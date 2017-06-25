Могерини: «Евросоюз стал еще сильнее»

Год назад после референдума о выходе Великобритании из ЕС многие предсказывали, что это будет началом конца. Этого не произошло, более того, сейчас Евросоюз стал еще сильнее. Мы поняли, что рискуем потерять: не только 70 лет мира, но и права и экономику, которая перешла к росту. Мы вместе нашли способ перезапустить наш Союз,

Солдаты с европейским флагом на униформе каждый день задерживают в Средиземном море перевозчиков нелегалов, спасают жизни, обучают вооруженные силы наших стран-партнеров, борются с пиратством у берегов Сомали,

Несколько недель назад мы представили в Брюсселе центр планирования и управления для всех военных миссий по обучению (военных за рубежом), переборов старые попытки противостоять созданию единой военной штаб-квартиры. Тогда же мы запустили фонд обороны ЕС, бюджет которого планируется вывести на уровень 5,5 миллиардов евро в год… Речь не идет о милитаризации ЕС, а о том, чтобы рационализировать расходы, экономя на масштабах производства. Потому что лучшие инвестиции это те, которые делаются вместе,