать в таком сотрудничестве, «должны отвечать этим критериям и принимать на себя эти обязательства». Если условия выполнены, они уведомляют о своем намерении, и в течение 3-х месяцев Совет ЕС учреждает это сотрудничество и фиксирует список стран-участниц.

Использованы фотографии: https://inforesist.org
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 22

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  1. Partyzan Сегодня, 16:11
    не ставит целью
    вот обидно бабе, вроде и должность, и деньги, а никто не ставит laughing
    Partyzan
    1. Зяблицев Сегодня, 16:19
      Фраза законченного импотента скушавшего виагру и ждущего прихода... laughing Впрочем она женщина и нести пургу у нее в крови!
      Зяблицев
      1. Александр романов Сегодня, 16:21
        Евросоюз стал еще сильнее
        Не стал читать ,что там усилилось у них ,воиска пополнили тысячи педерастов?
        Александр романов
        1. Partyzan Сегодня, 16:26
          ,что там усилилось у них
          виагра однако в действии, все не ставит laughing
          Partyzan
        2. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:30
          Александр романов hi
          Не стал читать ,что там усилилось у них ,воиска пополнили тысячи педерастов?
          Если ими туго набить замкнутое помещение то Могерини возможно и показалось твёрже и глубже
          . feel laughing
          Наблюдатель2014
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 16:25
      Тогда же мы запустили фонд обороны ЕС, бюджет которого планируется вывести на уровень 5,5 миллиардов евро в год

      Как то она так боязно это все заявляет...! Там мужика нужно в ЕС серьезного..А там все бабы правят и Европа скоро кровью захлебнется ..Опять русские спасайте визг начнется ? Как надоели то уже..нам они..Пусть режут их , русские в этот раз с места не сдвинутся и точка! ..
      Израиль и то выгодней охранять , у них везде связи...)))
      ОТДЕЛ
    3. Монос Сегодня, 16:34
      Сотрудничество стран ЕС в военной сфере не ставит целью его милитаризацию, оно позволяет выходить на лидирующие позиции в сфере передовых технологий и промышленности

      Ну, вот видите: бояться нечего. Они не к войне готовятся, они технологии и промышленность развивают. А вы: "Югославия, Ливия, Сирия ....".
      Монос
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:40
        Монос hi Коллега.
        Они не к войне готовятся, они технологии и промышленность развивают. А вы: "Югославия, Ливия, Сирия ....".
        Ага.А ,мы им "Кузькину мать" в харю
        Наблюдатель2014
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:13
    А вот как укроину в свои ряды возьмете, так и вселенной упровлять сможете -по ночам, под одеялом fool fool fool
    Изгоняющий либероидов
  3. Владимирец Сегодня, 16:18
    Куда уж сильнее?! belay
    Владимирец
  4. farik68 Сегодня, 16:18
    Ну-ну...)))) А все что творят там иммигранты типа понарошку..? Ну-ну города макарони....)))
    farik68
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 16:21
    Опять эта страхолюдина!С такими её высказываниями можно сделать вывод о её неудовлетворённости.А баба без оргазма-это хуже атомной бомбардировки.Их в гейропе специально пихают на такие должности? negative О,Женщина!Ты родилась из мрака.Ещё до каменного века. love Но-даже раньше,чем собака-ты стала другом Человека. angry
    ВЕРЕСК
  6. Горный стрелок Сегодня, 16:27
    В этой гейропе у женщин очевиден избыток агрессивности. Редких женщин можно допускать к управлению, но такое изобилие чиновниц. С комплексами... Сильнее они стали, ага. Рыжий бос из-за океана поставил условия - платить за безопасность. Тут все - под козырёк. И безопасность возросла!
    Горный стрелок
  7. mikh-korsakov Сегодня, 16:30
    Кто бы как ни издевался над этой дамой. но то что она говорит представляет угрозу для России. Все помнят. что как только Европа объединяется, будь-то Наполеон или Гитлер, они сразу же начинают нападать на Россию. Доводы о демократии и обилии педерастов, ибо демократия синоним педерастии, не должны нас расхолаживать. Раньше такого не было, но теперь на их стороне в качестве пушечного мяса полно украинцев, которые за весьма умеренное содержание готовы глотку перегрузить своему восточному соседу, который к тому же проявляет чудеса терпимости. как бы приглашая на нас напасть. Что уроки 1941 года не впрок?
    mikh-korsakov
    1. Владимир 38 Сегодня, 16:33
      Полностью с вами согласен. Это к добру точно не приведет.
      Цитата: mikh-korsakov
      Кто бы как ни издевался над этой дамой. но то что она говорит представляет угрозу для России. Все помнят. что как только Европа объединяется, будь-то Наполеон или Гитлер, они сразу же начинают нападать на Россию.
      Владимир 38
    2. ВЕРЕСК Сегодня, 16:35
      Кто бы как ни издевался над этой дамой. но то что она говорит представляет угрозу для России Вы действительно верите,что к её мнению прислушиваются? Тогда Вы-заядлый оптимист! hi
      ВЕРЕСК
  8. kefan Сегодня, 16:31
    Где они только таких страшных баб подбирают, специально что ли?
    kefan
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:37
      Ну,фильм посмотрели новый.Вий называется.Теперь нас пугают.
      ВЕРЕСК
  9. Владимир 38 Сегодня, 16:32
    Думаю ЕС скоро настолько станет сильным, что от дури такой, европейцев там не останется..
    Владимир 38
  10. DOCTOR ZLO Сегодня, 16:37
    Высокий представитель Евросоюза по международным делам и политике безопасности и обороны, заместитель председателя Европейской комиссии Федерика Могерини в интервью перед первым визитом в Россию после вступления в должность в 2014 году объяснила позицию ЕС по двусторонним отношениям с РФ и наиболее актуальным международным проблемам.

    http://www.interfax.ru/world/559711

    Европейская комиссия. Европейская комиссия - высший орган исполнительной власти Евросоюза. Отвечает за выполнение решений Союза, контролирует соблюдение его законов в странах-членах и, если требуется, возбуждает в суде Европейского союза иск против стран-членов за нарушение членских обязательств.
    В её состав входят 28 комиссаров, которые назначаются единым соглашением правительств стран-членов на пятилетний срок. В Комиссии должен быть представлен как минимум один представитель из каждой страны-члена. Члены Комиссии в своей работе представляют не страну-члена, а исключительно Европейский союз. Все предложения ЕС должны проходить через Комиссию. Представители Комиссии имеют право участвовать в обсуждении предложения во всех правомочных органах ЕС.
    Еврокомиссия формируется каждые 5 лет следующим образом.

    http://infopedia.su/10x7e44.html
    Срок полномочий на этом посту 5 лет истекает в 2019 г., соответственно тетя хочет или хочет продлить свои полномочия или подвести успешный итог своей деятельности так что можно в будущем и ни такие сказки услышать...
    DOCTOR ZLO
  11. viktor. Сегодня, 16:47
    только с укррраиной вы станете сильнее wassat
    viktor.
  12. kefan Сегодня, 16:47
    Не дай Бог такая страхолюдина во сне приснится, тьфу, тьфу.
    kefan
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